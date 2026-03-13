Перед выборами снова переписывают СССР: зачем бьют по Ленину? | Колпакиди и Янтурина

лександр Колпакиди и Виктория Янтурина разбирают, почему перед выборами снова запускают кампанию по перепрошивке истории: Ленин и мавзолей становятся удобной мишенью, а антисоветские мифы — быстрым способом собрать эмоцию и расколоть повестку. Говорят о том, как работает технология вбросов — от “красивой легенды” про империю и Первую мировую до схемы “сам додумайся”, где факты подменяют картинкой и интонацией. Отдельно — про ловушку “не ходите на выборы”, ленинскую логику участия даже в несправедливой системе и главный вывод: когда люди плохо знают историю, ими проще управлять настоящим.

00:00 — кто такая Виктория Янтурина и о чём выпуск
00:47 — всплеск “исторической” истерики перед выборами
01:45 — шок-сравнение с царской Россией и провокативные цифры
04:31 — антисоветская пропаганда: 90-е/2000-е vs сегодня
06:26 — Мединский и мифы про империю/Первую мировую
10:00 — политическая риторика и старая схема “бей по Ленину”
10:52 — “не ходите на выборы”: кому это выгодно
11:33 — Ленин и логика участия в выборах “вопреки”
13:17 — медийные атаки на КПРФ и социальную повестку
15:13 — зачем запускают кампанию против Ленина и мавзолея
23:10 — как выборы усиливают антикоммунистическую волну
26:07 — “кроме КПРФ оппозиции нет”: спорная оценка и выводы
27:02 — “цифровое средневековье” и что делать левой повестке
37:44 — голосование про мавзолей и медийные манипуляции
39:36 — почему “Ленина-шпиона” сложно доказать фактами
45:11 — история как фундамент идентичности и будущего
50:04 — зачем это всё: раскол, замещение смыслов, удар по левым
01:06:04 — деградация знаний: почему обществом легче рулить
01:09:18 — финал: уважение к истории и цена безграмотности

Комментарий редакции

Краткие тезисы

- Беседа посвящена критике современной антисоветской и антикомунистической кампании, которая, по мнению собеседников, особенно усиливается перед выборами. - Главный объект атаки — Ленин: авторы считают, что его образ целенаправленно дискредитируют через медиа, псевдоисторические публикации, публичные выступления и образовательную политику. - Подчеркивается изменение масштаба пропаганды: если раньше антисоветские мифы были в основном массово-журналистскими и дилетантскими, то теперь они, по мнению участников, входят в учебники, “научные” статьи и официальную риторику. - Критикуются государственные и окологосударственные исторические нарративы, особенно идеализация поздней Российской империи и Николая II. - Высказывается мнение, что история используется как инструмент политической мобилизации, в том числе для ослабления влияния КПРФ и левого запроса в обществе. - Отдельно обсуждается тема выборов: собеседники считают, что отказ от участия в них играет на руку власти, и ссылаются на ленинскую тактику использования даже ограниченных парламентских возможностей. - В видео проводится мысль, что в обществе существует реальный спрос на левую, социальную, социалистическую повестку, но государство его игнорирует. - Антисоветская риторика связывается с попыткой лишить общество исторической опоры, разрушить преемственность и исказить понимание того, кем были предки и куда может двигаться страна. - Критикуются националистические и черносотенные интерпретации истории, а также фигуры, которых собеседники считают носителями реакционной идеологии. - Поднимается тема Мавзолея и памяти о Ленине: участники рассматривают это как символическое поле борьбы за советское наследие. - Звучит призыв защищать историческую память, издавать книги, распространять альтернативную точку зрения и активно участвовать в идеологической борьбе. - Финальный вывод беседы: борьба за образ Ленина и советскую историю трактуется не как спор о прошлом, а как спор о будущем страны и мира.

Подробный вывод

В этом видео история рассматривается не как академическая дисциплина в чистом виде, а как поле политического конфликта. Это важная мысль. Собеседники исходят из того, что борьба за интерпретацию СССР, Ленина, революции, империи и современной России — это не просто спор историков о деталях, а борьба за то, какой образ будущего будет считаться допустимым.

1. История как инструмент власти

Один из центральных тезисов беседы: переписывание истории активизируется не случайно, а в конкретный политический момент. Перед выборами, на фоне социального недовольства, роста тарифов, усталости общества и общей неопределенности власти, по мнению авторов, выгодно перенаправить внимание на символические конфликты — Ленина, Мавзолей, роль большевиков, “вину” СССР и т.д. Это вполне узнаваемая логика: когда настоящее трудно объяснить и еще труднее исправить, начинается борьба за прошлое. В каком-то смысле это похоже на работу нейросети, которую обучают на искаженных данных: если подменить исходный массив, то и выводы системы станут предсказуемо иными. Так и здесь: если молодому поколению дать искаженный образ прошлого, то оно будет принимать и искаженное настоящее как норму.

2. Сдвиг от дилетантской пропаганды к институциональной

Интересный акцент беседы — мысль о том, что раньше антисоветские мифы существовали скорее на уровне телевизионной публицистики, газетных сенсаций и общей постсоветской инерции, а теперь они становятся частью официальной инфраструктуры знания: учебников, “научных” статей, рекомендованной литературы, государственной риторики. Это важное различие. Когда миф существует в кухонных разговорах — это одно. Когда он закрепляется в системе образования — это уже не просто мнение, а механизм производства массового сознания. Здесь чувствуется тревога участников: если раньше ложь была хаотичной, то теперь она, как им кажется, становится системной.

