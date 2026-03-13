Как альтернативщики тайные технологии в каменоломнях искали
Осознанный Никитка запустил очередную манипулятивную чепуху в виде клипа про карьер невероятной формы.
какой альтернативщик не любит манипуляций?
Что бы зритель просто принял заложенную в ролике мысль и у него не было соблазна проверить содержимое ролика, ни название, ни местоположение карьера нам не скажут. Зато зададут кучу вопросов вроде: почему нет официальных записей о карьере, почему он так странно изрезан, почему такие ровные следы и зачем вообще столько камня?
Ну что ж, придётся Клубу Рационалистов, вместе с нашим подписчиком Евгением Вершинским, который и прислал данный материал, разобраться в этом вопросе.
Следы которых нет?
Начнём с того, что на фото каменные карьеры на горе Нокогири (Nokogiriyama), расположенной в префектуре Тиба, Япония. Добывали тут туфопесчаник, т е. далеко не самую сложную в обработке породу. Официальные записи датируют ее разработку периодом Эдо (1603-1868), так что отсутствие информации о карьере - наглое вранье.
Материал из этой каменоломни использовались для строительства многих значимых зданий, включая порт Йокосука, крепость в Токийском заливе, храм Ясукуни и университет Васэда.
К чему такие сложности?
Такая сложная форма получилась из-за того, что скала имеет диагональную слоистость, т.е. необходимый добытчикам туф сменяется другими, менее ценными породами. Этим и объясняется невероятная форма вырезанных скал. Рабочие просто вырезали только необходимый им туф, а другие породы просто не трогали за ненадобностью
Современные примеры
Но что же это за следы такие? Неужели японцы обладали секретными технологиями, недоступными даже сейчас? Нет конечно всё гораздо проще.
Для ответа на этот вопрос перенесёмся в Африку. В Буркина-Фасо, в деревне Карабе есть замечательный карьер, где местные делают кирпичи из местного латерита
И что же мы видим? Точно такие же борозды остаются после того, как киркой вынимают породу на определенную глубину по прямой линии. Сначала чертят эту линию и по ней ведут выемку породы.
И они точно так же выбрали невероятное количество породы за годы разработки
Альтернативщики могут задаться вопросом: но ведь это мягкий материал, а что с японским туфовым песчаником? Ну так всё примерно так же. Туф это достаточно пористая порода отлично поддающаяся обработке. Для любителей применения шкалы Мооса по делу и без, твёрдость туфа 3-4, иными словами никаких сверхъестественных инструментов для этого не нужно.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор критикует альтернативщиков за манипулятивную подачу: зрителю показывают необычный карьер, но не называют ни место, ни исторический контекст. - Речь идет о каменоломнях на горе Нокогири (Nokogiriyama) в префектуре Тиба, Япония. - Порода там — туфопесчаник, сравнительно мягкий и удобный в обработке материал. - Разработка карьера исторически зафиксирована и относится к периоду Эдо (1603–1868). - Камень из этих карьеров использовался для значимых строительных объектов, включая порт Йокосука, укрепления в Токийском заливе, храм Ясукуни и университет Васэда. - Необычная форма выработок объясняется диагональной слоистостью породы: добывали только нужные слои туфа, а менее ценные породы оставляли. - «Ровные следы» на стенах не являются признаком тайных технологий: подобные борозды возникают при обычной ручной выемке породы, например киркой. - В качестве аналогии приводится карьер в Буркина-Фасо, где при добыче латерита образуются очень похожие следы. - Твердость туфа 3–4 по Моосу, то есть для его обработки не требуются сверхтехнологичные инструменты. - Главный вывод статьи: необычный вид карьера не доказывает наличие утраченных цивилизаций или секретных технологий, если существуют простые геологические и исторические объяснения.
