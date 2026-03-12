Игорь Шишкин: Американо-израильские «добровольные помощники» за работой
Сразу после начала войны против Ирана Израиль и США задействовали на полную мощь своих «добровольных помощников» в медиапространстве России.
Зачем?
Ответ очевиден.
Надежда на блицкриг, конечно, была, но было и понимание, что он может не сработать. А в таком случае для разгрома Ирана будет необходимо обрубить все его внешние связи.
Учитывали американо-израильские стратеги и опыт гибридной войны против России.
Россия смогла противостоять Западу во многом потому, что противнику не удалось разорвать её связи со странами Глобального Юга. Достаточно вспомнить крайне своевременную поставку из того же Ирана «Шахедов».
В условиях блокады у Ирана шансов длительное время противостоять военно-экономической мощи США не так уж и много, а если и получится то, только ценой колоссальных жертв.
Совершенно очевидно, что только Россия и никто больше может обеспечить Ирану спасительную связь с внешним миром.
Отсюда и потребность США и Израиля в помощи «добровольных помощников» в России.
Агрессорам оказалось необходимо: а) не допустить мощной общественной поддержки сражающегося Ирану, которая могла бы повлиять на принятие решений властью; б) создать мощную волну антииранских настроений, которая могла бы повлиять на власть в нужном им направлении.
Неудивительно, что в первый же день после начала войны, когда стало известно об убийстве аятоллы Хаменеи и массовом ритуальном убийстве девочек-школьниц Трампом и Нетаньяху зам. руководителя ВГТРК Андрей Медведев разразился «чисто исторической» статьей о том, как иранские аятоллы отправляли моджахедов убивать советских солдат в Афганистане.
Почин тут же подхватила вся сеточка «русских националистов» (в кавычках, т.к. русских среди них «днем с огнем не сыщешь», как украинцев среди «украинских националистов»).
Это не наша война! Иран нам не друг. Цены на нефть летят вверх, США разрешили (!) Индии покупать российскую нефть, обещают снять санкции с энергоносителей. Нефтедоллары хлынут к нам! Нет ссоре с Трампом из-за Ирана. Расслабьтесь и получайте выгоду от чужой войны, подобно мудрой китайской обезьяне.
Чем обернётся России разгром Ирана, кроме благодарности Трампа, «доброхоты», естественно, не сообщали.
Однако нужного США и Израилю мощного общественного давления на российские власти против помощи Ирану достичь не удалось.
Не удалось заставить русских людей радоваться убийствам иранцев из-за роста котировок нефти.
Не удалось и запугать тем, что поддержка Ирана – это война с Америкой.
Поэтому решили сыграть на массовом общественном недовольстве замещающей миграцией, которую все последние годы проводила американская пятая колонна (тогда в либеральном обличии).
ЦИПСОшный тг-канал «Мигранты – все как есть» дал первый пас – депутат Константин Затулин объявил о массовом завозе иранских мигрантов: «Новиопы подписали с Ираном соглашения о стратегическом партнёрстве, ну так он на него и ссылается, обязаны взять на себя заботу о ближневосточных братушках … Дружбанародным дегенератам всё неймётся – любого дикаря готовы с распростёртыми объятиями встречать».
Буквально вся сеточка «русских националистов» тут же взвилась.
Иранские дикари скоро заполонят города России! Ваши дети и жены в опасности! Долой всех, кто за помощь Ирану! Требуем железный занавес от Ирана!
Недооценивать опасность информационной провокации нельзя. В больших городах тема массового завоза мигрантов срабатывает, как красная тряпка на быка.
Что позволяет утверждать, что это ещё одна информационная кампания в интересах США и Израиля?
Она создана «на ровном месте». Взяли фразу из прошлогоднего интервью К.Ф. Затулина времен «двенадцатидневной войны», в котором он сказал, что если иранцы попросят, Россия предоставит им убежище, как предоставила его Асаду, а подали её как призыв к завозу миллионов иранских мигрантов (теперь некоторые говорят и про десятки миллионов).
Ошибка вышла?
Ошибиться мог один-два, но когда целая сеточка несёт очевидную ложь, и эта ложь почему-то крайне выгодна (и именно в этот момент) США и Израилю, тогда сразу возникают вопросы о заинтересованности «ошибающихся».
Конечно, информационных диверсантов можно назвать информационными диверсантами лишь после решения суда. Таков закон. Но закон не запрещает говорить, что в медиапространстве России пытаются провести информационную кампанию ради интересов США и Израиля. Хотя и приходится употреблять термин «добровольные помощники».
Теги события:
пропаганда война скандалы иран медиа вброс миграцияИгорь Шишкин
ПЕРВОПРИЧИНА является отправной точкой для ОЦЕНКИ события. Исказив ЕЁ меняется ОЦЕНКА происходящего. Пока свежи события начала войны между США с Израилем против Ирана, хорошо видно, как подмена ПЕРВОПРИЧИНЫ влияет на мнение людей. Новостные каналы в одних странах сообщили, что США и ИЗРАИЛЬ осуществили нападение на ИРАН, в результате погибло много людей, в том числе Духовный руководитель Ирана и девочки – школьницы, мирные жители и ряд объектов. Те, кто прочитал такую НОВОСТЬ, осудили АГРЕССИЮ США и Израиля. Это вполне здоровая реакция людей на НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ.
Но ряд новостных каналов других стран подал это событие с ситуации в Ормузском заливе, мол Иран блокирует прохождение танкеров и газовозов для обеспечения этими ресурсами ряд европейских стран. Иран стремится к обладанию ядерным оружием, что не могут допустить США и Израиль. И только после этого стали сообщать об ударах по Ирану. Событие ОДНО, но ПЕРВОПРИЧИНЫ обозначены другие, в результате нет осуждения американцев и евреев, мол, они поступили вполне обоснованно.
Чем дольше длится война, тем больше информации вываливают на людей и тем больше раскалывают общественное мнение в оценке этих событий.
Аналогичное с подачей ПЕРВОПРИЧИНЫ произошло при начале СВО в феврале 2022 года. Для нас первопричиной являлся майдан 2013-14 годов и действия киевских властей по “усмирению” непокорного Донбасса, в результате которых гибли мирные люди, в том числе дети. Наши войска вводились на Донбасс, чтобы не допустить военной расправы над людьми этого региона. Но западные СМИ начали сообщать о факте ввода войск, как агрессии против Украины, не указывая ПЕРВОПРИЧИНУ. В результате мы получили клеймо агрессора. То, что было известно руководителям западных стран, выступавшим гарантами исполнения Минских соглашений и не выполнивших эти гарантии, обывателям этих стран было неизвестно. Они увидели только результат неисполнения договорённостей.
Так формируется ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ. И наша власть не проявила настойчивости, чтобы довести до людей других стран ПЕРВОПРИЧИНУ. Поэтому на Украину едут наёмники. Нашей стране вводят всё новые санкции. А те наши сторонники, которые там были, из-за пассивности наших властей в отстаивании своей правоты, ЗАМОЛКЛИ. СВО превратилось в войну, которой не видно конца. И основная вина в этом лежит на нашей власти.