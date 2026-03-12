Горький и Кровавое воскресенье / Вячеслав Самоходкин
Накануне Кровавого воскресенья в квартиру Максима Горького пришёл Савва Морозов с револьвером, сюда же после расстрела демонстрации прибежал Георгий Гапон. Как писатель оказался в центре событий 9 января 1905 года? И как он пытался предотвратить катастрофу?
Об этом и многом другом Вячеслав Самоходкин рассказал на литературно-историческом фестивале «Пушкин и другие. Продолжение» в Твери:
— Предупреждение Морозова: зачем он дал Горькому оружие
— Депутация к министрам: визит Горького к Витте и его грубый ответ
— Расстрел у Троицкого моста: что писатель увидел своими глазами
— Гапон в гриме: как священника прятали после 9 января
— Арест и освобождение: почему Горького задержали и кто внёс за него залог
— Буревестник революции: как Кровавое воскресенье сделало Горького народным героем
Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!
Концерт «Цифровой истории» в Санкт-Петербурге: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3796947/
XXII научно-популярный фестиваль «Цифровой истории» в Набережных Челнах: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3820660/
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
#Горький #КровавоеВоскресенье #1905год
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции Горький показан прежде всего не как писатель, а как активный участник общественно-политической жизни начала 1905 года. - Центральный сюжет — роль Максима Горького в событиях вокруг Кровавого воскресенья 9 января 1905 года. - Савва Морозов предупреждал Горького заранее, что власти могут не пустить рабочих к Зимнему дворцу и дело может закончиться расстрелом. - Горький, узнав об угрозе, пытался предотвратить кровопролитие: участвовал в организации депутации к властям. - Делегация интеллигенции пыталась обратиться к представителям правительства — Святополк-Мирскому, Радзиевскому, Витте — с просьбой не допустить столкновения, но не встретила реального отклика. - Лектор показывает, что к январю 1905 года в России уже сложилась взрывоопасная общественная атмосфера: - рабочий вопрос, - аграрный вопрос, - национальные противоречия, - поражения в русско-японской войне, - рост общественного недовольства. - Важным фоном стала банкетная кампания 1904 года, организованная либеральной оппозицией: она способствовала политизации общества и распространению практики петиций к власти. - Георгий Гапон представлен как крайне важная и противоречивая фигура: - священник, - лидер рабочих, - человек с огромным влиянием на массы, - но одновременно фигура подозрительная и позже разоблаченная как связанная с провокацией. - Горький изначально видел в движении, связанном с Гапоном, огромную историческую силу, хотя и относился к самому Гапону настороженно. - 9 января Горький лично оказался среди демонстрантов и стал свидетелем расстрела. - После событий он написал резкий обвинительный текст, возлагая ответственность на власть, включая Николая II. - После расстрела на квартире Горького скрывался Гапон, которого затем пытались переправить в безопасное место. - Кровавое воскресенье стало поворотным моментом и для страны, и для Горького: оно превратило его в глазах общества из известного литератора в символ революционного протеста. - В заключительной дискуссии лектор подчеркивает, что вопрос о точном приказе на расстрел остается сложным: - Николай II санкционировал разгон, - но детали исполнения, вероятно, складывались из общей линии на подавление и инициативы конкретных чиновников и военных. - Особая ответственность, по мысли лектора, лежит не только на царе, но и на Святополк-Мирском и великом князе Владимире Александровиче.
Подробный вывод
1. Главная идея лекцииБеседа посвящена тому, как Кровавое воскресенье стало точкой кристаллизации политической роли Горького. До этого он уже был крупным писателем и человеком с ярко выраженной гражданской позицией, но январь 1905 года сделал его фигурой иного масштаба — не просто наблюдателем, а участником исторического перелома. Здесь важен почти символический сдвиг: литератор оказывается втянут в самую сердцевину политического процесса. Это очень по-русски и очень характерно для эпохи: писатель в России — не просто автор текстов, а носитель совести, нерв общества, иногда даже суррогат отсутствующего публичного парламента. Горький в этом смысле становится не исключением, а предельно концентрированным выражением своей эпохи.
