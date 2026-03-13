Домашний философ Владимир Личутин Аудиокнига
Читает Юрий Заборовский
В повести «Домашний философ» автор прощается с жителями северных деревень. Действие происходит уже на берегу южного, Черного моря. Сам Личутин назвал повесть «историей двух эгоистов» (супруги Баныкины пребывают в ссорах и неутихающей вражде): «Он живет идеей собственного бессмертия, она — необыкновенной любовью. Два случайных человека в постоянном, безысходном конфликте друг с другом». Повесть, созданная в жанре «интеллектуальной прозы», отличается сложной стилевой многозначностью, усилением роли гротеска и притчи.
Наши каналы:
Аудиокниги
https://t.me/club_bookworm – Телеграм
https://vk.com/club_bookworm – ВК сообщество
https://vk.com/video/playlist/802438105_1 – ВК-плейлист
https://boosty.to/onlybookworm – Boosty
https://www.youtube.com/@BookWorm-2279 – YouTube
https://rutube.ru/channel/23347975 – RuTube
Книги
https://t.me/+h7O10niefbIxNGUy – fb2
Фильмы
https://t.me/+aYrMc89ssthiYTIy – VideoWorm
https://vk.com/club_videoworm – ВК сообщество
Присоединяйтесь!!!
Поделитесь ссылками в своих соц.сетях – ПОДДЕРЖИТЕ наше сообщество!!!
Поддержать сообщество:
Сбер- 2202206271785755
https://boosty.to/onlybookworm/donate
Комментарий редакции