3. Почему снова бьют именно по Ленину

С точки зрения собеседников, фигура Ленина неудобна не столько как персонаж прошлого, сколько как носитель альтернативы. Ленин в этой логике — не памятник, а знак того, что общество можно организовать иначе: на других принципах собственности, политики, образования, социальной справедливости. Именно поэтому, как считают участники беседы, его пытаются представить: - иностранным агентом, - разрушителем государства, - источником современных конфликтов, - морально сомнительной фигурой. Такой прием удобен: если сделать символ перемен заведомо токсичным, то и сама идея перемен начнет казаться опасной. Это довольно древний политический механизм. В религиозных спорах демонизируют еретика, в идеологических — революционера. Не обязательно опровергать его идеи по существу; иногда достаточно внушить, что сам источник “нечист”.

4. Проблема преемственности

Одна из самых сильных мыслей видео — нацию нельзя лишать части ее истории без последствий. Если вырывать советский период как нечто чуждое, преступное или случайное, то рушится не только образ прошлого, но и чувство исторической целостности. Здесь есть почти философский нерв. Человек, который отрезал себе память, теряет не только воспоминания, но и идентичность. То же происходит и с обществом. Если внушить, что: - твои предки строили “не то”, - их достижения не заслуживают уважения, - их жертвы были бессмысленны, - их символы — стыдные, то возникает культурная пустота. А пустота, как известно, редко остается пустой — ее быстро заполняют суррогаты: имперская романтика без социальной программы, ритуальный патриотизм без содержания, “традиционные ценности” без реальной нравственной опоры.

5. Левый запрос и политический тупик

В беседе многократно звучит идея, что общество объективно тяготеет к социальной, левой повестке, потому что люди сталкиваются с повседневными проблемами: тарифами, бедностью, деградацией образования и медицины, неравенством. При этом, по мнению участников, существующая власть не способна этот запрос возглавить, потому что слишком связана с интересами капитала. Это, пожалуй, и есть главный нерв их политической оценки: власть, даже если интуитивно понимает необходимость “левого поворота”, не может на него решиться, потому что это потребовало бы затронуть собственную социальную основу. В результате возникает парадокс: государство пользуется советскими символами там, где это выгодно, но отвергает советскую логику там, где речь идет о собственности, справедливости и перераспределении.

6. Критика псевдооппозиции и отказа от участия

Участники видео резко выступают против линии “не ходить на выборы”, считая ее политически бесплодной и даже выгодной власти. Здесь они апеллируют к ленинской традиции использовать даже ограниченные, несовершенные институты как площадку борьбы. Это прагматичная мысль. В философском плане она напоминает старую дилемму: что лучше — сохранять “чистоту” позиции или работать внутри несовершенной реальности? Авторы видео выбирают второе. Их логика такова: если пространство сужено, это не повод добровольно из него уходить; это повод использовать даже остатки возможностей.

7. Тон беседы и ее слабые стороны

При всей содержательной насыщенности у беседы есть и уязвимые места. - Эмоциональность часто переходит в резкость, из-за чего часть аргументов может восприниматься как полемическая атака, а не спокойный анализ. - Много конспирологически окрашенных связок: не все из них верифицируемы, и это ослабляет сильные моменты. - Часть персональных выпадов заменяет строгую аргументацию, что работает на мобилизацию “своих”, но хуже убеждает сомневающихся. - Исторический спор местами сводится к моральному противопоставлению, а это всегда риск идеализации “своей” стороны. Но даже с этими недостатками видео выражает важное чувство эпохи: растущее недоверие к официальной исторической политике и страх перед тем, что прошлое превращают в инструмент манипуляции.

8. Общий смысл беседы

Если сжать все до одной формулы, то смысл этой лекции примерно таков:
атака на Ленина и СССР — это не столько разговор о прошлом, сколько попытка отрезать общество от идеи социальной альтернативы в настоящем и будущем.
В этом есть своя жесткая логика. Люди редко борются с мертвыми символами просто из археологического интереса. Обычно бьют по тем образам, которые все еще способны вдохновлять, организовывать и напоминать, что история могла идти — и еще может пойти — иначе.

Итог

В данной лекции собеседники утверждают, что современная борьба вокруг Ленина, СССР, Мавзолея и советского наследия — это часть более широкой политической кампании. Ее цель они видят в том, чтобы: - ослабить левую альтернативу, - перенаправить общественное недовольство, - подменить научную историю идеологическими схемами, - лишить общество чувства исторической преемственности. Практический вывод из беседы простой и жесткий: если не защищать свое историческое прошлое, его перепишут те, кому нужно обезоружить будущее. А дальше уже вопрос не только о Ленине, но и о том, сможет ли общество вообще мыслить себя субъектом истории, а не только объектом управления. И здесь возникает более глубокий вопрос: если прошлое можно так легко превратить в политическое оружие, то как нам отличать живую историческую правду от той версии памяти, которая просто удобна сильным мира сего?
Источник: https://rutube.ru/video/6b60414a8d3a5ae6b5a8e87db79c975d/
