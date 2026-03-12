Главная » Невероятное в мире, Политика

Игорь Шишкин: Американо-израильские «добровольные помощники» за работой

23 1
Переслано от: Игорь Шишкин

Сразу после начала войны против Ирана Израиль и США задействовали на полную мощь своих «добровольных помощников» в медиапространстве России.

Зачем?

Ответ очевиден.

Надежда на блицкриг, конечно, была, но было и понимание, что он может не сработать. А в таком случае для разгрома Ирана будет необходимо обрубить все его внешние связи.

Учитывали американо-израильские стратеги и опыт гибридной войны против России.

Россия смогла противостоять Западу во многом потому, что противнику не удалось разорвать её связи со странами Глобального Юга. Достаточно вспомнить крайне своевременную поставку из того же Ирана «Шахедов».

В условиях блокады у Ирана шансов длительное время противостоять военно-экономической мощи США не так уж и много, а если и получится то, только ценой колоссальных жертв.

Совершенно очевидно, что только Россия и никто больше может обеспечить Ирану спасительную связь с внешним миром.

Отсюда и потребность США и Израиля в помощи «добровольных помощников» в России.

Агрессорам оказалось необходимо: а) не допустить мощной общественной поддержки сражающегося Ирану, которая могла бы повлиять на принятие решений властью; б) создать мощную волну антииранских настроений, которая могла бы повлиять на власть в нужном им направлении.

Неудивительно, что в первый же день после начала войны, когда стало известно об убийстве аятоллы Хаменеи и массовом ритуальном убийстве девочек-школьниц Трампом и Нетаньяху зам. руководителя ВГТРК Андрей Медведев разразился «чисто исторической» статьей о том, как иранские аятоллы отправляли моджахедов убивать советских солдат в Афганистане.

Почин тут же подхватила вся сеточка «русских националистов» (в кавычках, т.к. русских среди них «днем с огнем не сыщешь», как украинцев среди «украинских националистов»).

Это не наша война! Иран нам не друг. Цены на нефть летят вверх, США разрешили (!) Индии покупать российскую нефть, обещают снять санкции с энергоносителей. Нефтедоллары хлынут к нам! Нет ссоре с Трампом из-за Ирана. Расслабьтесь и получайте выгоду от чужой войны, подобно мудрой китайской обезьяне.

Чем обернётся России разгром Ирана, кроме благодарности Трампа, «доброхоты», естественно, не сообщали.

Однако нужного США и Израилю мощного общественного давления на российские власти против помощи Ирану достичь не удалось.

Не удалось заставить русских людей радоваться убийствам иранцев из-за роста котировок нефти.

Не удалось и запугать тем, что поддержка Ирана – это война с Америкой.

Поэтому решили сыграть на массовом общественном недовольстве замещающей миграцией, которую все последние годы проводила американская пятая колонна (тогда в либеральном обличии).

ЦИПСОшный тг-канал «Мигранты – все как есть» дал первый пас – депутат Константин Затулин объявил о массовом завозе иранских мигрантов: «Новиопы подписали с Ираном соглашения о стратегическом партнёрстве, ну так он на него и ссылается, обязаны взять на себя заботу о ближневосточных братушках … Дружбанародным дегенератам всё неймётся – любого дикаря готовы с распростёртыми объятиями встречать».

Буквально вся сеточка «русских националистов» тут же взвилась.

Иранские дикари скоро заполонят города России! Ваши дети и жены в опасности! Долой всех, кто за помощь Ирану! Требуем железный занавес от Ирана!

Недооценивать опасность информационной провокации нельзя. В больших городах тема массового завоза мигрантов срабатывает, как красная тряпка на быка.

Что позволяет утверждать, что это ещё одна информационная кампания в интересах США и Израиля?

Она создана «на ровном месте». Взяли фразу из прошлогоднего интервью К.Ф. Затулина времен «двенадцатидневной войны», в котором он сказал, что если иранцы попросят, Россия предоставит им убежище, как предоставила его Асаду, а подали её как призыв к завозу миллионов иранских мигрантов (теперь некоторые говорят и про десятки миллионов).

Ошибка вышла?

Ошибиться мог один-два, но когда целая сеточка несёт очевидную ложь, и эта ложь почему-то крайне выгодна (и именно в этот момент) США и Израилю, тогда сразу возникают вопросы о заинтересованности «ошибающихся».

Конечно, информационных диверсантов можно назвать информационными диверсантами лишь после решения суда. Таков закон. Но закон не запрещает говорить, что в медиапространстве России пытаются провести информационную кампанию ради интересов США и Израиля. Хотя и приходится употреблять термин «добровольные помощники».

