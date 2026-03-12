Главная » Видео

Читаем древние каменные артефакты!

17 0

Красивая и удобная одежда http://russianapparel.com из натуральных и экологичных материалов в магазине Русская одежда(Предсельмаг)

Подобрали ключи и расшифровали иероглифы на древних каменных артефактах, письмена которые не могли прочитать специалисты и даже сами Китайцы.

21 марта в 13:00 !!! Московская обл. г. Подольск проспект Ленина д.113/62 в Выставочном зале, вход свободный (безоплатно). Дискуссионный клуб - поговорим, послушаем, посмотрим и потрогаем всё своими руками!!!

Павильон нефритовых фигур "Ключи в другой мир" сайт : https://ключи-в-другой-мир.рф/
Канал Telegram : https://t.me/keysforanotherworld
адрес: Московская обл. г. Подольск ул. Ватутина д.81 ТЦ Берёзка

Председатель в Яндекс Дзене : https://zen.yandex.ru/id/5c4afce16ddc3700bdacab52?lang=ru
В Рутубе : https://rutube.ru/channel/23757077/
В Телеграм : https://t.me/predsedatelprav
===============================
Если вам нравится канал и вы желаете помочь :
VISA Tinkoff : 5536 9138 1275 8783
карта сбербанка МИР : 2202 2032 2919 0212
===============================
✆/✉ контакты для связи:
✉ почта - predsedata@gmail.com

Комментарий репостера

Подобрали ключи и расшифровали иероглифы на древних каменных артефактах , письмена которые не могли прочитать специалисты и даже сами Китайцы. 21 марта в 13:00 !!! Московская обл. г. Подольск проспект Ленина д.113/62 в Выставочном зале, вход свободный (безоплатно). Дискуссионный клуб - поговорим, послушаем, посмотрим и потрогаем всё своими руками!!!
Репостер: KT
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7Ivs3WzV358
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Славянское мировоззрение и древние Арии
Древнейшие цари Руси в "Скифской истории" Лызлова. Царь Вокса и река Ока.Ч. 6
А вы помните своих Предков? Древнейшие славянские заговоры в Навью седмицу.
Странности Древней Истории Грузии.Часть 2. Армази. Русские надписи на артефактах в Армази
Об истинных истоках мировой цивилизации и возвращении подлинной истории человечества
Русскому языку миллионы лет
Загадочные артефакты древности, кто были их авторы?
В.А. Чудинов. Выводы из новой книги о палеолите.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru