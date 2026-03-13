Записаться на конференцию "Феномен советского человека": https://delib.ru/meetings/1708

Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

лександр Колпакиди и Виктория Янтурина разбирают, почему перед выборами снова запускают кампанию по перепрошивке истории: Ленин и мавзолей становятся удобной мишенью, а антисоветские мифы — быстрым способом собрать эмоцию и расколоть повестку. Говорят о том, как работает технология вбросов — от “красивой легенды” про империю и Первую мировую до схемы “сам додумайся”, где факты подменяют картинкой и интонацией. Отдельно — про ловушку “не ходите на выборы”, ленинскую логику участия даже в несправедливой системе и главный вывод: когда люди плохо знают историю, ими проще управлять настоящим.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — кто такая Виктория Янтурина и о чём выпуск

00:47 — всплеск “исторической” истерики перед выборами

01:45 — шок-сравнение с царской Россией и провокативные цифры

04:31 — антисоветская пропаганда: 90-е/2000-е vs сегодня

06:26 — Мединский и мифы про империю/Первую мировую

10:00 — политическая риторика и старая схема “бей по Ленину”

10:52 — “не ходите на выборы”: кому это выгодно

11:33 — Ленин и логика участия в выборах “вопреки”

13:17 — медийные атаки на КПРФ и социальную повестку

15:13 — зачем запускают кампанию против Ленина и мавзолея

23:10 — как выборы усиливают антикоммунистическую волну

26:07 — “кроме КПРФ оппозиции нет”: спорная оценка и выводы

27:02 — “цифровое средневековье” и что делать левой повестке

37:44 — голосование про мавзолей и медийные манипуляции

39:36 — почему “Ленина-шпиона” сложно доказать фактами

45:11 — история как фундамент идентичности и будущего

50:04 — зачем это всё: раскол, замещение смыслов, удар по левым

01:06:04 — деградация знаний: почему обществом легче рулить

01:09:18 — финал: уважение к истории и цена безграмотности

