Перед выборами снова переписывают СССР: зачем бьют по Ленину? | Колпакиди и Янтурина
лександр Колпакиди и Виктория Янтурина разбирают, почему перед выборами снова запускают кампанию по перепрошивке истории: Ленин и мавзолей становятся удобной мишенью, а антисоветские мифы — быстрым способом собрать эмоцию и расколоть повестку. Говорят о том, как работает технология вбросов — от “красивой легенды” про империю и Первую мировую до схемы “сам додумайся”, где факты подменяют картинкой и интонацией. Отдельно — про ловушку “не ходите на выборы”, ленинскую логику участия даже в несправедливой системе и главный вывод: когда люди плохо знают историю, ими проще управлять настоящим.
00:00 — кто такая Виктория Янтурина и о чём выпуск
00:47 — всплеск “исторической” истерики перед выборами
01:45 — шок-сравнение с царской Россией и провокативные цифры
04:31 — антисоветская пропаганда: 90-е/2000-е vs сегодня
06:26 — Мединский и мифы про империю/Первую мировую
10:00 — политическая риторика и старая схема “бей по Ленину”
10:52 — “не ходите на выборы”: кому это выгодно
11:33 — Ленин и логика участия в выборах “вопреки”
13:17 — медийные атаки на КПРФ и социальную повестку
15:13 — зачем запускают кампанию против Ленина и мавзолея
23:10 — как выборы усиливают антикоммунистическую волну
26:07 — “кроме КПРФ оппозиции нет”: спорная оценка и выводы
27:02 — “цифровое средневековье” и что делать левой повестке
37:44 — голосование про мавзолей и медийные манипуляции
39:36 — почему “Ленина-шпиона” сложно доказать фактами
45:11 — история как фундамент идентичности и будущего
50:04 — зачем это всё: раскол, замещение смыслов, удар по левым
01:06:04 — деградация знаний: почему обществом легче рулить
01:09:18 — финал: уважение к истории и цена безграмотности
#Колпакиди #ВикторияЯнтурина #история #СССР #Ленин #мавзолей #пропаганда #политтехнологии #выборы #медиа
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Беседа посвящена критике современной антисоветской и антикомунистической кампании, которая, по мнению собеседников, особенно усиливается перед выборами. - Главный объект атаки — Ленин: авторы считают, что его образ целенаправленно дискредитируют через медиа, псевдоисторические публикации, публичные выступления и образовательную политику. - Подчеркивается изменение масштаба пропаганды: если раньше антисоветские мифы были в основном массово-журналистскими и дилетантскими, то теперь они, по мнению участников, входят в учебники, “научные” статьи и официальную риторику. - Критикуются государственные и окологосударственные исторические нарративы, особенно идеализация поздней Российской империи и Николая II. - Высказывается мнение, что история используется как инструмент политической мобилизации, в том числе для ослабления влияния КПРФ и левого запроса в обществе. - Отдельно обсуждается тема выборов: собеседники считают, что отказ от участия в них играет на руку власти, и ссылаются на ленинскую тактику использования даже ограниченных парламентских возможностей. - В видео проводится мысль, что в обществе существует реальный спрос на левую, социальную, социалистическую повестку, но государство его игнорирует. - Антисоветская риторика связывается с попыткой лишить общество исторической опоры, разрушить преемственность и исказить понимание того, кем были предки и куда может двигаться страна. - Критикуются националистические и черносотенные интерпретации истории, а также фигуры, которых собеседники считают носителями реакционной идеологии. - Поднимается тема Мавзолея и памяти о Ленине: участники рассматривают это как символическое поле борьбы за советское наследие. - Звучит призыв защищать историческую память, издавать книги, распространять альтернативную точку зрения и активно участвовать в идеологической борьбе. - Финальный вывод беседы: борьба за образ Ленина и советскую историю трактуется не как спор о прошлом, а как спор о будущем страны и мира.
Подробный выводВ этом видео история рассматривается не как академическая дисциплина в чистом виде, а как поле политического конфликта. Это важная мысль. Собеседники исходят из того, что борьба за интерпретацию СССР, Ленина, революции, империи и современной России — это не просто спор историков о деталях, а борьба за то, какой образ будущего будет считаться допустимым.
1. История как инструмент властиОдин из центральных тезисов беседы: переписывание истории активизируется не случайно, а в конкретный политический момент. Перед выборами, на фоне социального недовольства, роста тарифов, усталости общества и общей неопределенности власти, по мнению авторов, выгодно перенаправить внимание на символические конфликты — Ленина, Мавзолей, роль большевиков, “вину” СССР и т.д. Это вполне узнаваемая логика: когда настоящее трудно объяснить и еще труднее исправить, начинается борьба за прошлое. В каком-то смысле это похоже на работу нейросети, которую обучают на искаженных данных: если подменить исходный массив, то и выводы системы станут предсказуемо иными. Так и здесь: если молодому поколению дать искаженный образ прошлого, то оно будет принимать и искаженное настоящее как норму.
