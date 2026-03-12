Сразу после начала войны против Ирана Израиль и США задействовали на полную мощь своих «добровольных помощников» в медиапространстве России.

Зачем?

Ответ очевиден.

Надежда на блицкриг, конечно, была, но было и понимание, что он может не сработать. А в таком случае для разгрома Ирана будет необходимо обрубить все его внешние связи.

Учитывали американо-израильские стратеги и опыт гибридной войны против России.

Россия смогла противостоять Западу во многом потому, что противнику не удалось разорвать её связи со странами Глобального Юга. Достаточно вспомнить крайне своевременную поставку из того же Ирана «Шахедов».

В условиях блокады у Ирана шансов длительное время противостоять военно-экономической мощи США не так уж и много, а если и получится то, только ценой колоссальных жертв.

Совершенно очевидно, что только Россия и никто больше может обеспечить Ирану спасительную связь с внешним миром.

Отсюда и потребность США и Израиля в помощи «добровольных помощников» в России.

Агрессорам оказалось необходимо: а) не допустить мощной общественной поддержки сражающегося Ирану, которая могла бы повлиять на принятие решений властью; б) создать мощную волну антииранских настроений, которая могла бы повлиять на власть в нужном им направлении.

Неудивительно, что в первый же день после начала войны, когда стало известно об убийстве аятоллы Хаменеи и массовом ритуальном убийстве девочек-школьниц Трампом и Нетаньяху зам. руководителя ВГТРК Андрей Медведев разразился «чисто исторической» статьей о том, как иранские аятоллы отправляли моджахедов убивать советских солдат в Афганистане.

Почин тут же подхватила вся сеточка «русских националистов» (в кавычках, т.к. русских среди них «днем с огнем не сыщешь», как украинцев среди «украинских националистов»).

Это не наша война! Иран нам не друг. Цены на нефть летят вверх, США разрешили (!) Индии покупать российскую нефть, обещают снять санкции с энергоносителей. Нефтедоллары хлынут к нам! Нет ссоре с Трампом из-за Ирана. Расслабьтесь и получайте выгоду от чужой войны, подобно мудрой китайской обезьяне.

Чем обернётся России разгром Ирана, кроме благодарности Трампа, «доброхоты», естественно, не сообщали.

Однако нужного США и Израилю мощного общественного давления на российские власти против помощи Ирану достичь не удалось.

Не удалось заставить русских людей радоваться убийствам иранцев из-за роста котировок нефти.

Не удалось и запугать тем, что поддержка Ирана – это война с Америкой.

Поэтому решили сыграть на массовом общественном недовольстве замещающей миграцией, которую все последние годы проводила американская пятая колонна (тогда в либеральном обличии).

ЦИПСОшный тг-канал «Мигранты – все как есть» дал первый пас – депутат Константин Затулин объявил о массовом завозе иранских мигрантов: «Новиопы подписали с Ираном соглашения о стратегическом партнёрстве, ну так он на него и ссылается, обязаны взять на себя заботу о ближневосточных братушках … Дружбанародным дегенератам всё неймётся – любого дикаря готовы с распростёртыми объятиями встречать».

Буквально вся сеточка «русских националистов» тут же взвилась.

Иранские дикари скоро заполонят города России! Ваши дети и жены в опасности! Долой всех, кто за помощь Ирану! Требуем железный занавес от Ирана!

Недооценивать опасность информационной провокации нельзя. В больших городах тема массового завоза мигрантов срабатывает, как красная тряпка на быка.

Что позволяет утверждать, что это ещё одна информационная кампания в интересах США и Израиля?

Она создана «на ровном месте». Взяли фразу из прошлогоднего интервью К.Ф. Затулина времен «двенадцатидневной войны», в котором он сказал, что если иранцы попросят, Россия предоставит им убежище, как предоставила его Асаду, а подали её как призыв к завозу миллионов иранских мигрантов (теперь некоторые говорят и про десятки миллионов).

Ошибка вышла?

Ошибиться мог один-два, но когда целая сеточка несёт очевидную ложь, и эта ложь почему-то крайне выгодна (и именно в этот момент) США и Израилю, тогда сразу возникают вопросы о заинтересованности «ошибающихся».

Конечно, информационных диверсантов можно назвать информационными диверсантами лишь после решения суда. Таков закон. Но закон не запрещает говорить, что в медиапространстве России пытаются провести информационную кампанию ради интересов США и Израиля. Хотя и приходится употреблять термин «добровольные помощники».