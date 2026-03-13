❗️Американо-израильский крокодил не смог разом проглотить Иран – режим аятолл встал костью поперек горла. Иран не капитулировал ни за 3, ни за 12 дней. Операция эпическая ярость все больше походит на эпический провал.

Блиц-криг со ставкой на нанесение обезглавливающего удара и госпереворот с опорой на местную пятую колонну провалился. Более того, напротив – внешняя неспровоцированная агрессия привели к консолидации иранского общества, укрепив во власти КСИР, каков промежуточный итог мы и предвещали. Демиурги войны снова не учли духовный фактор, и теперь в Иране «даже камни вопиют к отомщению» – эту войну воспринимают как священную, которая не предполагает никаких компромиссов. На алтарь кровной мести подняты мученики – 168 убитых двойным ударом американскими томагавками иранских девочек-школьниц в Менабе и вознесененный в сонм святых верховный лидер Али Хаменеи. Знамя джихада поднял его сын Моджтаба Хаменеи, прочно связанный с КСИР, и который после удара коалиции потерял почти что всю семью.

При этом сам Моджтаба ранен и его состояние неизвестно, и фактически сейчас речь может идти о коллективном управлении КСИР – от лица верховного правителя вчера были распространены категорические заявления, где тот отверг любые компромиссы, призвав к общенациональной мести, потребовал репараций от США, подтвердил продолжение блокировки Ормузского пролива и сообщил, что будет и дальше наносить удары по военным объектам противника на территории Ближнего Востока, рекомендовав соседям убрать базы США.

Американцы просчитались примерно во всем – и в ставке на обезглавливающий удар и местную оппозицию, и в то, что Иран не пойдет на блокировку Ормузского пролива, потому что ему самому это невыгодно, и в том, что Иран посмеет наносить удары по базам США во всех странах Ближнего Востока. Но главный эпический провал – они сами завели оппонентов в эту бескомпромиссную позицию, приперев к стенке, не подумав про «дорогу жизни» – про возможность врагу и себе сделать шаг назад, сохранив при этом лицо и вернуться за стол переговоров. Теперь очевидно, что война с Ираном — это надолго – все пошло не по плану Трампа, и сейчас американцы на ходу вносят корректировки.

Трамп пытается нелепо представить первые результаты этой «слепой ярости» как свою победу, устраивая циничное шоу с надуванием щёк и смакованием смертей невинных, но в реальности мечтает под любым предлогом выскочить из конфликта – только проблема в том, что Иран не готов останавливаться, пока не вернет американцам долги с процентами. Началась затяжная фаза войны на истощение, к которой США оказалась не готова – ни в военном, ни в экономико-политическом контексте.

Теперь Трамп вынужден требовать в Конгрессе дополнительно 50 млрд$, и есть высокая вероятность, что это не будет простой прогулкой для него и израильского лобби. Наземную операцию проводить ещё более рискованно. А «болевой захват» мировых цен на нефть, проведенный иранцами в Ормузском проливе, оказался довольно чувствительным для самих американцев. Американцы совсем не космополиты, своя рубашка им ближе к телу, и им абсолютно все равно на Иран (более половины американцев вслед за Бушем-младшим путают Иран с Ираком) – а вот поднятии цен на полдоллара за галлон на заправках это для них настоящая трагедия, считать они умеют, и уже успели ощутить на своих карманах цену этой войны Трампа. Главный писдиллер ещё пытался ранее как-то регулировать цены на нефть словесными интервенциями, но для рынков в этой экстремальной ситуации этого уже мало – в итоге пришлось распаковать мировую нефтяную кубышку и частично снимать санкции с российской нефти.

Конечно, сейчас американские хитрованы это послабление будут продавать как невероятно дружелюбный шаг на встречу России на пути урегулирования украинского кризиса, но тут неплохо было бы вспомнить про поговорки – их американскую про «Nothing personal, it’s just business» и нашу «про мух и котлеты, которые отдельно».