2. Почему события января 1905 года вообще стали возможныЛектор убедительно показывает, что трагедия не возникла на пустом месте. Она стала результатом накопленного системного кризиса. Несколько потоков сошлись в одной точке: - социальное недовольство рабочих; - слабость и негибкость самодержавной системы; - рост политической активности интеллигенции; - военные неудачи; - общая усталость общества от закрытости власти. Если использовать аналогию из физики, то государство находилось в состоянии перегретой системы, где даже внешне локальное событие могло вызвать фазовый переход. Забастовка и мирное шествие рабочих оказались не частным эпизодом, а спусковым механизмом.
3. Роль банкетной кампании: от разговора к улицеИнтересно, что лектор связывает рабочую петицию с более ранней банкетной кампанией либералов. Это важное наблюдение. Часто историю делят на изолированные слои: вот интеллигенция, вот рабочие, вот революционеры, вот власть. Но в реальности идеи текут между средами. Банкеты либералов были вроде бы умеренной формой политической жизни — речи, петиции, собрания. Но даже такая «цивильная» форма уже расшатывала прежний порядок. Она приучала общество к мысли, что власти можно и нужно предъявлять требования. Рабочие подхватили этот язык, но привнесли в него свою массу, страдание и историческую энергию. В этом есть почти психологическая закономерность: сначала возникает словарь протеста, потом появляется социальное тело протеста. Банкетная кампания помогла сформировать первое, рабочее движение принесло второе.
4. Горький между состраданием, политикой и историческим чутьемГорький в этой лекции предстает человеком, который одновременно: - сочувствует рабочим, - понимает политическую опасность момента, - пытается действовать практически, - но уже чувствует, что события выходят за рамки рационального контроля. Это очень важный штрих. Он не просто произносит лозунги, а пытается сделать конкретный шаг — организовать депутацию к власти, предупредить, смягчить, предотвратить бойню. В этом смысле его позиция не сводится к романтике революционного взрыва. Скорее он находится в трагическом положении человека, который видит надвигающуюся катастрофу, но обнаруживает, что институциональные механизмы уже парализованы. Власть не слышит. Народ идет. Посредники бессильны. Это состояние напоминает ситуацию в психике, когда внутренний конфликт слишком долго подавлялся: в какой-то момент речь уже не помогает, а вытесненное возвращается в виде взрыва. Так и здесь: империя долго не перерабатывала свои противоречия — и в январе 1905 года они вернулись как травматическое событие.
5. Гапон как фигура эпохи: харизма, искренность, манипуляцияОбраз Гапона в лекции особенно интересен. Он дан не плоско, а как двусмысленная историческая фигура. В нем соединяются: - религиозный язык, - реальное влияние на рабочих, - эмоциональная сила, - политическая неоднозначность, - возможная провокативность. Именно такие фигуры часто возникают в кризисные эпохи. Они стоят на границе нескольких миров — веры, политики, народной психологии, театра, харизмы. Гапон не просто организатор, он почти медиум коллективного чувства. Но именно поэтому он и опасен: где есть подлинная энергия массы, там рядом почти неизбежно возникает и соблазн манипуляции. Горький сперва видит в нем значительную силу, затем разочаровывается. Это тоже закономерно. Люди часто влюбляются не в реальность, а в историческую проекцию — в фигуру, на которую можно повесить надежду. Но реальный человек всегда беднее символа. И лектор хорошо показывает этот разрыв.
