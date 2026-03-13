Стенки карусели
Публикация «Карусель Евклида» оказалась популярной, и читатели задали много вопросов. Лучший ответ на них дал участник сайта Виктор. Он написал, что не может быть такого, чтоб вообще ничего не было, хотя бы виртуальная реальность есть. Матрица по понятным, модным причинам уже рулит в потоке исследований и домыслов человека. Эта виртуальная реальность космоса достойна подробного описания. Автор уже давно, примерно в 15 году, сказал, что её база это симметрии всех видов. А закон сохранения энергии это нарратив Теории Симметричных Систем. Используя ТСС и идеи Шарышева о структуре пространства, я набрал много баллов в игре Вопросы Майл ру. А потом игру закрыли, её апгрейдили так, что игроки в большинстве разбежались. Игра в вопросы для меня продолжилась на сайте ЯП.
В публикации «Динамический вакуум» я сформулировал революционную трактовку теории резонанса физических объектов и смог найти её научное подтверждение в публикациях радиоинженера Полякова о приёмных антеннах. Поляков доказал, что приёмные антенны имеют своё э.м. поле.
В Теории Симметричных Систем (ТСС) ключевым вопросом сейчас является связь ТСС с законом сохранения энергии (ЗСЭ) и ТО. Связь с ТО автоматическая, в ТО речь идёт о системах отсчёта, т.е. о симметричных системах. Закон сохранения энергии с ТСС связала Эмми Нетёр в своей знаменитой теореме, где прямо сказано, что те системы, где мы наблюдаем ЗСЭ, имеют признаки симметрии, ЗСЭ без симметрии не работает.
Следующим этапом доказательства ТСС оказалась её связь с выполнением второго закона термодинамики в космосе. Согласно этому закону энергия и материя должны в конечном итоге в космосе рассредоточиться, а практически мы наблюдаем процессы централизации. Ответ удалось получить от американского физика-философа Мелвина Вопсона.
Учёный выдвинул гипотезу, что Вселенная может быть симуляцией, ссылаясь на второй закон инфодинамики. Этот закон отражает стремление виртуальной и физической Вселенной к минимизации информации. Симметрии в физике, эволюция биологических систем, мутации вирусов демонстрируют универсальную тенденции к оптимизации данных. Это похоже на алгоритмы сжатия, которые используют в цифровых системах, чтоб снизить нагрузку на процессоры. Вопсон, в частности, решил задачу предсказания генной мутации, определив, что она происходит с понижением виртуальной энтропии.
Один из способов проверить содержание Вселенной стал опыт по определению массы бита информации. Для удаления одного бита требуется минимальная энергия пропорциональная температуре системы. И Вопсон через формулу эм цэ квадрат предлагает определить массу бита. Массу информации тогда можно привязать к массе темной материи вселенной. Хотя такой опыт уже поставлен – фотон не имеет массы покоя, но имеет момент инерции, фотонный импульс. Именно инерция, а не масса как таковая это база вселенной. Инерцией наделён даже обычный числовой ряд, который имеет шаг и базу - пройденный участок, который и есть инерция в эн шагов по существу.
Высокий уровень симметрии соответствует наиболее низкому состоянию энтропии. Геометрическое множество точек займёт меньше информации, если будет совокупностью симметричных фигур. И в электротехнике мы находим похожий закон симметричных составляющих, который говорит, что любой электрический импульс, любой формы может быть разбит математически на сумму гармонических колебаний, и не только разбит, но и является таковым. Он состоит из электрических гармоник, из которых он образуется, и на которые он делится.
Вопсон уточнил теорию Берковича для объяснения гравитации – если расположить частицы в дискретной сетке пространства аналогичной цифровой симуляции, то они начнут сближаться, минимизируя суммарную информационную нагрузку. Если задать вопрос о сетке пространства, то мы снова придём к его определению, которое может и структуру включить. А структура пространства, начиная с Галактик, это симметрия.
Фрагменты гипотезы Вопсона намекают, что не я один пришёл к идее информационной организации вселенной через Системы Симметрии. Учёные, начиная с Декарта, приходили к сходному понятию, и Вопсон, в частности, пришёл к нему через генную инженерию. Он разработал метод предсказания генных мутаций через законы инфодинамики. Современная наука вполне уже разработала идею симуляции вселенной, нет пока только понимания того, что информация в виде бесконечного количества возможных симметрий существует всегда и является причиной материального мира. Не энергетические поля вакуума рождают кварки, а информационные потоки в системах симметрии.