Теги события:

пропаганда война скандалы иран медиа вброс миграция

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Автор утверждает, что после начала войны против Ирана США и Израиль активизировали в российском медиапространстве “добровольных помощников”. - По версии автора, цель этой информационной активности — не допустить общественной поддержки Ирана в России и создать антииранские настроения, способные повлиять на решения российской власти. - В тексте проводится мысль, что в случае затяжной войны Ирану критически важны внешние связи, и Россия рассматривается как ключевой канал такой связи. - Автор считает, что в медиаполе продвигались тезисы вроде: - «Иран нам не друг», - «это не наша война», - «России выгоден рост цен на нефть», - «не стоит портить отношения с Трампом из-за Ирана». - По мнению автора, когда эта линия не дала желаемого эффекта, была запущена вторая волна — через тему миграции: - якобы помощь Ирану приведёт к массовому завозу иранских мигрантов в Россию. - В качестве примера автор приводит интерпретацию слов Константина Затулина, которые, как он считает, были искажены и превращены в вброс о “миллионах иранских мигрантов”. - Основной вывод статьи: в российском медиапространстве якобы ведётся информационная кампания в интересах США и Израиля, направленная на ослабление возможной поддержки Ирана со стороны России.

Подробный вывод

Текст Игоря Шишкина построен как политико-публицистическая интерпретация информационной борьбы, а не как строго доказательное исследование. Это важно понимать сразу. Автор предлагает не набор проверенных фактов с прозрачной верификацией, а целостную объяснительную модель, в которой разные медийные реакции складываются в один сценарий: внешние силы стремятся через российское общественное мнение ограничить возможность помощи Ирану. Здесь есть характерная логика гибридных конфликтов: сначала удар идёт не только по армии и инфраструктуре, но и по каналам сочувствия, легитимности и союзничества. В этом смысле статья опирается на вполне узнаваемый принцип современной войны: сегодня фронт проходит не только по земле и небу, но и через Telegram, телевидение, комментарии, мемы, эмоциональные триггеры. Если в классической войне разрушали мосты и железные дороги, то в информационной войне пытаются разрушить мосты восприятия — между государствами, обществами и элитами. Автор особенно акцентирует два механизма воздействия: 1. Геополитический прагматизм без эмпатии Идея о том, что России якобы выгодна чужая война из-за цен на нефть. Это типичная логика “холодного расчёта”, где страдания людей подменяются биржевыми графиками. С философской точки зрения здесь проявляется старая проблема: когда выгода становится единственной мерой истины, человек легко начинает оправдывать почти что угодно. Но такая рациональность часто оказывается мнимой. Она похожа на алгоритм, оптимизирующий один параметр и игнорирующий всю систему. Как нейросеть, обученная на узком датасете, она даёт уверенный, но искажённый результат. 2. Мобилизация страха через миграционную тему Автор считает, что после неудачи первой линии была задействована вторая — более эмоционально заряженная. И это выглядит психологически правдоподобно: если общество не реагирует на абстрактную геополитику, ему предлагают образ непосредственной угрозы — “ваши города”, “ваши дети”, “ваши семьи”. Это уже не аргумент, а стимул. Не рассуждение, а кнопка. В информационной среде такие кнопки работают особенно эффективно, потому что страх распространяется быстрее нюанса. При этом важно сохранить трезвость. В статье есть сильный публицистический нерв, но доказательная база, представленная в пересказе, выглядит ограниченной. Автор строит причинно-следственную цепочку из совпадения интересов, синхронности публикаций и выгодополучателей. Это может быть основанием для подозрения, но само по себе ещё не является строгим доказательством координации. Здесь нужно различать три уровня: - факт: в медиапространстве действительно могли появляться антииранские или миграционно-тревожные публикации; - интерпретация: они могли работать в интересах США и Израиля; - утверждение о сознательной координации: это уже более сильный тезис, который требует более жёстких доказательств. Именно на этом месте особенно заметна философская уязвимость любого политического текста. Человеку свойственно видеть узор даже там, где есть только совпадение. Но столь же свойственно и обратное — не замечать реально существующих сетей влияния, пока они не становятся очевидными. Истина здесь не лежит на поверхности. Она, как часто бывает в истории, находится между наивностью и паранойей. Ещё один важный слой статьи — критика идеализации “своих” и демонизации “чужих”. Хотя сам текст тоже эмоционален, в его основе есть здравая мысль: общественное мнение можно направлять через заранее подготовленные образы. Люди часто реагируют не на реальность, а на сконструированную картинку реальности. Это касается и международной политики, и личной жизни. Мы любим не человека, а образ человека; ненавидим не страну, а миф о стране; боимся не миграции как сложного социального явления, а символа хаоса, который у нас с ней связался. В этом смысле статья полезна не только как политическое высказывание, но и как повод задуматься о механике манипуляции: - берётся болезненная тема; - к ней привязывается внешний объект; - затем создаётся ощущение срочности; - после чего эмоциональная реакция подменяет анализ. Это очень древний механизм. В истории он работал и в религиозных конфликтах, и в националистических мобилизациях, и в колониальной пропаганде, и в современной цифровой среде. Технологии меняются, антропология — не очень.