6. Власть и ее слепотаОдин из самых сильных мотивов лекции — глухота власти. Делегация приходит к чиновникам не с ультиматумом, а фактически с предупреждением: если не проявить разум и осторожность, случится трагедия. Но государственная машина уже мыслит не категориями диалога, а категориями контроля. Это фундаментальная ошибка многих режимов: они принимают социальный симптом за вражескую атаку, а не за сигнал внутренней болезни. Вместо того чтобы услышать боль, они отвечают насилием. С тактической точки зрения это может дать краткий эффект устрашения. Но стратегически это всегда саморазрушительно. Лектор осторожен в выводах о том, кто именно отдал приказ стрелять. И это правильно: историческая реальность редко сводится к одной подписи. Важнее, возможно, другое: даже если прямой приказ был не абсолютно детализирован, существовала общая политическая воля на подавление. А дальше уже включилась логика аппарата, где каждый следующий исполнитель добавляет свою долю жестокости.
7. Свидетельство Горького как момент превращенияКогда Горький сам видит расстрел, происходит нечто большее, чем политическое возмущение. Он переживает экзистенциальный разрыв. До этого еще можно было допускать иллюзию, что царь, возможно, не знает, министры ошибаются, систему можно достучать через слово. После выстрелов эта конструкция рушится. Это похоже на крушение базовой веры — не только политической, но почти религиозной. Недаром и у Гапона, и у Горького возникает тема утраты прежнего образа царя и даже Бога. Когда мирный народ с иконами и петицией встречают пулями, ломается не просто политическая надежда — ломается картина мира. В этом и заключается историческая сила Кровавого воскресенья: оно разрушило миф о добром царе сильнее, чем десятки революционных брошюр.
8. Почему именно Горький стал символомПосле этих событий популярность Горького резко выросла. И дело не только в его аресте или литературной славе. Он оказался в уникальной точке пересечения: - он был знаменит; - он был связан с рабочими; - он был принят частью интеллигенции; - он лично присутствовал при событиях; - он публично обвинил власть. То есть он стал интерпретатором травмы. А в исторические переломы особенно значим не только тот, кто страдает или действует, но и тот, кто умеет дать пережитому язык. Горький этот язык дал. В некотором смысле он сделал то, что сегодня делают сильные общественные интеллектуалы или независимые журналисты в момент катастроф: превращают хаос впечатлений в морально-политическое свидетельство.
9. Практический смысл лекции сегодняХотя речь идет о 1905 годе, материал имеет и современное значение. Лекция напоминает о нескольких простых, но жестких вещах: - игнорирование социальных проблем не устраняет их, а радикализует; - попытка подавить живое общественное движение только силой часто рождает более глубокий кризис; - харизматические лидеры могут быть одновременно и выразителями народной боли, и носителями опасной двусмысленности; - интеллигенция, даже когда хочет посредничать, оказывается бессильной, если власть утратила способность слышать; - символы рушатся мгновенно, если реальность слишком грубо им противоречит.
10. Итоговая оценкаЕсли собрать все вместе, то в этом видео Горький предстает не просто как участник эпизода, а как человек-переход: - от литературы к политике, - от наблюдения к действию, - от надежды на диалог к осознанию глубины конфликта, - от репутации писателя к репутации революционного символа. Кровавое воскресенье в лекции показано не только как трагедия расстрела, но и как момент обнажения правды о самодержавии. До этого правду можно было спорить, формулировать, обосновывать. После — ее уже увидели в крови на мостах и площадях. И здесь возникает почти философский вывод: власть часто держится не только на штыках, но и на коллективной вере в ее законность. 9 января 1905 года эта вера дала трещину. А когда трескается вера, история начинает двигаться уже по другим законам.
Вывод в сжатом видеЛекция показывает, что Кровавое воскресенье стало для Горького и личным потрясением, и политическим посвящением. Он пытался предотвратить трагедию, оказался свидетелем расстрела, участвовал в спасении Гапона, написал обвинительный текст против власти и вскоре сам был арестован. В результате именно эти события сделали его не только знаменитым писателем, но и одной из ключевых общественно-политических фигур революционной эпохи. И, пожалуй, самый глубокий вопрос здесь такой: в какой момент власть перестает быть просто несовершенной и начинает сама разрушать ту истину, на которой держится ее право на существование?