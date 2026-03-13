Что не так с левыми? / Метаметрика
Сегодня у нас в гостях основатели проекта «Трибун» – блогеры Дмитрий Титеев и Виктория Янтурина!
Кто в современном мире может называть себя коммунистом? Российские левые: кто настоящий «тру-коммунист», а кто носит ярлык? Пролетарий в XXI веке: заводчанин или любой наемный работник?
«Коммунизм» в Китае – смесь социализма и госкапитализма? Чем китайская модель принципиально отличается от российской, если в обоих случаях главные активы в руках госкорпораций?
СССР после Сталина пошел по пути деградации? Как общество выдумывает «правильный» социализм задним числом? Можно ли сегодня реализовать левый проект без самообмана, догматизма и внутренних расколов?
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA ВО ВСЕХ УДОБНЫХ СОЦ СЕТЯХ:
https://taplink.cc/metametrica
Таймкоды:
00:00 Мета LIVE
00:17 «Трибун» на связи
01:05 Как «Трибун» деклассировал Метаметрику
01:50 Что такое левая идея сегодня?
03:38 Деление на правых и левых необходимо
05:28 Диктатура пролетариата и экономический базис
09:01 ККК – социализм Китая, КНДР и Кубы
13:38 Венесуэла под ударом
15:26 Почему в Китае есть социализм, а у нас нет?
20:50 Китай повышает уровень жизни людей
23:10 Норвежский социализм обеспечен ресурсами
27:55 «Любой, кто продает свой труд, – пролетарий»
29:49 Метаметрика – кооператив?
34:12 Смена представителей – элемент социализма
37:12 Путь к социализму сложен и тернист
42:28 Брежневский СССР и современный Китай
45:00 За деньги – да? Левые кормятся за счет капиталистов?
49:06 Левые должны вещать на всех ресурсах
54:00 Игра «Кто больше коммунист?»
1:01:00 В России 35 лет идет деградация
1:07:23 Империя и СССР: усидеть на двух стульях
1:10:28 Сталин – генералиссимус Победы
1:14:55 В России есть запрос на левые идеи
1:17:33 Китай и «огрызки социализма»
1:19:50 Сняли показания барометра
1:26:05 Финал
Трибун:
YouTube – https://www.youtube.com/@tribun_marx
ВКонтакте – https://vk.com/club192057304
Telegram – https://t.me/marche_des_femmes
TikTok – https://www.tiktok.com/@_tribun
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Гости видео — представители проекта «Трибун», которые относят себя к людям с коммунистическими взглядами, но подчеркивают, что в современной России, по их мнению, нет полноценной коммунистической партии в классическом ленинском смысле. - В беседе обсуждается, что деление на «левых» и «правых» полезно как идеологический ориентир, но в реальной политике часто оказывается слишком грубым и условным. - В качестве базовых признаков коммунистических взглядов гости называют: - национализацию или обобществление средств производства, - диктатуру пролетариата, - особый подход к национальному вопросу, - социальную и культурную повестку, - доступные образование и медицину. - Коммунизм в разговоре отделяется от социализма: коммунизм рассматривается как более дальняя цель, тогда как реальные исторические примеры относятся скорее к социалистическому строительству. - В качестве стран, где, по мнению гостей, сохраняются элементы социалистического пути, называются: - Китай, - Куба, - Северная Корея. - При этом Китай описывается как специфическая модель, где сочетаются государственный и частный сектора, но политическая власть формально остается у компартии. - Гости утверждают, что оценивать социалистичность страны нужно не только по форме собственности, но и по тому, работает ли система на благо большинства: снижает ли бедность, повышает ли уровень жизни, развивает ли медицину и социальную поддержку. - Пролетариат в современном понимании определяется как люди, которые: - не владеют средствами производства, - либо владеют ими формально, но не могут на этот доход жить, - и потому вынуждены продавать свой труд. - Обсуждается тема эксплуатации: если человек работает на владельца средств производства и получает меньше создаваемой им стоимости, то это и есть капиталистическая эксплуатация. - В разговоре много внимания уделено СССР: - сталинский период оценивается как время движения к социализму, - позднесоветский период — как время вырождения и ревизионизма, - после смерти Сталина, по мнению гостей, началась деградация социалистической модели. - Затрагивается тема Сталина: - его политика в годы войны трактуется как прагматичная и подчиненная интересам социалистического государства, - современное использование образа Сталина в России оценивается как идеологически выборочное, без принятия реального советского содержания его эпохи. - Гости считают, что в современной России нет советской инерции в институтах, но в обществе сохраняется запрос на справедливость, который часто связывается с памятью о советском опыте. - Отдельно обсуждается вопрос, могут ли левые: - брать помощь у представителей крупного капитала, - выступать на площадках с иной идеологией. Вывод гостей: возможность ситуативного сотрудничества есть, если это помогает продвижению идей и не ведет к подчинению чужим интересам. - Прозвучала критика части левого движения за замыкание в собственном кругу и отказ от выхода на более широкую аудиторию. - В финале поднимается тема правой радикализации молодежи на фоне трагедии в школе, и это подается как тревожный симптом общественной деградации.
