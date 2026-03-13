“Марксистская методология, или Зачем защищать правду о Ленине”. Е.Ю.Спицын и А.И.Колпакиди
Эфир на Радио АВРОРА от хх марта 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель ИА «АВРОРА», член Союза журналистов России, тг-канал: t.me/fedorbiryukov.
Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
Telegram Радио Аврора: https://t.me/aurora_network
MAX Радио Аврора: https://max.ru/aurora_network
Е.Ю. Спицын на радио Аврора. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/26909
#Спицын #Аврора #РадиоАврора #Прямойэфир
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — защита исторического образа Ленина от современных нападок и фальсификаций. - Александр Колпакиди призывает историков со всей страны подготовить статьи в сборник в защиту Ленина. - Евгений Спицын поддерживает идею и подчеркивает, что при огромном количестве работ о Ленине до сих пор возможны новые добросовестные исследования. - Авторы беседы резко критикуют антисоветскую и антиленинскую публицистику, считая ее построенной на фальшивках, конспирологии и политическом заказе. - Особо высмеивается сюжет о том, что Ленин якобы получал деньги от иностранных разведок; этот тезис объявляется исторически несостоятельным. - Утверждается, что внутренние причины всегда играют главную роль в революциях и кризисах, а внешние силы лишь пользуются уже существующими противоречиями. - Спикеры связывают всплеск псевдоистории с позднесоветским и постсоветским разрушением научного мышления, начиная с перестройки. - Важный тезис беседы: Ленин создал не “Украину вообще”, а именно советскую Украину как альтернативу петлюровской, антисоветской и враждебной. - По их логике, если бы не советский проект, то антироссийская Украина оформилась бы еще сто лет назад. - Спицын и Колпакиди считают, что причина нынешнего конфликта — не Ленин, а разрушение советской системы и реставрация капитализма. - Горбачев, Яковлев, Ельцин, Кравчук характеризуются как разрушители советского государства и как люди, не продолжившие коммунистическую линию. - Подчеркивается, что история не бывает “нейтральной”, особенно в классовом обществе: историк обязан не только собирать факты, но и давать им оценку. - В качестве единственно научной основы понимания истории провозглашается марксистская методология. - Отдельно обсуждается, что СССР имел мощную систему международного идеологического влияния через компартии, профсоюзы, женские, молодежные, религиозные и профессиональные организации. - Звучит мысль, что современная Россия не обладает сопоставимой по эффективности идеологической инфраструктурой. - В финале затрагиваются вопросы о мирном пути к социализму, о советской индустриализации и об источниках ее финансирования.
Подробный выводВ данной лекции, точнее в разговоре двух историков-единомышленников, звучит не просто защита Ленина как политической фигуры, а защита определенного способа смотреть на историю. Это принципиально. Формально беседа посвящена нападкам на Ленина, мавзолей, “иностранные деньги”, Украине, Горбачеву и историческим фальсификациям. Но по сути речь идет о более глубоком конфликте: между научно-методологическим подходом и идеологической мифологией.
1. Главный нерв беседы — история как поле борьбыСпикеры исходят из того, что история — это не музей пыльных фактов, а оружие, которым формируют сознание общества. В этом смысле их позиция последовательна: если обществу внушить ложную картину прошлого, оно начнет ошибаться и в настоящем. Это похоже на работу навигатора: если карта искажена, даже хороший водитель уедет не туда. Именно поэтому защита Ленина для них — не ностальгия и не культ личности, а борьба за адекватную причинно-следственную картину истории России XX века.
2. Ленин здесь выступает как символ научного и политического масштабаВ беседе Ленин изображается не просто как революционер, а как фигура почти цивилизационного уровня. Иногда это подается с эмоциональным пафосом, почти мифопоэтически, но центральная мысль ясна: Ленин для авторов — это человек, который предложил работающую модель выхода из исторического тупика. Можно спорить с такой оценкой, но логика понятна: - если фигуру такого масштаба сводят к примитивной схеме “шпион за 200 крон”, - значит, общество сознательно приучают мыслить мелко, поверхностно и манипулятивно. Это, кстати, очень современная проблема. Когда сложные процессы объясняются не структурой общества, не экономикой, не классовыми интересами, а какой-нибудь сенсационной “секретной бумажкой”, возникает иллюзия понимания без настоящего понимания. Это как заменить медицину заговором: болезнь есть, а диагноза нет.
3. Центральный методологический тезис — внутренние причины важнее внешнихОдин из самых содержательных моментов беседы: революции, восстания, государственные кризисы имеют прежде всего внутреннюю природу. Внешние силы могут вмешиваться, ускорять, использовать, финансировать, но они не создают из ничего тот социальный материал, который уже созрел. Это сильный тезис, и он шире спора о Ленине. Он применим и к Пугачеву, и к 1917 году, и к распаду СССР, и к современным конфликтам. И здесь виден марксистский нерв беседы: история движется не тайными кукловодами, а реальными противоречиями внутри общества. Такой взгляд полезен хотя бы потому, что он возвращает обществу субъектность. Иначе всегда получается удобная сказка: “виноваты только внешние враги”. Но это психологически комфортная, хотя и опасная иллюзия. Она снимает ответственность с собственных элит, институтов и социальных решений.
