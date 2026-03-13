Операция эпическая ярость все больше походит на эпический провал.
❗️Американо-израильский крокодил не смог разом проглотить Иран – режим аятолл встал костью поперек горла. Иран не капитулировал ни за 3, ни за 12 дней. Операция эпическая ярость все больше походит на эпический провал.
Блиц-криг со ставкой на нанесение обезглавливающего удара и госпереворот с опорой на местную пятую колонну провалился. Более того, напротив – внешняя неспровоцированная агрессия привели к консолидации иранского общества, укрепив во власти КСИР, каков промежуточный итог мы и предвещали. Демиурги войны снова не учли духовный фактор, и теперь в Иране «даже камни вопиют к отомщению» – эту войну воспринимают как священную, которая не предполагает никаких компромиссов. На алтарь кровной мести подняты мученики – 168 убитых двойным ударом американскими томагавками иранских девочек-школьниц в Менабе и вознесененный в сонм святых верховный лидер Али Хаменеи. Знамя джихада поднял его сын Моджтаба Хаменеи, прочно связанный с КСИР, и который после удара коалиции потерял почти что всю семью.
При этом сам Моджтаба ранен и его состояние неизвестно, и фактически сейчас речь может идти о коллективном управлении КСИР – от лица верховного правителя вчера были распространены категорические заявления, где тот отверг любые компромиссы, призвав к общенациональной мести, потребовал репараций от США, подтвердил продолжение блокировки Ормузского пролива и сообщил, что будет и дальше наносить удары по военным объектам противника на территории Ближнего Востока, рекомендовав соседям убрать базы США.
Американцы просчитались примерно во всем – и в ставке на обезглавливающий удар и местную оппозицию, и в то, что Иран не пойдет на блокировку Ормузского пролива, потому что ему самому это невыгодно, и в том, что Иран посмеет наносить удары по базам США во всех странах Ближнего Востока. Но главный эпический провал – они сами завели оппонентов в эту бескомпромиссную позицию, приперев к стенке, не подумав про «дорогу жизни» – про возможность врагу и себе сделать шаг назад, сохранив при этом лицо и вернуться за стол переговоров. Теперь очевидно, что война с Ираном — это надолго – все пошло не по плану Трампа, и сейчас американцы на ходу вносят корректировки.
Трамп пытается нелепо представить первые результаты этой «слепой ярости» как свою победу, устраивая циничное шоу с надуванием щёк и смакованием смертей невинных, но в реальности мечтает под любым предлогом выскочить из конфликта – только проблема в том, что Иран не готов останавливаться, пока не вернет американцам долги с процентами. Началась затяжная фаза войны на истощение, к которой США оказалась не готова – ни в военном, ни в экономико-политическом контексте.
Теперь Трамп вынужден требовать в Конгрессе дополнительно 50 млрд$, и есть высокая вероятность, что это не будет простой прогулкой для него и израильского лобби. Наземную операцию проводить ещё более рискованно. А «болевой захват» мировых цен на нефть, проведенный иранцами в Ормузском проливе, оказался довольно чувствительным для самих американцев. Американцы совсем не космополиты, своя рубашка им ближе к телу, и им абсолютно все равно на Иран (более половины американцев вслед за Бушем-младшим путают Иран с Ираком) – а вот поднятии цен на полдоллара за галлон на заправках это для них настоящая трагедия, считать они умеют, и уже успели ощутить на своих карманах цену этой войны Трампа. Главный писдиллер ещё пытался ранее как-то регулировать цены на нефть словесными интервенциями, но для рынков в этой экстремальной ситуации этого уже мало – в итоге пришлось распаковать мировую нефтяную кубышку и частично снимать санкции с российской нефти.
Конечно, сейчас американские хитрованы это послабление будут продавать как невероятно дружелюбный шаг на встречу России на пути урегулирования украинского кризиса, но тут неплохо было бы вспомнить про поговорки – их американскую про «Nothing personal, it’s just business» и нашу «про мух и котлеты, которые отдельно».
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Текст утверждает, что ставка США и Израиля на быстрый силовой сценарий против Ирана провалилась. - Автор считает, что обезглавливающий удар, надежда на внутренний переворот и опора на пятую колонну не сработали. - Вместо раскола, по версии текста, произошла консолидация иранского общества и усиление роли КСИР. - Подчеркивается, что внешняя атака якобы придала конфликту характер священной войны и радикализировала ответ Ирана. - Автор делает вывод, что США не просчитали последствия: блокировку Ормузского пролива, удары по американским базам в регионе и долгую войну на истощение. - Отдельный тезис — отсутствие “дороги назад”: противника приперли к стенке, не оставив пространства для компромисса без потери лица. - Трамп, по мысли автора, пытается выдать неудачу за победу, но фактически заинтересован в выходе из конфликта. - Утверждается, что затяжная война экономически болезненна для США, особенно через рост цен на нефть и топливо. - Автор связывает возможные изменения в нефтяной политике США, включая послабления для российской нефти, прежде всего с прагматикой рынка, а не с геополитической доброжелательностью.