Подробный выводВ данной беседе главное не столько в перечислении марксистских терминов, сколько в попытке провести границу между формой и содержанием. Это, пожалуй, центральная мысль всего разговора. Гости постоянно возвращаются к одному и тому же тезису: похожесть институтов еще не означает совпадение сущности. Государственная собственность сама по себе не делает систему социалистической, социальные выплаты сами по себе не делают режим левым, а апелляция к Сталину сама по себе не означает возврата к советскому проекту. Если говорить проще, то логика гостей такова: важно не только что существует, но и в чьих интересах это существует. Это очень марксистская оптика. Она смотрит не на вывеску, а на распределение власти и выгод. Как в экономике: две компании могут одинаково платить зарплату и налоги, но одна встроена в систему общественного контроля, а другая — в систему частного накопления. Внешне механизмы похожи, но смысл для марксиста разный. Это похоже на различие между одинаковыми инструментами в руках хирурга и в руках палача: скальпель один, функция — разная.
1. Разговор о левых здесь — это спор о критерияхИнтересно, что внутри самой беседы сразу проявляется характерная проблема левого лагеря: кто вообще имеет право называться левым, коммунистом, социалистом. И это симптом не только идейной строгости, но и слабости среды. Когда движение не обладает реальной политической субъектностью, оно часто уходит в споры о чистоте терминов. Это происходит и в религии, и в философии, и в программировании: когда не удается построить работающую систему, начинается война интерпретаций. Тем не менее гости предлагают довольно ясный набор критериев: - отношение к собственности, - отношение к государству, - отношение к классовой власти, - отношение к социальной сфере. То есть для них коммунизм — не моральная поза и не ностальгия по СССР, а конкретная модель преобразования базиса и надстройки.
2. Китай в беседе выступает как «неудобный пример»Самый любопытный узел обсуждения — это Китай. Он неудобен потому, что ломает простые схемы. Китай нельзя легко назвать ни чисто социалистическим, ни чисто капиталистическим. Он напоминает гибридную систему, где идеология, рынок, государственный контроль и национальная стратегия переплетены в противоречивый узел. Гости по сути говорят: да, Китай далек от канона, но он пока сохраняет социалистическое направление, поскольку: - компартия сохраняет политический центр, - государство контролирует значимые сектора, - есть заметные результаты в борьбе с бедностью и росте качества жизни. Это прагматичная позиция. Не «Китай идеален», а «Китай пока не свалился окончательно в обычный капитализм». Здесь чувствуется важная философская осторожность: не идеализация, а признание исторической сложности. История вообще редко реализует идеи в чистом виде. Как и человек редко живет по собственной декларации. Мы все гибридны: немного принципов, немного адаптации, немного страха, немного расчета.
3. СССР в разговоре — не монолит, а процессЕще одна сильная мысль беседы: СССР рассматривается не как единое целое, а как меняющийся проект. Это важно, потому что в массовом сознании часто спорят не с реальным Советским Союзом, а с мифом о нем — либо черным, либо золотым. Гости настаивают: - ранний и сталинский СССР — это движение к социализму, - поздний СССР — это постепенное разложение и ревизия. С этим можно спорить, но внутренняя логика у позиции есть. Она строится на идее, что система деградирует тогда, когда формально сохраняет социалистические знаки, но теряет классовое содержание. То есть вывеска остается, а энергия проекта уходит. Это, кстати, не только к СССР применимо. Так разлагаются партии, церкви, корпорации, научные школы и даже человеческие отношения: сначала исчезает смысл, потом остается ритуал.
