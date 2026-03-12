Ловушка Ближнего Востока, или Почему продолжается хождение по граблям | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников разбирает ситуацию с туристами на Ближнем Востоке.
Ведущий: Роман Шахов
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе обсуждается не столько сама эскалация на Ближнем Востоке, сколько поведение людей, которые продолжают ехать отдыхать в потенциально опасный регион, игнорируя очевидные риски. - Основная мысль Андрея Школьникова: массовый туризм часто является не отдыхом, а суррогатом “красивой жизни”, попыткой за короткое время компенсировать усталость, ограничения и неудовлетворенность повседневностью. - Такой туризм подается как демонстративное потребление: загар, алкоголь, еда, шопинг, “обязательные” экскурсии, фотографии — как подтверждение, что человек “хорошо пожил”. - По мнению спикера, массовые экскурсии редко ведут к реальному культурному пониманию: люди ставят галочки, но не вникают в историю, контекст и смысл увиденного. - Отдельно подчеркивается, что туристическая индустрия последних десятилетий была построена на потоке, удешевлении и иллюзии доступной роскоши, но эта модель становится все менее устойчивой. - Спикер считает, что эпоха дешевого глобального массового туризма заканчивается из-за роста хаоса, логистических сбоев, падения безопасности и общей деградации связности мира. - В отношении Дубая, Абу-Даби и шире стран Персидского залива делается жесткий вывод: главный актив этих территорий — безопасность и предсказуемость — теперь под вопросом. - Школьников полагает, что недвижимость и вложения в регионе могут резко потерять привлекательность, а многие состоятельные люди уже окажутся в ловушке из-за вывода капитала и ограничений банков. - Практический совет из беседы: не лететь в рискованные регионы, если угроза конфликта очевидна, а тем, кто уже оказался там, — по возможности выбираться, минимизировать потери и не рассчитывать, что “само рассосется”. - Также отмечается, что в будущем спрос сместится в сторону внутреннего, регионального и более локального туризма, а не дальних массовых курортных маршрутов.
Подробный выводВ этом видео на самом деле поднимается тема шире, чем просто застрявшие туристы в ОАЭ или очередной кризис на Ближнем Востоке. Беседа посвящена столкновению двух реальностей: старой психологии потребления и новой геополитической среды.
1. Массовый туризм как психологическая компенсацияОдна из центральных идей — люди едут не просто отдыхать, а компенсировать внутренний дефицит. Если год проживается в режиме стресса, рутины, ограничений и неудовлетворенности, отпуск превращается в ritualized escape — ритуал бегства. Не в отдых, а в концентрат удовольствий. Это похоже на то, как психика после долгой депривации не ищет равновесия, а бросается в крайность. Как организм после жесткой диеты нередко переедает, так и человек после “серого года” хочет не тишины и восстановления, а доказательства самому себе: я живу, я могу, я не хуже других. Отсюда культ “дорого-богато”, загара, излишеств, обязательной зрелищности. В этом смысле туризм становится не путешествием, а инсценировкой другой жизни. И это довольно точное наблюдение: люди нередко любят не сам опыт, а его образ, его социальное подтверждение.
2. Иллюзия прикосновения к культуреШкольников довольно жестко высмеивает экскурсионный компонент массового туризма, но за этой иронией есть важная мысль: видеть — не значит понимать. Можно побывать у пирамид, пройти музей, посмотреть древности — и не встретиться с историей. Потому что встреча с историей требует не перемещения тела, а работы внимания. Без контекста древний памятник остается “кучей камней”, а культурное наследие — фоном для фото. Здесь проявляется более общий закон: реальность раскрывается только подготовленному взгляду. Как в науке неподготовленный человек видит в графике просто линию, а физик — структуру мира, так и в истории: одни видят руины, другие — слои цивилизационного опыта. Это не упрек “простым людям”, а скорее напоминание: доступность объекта еще не означает доступности смысла.
3. Конец эпохи дешевой глобальной доступностиОдин из сильнейших слоев беседы — не бытовой, а цивилизационный. Спикер фактически говорит, что массовый туризм был продуктом особой эпохи: - дешевой логистики, - высокой связанности мира, - относительной геополитической стабильности, - иллюзии открытых границ, - дешевого кредита и потребления. То есть это был не естественный порядок вещей, а историческая аномалия. Нам казалось, что любой человек среднего достатка может легко летать через полмира, жить в “роскоши по скидке”, покупать недвижимость в нестабильных, но красивых регионах — и так будет всегда. Но теперь система начинает показывать свою хрупкость. С философской точки зрения это напоминает историю любого пузыря: пока среда стабильна, искусственная конструкция кажется естественной. Но как только возвращается фактор силы, риска, дефицита и границ, выясняется, что многое держалось не на прочности, а на привычке.
