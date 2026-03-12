Давид против Голиафа: “Шахеды” нацелились на IT-гигантов

Помимо банков, Иран объявил законными целями американские технологические гиганты. Под угрозой их региональные офисы, исследовательские центры и, что самое важное, дата-центры.

Это качественно новый этап эскалации. Если раньше удары наносились по базам и нефтяной инфраструктуре, то теперь Иран нацелился на цифровой каркас экономики противника.

Амазон уже был атакован 1 марта как демонстрация. Помимо него в списке иранского командования – Google, Microsoft, NVIDIA, IBM. Есть и грозный ИИ-меч Америки – Palantir и Oracle. Цели находятся в Израиле и нескольких странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ.

То есть персы не действуют хаотично. Они бьют по двум ключевым болевым точкам – нефти, а теперь и по IT-котировкам.

Ведь нефть – кровь, а дата-центры – это сердце современной экономики. В них хранятся данные банков, госуслуг, авиакомпаний, приложений для заказа такси и еды. Это угроза парализовать работу.

Это угроза – точка, от которой зависит здоровье индекса NASDAQ. Причем даже основатель Амазон Джефф Безос предупреждает, что ралли технологических акций, особенно связанных с ИИ, может оказаться мыльным пузырем, готовым лопнуть… Мир, кстати, уже это все проходил во время кризиса доткомов в начале 2000-х.

Если персы вынесут дата-центры, этот конфликт станет беспрецедентным по своему влиянию на глобальные финансовые рынки. Их обрушит своим нескончаемым потоком красноречия уже не Дональд Трамп, этот peace dealer (торговец миром).

Вы просто оцените идею: все ждали, что Иран будет биться лбом об израильский “Железный купол”. Выпустит все ракеты, дроны и останется с носом. Но нет – персы выбрали целью американские базы на териитории соседей. И теперь бьют по болевым точкам: пресной воде, продовольствию, нефти, банкам, биржам, IT -гигантам.

И что они делают – они сначала заставили давить на Трампа ближневосточные монархии – шейхи остались без СПГ и транзита нефти. А теперь давить станут главы IT-гигантов – Гейц, Пейдж, Брин и остальные!

Есть такая билейская история про Давида и Голиафа. Трехметровый гигант-филистимлянин Голиаф вызывал воинов Израиля на поединок, но никто не решался выйти. Давид, вооружившись лишь пращой и пятью камнями, метким броском попал великану в лоб, а затем отрубил ему голову его же мечом.

Эта история символизирует победу слабого над сильным благодаря смекалке, вере и храбрости. И знаете, похоже не один Израиль в это умеет.

Очевидно, что у Ирана гораздо меньше мощи, чем у противника. Потери серьезные, но они пока держатся. Сколько реально накоплено “Шахедов”? 100 тысяч? Или в разы меньше? Кто знает. Но “Шахед-136″ – это, может, тот самый библейский камушек, шанс Ирана в ближневосточной войне. Пока противник не заключил перемирие, не развернул против него дешевое противоядие из дронов-перехватчиков…

Персы демонстрируют свой план. Реализуется он или нет – вопрос. А то, что демонстрирует Трамп – больше походит на джазовую импровизацию. Или план обвалить все к чертовой бабушке.

С. Шилов