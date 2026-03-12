Иран триггер большой войны? Кто и зачем разгоняет эскалацию | Вардан Багдасарян
В этом выпуске Вардан Багдасарян разбирает войну вокруг Ирана как симптом перелома миропорядка: от исторических аналогий и “легализации преступлений” до набора методологий (марксистской, геополитической, мир-системной, цивилизационной и религиозной), через которые можно понять, зачем Западу прокси-войны, алгоритмы и “пушечное мясо”. Отдельно обсуждаются идеократии и мобилизация через идеологию, уроки для Китая и Индии, тема христианского сионизма и “эсхатологических государств”, а также главный вывод — мир входит в фазу глобальной войны, где компромиссы без ценностной опоры превращаются в капитуляцию.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Беседа посвящена эскалации вокруг Ирана как признаку более широкого мирового конфликта, а не локального кризиса. - Главный угол анализа — идеология: происходящее предлагается рассматривать не только как геополитику, но и как столкновение мировоззренческих проектов. - Трамп представлен как символ опасной эскалации, политики демонстративной силы и разрушения прежних ограничений. - Подчеркивается легализация насилия, которое ранее считалось преступным и недопустимым, включая удары по гражданским и использование новых технологий войны. - Запад описывается как прошедший путь от “одной из цивилизаций” к “сверхцивилизации”, а затем к “антицивилизации”, претендующей на подавление всех иных цивилизационных моделей. - Конфликт с Ираном трактуется как часть долгого проекта глобального доминирования, где Россия, Иран, Китай и другие незападные центры рассматриваются как препятствия. - Современная война, по мысли лектора, меняет форму: вместо массовой мобилизации — прокси-войны, алгоритмическое управление, дроны, ИИ и “чужое пушечное мясо”. - Проводится историческая аналогия с СССР конца 1920-х – 1930-х годов: если война неизбежна, то вопрос не в том, как ее избежать, а как к ней подготовиться и победить. - Иран назван важным геополитическим рубежом России, потеря которого резко ухудшит стратегическое положение Москвы. - Тезис о неизбежности большой войны обосновывается через разные подходы: марксистский, геополитический, мир-системный, цивилизационный и религиозный. - Критикуется установка “война недопустима любой ценой”, поскольку она ведет к компромиссам, уступкам и, в пределе, к капитуляции. - Резко отвергается “менеджерское мышление” в стратегических вопросах: рост цен на нефть не должен заслонять угрозы утраты Ирана как опорного рубежа. - Идеократия противопоставляется автократии и либеральной демократии: она менее уязвима и лучше мобилизует общество. - Для слабой стороны формула сопротивления — готовность к жертве, лишение врага ресурсов и “тактика роя”. - Из конфликта предлагается извлекать уроки не только России, но и Китаю, Индии, арабским монархиям и постсоветским странам. - Допускается поиск Западом новых сил для наземной войны против Ирана: курдов, радикальных исламистов, пантюркистских сил и др. - Оспаривается представление о трампистах как о носителях традиционных ценностей: напротив, они описываются как смесь протестантской эсхатологии, технофутуризма, трансгуманизма и неофашистских тенденций. - Центральная философская линия лекции — защита человека как духовного существа против трансгуманизма, антропологического неравенства и расчеловечивания. - Россия, по мысли автора, нуждается в новой идеологии, способной объединить цивилизации на основе общего понимания добра и противостояния глобальному злу. - В финале утверждается, что без такой идеологической альтернативы наступающий мировой проект будет последовательно “пожирать” всех по очереди.
Подробный выводВ этом видео предлагается не оперативный политический комментарий, а рамка большого историко-идеологического чтения событий. Иран здесь выступает не столько как самостоятельная тема, сколько как узел, в котором пересекаются геополитика, цивилизационные конфликты, кризис капитализма, технологии войны и религиозно-эсхатологические мотивы.
