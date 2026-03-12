Накануне Кровавого воскресенья в квартиру Максима Горького пришёл Савва Морозов с револьвером, сюда же после расстрела демонстрации прибежал Георгий Гапон. Как писатель оказался в центре событий 9 января 1905 года? И как он пытался предотвратить катастрофу?

Об этом и многом другом Вячеслав Самоходкин рассказал на литературно-историческом фестивале «Пушкин и другие. Продолжение» в Твери:

— Предупреждение Морозова: зачем он дал Горькому оружие

— Депутация к министрам: визит Горького к Витте и его грубый ответ

— Расстрел у Троицкого моста: что писатель увидел своими глазами

— Гапон в гриме: как священника прятали после 9 января

— Арест и освобождение: почему Горького задержали и кто внёс за него залог

— Буревестник революции: как Кровавое воскресенье сделало Горького народным героем