4. Ближний Восток как ловушка иллюзийНазвание видео удачное: ловушка Ближнего Востока — это не только география, но и символ. Это место, куда многие ехали за образом будущего: роскошь, небоскребы, сервис, безопасность, налоговая привлекательность, “новый мировой центр”. Но, как подчеркивает спикер, такая модель держится прежде всего на одном — на гарантии безопасности. Если этот фундамент трескается, то все остальное — недвижимость, инвестиции, престиж, туристическая привлекательность — становится уязвимым. Очень показательно, что в беседе страх связывается не с бедностью региона, а наоборот — с разрушением образа сверхконтролируемого пространства. Это важный урок: идеализированные пространства рушатся болезненнее всего, потому что в них вкладываются не только деньги, но и вера. А когда рушится вера, человек теряет не квадратные метры, а картину мира.
5. Ошибка не в незнании, а в вытеснении рискаСпикер не считает, что у людей исчез инстинкт самосохранения. Скорее проблема в другом: современный человек умеет вытеснять риск, если риск мешает желанию. Это очень современная логика. Когда все вокруг говорит об угрозе, человек отвечает себе: - “авось пронесет”, - “ну не прямо сейчас”, - “я уже купил билеты”, - “такие вещи постоянно обсуждают”, - “не отменять же отпуск”. То есть решение принимается не из анализа реальности, а из нежелания пересматривать план. Психологически это понятно: признать опасность — значит признать, что твои ожидания рушатся. А это неприятно. Поэтому сознание выбирает не истину, а комфортную версию истины. В этом смысле хождение по граблям — не глупость как таковая, а обычный человеческий способ защищаться от неопределенности через самообман.
6. Практический уровень: мир стал дороже не только в деньгах, но и в ошибкахОчень важный практический вывод из сказанного: сегодня ошибка в выборе места отдыха обходится намного дороже, чем раньше. Раньше неудачный отпуск означал разочарование. Теперь он может означать: - блокировку вылета, - дорогую эвакуацию, - визовые и банковские трудности, - проблемы с детьми и семьей, - потерю денег на месте, - стресс и угрозу безопасности. Иначе говоря, выросла цена легкомыслия. В нестабильном мире “туристическая беспечность” перестает быть мелкой слабостью и становится фактором реального риска.
7. Более глубокий смысл: отдых как зеркало обществаЕсли посмотреть шире, в данной лекции туризм рассматривается как симптом. По тому, как люди отдыхают, можно понять, как они живут. Если отдых — это судорожное потребление, значит и жизнь выстроена как хронический дефицит. Если отдых нужен как демонстрация, значит человек давно оторван от внутреннего ощущения ценности. Если поездка планируется вопреки очевидной угрозе, значит желание образа победило чувство реальности. Здесь возникает почти духовный вопрос: что вообще такое хороший отдых? Это побег от себя — или возвращение к себе? Это попытка на неделю сыграть чужую роль — или возможность прожить свою жизнь чуть спокойнее, глубже и честнее?
ИтогГлавный вывод видео можно сформулировать так: Мира дешевой стабильности, открытых маршрутов, безопасной роскоши и бесконечной логистики. Но реальность изменилась: риски стали острее, связи — хрупче, а цена ошибок — выше. И если человек по-прежнему выбирает не реальность, а красивую иллюзию, он почти неизбежно попадает в ловушку. В этом есть и социальная, и психологическая, и философская правда. Мы часто любим не место, не человека, не страну, не историю — а свой образ, связанный с ними. Но реальность рано или поздно требует расплаты за идеализацию. Практический, спокойный вывод здесь простой: - отдых нужно планировать не по картинке, а по устойчивости; - путешествие должно соответствовать реальности мира, а не фантазии о нем; - безопасность и здравый смысл важнее статуса, моды и “уже оплаченного” маршрута. И, возможно, самый ценный скрытый вопрос этой беседы звучит так: мы вообще ищем в путешествиях реальность — или лишь красиво оформленный способ временно от нее спрятаться?