1. Главная мысль лекции: Иран — не причина, а триггерСмысл выступления в том, что кризис вокруг Ирана рассматривается как симптом более глубокого процесса. Не “Иран создает мировую войну”, а через Иран проявляется логика уже вызревшего глобального противостояния. Это важное различие. Автор фактически говорит: если смотреть только на дипломатические эпизоды, удары и обмен угрозами, то мы видим поверхность; если смотреть на идеологии и исторические тренды — то видим систему. В этом есть определенная аналитическая сила: локальные конфликты действительно часто становятся проекцией более крупных структурных напряжений. Как в физике маленькая трещина не создает давление в плотине, а лишь показывает, где оно уже накопилось.
2. Запад как проект экспансии и его радикализацияОдна из центральных линий лекции — идея, что Запад прошел несколько стадий: - цивилизация среди других, - сверхцивилизация, - антицивилизация. Это, конечно, не нейтральное научное описание, а ценностная философско-политическая схема. Но она важна, потому что через нее автор объясняет: - почему насилие нормализуется, - почему двойные стандарты перестают даже скрываться, - почему противникам Запада все меньше оставляют пространства для суверенного существования. Здесь звучит важная мысль: гегемон, теряющий безусловное превосходство, становится опаснее. Это почти классическая логика международных отношений: падающая империя часто действует нервнее, чем растущая. В психологии это похоже на ситуацию, когда человек, теряющий контроль, цепляется за него жестче, чем тот, кто уверен в себе.
3. Война меняет форму, но не сущностьВ лекции много говорится о том, что современная война: - уходит от классической мобилизационной модели, - опирается на ИИ, дроны, алгоритмы, - использует прокси-силы, - стремится минимизировать потери “центра” за счет периферии. Это один из самых содержательных фрагментов. Действительно, современный конфликт все чаще выглядит не как фронт XX века, а как сетевое столкновение: - технологическое, - разведывательное, - информационное, - санкционное, - диверсионное. То есть война становится похожей не на удар молота, а на систему распределенного давления. Как нейросеть не принимает одно “царское” решение, а работает через множество весов и сигналов, так и новый тип войны действует через совокупность ударов, прокси-акторов, хаотизацию среды и управление восприятием.
4. Историческая аналогия со сталинским тезисом о неизбежности войныЛектор сознательно проводит параллель с концом 1920-х годов в СССР: если война неизбежна, то все общественные системы должны перестраиваться под задачу выживания и победы. Отсюда в его логике: - индустриализация, - мобилизация культуры, - патриотическое воспитание, - зачистка внутренних угроз, - укрепление геополитических рубежей. Это, пожалуй, один из самых жестких и спорных фрагментов, потому что здесь исторический опыт подается не просто как урок, а как матрица для настоящего. Практическая суть этой позиции такова: мирный режим мышления в немирную эпоху опасен. Это в чем-то верно: если субъект живет в иллюзии, что противоречия можно бесконечно “менеджерски урегулировать”, он может проспать момент, когда ситуация уже перешла в фазу экзистенциального конфликта. Но тут есть и обратная опасность: логика “война неизбежна” способна сама стать машиной самореализующегося пророчества. То есть вопрос не только в том, насколько опасен пацифистский самообман, но и в том, насколько опасна тотальная мобилизационная оптика.
5. Иран как рубеж, а не просто партнерОчень последовательно проводится мысль, что Иран для России — это не “чужая проблема”, а элемент собственной стратегической безопасности. То есть речь идет о геополитическом буфере, опорной зоне, внешнем рубеже. Это типичная логика больших держав: дальние пространства часто рассматриваются как продолжение собственной безопасности. В этом смысле Иран в лекции понимается примерно так же, как раньше понимались Куба, Сирия, Афганистан или Восточная Европа в разных исторических эпохах — не как просто союзники, а как пространства, через которые проходит линия будущего давления.
6. Критика компромиссного мышленияОдна из самых сквозных тем видео — критика формулы: Автор полагает, что такая установка: - делает компромисс самоцелью, - превращает уступку в норму, - подменяет стратегию страхом, - в итоге рождает капитуляцию. Это очень сильный тезис. Он напоминает старую философскую проблему: мир — это благо, но не любой ценой. Иначе мир превращается просто в отсрочку поражения. В отношениях это тоже видно: если человек любой ценой избегает конфликта, он нередко не сохраняет отношения, а лишь растягивает их распад. При этом важно сохранять трезвость: между “капитулянтским умиротворением” и “культом войны” существует сложный спектр. И вот тут лекция больше тяготеет к жесткой мобилизационной полюсности.