4. Важный нерв беседы — вопрос о справедливости в РоссииПожалуй, самый практический и живой слой обсуждения — это разговор о современной России. Здесь гости утверждают две, на первый взгляд, противоположные вещи: - советская институциональная инерция почти исчерпана; - общественный запрос на справедливость никуда не исчез. И это очень точное наблюдение. Люди могут уже не помнить устройство советской системы, не знать терминов, не хотеть «обобществления средств производства», но при этом очень ясно чувствовать: - что богатство распределяется несправедливо, - что труд недооценен, - что социальные лифты работают плохо, - что элиты живут в иной реальности. То есть левый запрос может существовать без левой теории. Как боль может быть раньше диагноза. Это и объясняет, почему фигуры вроде Сталина возвращаются в общественное поле не только как исторические персонажи, но и как символы порядка, силы и наказания несправедливых. Проблема, на которую указывают гости, в том, что государство берет символ, но не берет систему, из которой этот символ вырос.
5. Критика современной политической прагматикиВедущий пытался провести линию: если инструменты похожи, то чем отличается сталинская мобилизация общества от нынешнего использования патриотических и социальных образов? Гости отвечают в духе марксистской классики: классовым содержанием. Можно спорить, насколько это достаточный ответ. Но это последовательный ответ. Для них государство — не нейтральный аппарат. Оно всегда работает в интересах определенного класса. Следовательно, одинаковые методы могут иметь разную природу. Это почти как в психологии: одно и то же действие — например, строгость — может быть проявлением любви, а может быть проявлением контроля и подавления. Внешне похоже, по сути — нет.
6. Самокритика левых здесь тоже звучитЛюбопытно, что гости не просто критикуют государство или капитализм, но и косвенно критикуют самих левых: - за сектантство, - за расколы, - за бесконечные споры о терминологии, - за уход в уютный идеологический пузырь. Это, возможно, один из самых зрелых фрагментов беседы. Потому что любая идея вырождается, если начинает общаться только с собой. Нейросеть, которую обучают на собственных ответах без внешней проверки, постепенно начинает галлюцинировать. Политическое движение ведет себя так же: без столкновения с реальностью и внешней аудиторией оно начинает воспроизводить не силу, а самоуспокоение. Их тезис о необходимости выходить на чужие площадки, говорить с несогласными и использовать существующие каналы — очень прагматичен. Это отход от позы «мы слишком чисты, чтобы разговаривать с неправильными». В этом смысле беседа интересна тем, что показывает: у части современных левых есть запрос не только на теорию, но и на политическую дееспособность.
7. Финальный акцент на правой радикализации не случаенТрагический эпизод, которым завершается разговор, выводит беседу из мира теоретических схем в пространство реальной социальной тревоги. Это важный момент. Потому что любые споры о базисе и надстройке имеют смысл только тогда, когда они помогают понять, почему общество становится жестче, злее и опаснее. Гостья связывает школьное насилие и националистическую мотивацию с общей правой радикализацией. Даже если кому-то покажется такая интерпретация слишком прямой, сама постановка вопроса важна: идеи не живут в вакууме. Они прорастают в поведение, в язык, в допустимость насилия, в образ «чужого». Политическая риторика рано или поздно оседает в психике подростка.
ИтогВ этом видео прозвучала не догматическая, а достаточно живая версия современных левых взглядов. Гости пытаются удержать сразу несколько линий: - верность марксистскому ядру, - признание исторической сложности, - отказ от совсем грубой идеализации, - стремление к практической агитации, а не только к внутренней полемике. Главный вывод беседы можно сформулировать так: Это важное различие. Потому что современная политика вообще любит заимствовать чужие формы, не принимая их содержания. Так капитализм может носить социальную маску, национализм — маску справедливости, а ностальгия — маску исторического знания. Но вопрос всегда остается прежним: кто распоряжается властью, ради кого работает система и кому в итоге достается плод общего труда. И, возможно, именно здесь начинается настоящий разговор не только о левых, но и о любой идеологии вообще: мы верим в идею потому, что она истинна, или называем истинным то, что выражает наши надежды и боли?