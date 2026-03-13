Главная » Видео, Литература, Творчество

Домашний философ Владимир Личутин Аудиокнига

12 0

Читает Юрий Заборовский
В повести «Домашний философ» автор прощается с жителями северных деревень. Действие происходит уже на берегу южного, Черного моря. Сам Личутин назвал повесть «историей двух эгоистов» (супруги Баныкины пребывают в ссорах и неутихающей вражде): «Он живет идеей собственного бессмертия, она — необыкновенной любовью. Два случайных человека в постоянном, безысходном конфликте друг с другом». Повесть, созданная в жанре «интеллектуальной прозы», отличается сложной стилевой многозначностью, усилением роли гротеска и притчи.

Комментарий редакции

Тринадцатого марта 1940 года родился человек, который всю жизнь слушал, как говорит русский Север — и записывал это в прозу. Владимир Владимирович Личутин из тех писателей, для которых язык — не инструмент, а сама суть. Поморская речь, вобравшая в себя века, живёт в его романах не как стилизация, а как дыхание. Он не описывает народ — он им говорит. Его главная тема — что происходит с человеком, когда рвётся нить между ним и его корнями. Деревня, раскол, советская история, современность — всё это для него не темы, а один и тот же вопрос: куда девается душа, когда теряет почву? В 86 лет он продолжает писать. О мезенских поморах, о людях, которых уже почти никто не помнит. Это и есть его дело — помнить за всех.
Редактор: brahman
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hjrEVOiGdcU
