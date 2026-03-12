СОЛДАТ И СЛОН (1977) драма, комедия
Во время ожесточенных боев на территории Германии, в самый разгар штурма одного из особняков, бойцами был обнаружен... слон. Рядовому Арменаку было приказано вывести животное из-под огня. Чего только не пришлось пережить Арменаку, прежде чем он с честью выполнит задание, осознает всю серьезность и гуманность своей миссии.