Что здесь важно по сутиПеред нами не просто описание военной ситуации, а политически окрашенная интерпретация, построенная на нескольких сильных идеях: 1. Блицкриг против сложных обществ часто не работает. История это показывает многократно: Ирак, Афганистан, Ливия в разных формах демонстрировали, что разрушить инфраструктуру можно быстро, а вот управлять последствиями — почти никогда. 2. Внешнее давление часто усиливает внутреннюю мобилизацию. Это один из самых устойчивых политико-психологических механизмов. Когда на страну нападают извне, даже внутренние противники власти нередко временно сплачиваются вокруг государства. Психологически это похоже на то, как человек может резко мобилизоваться не из любви к себе, а из чувства угрозы. 3. Унижение противника — плохая стратегия, если нужен устойчивый мир. Здесь есть глубокий исторический мотив: если противнику не оставляют “выхода с сохранением лица”, он начинает драться не за выгоду, а за сам факт существования. Тогда рациональная логика сменяется логикой чести, мести и символического выживания. 4. Энергетика — нерв геополитики. Ормузский пролив — это не просто точка на карте, а артерия глобальной экономики. Иногда ракета действует меньше, чем страх рынка перед ракетой. В этом смысле нефть — такой же участник войны, как армии и спецслужбы.
Аналитический разбор
1. Сильные стороны текстаУ текста есть несколько содержательно сильных моментов: - он верно указывает, что военные кампании нельзя оценивать только по первым ударам; - справедливо акцентирует внимание на непредсказуемости общественной реакции; - точно подмечает роль символического измерения войны — мучеников, мести, сакрализации конфликта; - правильно связывает конфликт с ценами на нефть, внутренней американской политикой и общественным недовольством. Это, кстати, междисциплинарно интересно: в военном планировании часто доминирует инженерная логика — “если уничтожить центр управления, система рухнет”. Но общество — не микросхема. Оно ближе к нейросети или даже к живому организму: повреждение одного узла не всегда разрушает систему, а иногда наоборот запускает режим сверхадаптации.
2. Слабые стороны текстаНо есть и серьезные проблемы.
Эмоциональная перегрузкаТекст написан в явно агитационном ключе. Формулировки вроде “крокодил”, “слепая ярость”, “эпический провал” не столько доказывают, сколько эмоционально направляют восприятие. Это снижает аналитическую ценность.
Недостаток проверяемостиВ тексте есть множество конкретных утверждений о: - потерях, - статусе лидеров, - состоянии Моджтабы Хаменеи, - коллективном управлении, - политических решениях Ирана, - бюджетных требованиях Трампа. Без независимых подтверждений это остается версией, а не установленным фактом. В геополитике это особенно важно: первые сообщения почти всегда фрагментарны, искажаются пропагандой, туманом войны и желанием сторон управлять нарративом.
Подмена анализа моральным удовлетворениемАвтор, кажется, не просто анализирует провалы США, а наслаждается образом их неудачи. Это понятная человеческая эмоция, но плохой советчик для понимания реальности. Когда мы слишком хотим видеть чужой крах, мы начинаем путать желаемое с действительным.
Философский слой текстаСамое интересное здесь — не геополитика сама по себе, а вопрос о том, почему рациональные сверхдержавы снова и снова совершают иррациональные ошибки. Потому что государства, как и люди, часто влюбляются в идеализированную модель реальности. Им кажется: - народ противника только и ждет освобождения; - элиты противника немедленно предадут центр; - точечный удар вызовет паралич; - рынок как-нибудь адаптируется; - собственное общество простит рост цен ради “исторической миссии”. Это очень человеческая ошибка. В отношениях мы тоже часто любим не человека, а образ человека. В политике — не страну как живую сложность, а ее схему в голове аналитика. И здесь текст, при всей своей пристрастности, касается важной истины: реальность почти всегда мстит за идеализацию.
Подробный вывод
Главное содержаниеЕсли очистить текст от пропагандистской риторики, его основной вывод таков:
попытка быстро сломать Иран силовым давлением, вероятно, не дала ожидаемого результата; вместо дезорганизации противника могла возникнуть его мобилизация, а сам конфликт рискует перейти в долгую, дорогую и политически неудобную для США фазу.Это вполне правдоподобная гипотеза, потому что она согласуется с историческим опытом: сложные государства с сильной идеологией, развитым аппаратом безопасности и культурой жертвенности редко капитулируют от одного шока.
Как то задался вопросом почему так редко реагирует на события «Олень« И, почти всегда в своих публикациях делает ссылки на предыдущие статьи со словами,-”а мы же говорили что так есть и, или будет”..
И, мне думается, нашел ответ.
Все что в текущих реалиях не подпадает под пессимистический прогноз развития событий этого самого “Оленя”, просто игнорируется. Но до тех пор, когда не реагировать уже нельзя. Хоть эти события и не вписываются в их “канву”.