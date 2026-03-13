Атомный ренессанс? Почему Запад снова строит АЭС и при чем тут Росатом?
Медиапространство гудит о "ядерном ренессансе", но что скрывается за этими громкими заголовками? Борис Марцинкевич срывает покровы с заявлений политиков США и Европы, анализируя их реальные возможности и планы по строительству новых АЭС. Вы узнаете, почему амбиции "Большой семерки" могут оказаться блефом и кто на самом деле является лидером в атомной гонке – Росатом, Китай или прагматичная Канада. Почему заявленная цель утроить атомные мощности к 2050 году практически невыполнимая задача для Запада? Подробнее в новом видео
00:00 Атомный Ренессанс: Что происходит с мировой энергетикой?
01:06 Провал Зеленой Сделки: От Парижского соглашения до энергокризиса
02:43 Путин об энергопереходе: Углеродная нейтральность по-русски
05:09 COP26 и новый энергобаланс: Позиция России, Индии и Китая
06:37 Скрытые мотивы Евросоюза: Кому выгодна зеленая повестка?
08:32 Разворот к атому: Как энергокризис изменил политику ЕС
09:13 Базовая генерация: Почему без АЭС не обойтись?
11:33 Таксономия ЕС: Атомная энергетика снова в законе?
13:32 Жесткие условия для АЭС: Новые правила Евросоюза
16:48 COP28: Декларация об утроении атомной энергетики к 2050
19:18 Реальные цифры: Сколько АЭС нужно построить на самом деле?
22:52 Атомные амбиции Британии: Проекты Hinkley Point и Rolls-Royce
26:48 Планы Европы на АЭС: Кто заменит выбывающие мощности?
32:36 Трамп и 300 ГВт для США: Громкое заявление или реальность?
34:56 Канадский феномен: Будущее за малыми модульными реакторами (ММР)
38:44 Япония после Фукусимы: Перезапуск реакторов вместо новых строек
39:54 Итоги для G7: Провал атомного ренессанса на Западе
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео разбирается не мифология вокруг «атомного ренессанса», а фактическая хронология событий в мировой энергетике. - Поворот к атомной энергетике на Западе связан не столько с внезапным прозрением, сколько с провалом прежней энергетической политики, особенно в Европе. - Ключевой фон: - Парижское соглашение, - ставка Европы на ВИЭ, - курс на декарбонизацию, - энергетический кризис в ЕС, начавшийся не в 2022-м, а уже летом 2021 года. - Важная мысль: универсального сценария энергоперехода не существует; у каждой страны должна быть своя модель, зависящая от экономики, ресурсов и структуры потребления. - Россия, Китай и Индия последовательно заявили о собственных сценариях энергоперехода, а не о слепом следовании европейской модели. - Европа была вынуждена признать, что для устойчивой энергосистемы нужна базовая генерация, которую ВИЭ в одиночку не обеспечивают. - Из доступных вариантов базовой генерации для Европы наиболее приемлемой снова стала атомная энергетика. - Еврокомиссия в 2022 году включила атомную энергетику в «зеленую» таксономию, но с жесткими условиями: - план обращения с отходами, - план геологического захоронения, - финансовое обеспечение вывода из эксплуатации, - соответствие современным требованиям безопасности. - На COP28 была зафиксирована цель утроить мировые атомные мощности к 2050 году. - Но реальность намного сложнее деклараций: - нужно не просто нарастить мощности, - нужно еще и заместить стареющие реакторы, которые будут выводиться из эксплуатации. - Для достижения цели к 2050 году миру нужно построить примерно 980–1050 ГВт новых атомных мощностей. - Европа при всех громких заявлениях способна дать лишь очень скромный вклад в этот процесс. - США много заявляют, но пока не имеют оформленной реалистичной программы, соответствующей масштабу заявлений. - Более осмысленно выглядит Канада: там есть лицензирование, стратегия, единая модель малых реакторов и конкретные площадки. - Япония в основном делает ставку не на новое строительство, а на перезапуск части остановленных после Фукусимы блоков. - Главный промежуточный вывод автора: западный «атомный ренессанс» пока больше состоит из политических деклараций, чем из сопоставимого масштабу практического строительства. - Отсюда и важность Росатома: на фоне дефицита компетенций на Западе именно он остается одним из немногих игроков, обладающих полным циклом, опытом и реальными зарубежными проектами.