Мы тут прямо в тексте можем организовать симуляцию вселенной СМИ. Вбросы СМИ, как оцифрованные страхи и ожидания, например, полёт к Луне, крутятся в сепараторе информации. Ведь можно просто слетать к Луне, или слетали уже 60 лет назад к Луне, но нет, информационные вбросы заправляют виртуальную ракету, маринуют астронавтов, готовят 50 лет стол отрыва. Об этот инфоповод постоянно бьются головой произвольные числовые ряды. Часть из них находит отклик в контакте с космической сказкой. Они набирают массу откликов Артемиды и по массе отбрасываются на стенки карусели-сепаратора СМИ. Там они фиксируются как тролли, блогеры, комики, журналисты космоса. Чтоб не перегружать поверхность сепаратора комиками и имитировать журналистов, создаются цифровые боты. Тела СМИ остаются произвольными числовыми рядами, но в сепараторе реальности считаются полноценными телами. Это и есть рабочая форма иллюзий материального мира.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор развивает Теорию Симметричных Систем (ТСС) и считает, что основа виртуальной и физической реальности — это симметрии всех видов. - Утверждается связь ТСС с: - теорией относительности через системы отсчёта, - законом сохранения энергии через теорему Эмми Нётер, - вторым законом термодинамики через идеи инфодинамики. - Автор опирается на гипотезы Мелвина Вопсона, согласно которым: - Вселенная может быть подобна симуляции, - физические и биологические процессы стремятся к минимизации информации, - информация может иметь физический статус. - Проводится мысль, что симметрия соответствует снижению энтропии и уменьшению информационной сложности. - Автор связывает это с: - геометрией, - электротехникой, - резонансом, - структурой пространства, - гравитацией как следствием оптимизации информационной нагрузки. - Высказывается сильный тезис: не энергия первична, а информация, организованная через системы симметрии. - В финале идея переносится на медиа-среду: СМИ описываются как симулятор реальности, где информационные потоки создают иллюзорные “тела”, смыслы и социальные роли.
Ключевые идеи текста
1. Симметрия как фундамент устройства мираГлавная интуиция автора в том, что мир держится не столько на “веществе”, сколько на структуре, а структура — это прежде всего симметрия. Это интересная мысль. В науке симметрия действительно играет огромную роль: от законов физики до кристаллографии, от квантовой теории до общей эстетики математического описания мира. Здесь чувствуется почти платонический ход мысли: не объекты первичны, а формы организации, которые позволяют объектам быть устойчивыми и различимыми. В каком-то смысле это похоже и на программирование: код важен не как электрические заряды в транзисторах, а как паттерн, как упорядоченность.
2. Связь симметрии и закона сохраненияЭто, пожалуй, самая сильная часть текста, потому что здесь есть реальная научная опора. Теорема Нётер действительно показывает: симметрия физической системы связана с законами сохранения. Например: - симметрия по времени связана с сохранением энергии, - симметрия по пространству — с сохранением импульса. Но здесь важно не сделать лишний шаг. Нётер не говорит, что “любая симметрия рождает любую физику” в свободной интерпретации. Она говорит более строго: непрерывные симметрии действия соответствуют законам сохранения. Это не то же самое, что общая метафора “всё есть симметрия”, хотя метафорически такой вывод людям очень нравится.
3. Информация как физическая реальностьАвтор явно склоняется к информационной онтологии: мир как поток информации, а материя — как её проявление. Это направление мысли сегодня действительно популярно. Оно перекликается с: - идеями Джона Уилера “it from bit”, - цифровой физикой, - гипотезой симуляции, - исследованиями информационной энтропии. Но здесь нужна осторожность. Научная гипотеза о физической роли информации — это ещё не доказательство, что информация первичнее материи в философском смысле. Очень часто на этом месте происходит подмена: из рабочего научного понятия делают метафизическую абсолютную сущность. Это красиво, но пока не строго.
4. Попытка примирить физику, биологию и медиаВ тексте есть любопытный междисциплинарный жест: один и тот же принцип минимизации информации автор видит в: - космосе, - генетике, - электротехнике, - работе СМИ, - социальной иллюзии. Это напоминает стремление найти единый язык описания реальности. И в этом есть философская ценность. Человеческий ум всегда ищет инварианты: то, что повторяется на разных масштабах. Так рождались великие идеи — от атомизма до эволюции и кибернетики. Но в то же время здесь есть риск: аналогия может быть плодотворной, а может быть обманчивой. То, что процессы похожи по форме, не означает, что они тождественны по природе.
Разбор по существу: где текст силён, а где уязвим
Сильные стороны
1. Автор ищет не просто факты, а принципыЭто всегда ценно. За множеством явлений действительно часто стоят более общие закономерности. Симметрия, инерция, информация, энтропия — всё это не случайные слова, а фундаментальные понятия науки.
2. Есть стремление к синтезуАвтор пытается соединить: - физику, - теорию информации, - термодинамику, - философию реальности. Такой синтез иногда рождает подлинно новые идеи. В науке многие прорывы случались именно на стыке дисциплин.
3. Точно схвачена роль информационной средыФинальный образ СМИ как сепаратора иллюзий — очень сильный социально-философский образ. Он хорошо показывает, как информационные потоки начинают вести себя как квазиматериальная сила: они распределяют внимание, придают “массу” событиям, создают орбиты мнений и выбрасывают людей на “стенки карусели”. Это уже не физика, а почти психология масс и теория мемов, но образ удачный.
