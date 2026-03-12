Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Конференция "Феномен Советского Человека": https://delib.ru/meetings/1708

В этом выпуске Вардан Багдасарян разбирает войну вокруг Ирана как симптом перелома миропорядка: от исторических аналогий и “легализации преступлений” до набора методологий (марксистской, геополитической, мир-системной, цивилизационной и религиозной), через которые можно понять, зачем Западу прокси-войны, алгоритмы и “пушечное мясо”. Отдельно обсуждаются идеократии и мобилизация через идеологию, уроки для Китая и Индии, тема христианского сионизма и “эсхатологических государств”, а также главный вывод — мир входит в фазу глобальной войны, где компромиссы без ценностной опоры превращаются в капитуляцию.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — зачем нужна методология: Иран и роль идеологии

01:07 — Трамп как Нерон: аналогии и “путь злодейства”

02:15 — легализация преступлений: что меняется в норме

04:54 — Минаб: версии убийства и реакция Запада

06:43 — Хантингтон и Фукуяма: рамка “превосходства Запада”

09:07 — война алгоритмов, прокси и “пушечное мясо”

12:47 — проект глобального государства и “препятствие Россия”

16:22 — урок Сталина: война неизбежна → мобилизация страны

23:39 — марксистский дискурс: капитализм и неизбежность войн

25:21 — атлантизм vs континентализм: геополитика конфликта

27:56 — религиозная оптика: Армагеддон и эсхатология

33:00 — менеджерское мышление против логики войны

36:48 — автократии/демократии/идеократии: кто устойчивее

41:38 — 5 уроков для Китая: враг внутри и иллюзии мира

47:53 — типы войн: “пиратский” атлантизм против континентализма

56:08 — почему “традиционалисты Трампа” — иллюзия

01:03:35 — США, Израиль, Иран как “эсхатологические государства”

01:07:26 — российский “большой нарратив”: православие и коммунизм

01:42:15 — отсидеться не выйдет: фаза глобальной войны

02:01:12 — традиционные ценности vs капитализм: что делать дальше

02:06:30 — финал: надежда на Россию и идеологический ответ

#Багдасарян #Иран #геополитика #идеология #Запад #миропорядок #Китай #Россия #война #ценности