4. Украинский вопрос подается как спор двух проектовОдин из ключевых и наиболее жестко сформулированных тезисов: Ленин создал советскую Украину как альтернативу петлюровской, а не “заложил мину” под Россию. В этой логике советская модель описывается как способ интеграции, а националистическая — как инструмент раскола и внешнего влияния. Здесь важно понимать: авторы беседы не отрицают сам украинский фактор, а утверждают, что вопрос был не в существовании Украины как таковой, а в том, какой именно она будет — советской, братской, встроенной в общий проект, или антисоветской, антироссийской и зависимой от внешних центров. Это, конечно, позиция явно идеологическая, но она внутренне логична. Она предлагает не морализаторскую, а структурную схему: разные государственные формы производят разные исторические последствия.
5. Настоящий обвиняемый в беседе — не Ленин, а капитализм и постсоветский распадОчень показательно, что в конечном счете разговор постоянно возвращается от Ленина к Горбачеву, перестройке, разложению партийной элиты, капитализму. Это и есть скрытый центр беседы. Формула звучит примерно так: - Советский проект создал сильное государство. - Поздняя элита его предала. - Постсоветская система разрушила братские связи и социальную целостность. - Теперь все это пытаются списать на Ленина, чтобы не обсуждать реальные причины нынешних проблем. Это напоминает известный психологический механизм: человек разрушил дом, но обвиняет архитектора, жившего сто лет назад. Вопрос не в том, были ли у архитектора спорные решения — безусловно, были. Вопрос в том, кто именно довел здание до обрушения.
6. Марксистская методология понимается как защита от хаоса интерпретацийДля Спицына марксизм — не просто политическая симпатия, а инструмент упорядочивания исторического материала. Отсюда несколько акцентов: - история должна рассматриваться конкретно; - важны причинно-следственные связи; - историк обязан видеть классовый характер общества; - “нейтральность” гуманитарного знания часто маскирует скрытую идеологию. Это интересный момент. Даже те, кто не разделяют марксизм, могут согласиться с одной важной мыслью: полной нейтральности в гуманитарном знании не существует. Когда историк говорит “я просто излагаю факты”, он нередко скрывает, что уже выбрал, какие факты считать важными, а какие — второстепенными. То есть оценка все равно входит в работу, просто иногда неосознанно. С этой точки зрения беседа полезна как напоминание: методология — это не академическая формальность, а рамка, через которую мы вообще видим прошлое.
7. Слабость беседы — высокая эмоциональность и резкостьПри всей содержательности, разговор местами перегружен резкими выражениями, личными нападками и публицистическим накалом. С одной стороны, это понятно: тема для участников принципиальная. С другой — чрезмерная эмоциональность иногда ослабляет доказательность. Это старая проблема всех идейных полемик. Когда человек видит фальсификацию, он легко начинает бороться не только с ошибкой, но и с носителем ошибки как с моральным врагом. Иногда это справедливо, иногда — нет. Но в любом случае для убеждения широкой аудитории спокойная аргументация обычно сильнее, чем ярость.
8. Практический смысл беседыЕсли убрать политический темперамент, практическая польза видео в следующем: - оно напоминает, что исторические обвинения надо проверять по источникам; - учит различать научный аргумент и конспирологический сюжет; - заставляет видеть в истории структурные причины, а не только персональные интриги; - поднимает вопрос о том, кто и зачем формирует публичную память; - возвращает важность методологии в эпоху клипового мышления и псевдосенсаций. И в этом смысле беседа выходит далеко за рамки спора о Ленине. Она о том, способен ли человек сегодня вообще удерживать сложную картину мира — или предпочтет удобный миф.
ИтогВ этом видео Ленин защищается не только как историческая фигура, но и как точка сборки альтернативного взгляда на историю России. Для авторов беседы его дискредитация нужна затем, чтобы скрыть подлинные причины современных бед — социальное расслоение, разрушение советского проекта, деградацию научного мышления и торжество политически удобной лжи. Можно не соглашаться с отдельными оценками, можно спорить с их идеологической жесткостью, но сам вызов, который они ставят, серьезен: что для нас история — поиск причин и закономерностей или рынок мифов, где побеждает наиболее шумная версия? И, возможно, самый важный вопрос после такой беседы звучит так: если правда о прошлом всегда оказывается ареной борьбы, то по каким признакам мы отличаем живую историческую истину от той картины, в которую нам просто психологически удобно верить?