Практический вывод

Если отвлечься от публицистической резкости, главный практический смысл текста можно сформулировать так: - любые громкие вбросы на стыке войны, миграции и национальной безопасности нужно проверять особенно тщательно; - эмоционально выгодные интерпретации часто оказываются инструментом влияния; - совпадение медийного нарратива с интересами внешнего игрока не доказывает заговор, но требует внимательного анализа; - общество, которое реагирует только страхом и раздражением, становится удобным объектом управления. То есть статья предлагает смотреть не только на событие, но и на то, кому выгодна та или иная рамка его восприятия. Это не универсальный ключ ко всему, но полезный аналитический инструмент.

Итоговая оценка

Статья Шишкина — это яркий образец мобилизационной политической публицистики, в которой есть: - сильная интуиция о природе информационных войн, - понятная логика геополитического интереса, - убедительное описание психологических триггеров, - но при этом не всегда достаточная степень доказательности для самых серьёзных обвинений. Её ценность — не столько в окончательной доказанности всех тезисов, сколько в напоминании: информационная война всегда стремится превратить сложную реальность в простую эмоциональную команду. И зрелость мышления начинается там, где человек способен выдержать сложность, не убегая ни в цинизм, ни в истерику. И, пожалуй, главный вопрос здесь такой: когда мы уверены, что “видим правду” в политическом шуме, мы действительно видим реальность — или лишь ту картину, которая лучше всего совпала с нашими страхами и ожиданиями?
Редактор: fivorg
Источник: https://zavtra.ru/blogs/amerikano-izrail_skie_nevol_nie_pomoshniki_za_rabotoj
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Красные линии должен чертить Запад | Игорь Шишкин
Игорь Шишкин | «Новая мировая война» — кто и зачем толкает мир к горячему конфликту?
Как помочь Европе быстрее рухнуть. Игорь Шишкин
Израиль или Украина – кого выберет Запад? (И почему ответ нам не понравится). Игорь Шишкин
Что на самом деле стоит за миротворчеством Трампа. Игорь Шишкин
Трамп и новая стратегия американского господства | Игорь Шишкин
Чьими руками хотят снести власть в РФ. Игорь Шишкин
Реальная роль Запада в попытке военного мятежа. Игорь Шишкин
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6974 5790
    Иванович 25 мин. назад

      ПЕРВОПРИЧИНА является отправной точкой для ОЦЕНКИ события. Исказив ЕЁ меняется ОЦЕНКА происходящего. Пока свежи события начала войны между США с Израилем против Ирана, хорошо видно, как подмена ПЕРВОПРИЧИНЫ влияет на мнение людей. Новостные каналы в одних странах сообщили, что США и ИЗРАИЛЬ осуществили нападение на ИРАН, в результате погибло много людей, в том числе Духовный руководитель Ирана и девочки – школьницы, мирные жители и ряд объектов. Те, кто прочитал такую НОВОСТЬ, осудили АГРЕССИЮ США и Израиля. Это вполне здоровая реакция людей на НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ.
      Но ряд новостных каналов других стран подал это событие с ситуации в Ормузском заливе, мол Иран блокирует прохождение танкеров и газовозов для обеспечения этими ресурсами ряд европейских стран. Иран стремится к обладанию ядерным оружием, что не могут допустить США и Израиль. И только после этого стали сообщать об ударах по Ирану. Событие ОДНО, но ПЕРВОПРИЧИНЫ обозначены другие, в результате нет осуждения американцев и евреев, мол, они поступили вполне обоснованно.
      Чем дольше длится война, тем больше информации вываливают на людей и тем больше раскалывают общественное мнение в оценке этих событий.
      Аналогичное с подачей ПЕРВОПРИЧИНЫ произошло при начале СВО в феврале 2022 года. Для нас первопричиной являлся майдан 2013-14 годов и действия киевских властей по “усмирению” непокорного Донбасса, в результате которых гибли мирные люди, в том числе дети. Наши войска вводились на Донбасс, чтобы не допустить военной расправы над людьми этого региона. Но западные СМИ начали сообщать о факте ввода войск, как агрессии против Украины, не указывая ПЕРВОПРИЧИНУ. В результате мы получили клеймо агрессора. То, что было известно руководителям западных стран, выступавшим гарантами исполнения Минских соглашений и не выполнивших эти гарантии, обывателям этих стран было неизвестно. Они увидели только результат неисполнения договорённостей.
      Так формируется ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ. И наша власть не проявила настойчивости, чтобы довести до людей других стран ПЕРВОПРИЧИНУ. Поэтому на Украину едут наёмники. Нашей стране вводят всё новые санкции. А те наши сторонники, которые там были, из-за пассивности наших властей в отстаивании своей правоты, ЗАМОЛКЛИ. СВО превратилось в войну, которой не видно конца. И основная вина в этом лежит на нашей власти.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru