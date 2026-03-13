Осознанный Никитка запустил очередную манипулятивную чепуху в виде клипа про карьер невероятной формы.

какой альтернативщик не любит манипуляций?

Что бы зритель просто принял заложенную в ролике мысль и у него не было соблазна проверить содержимое ролика, ни название, ни местоположение карьера нам не скажут. Зато зададут кучу вопросов вроде: почему нет официальных записей о карьере, почему он так странно изрезан, почему такие ровные следы и зачем вообще столько камня?

Невероятные вырезы в скале, причину которых вам не скажут альтернативщики

Ну что ж, придётся Клубу Рационалистов, вместе с нашим подписчиком Евгением Вершинским, который и прислал данный материал, разобраться в этом вопросе.

Следы которых нет?

Начнём с того, что на фото каменные карьеры на горе Нокогири (Nokogiriyama), расположенной в префектуре Тиба, Япония. Добывали тут туфопесчаник, т е. далеко не самую сложную в обработке породу. Официальные записи датируют ее разработку периодом Эдо (1603-1868), так что отсутствие информации о карьере - наглое вранье.

обзорная площадка на месте старой каменоломни

Материал из этой каменоломни использовались для строительства многих значимых зданий, включая порт Йокосука, крепость в Токийском заливе, храм Ясукуни и университет Васэда.

университет Васэда

К чему такие сложности?

Такая сложная форма получилась из-за того, что скала имеет диагональную слоистость, т.е. необходимый добытчикам туф сменяется другими, менее ценными породами. Этим и объясняется невероятная форма вырезанных скал. Рабочие просто вырезали только необходимый им туф, а другие породы просто не трогали за ненадобностью

иногда рабочие вырезали целые пещеры добывая ценный туф

Современные примеры

Но что же это за следы такие? Неужели японцы обладали секретными технологиями, недоступными даже сейчас? Нет конечно всё гораздо проще.

Для ответа на этот вопрос перенесёмся в Африку. В Буркина-Фасо, в деревне Карабе есть замечательный карьер, где местные делают кирпичи из местного латерита

И что же мы видим? Точно такие же борозды остаются после того, как киркой вынимают породу на определенную глубину по прямой линии. Сначала чертят эту линию и по ней ведут выемку породы.

И они точно так же выбрали невероятное количество породы за годы разработки

Альтернативщики могут задаться вопросом: но ведь это мягкий материал, а что с японским туфовым песчаником? Ну так всё примерно так же. Туф это достаточно пористая порода отлично поддающаяся обработке. Для любителей применения шкалы Мооса по делу и без, твёрдость туфа 3-4, иными словами никаких сверхъестественных инструментов для этого не нужно.