2. Сдвиг от дилетантской пропаганды к институциональнойИнтересный акцент беседы — мысль о том, что раньше антисоветские мифы существовали скорее на уровне телевизионной публицистики, газетных сенсаций и общей постсоветской инерции, а теперь они становятся частью официальной инфраструктуры знания: учебников, “научных” статей, рекомендованной литературы, государственной риторики. Это важное различие. Когда миф существует в кухонных разговорах — это одно. Когда он закрепляется в системе образования — это уже не просто мнение, а механизм производства массового сознания. Здесь чувствуется тревога участников: если раньше ложь была хаотичной, то теперь она, как им кажется, становится системной.
3. Почему снова бьют именно по ЛенинуС точки зрения собеседников, фигура Ленина неудобна не столько как персонаж прошлого, сколько как носитель альтернативы. Ленин в этой логике — не памятник, а знак того, что общество можно организовать иначе: на других принципах собственности, политики, образования, социальной справедливости. Именно поэтому, как считают участники беседы, его пытаются представить: - иностранным агентом, - разрушителем государства, - источником современных конфликтов, - морально сомнительной фигурой. Такой прием удобен: если сделать символ перемен заведомо токсичным, то и сама идея перемен начнет казаться опасной. Это довольно древний политический механизм. В религиозных спорах демонизируют еретика, в идеологических — революционера. Не обязательно опровергать его идеи по существу; иногда достаточно внушить, что сам источник “нечист”.
4. Проблема преемственностиОдна из самых сильных мыслей видео — нацию нельзя лишать части ее истории без последствий. Если вырывать советский период как нечто чуждое, преступное или случайное, то рушится не только образ прошлого, но и чувство исторической целостности. Здесь есть почти философский нерв. Человек, который отрезал себе память, теряет не только воспоминания, но и идентичность. То же происходит и с обществом. Если внушить, что: - твои предки строили “не то”, - их достижения не заслуживают уважения, - их жертвы были бессмысленны, - их символы — стыдные, то возникает культурная пустота. А пустота, как известно, редко остается пустой — ее быстро заполняют суррогаты: имперская романтика без социальной программы, ритуальный патриотизм без содержания, “традиционные ценности” без реальной нравственной опоры.
5. Левый запрос и политический тупикВ беседе многократно звучит идея, что общество объективно тяготеет к социальной, левой повестке, потому что люди сталкиваются с повседневными проблемами: тарифами, бедностью, деградацией образования и медицины, неравенством. При этом, по мнению участников, существующая власть не способна этот запрос возглавить, потому что слишком связана с интересами капитала. Это, пожалуй, и есть главный нерв их политической оценки: власть, даже если интуитивно понимает необходимость “левого поворота”, не может на него решиться, потому что это потребовало бы затронуть собственную социальную основу. В результате возникает парадокс: государство пользуется советскими символами там, где это выгодно, но отвергает советскую логику там, где речь идет о собственности, справедливости и перераспределении.
6. Критика псевдооппозиции и отказа от участияУчастники видео резко выступают против линии “не ходить на выборы”, считая ее политически бесплодной и даже выгодной власти. Здесь они апеллируют к ленинской традиции использовать даже ограниченные, несовершенные институты как площадку борьбы. Это прагматичная мысль. В философском плане она напоминает старую дилемму: что лучше — сохранять “чистоту” позиции или работать внутри несовершенной реальности? Авторы видео выбирают второе. Их логика такова: если пространство сужено, это не повод добровольно из него уходить; это повод использовать даже остатки возможностей.
7. Тон беседы и ее слабые стороныПри всей содержательной насыщенности у беседы есть и уязвимые места. - Эмоциональность часто переходит в резкость, из-за чего часть аргументов может восприниматься как полемическая атака, а не спокойный анализ. - Много конспирологически окрашенных связок: не все из них верифицируемы, и это ослабляет сильные моменты. - Часть персональных выпадов заменяет строгую аргументацию, что работает на мобилизацию “своих”, но хуже убеждает сомневающихся. - Исторический спор местами сводится к моральному противопоставлению, а это всегда риск идеализации “своей” стороны. Но даже с этими недостатками видео выражает важное чувство эпохи: растущее недоверие к официальной исторической политике и страх перед тем, что прошлое превращают в инструмент манипуляции.
8. Общий смысл беседыЕсли сжать все до одной формулы, то смысл этой лекции примерно таков: В этом есть своя жесткая логика. Люди редко борются с мертвыми символами просто из археологического интереса. Обычно бьют по тем образам, которые все еще способны вдохновлять, организовывать и напоминать, что история могла идти — и еще может пойти — иначе.
ИтогВ данной лекции собеседники утверждают, что современная борьба вокруг Ленина, СССР, Мавзолея и советского наследия — это часть более широкой политической кампании. Ее цель они видят в том, чтобы: - ослабить левую альтернативу, - перенаправить общественное недовольство, - подменить научную историю идеологическими схемами, - лишить общество чувства исторической преемственности. Практический вывод из беседы простой и жесткий: если не защищать свое историческое прошлое, его перепишут те, кому нужно обезоружить будущее. А дальше уже вопрос не только о Ленине, но и о том, сможет ли общество вообще мыслить себя субъектом истории, а не только объектом управления. И здесь возникает более глубокий вопрос: если прошлое можно так легко превратить в политическое оружие, то как нам отличать живую историческую правду от той версии памяти, которая просто удобна сильным мира сего?