Подробный выводВ данной лекции проводится довольно трезвый, местами жесткий, но полезный разбор того, как рождается образ «атомного ренессанса». И здесь важно отделить две вещи: политическую риторику и индустриальную способность. В этом и состоит главный нерв беседы.
1. Почему Запад вообще снова заговорил об АЭСЕсли смотреть не на лозунги, а на причинно-следственные связи, то возврат к атому оказался не актом романтической веры в науку, а скорее вынужденным возвращением к реальности. Европа долгое время жила внутри идеализированной картины: ветер, солнце, водород, зеленые сделки, отказ от ископаемого топлива. Это был красивый образ будущего — почти религиозный. Но, как часто бывает, люди и системы влюбляются не в реальность, а в ее удобную проекцию. Энергетика же — область упрямая. Она похожа на физиологию организма: можно сколько угодно мечтать о возвышенном, но телу нужен стабильный пульс, дыхание и температура. Так и энергосистеме нужна базовая нагрузка, которую нельзя обеспечивать только настроением погоды. Ветер перемен хорош в поэзии, но в сети нужен ток в конкретную секунду. Именно кризис 2021 года показал, что энергополитика, построенная на идеологическом самовнушении, сталкивается с физикой, экономикой и инфраструктурной инерцией. В этом смысле атомный ренессанс на Западе — это не столько ренессанс, сколько возвращение вытесненного здравого смысла.
2. Ключевой разворот: атом как допустимая «зеленая» технологияОсобенно показателен момент с включением атомной энергетики в европейскую таксономию. Это очень характерный политический жест. Пока обстоятельства позволяли, атом оставался неудобной темой: слишком сложный, слишком долгий, слишком не вписывающийся в эмоционально простую картину «зеленого будущего». Но когда выяснилось, что без него базовую генерацию не удержать, произошел разворот. Однако разворот этот не свободный, а обставленный множеством условий. И в этом чувствуется типично европейская попытка совместить две несовместимые вещи: - признать необходимость атома, - но сделать это так, чтобы не выглядеть отказавшимися от прежней догмы. Поэтому атом допустили, но через бюрократический коридор: - отходы, - захоронение, - фонды, - лицензии, - экологические оценки, - постфукусимские стандарты. С одной стороны, это разумно: атом действительно требует высокой дисциплины. С другой — это показывает, что Запад пока еще не полюбил атом, а лишь согласился его терпеть как неизбежность.
3. Почему декларация об утроении мощностей выглядит слабо реализуемойСамая сильная часть анализа — сопоставление политических обещаний с инженерной реальностью. Утроить атомные мощности к 2050 году звучит мощно. Но индустрия — это не словесная магия. Реакторы не строятся из пресс-релизов. Здесь проявляется почти философская разница между знаком и вещью: - декларация — это знак; - станция — это вещь; - между ними лежат десятилетия компетенций, цепочки поставок, машиностроение, регуляторы, кадры, деньги и культура управления. Автор справедливо подчеркивает: нужно не только строить новое, но и замещать старое. Многие действующие реакторы к 2050 году будут остановлены. Значит, реальный объем нового строительства огромен — порядка тысячи гигаватт. Это уже не политическая кампания, а цивилизационный индустриальный проект. И вот здесь обнаруживается проблема Запада: он десятилетиями ослаблял собственные атомные компетенции. Атомная пауза — это не просто отсутствие строек. Это утрата инженерной памяти. Культура сложного производства похожа на ремесло или даже на духовную практику: если ею долго не заниматься, исчезают не только инструкции, но и живая способность делать.
4. Европа: много слов, мало масштабаРазбор Европы показывает почти трагикомичную картину. Снаружи — громкие заявления, внутри — медленные, сложные, ограниченные проекты. Даже если взять все заявленные европейские планы максимально благожелательно, вклад Европы в мировой атомный рост остается небольшим. Это напоминает старую культурную проблему поздних цивилизаций: они часто сильны в языке, символах, регуляциях, манифестах, но слабее в грубой материальности больших созидательных усилий. Европейская система умеет прекрасно оформлять намерения, но строительство реактора требует не только нормотворчества, а еще и воли, темпа, промышленного мускула. Поэтому главный вывод по Европе очень прост: она может участвовать, но не может быть локомотивом мирового атомного роста.
