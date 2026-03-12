Главная » Видео, Мировоззрение, Новые технологии

Теория Мёртвого Интернета оказалась правдой

12 0

В этом видео разбираю Теорию Мёртвого Интернета: как пост одиночки стал пророчеством, почему три четверти новых веб-страниц — нейросетевая генерация, зачем корпорации патентуют ИИ для мёртвых пользователей, и самое тревожное — как мы сами начали говорить и думать как нейросети. Досмотрите до конца — в ролике есть кое-что, что вы не заметили.

⏱ Таймкоды:
0:00 — Вступление
02:29 — Глава 1: От параноика к пророку
09:02 — Глава 2: Механизмы смерти
12:44 — Глава 3: Уроборос
19:51 — Глава 4: Зеркальный лабиринт
26:18 — Как теперь жить?

Источники и исследования:
https://docs.google.com/document/d/1E-x9kF0AAW7-fVmffTY-6W29xiofLADnlC6lX90nnHU/edit?usp=sharing

Комментарий редакции

Теория мёртвого интернета из страшилки двухтысячных превратилась в актуальную действительность. Всё больше контента производится машинами, человеческое творчество вытесняется и в этом виноваты не только машины, но и сами потребители, выбирающие удобство искусственного интеллекта в замен своего, естественного.
Редактор: brahman
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yk3OfMaF6V8