7. Самая глубокая линия: борьба не только за территории, но и за образ человекаПожалуй, философски наиболее интересный слой беседы — не геополитика, а антропология. Автор утверждает, что в основе нынешнего мирового кризиса лежит не только борьба государств, но и борьба за ответ на вопрос: что такое человек? Его ответ: - человек — духовное существо, - человек не сводим к выгоде, - человек не должен быть материалом для технологической переработки, - трансгуманизм и антропологическое неравенство — признаки глубинной деградации. Это очень важное замечание. Многие идеологические конфликты действительно маскируют более глубокую вещь: не спор о налогах или союзах, а спор о том, считать ли человека носителем достоинства или функцией системы. Если говорить междисциплинарно, то здесь пересекаются: - философия личности, - христианская антропология, - критика капитализма, - биоэтика, - политическая теория, - технологии управления. И в этом месте лекция становится сильнее, чем в конкретных политических прогнозах. Потому что прогнозы быстро стареют, а вопрос о человеке — фундаментален.
8. Трампизм как не-традиционализмИнтересен и тезис о том, что силы, ассоциируемые с Трампом, ошибочно считать “традиционалистскими”. Автор видит там смесь: - протестантской эсхатологии, - технофутуризма, - трансгуманизма, - неофашистских элементов. То есть внешняя риторика о традиционных ценностях, по его мнению, может скрывать совсем иной проект — не возвращение к традиции, а апокалиптический технопроект власти. Это замечание полезно и шире самой темы. Политика часто продает себя не тем, чем является. Как в отношениях люди нередко влюбляются не в реального человека, а в образ, так и общества часто реагируют не на сущность политического проекта, а на его удобную упаковку.
9. Россия и необходимость идеологииФинальный вывод лекции — без новой идеологии Россия не сможет ответить на вызов эпохи. Но речь не просто о госдоктрине или пропаганде. Скорее об идеологии как: - образе человека, - понимании добра и зла, - цивилизационной миссии, - способности объединять разные народы перед лицом общей угрозы. Здесь важен один трезвый момент: автор прямо признает, что современная Россия далека от цельного идеала. Но считает, что именно у нее сохраняется потенциал выдвинуть альтернативу глобальному проекту расчеловечивания. Это мысль одновременно сильная и уязвимая. Сильная — потому что любая цивилизация живет не только ресурсами, но и смыслом. Уязвимая — потому что смысл нельзя просто объявить; он должен быть подтвержден реальностью, социальной справедливостью, культурной правдой и внутренней цельностью. Иначе идеология превращается в декорацию.
10. Итоговая оценка лекцииВ данной лекции соединены сразу несколько регистров: - политический анализ, - геополитика, - философия истории, - религиозная символика, - цивилизационная публицистика. Это делает выступление сильным как мировоззренческий манифест, но местами спорным как строгий эмпирический анализ. В нем много крупных обобщений, резких оценок и исторических аналогий, которые требуют проверки и осторожности. Однако его ценность не только в фактах, а в попытке увидеть за новостями структуру эпохи. Если убрать полемическую резкость, главный нерв лекции можно свести к трем пунктам: 1. Кризис вокруг Ирана — часть более широкой глобальной перестройки мира. 2. Современная война идет не только за ресурсы и территории, но и за образ человека и допустимые нормы будущего. 3. Без собственной большой идеи Россия и другие незападные цивилизации будут реагировать на чужую повестку, а не формировать свою. И в этом есть практический смысл: когда реальность начинает двигаться слишком быстро, особенно опасно жить либо в чистой истерике, либо в чистом технократическом сне. Нужна рамка, которая помогает различать, где факты, где идеология, где страх, а где действительно начинается перелом истории. И остается открытый вопрос: если каждая сторона говорит от имени добра и будущего, то по каким признакам мы вообще можем отличить подлинную защиту человека от очередной великой иллюзии, которая опять просит принести человека в жертву истории?