5. США: амбиция без оформленного основанияАмериканская линия в этой беседе представлена как пример гигантского разрыва между масштабом риторики и уровнем организационной конкретики. Заявить о росте на сотни гигаватт — легко. Но если стареющий парк сам требует масштабного замещения, то задача становится колоссальной. Это почти как в психологии: человек может декларировать грандиозную трансформацию, но если не изменены режим, навыки, среда и ежедневные действия, то обещание остается эмоциональным спектаклем. Так и здесь: без государственной программы, без ясной архитектуры строительства, без кадрового и производственного контура говорить о настоящем ренессансе рано.
6. Канада как пример более зрелого подходаИнтересно, что среди западных стран наиболее убедительно выглядит не тот, кто громче всех говорит, а тот, кто тише и системнее действует. Канада показана как редкий пример прагматизма: - есть лицензии, - есть конкретный проект, - есть региональный альянс, - есть ставка на повторяемую модель малых реакторов. Это напоминает хорошую инженерную логику: не обещать перевернуть мир, а создать типовой воспроизводимый инструмент и масштабировать его. В каком-то смысле это более «йогический» подход — не суетиться в декларациях, а последовательно выстраивать действие. Осознанность в индустрии выражается именно так: меньше позы, больше повторяемой технологии.
7. Где здесь Росатом и почему он важенХотя в этой части беседы основной акцент сделан на Западе, подспудно проходит важная мысль: на фоне разговоров о ренессансе возникает вопрос — а кто вообще способен строить? И тут Росатом оказывается не просто одной из компаний, а носителем очень редкого качества: непрерывности компетенций. Это, пожалуй, ключевое. Когда многие игроки десятилетиями теряли темп, Россия, Китай, частично Индия и Южная Корея сохраняли или наращивали практику реального строительства. Росатом важен не только технологиями, но и тем, что у него есть то, чего часто не хватает западным проектам: - серийность, - экспортный опыт, - комплексность, - институциональная устойчивость, - связка технологии, топлива, сервиса и сопровождения. В мире энергетики это особенно ценно. Ведь АЭС — это не товар на полке, а долгосрочные отношения длиной в десятилетия. Тут важна не только мощность реактора, но и доверие к тому, кто будет сопровождать весь жизненный цикл объекта.
8. Более глубокий смысл: ренессанс атома или кризис иллюзий?Если смотреть шире, беседа посвящена не только АЭС. Она о том, как цивилизации сталкиваются с пределами собственных идеализаций. Западная энергетическая политика долго жила в образе морально красивого будущего, где будто бы можно убрать сложность, конфликтность, цену и материальные ограничения. Но природа, экономика и техника не отменяются манифестами. Атомная энергетика возвращается не потому, что мир стал проще, а потому что он, наоборот, слишком сложен, чтобы держаться на одном идеологическом решении. В этом ирония истории: технология, которую многие пытались символически вытеснить, снова оказывается нужна именно как элемент устойчивости. Это похоже на отношения человека с реальностью вообще. Мы часто отвергаем что-то не потому, что оно не нужно, а потому что оно напоминает нам о сложности жизни. А потом, пройдя круг, возвращаемся — уже без прежнего романтизма, но с большим пониманием цены устойчивости.
ИтогГлавный вывод этого видео такой: - атомный ренессанс действительно обсуждается, и у него есть реальные политические и экономические причины; - но западный вклад в этот ренессанс пока сильно переоценен в медийном поле; - Европа и США на данный момент демонстрируют больше деклараций, чем сопоставимых им строительных возможностей; - наиболее важный фактор — не слова, а наличие сохраненных индустриальных компетенций; - именно поэтому роль Росатома, а также Китая, Индии и Южной Кореи в ближайшие десятилетия может оказаться намного значительнее, чем роль тех, кто громче формулирует повестку. Иначе говоря, беседа подводит к простой, почти суровой истине: в энергетике побеждает не тот, кто красивее описал будущее, а тот, кто способен дисциплинированно, серийно и безопасно строить реальность. И здесь остается открытый вопрос: когда цивилизация говорит об «истинно правильном пути», она действительно ищет истину — или лишь пытается придать своим временным интересам вид нравственной неизбежности?