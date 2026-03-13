Публикация «Карусель Евклида» оказалась популярной, и читатели задали много вопросов. Лучший ответ на них дал участник сайта Виктор. Он написал, что не может быть такого, чтоб вообще ничего не было, хотя бы виртуальная реальность есть. Матрица по понятным, модным причинам уже рулит в потоке исследований и домыслов человека. Эта виртуальная реальность космоса достойна подробного описания. Автор уже давно, примерно в 15 году, сказал, что её база это симметрии всех видов. А закон сохранения энергии это нарратив Теории Симметричных Систем. Используя ТСС и идеи Шарышева о структуре пространства, я набрал много баллов в игре Вопросы Майл ру. А потом игру закрыли, её апгрейдили так, что игроки в большинстве разбежались. Игра в вопросы для меня продолжилась на сайте ЯП.

В публикации «Динамический вакуум» я сформулировал революционную трактовку теории резонанса физических объектов и смог найти её научное подтверждение в публикациях радиоинженера Полякова о приёмных антеннах. Поляков доказал, что приёмные антенны имеют своё э.м. поле.

В Теории Симметричных Систем (ТСС) ключевым вопросом сейчас является связь ТСС с законом сохранения энергии (ЗСЭ) и ТО. Связь с ТО автоматическая, в ТО речь идёт о системах отсчёта, т.е. о симметричных системах. Закон сохранения энергии с ТСС связала Эмми Нетёр в своей знаменитой теореме, где прямо сказано, что те системы, где мы наблюдаем ЗСЭ, имеют признаки симметрии, ЗСЭ без симметрии не работает.

Следующим этапом доказательства ТСС оказалась её связь с выполнением второго закона термодинамики в космосе. Согласно этому закону энергия и материя должны в конечном итоге в космосе рассредоточиться, а практически мы наблюдаем процессы централизации. Ответ удалось получить от американского физика-философа Мелвина Вопсона.

Учёный выдвинул гипотезу, что Вселенная может быть симуляцией, ссылаясь на второй закон инфодинамики. Этот закон отражает стремление виртуальной и физической Вселенной к минимизации информации. Симметрии в физике, эволюция биологических систем, мутации вирусов демонстрируют универсальную тенденции к оптимизации данных. Это похоже на алгоритмы сжатия, которые используют в цифровых системах, чтоб снизить нагрузку на процессоры. Вопсон, в частности, решил задачу предсказания генной мутации, определив, что она происходит с понижением виртуальной энтропии.

Один из способов проверить содержание Вселенной стал опыт по определению массы бита информации. Для удаления одного бита требуется минимальная энергия пропорциональная температуре системы. И Вопсон через формулу эм цэ квадрат предлагает определить массу бита. Массу информации тогда можно привязать к массе темной материи вселенной. Хотя такой опыт уже поставлен – фотон не имеет массы покоя, но имеет момент инерции, фотонный импульс. Именно инерция, а не масса как таковая это база вселенной. Инерцией наделён даже обычный числовой ряд, который имеет шаг и базу - пройденный участок, который и есть инерция в эн шагов по существу.

Высокий уровень симметрии соответствует наиболее низкому состоянию энтропии. Геометрическое множество точек займёт меньше информации, если будет совокупностью симметричных фигур. И в электротехнике мы находим похожий закон симметричных составляющих, который говорит, что любой электрический импульс, любой формы может быть разбит математически на сумму гармонических колебаний, и не только разбит, но и является таковым. Он состоит из электрических гармоник, из которых он образуется, и на которые он делится.

Вопсон уточнил теорию Берковича для объяснения гравитации – если расположить частицы в дискретной сетке пространства аналогичной цифровой симуляции, то они начнут сближаться, минимизируя суммарную информационную нагрузку. Если задать вопрос о сетке пространства, то мы снова придём к его определению, которое может и структуру включить. А структура пространства, начиная с Галактик, это симметрия.

Фрагменты гипотезы Вопсона намекают, что не я один пришёл к идее информационной организации вселенной через Системы Симметрии. Учёные, начиная с Декарта, приходили к сходному понятию, и Вопсон, в частности, пришёл к нему через генную инженерию. Он разработал метод предсказания генных мутаций через законы инфодинамики. Современная наука вполне уже разработала идею симуляции вселенной, нет пока только понимания того, что информация в виде бесконечного количества возможных симметрий существует всегда и является причиной материального мира. Не энергетические поля вакуума рождают кварки, а информационные потоки в системах симметрии.

Мы тут прямо в тексте можем организовать симуляцию вселенной СМИ. Вбросы СМИ, как оцифрованные страхи и ожидания, например, полёт к Луне, крутятся в сепараторе информации. Ведь можно просто слетать к Луне, или слетали уже 60 лет назад к Луне, но нет, информационные вбросы заправляют виртуальную ракету, маринуют астронавтов, готовят 50 лет стол отрыва. Об этот инфоповод постоянно бьются головой произвольные числовые ряды. Часть из них находит отклик в контакте с космической сказкой. Они набирают массу откликов Артемиды и по массе отбрасываются на стенки карусели-сепаратора СМИ. Там они фиксируются как тролли, блогеры, комики, журналисты космоса. Чтоб не перегружать поверхность сепаратора комиками и имитировать журналистов, создаются цифровые боты. Тела СМИ остаются произвольными числовыми рядами, но в сепараторе реальности считаются полноценными телами. Это и есть рабочая форма иллюзий материального мира.