Уязвимые места
1. Смешение строгой науки и свободной метафизикиВ тексте рядом стоят: - теорема Нётер, - гипотеза симуляции, - масса бита информации, - структура СМИ как сепаратор реальности. Каждая из этих тем сама по себе сложна и требует отдельного уровня строгости. Когда они сливаются в один поток, создаётся впечатление цельности, но логические переходы оказываются местами недоказанными. Иначе говоря: красота общей картины не заменяет проверки связей между её частями.
2. Преувеличение степени доказанностиФразы вроде “Поляков доказал”, “Вопсон решил”, “современная наука вполне уже разработала идею симуляции Вселенной” звучат слишком уверенно. Научная картина обычно скромнее: - есть гипотезы, - есть модели, - есть частичные подтверждения, - есть спорные интерпретации. Наука редко говорит языком окончательных метафизических побед.
3. Неясность терминовНекоторые ключевые слова используются широко, но не всегда строго: - симметрия, - инерция, - информация, - энтропия, - виртуальная реальность. Когда одно и то же слово начинает означать и математическую инвариантность, и эстетический порядок, и цифровую структуру, и философскую причину бытия, мысль становится богатой, но расплывчатой. Это как если бы в нейросети один и тот же узел пытался кодировать слишком много разных признаков: система может что-то угадывать, но теряет точность.
4. Подмена физического описания культурной критикойФинал текста интересен, но он уже говорит не столько о космологии, сколько о том, как информационные системы производят социальную реальность. Это достойная тема, но она требует другого аппарата — социологии, медиатеории, психологии восприятия. Иначе возникает эффект: начинается разговор о структуре Вселенной, а заканчивается разговором о блогерах, троллях и лунной повестке. Это может быть художественно выразительно, но научно — неоднородно.
Что в статье можно считать разумным зерномЕсли отделить сильную интуицию от избыточных обобщений, то остаётся довольно содержательное ядро: 1. Симметрия — один из фундаментальных принципов физики. 2. Информация всё заметнее рассматривается как физически значимая величина. 3. Многие системы — от биологических до социальных — действительно эволюционируют через оптимизацию структуры. 4. Человеческая реальность в значительной степени формируется не “голыми фактами”, а архитектурой информационных потоков. Вот это уже звучит убедительно и плодотворно.
Философский смысл текстаТекст, по сути, пытается сказать нечто очень человеческое: реальность не так проста, как кажется, и то, что мы называем материей, может быть лишь поверхностью более глубокого порядка. Это старая линия мысли. У Пифагора — число. У Платона — идея. У Декарта — протяжённость и мысль. У христианских мистиков — логос. У кибернетики — информация. У современной цифровой мифологии — код. Каждая эпоха говорит на своём языке, но вопрос похожий: что первично — вещь, энергия, форма, отношение, информация, сознание? Автор явно выбирает “информацию через симметрию” как кандидат на первооснову. Это не доказанный ответ, но это интеллектуально узнаваемый ход: искать за хаосом скрытую грамматику мира.
Подробный выводСтатья представляет собой смелую синтетическую концепцию, в которой автор пытается объединить физику симметрий, теорию информации, термодинамику, гипотезу симуляции и медиакритику в одну картину мира. Её сила — в широте замысла и в чувствительности к реальному интеллектуальному нерву современной эпохи: мы всё чаще понимаем, что информация не просто описывает реальность, а участвует в её формировании. При этом текст не стоит читать как строгую научную теорию в завершённом виде. Скорее это философско-научный манифест, в котором есть ценные интуиции, но ещё не хватает дисциплины понятий, аккуратности в выводах и различения между доказанным, вероятным и метафорическим. Самая продуктивная мысль здесь, на мой взгляд, такая: симметрия и информация действительно могут быть не вторичными описаниями мира, а одними из его глубинных организационных принципов. Но из этого ещё не следует автоматически, что: - Вселенная доказанно является симуляцией, - информация первична в абсолютном метафизическом смысле, - все социальные явления можно прямо выводить из физики. И всё же в тексте есть то, чего часто не хватает сухой научпоп-риторике: живое ощущение, что реальность многослойна, а человек находится не просто среди объектов, а внутри потоков форм, смыслов, кодов и отражений. В этом смысле образ “стенок карусели” удачен: мы часто принимаем за твёрдую материю то, что на деле является результатом инерции внимания, коллективной веры и информационного вращения. Практический вывод отсюда может быть неожиданно трезвым: если реальность частично собирается информацией, то особенно важно различать: - где структура, - где интерпретация, - где факт, - где красивая модель, - а где уже соблазн заменить мир его идеализированной схемой. Потому что человек очень легко влюбляется не в истину, а в изящную архитектуру собственного объяснения. Это касается и мистиков, и материалистов, и конспирологов, и учёных. Одни идеализируют материю, другие дух, третьи код. Но реальность обычно упрямее любой системы. И, возможно, зрелость мышления начинается именно там, где мы способны любить красоту гипотезы, не поклоняясь ей как окончательной истине. Если мир действительно строится через симметрию, информацию и восприятие, то где проходит граница между глубинным устройством реальности и нашими собственными способами придавать ей смысл?