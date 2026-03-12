В этом видео разбираю Теорию Мёртвого Интернета: как пост одиночки стал пророчеством, почему три четверти новых веб-страниц — нейросетевая генерация, зачем корпорации патентуют ИИ для мёртвых пользователей, и самое тревожное — как мы сами начали говорить и думать как нейросети. Досмотрите до конца — в ролике есть кое-что, что вы не заметили.

Подпишись на Телеграм! https://t.me/RadarNazar

⏱ Таймкоды:

0:00 — Вступление

02:29 — Глава 1: От параноика к пророку

09:02 — Глава 2: Механизмы смерти

12:44 — Глава 3: Уроборос

19:51 — Глава 4: Зеркальный лабиринт

26:18 — Как теперь жить?

Источники и исследования:

https://docs.google.com/document/d/1E-x9kF0AAW7-fVmffTY-6W29xiofLADnlC6lX90nnHU/edit?usp=sharing

Докажите, что вы не бот — напишите комментарий. Хотя… вам всё равно никто не поверит

Подпишитесь, чтобы не пропустить новые разборы

Канал замечательного режиссёра монтажа, подпишись! @FilledOffView

За помощь с ИИ-футаджом спасибо Никите -@AINikita

#мёртвыйинтернет #нейросети #deadinternettheory #ии #интернет #нейрослоп #слоп #наука #chatgpt