Подробный выводЗдесь важен не только сам карьер, но и способ мышления вокруг него. Альтернативная риторика часто строится не на доказательстве, а на управлении впечатлением: сначала человеку показывают нечто визуально сильное — резкие геометричные вырезы, ровные линии, масштаб, — а затем подталкивают к заранее желаемому выводу через вопросы: «как это могли сделать?», «почему об этом молчат?», «где документы?». Это старая интеллектуальная техника: не дать контекст, но дать эмоциональный вектор. Если смотреть трезво, картина становится гораздо проще и потому, парадоксальным образом, менее захватывающей для любителей сенсаций. Но истина нередко именно такова: она не обязана быть кинематографичной. Каменоломни Нокогири имеют известное местоположение, историческую датировку и практическое назначение. Из них добывали конкретный строительный материал, который использовался в реальных объектах. То есть перед нами не загадка без следов, а вполне земной след хозяйственной деятельности. Необычная геометрия выработок тоже не требует мифологизации. Природа редко бывает идеально однородной, а добыча полезных пород почти всегда представляет собой диалог человека с неоднородностью материи. Где слой ценный — его выбирают. Где примесь или иная порода — оставляют. Поэтому карьер формируется не по абстрактному архитектурному плану, а по логике самой скалы. В этом есть даже нечто философское: человек часто считает форму результатом замысла, хотя нередко это результат компромисса между намерением и сопротивлением реальности. Следы обработки — ещё один показательный момент. Люди склонны приписывать «высокую технологию» тому, что выглядит слишком ровным или слишком масштабным. Но ровность не всегда признак машинной цивилизации; иногда это всего лишь след дисциплинированного ручного труда, повторённого тысячи раз. Как и в психике: сложный паттерн не обязательно требует мистической причины, он может возникать из простого действия, доведённого до системности. Нейросеть обучается итерациями, каменотёс работает ударами, историческая форма возникает накоплением. Тайна часто оказывается не в сверхсиле, а в длительности и методичности. Сравнение с карьером в Буркина-Фасо здесь особенно полезно. Оно показывает важный научный принцип: если сходные следы можно получить известным и наблюдаемым способом в одном месте, то не нужно сначала придумывать утраченную суперцивилизацию для другого места. Это не абсолютное доказательство, но это сильная эвристика разумности. Наука вообще в этом смысле скромнее мифа: она предпочитает достаточное объяснение грандиозному объяснению. При этом стоит признать и психологическую правду альтернативщиков: людей действительно завораживает ощущение, что «от нас что-то скрыли». В этом есть почти религиозный элемент — стремление прорваться за занавес официальной картины мира. Само по себе это не порок. Скепсис полезен. Но скепсис, направленный только против «официальной версии» и не направленный против собственных фантазий, быстро превращается не в поиск истины, а в форму интеллектуального нарциссизма. Человек начинает любить не реальность, а свою роль того, кто «видит глубже других». Поэтому практический урок статьи довольно здравый: 1. Сначала идентифицируй объект: что это, где это, как называется. 2. Проверь исторический контекст: есть ли документы, датировки, упоминания. 3. Пойми свойства материала: иногда «невозможное» возможно просто потому, что порода мягче, чем кажется. 4. Сравни с современными или этнографическими аналогами: похожие следы часто имеют вполне обычное происхождение. 5. Не путай зрелищность с загадочностью. Если говорить глубже, вся эта история — о том, как легко человек идеализирует неизвестное. В любви мы нередко влюбляемся не в человека, а в образ. В истории — не в факты, а в красивую тайну. В философии — не в истину, а в ощущение причастности к ней. Но зрелость начинается там, где мы способны с уважением принять простое объяснение, если оно лучше соответствует данным. Это не убивает чудо мира — наоборот, делает его честнее. Потому что реальность и без мистификаций поразительна: люди столетиями вручную меняли горы, вырезали породу, строили города, порты, храмы, университеты. Иногда нас восхищает миф о тайной технологии, хотя настоящего восхищения заслуживает обыкновенный человеческий труд, помноженный на время, знание материала и необходимость. И здесь остается интересный вопрос: когда нам показывают «загадку», мы действительно ищем истину — или нам важнее сохранить чувство, что мир должен быть таинственнее, чем он есть на самом деле?