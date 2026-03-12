Записаться на конференцию "Феномен советского человека": https://delib.ru/meetings/1708

Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

В новом выпуске Александр Колпакиди и Елена Прудникова разбирают, как устроена фабрика мифов про советскую историю: почему в оборот снова запускают “доказательства” уровня расписок и слухов про «собрания в посольстве», кому выгодна кампания против Ленина и почему тема мавзолея всплывает волнами. Отдельно — про провокаторов, спорные интерпретации источников, финансирование революционеров, кейс с доской Карташова и историю с канонизациями, где архивы внезапно начинают мешать красивым легендам

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — Вступление и почему “СССР снова атакуют”

07:15 — Как делают антисоветские версии

13:43 — «Ленин — агент»: где аргументы рассыпаются

14:53 — Кампания против памяти и мавзолей

22:26 — Расписка как “улика”: разбор абсурда

26:54 — Провокатор и посольство: кто и зачем

31:48 — Доска Карташова: скандал и смысл

33:59 — Канонизации и откат по документам

37:54 — Ленин и идея мировой революции

52:11 — ВВП vs реальный сектор: почему цифры не спасают

#Колпакиди #Прудникова #история #Ленин #СССР #архивы #дезинформация #политика #память #книги