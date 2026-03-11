За 50 лет до гармонии, или Как создать новый стандарт мировой цивилизации | Эдуард Аванян
Обсудили основы проектирования новой глобальной системы мироустройства — кто, зачем, по каким алгоритмам и на какой платформе будет заниматься таким проектированием — с Эдуардом Александровичем Аваняном, экономистом, соучредителем Фонда интеграционного развития Азиатско-Тихоокеанского региона, автором проекта «Цивилизационный стандарт 2050. Альтернатива новому мировому порядку».
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная идея проекта — создать к 2050 году единый цивилизационный стандарт, ориентированный не на доминирование одной страны, а на повышение качества и продолжительности жизни всех народов. - Основа подхода — уход от абстрактных лозунгов к измеримым параметрам: - ожидаемая продолжительность жизни, - доступ к воде, - энергии, - продовольствию, - базовым социальным услугам. - Предлагается мыслить “из будущего в настоящее”: сначала задать желаемые параметры мира 2050 года, а затем определить, что нужно делать уже сейчас. - Автор считает, что технические и вычислительные возможности для такого планирования уже существуют. - Ключевая проблема не в отсутствии технологий, а в отсутствии центра сборки, который смог бы объединить знания, экспертов и волю к реализации. - Проект мыслится как глобальный, а не национальный: в современном мире невозможно изолированно построить благополучие “за высоким забором”. - Россия, по мысли автора, могла бы сыграть особую роль благодаря: - огромной ресурсной базе, - историческому опыту планирования, - более коллективистской и гуманистической культурной матрице. - При этом автор критически отмечает, что в России почти отсутствует реальное стратегическое планирование, несмотря на формальное наличие соответствующих законов и институтов. - В качестве потенциальных участников называются: - научные институты, - университеты, - международно-ориентированные образовательные структуры, - общественные организации, - независимые интеллектуальные площадки. - Однако ни государственные, ни академические структуры сами по себе, по мнению автора, не станут ядром проекта, потому что связаны уставами, ведомственными интересами и текущими задачами. - Поэтому опорой должен стать общественный, надведомственный круг единомышленников, заинтересованных в будущем поколений. - Предлагается даже внутренняя система символической или будущей материальной оценки вклада экспертов — как способ собрать и удержать интеллектуальный ресурс. - В беседе проводится мысль, что человечество объективно движется к все большей взаимосвязанности, а потому глобальное планирование — не прихоть, а следствие структуры современного мира. - Технологии будущего — энергетика, вода, ИИ, цифровые платформы — рассматриваются как инструменты, которые могут либо усилить конкуренцию и контроль, либо быть поставлены на службу общему благу. - В философском плане беседа опирается на идею, что человек должен жить не только ради себя, но и ради будущих поколений, других народов и даже иных форм жизни.
Подробный выводВ этом видео обсуждается не просто экономический или политический проект, а попытка предложить альтернативный образ мировой организации, где центральной ценностью становится не борьба центров силы, а гармонизация условий жизни человечества. Это важно: беседа идет не о “новом мировом порядке” в привычном смысле — как о перераспределении власти, — а о попытке предложить новый стандарт цивилизационной зрелости.
1. Сильная сторона идеи — перевод гуманизма в язык чиселЗдесь есть очень практичное зерно. Часто разговоры о справедливом будущем остаются на уровне моралистики: “нужно сделать мир лучше”, “нужно заботиться о человеке”, “нужно больше гуманизма”. Но пока это не переведено в измеримые показатели, это остается скорее благим пожеланием, чем проектом. В данной лекции предлагается опереться на конкретные метрики: - сколько люди живут, - насколько обеспечены водой и энергией, - какой у них доступ к еде и инфраструктуре, - каковы реальные условия воспроизводства жизни. Это напоминает переход от философии к инженерии. Как в медицине: недостаточно сказать “человек должен быть здоров”, нужно измерить давление, сахар, сатурацию, показатели крови. Так и здесь — цивилизация оценивается не лозунгами, а параметрами жизнеспособности.
2. Подход “из будущего назад” звучит разумноЭто, по сути, метод обратного проектирования. В инженерии, управлении и даже психологии он давно известен: сначала формулируется желаемое состояние, затем строится траектория движения к нему. Такой подход действительно полезен, потому что без образа будущего общество живет в режиме постоянного реагирования. Это как человек, который все время тушит пожары, но ни разу не сел и не спросил себя: а куда вообще идет моя жизнь? Автор справедливо критикует короткий горизонт планирования. Если страна, общество или цивилизация живут трехлетним бюджетом, то они становятся заложниками текущих обстоятельств. А текущие обстоятельства почти всегда шумнее смысла.
3. Центральная проблема — не математика, а субъектИ вот здесь начинается самое интересное. Автор говорит: данные есть, технологии есть, вычислительные мощности есть, математический аппарат есть. Но нет субъекта, который соберет все это в целое. Это очень глубокая мысль. История часто ломается не об отсутствие идей, а об отсутствие носителя воли. Можно иметь прекрасную концепцию, но если нет среды, института, сообщества, способного ее удерживать и разворачивать, она останется текстом, лекцией или архивной папкой. В этом смысле беседа неожиданно перекликается и с философией, и с нейросетями, и с историей. Нейросеть без архитектуры, данных и цели — просто потенциал. Цивилизация без организующего замысла — тоже. Можно сказать, что автор ищет не просто площадку, а модель коллективного разума, способного перейти от фрагментов знания к согласованному действию.
4. Критика существующих институтов выглядит частично справедливойВ беседе довольно жестко звучит мысль, что: - государственные структуры ограничены текущими задачами; - научные институты существуют в своей бюрократической логике; - университеты производят дипломы, а не исторические проекты; - международные организации слишком ангажированы. Это не абсолютная истина, но как наблюдение — в ней много реализма. Институты действительно склонны обслуживать собственное воспроизводство. Любая система сначала защищает себя, а уже потом миссию. Это касается и государств, и корпораций, и академии, и религиозных структур. Здесь проявляется одна из вечных человеческих иллюзий: мы думаем, что если организация красиво названа, то она автоматически служит высокому смыслу. Но между названием и сущностью часто лежит пропасть. Университет может не производить мышления, министерство — не заниматься управлением, а фонд мира — не иметь отношения к миру. Это горько, но трезво.
5. Россия в этой модели мыслится как носитель альтернативной логикиАвтор явно связывает с Россией особую миссию: не только ресурсную, но и культурную. Логика такова: - Запад мыслит в большей степени через выгоду субъекта; - Россия — через коллективность, историческую общность, идею общего блага; - именно поэтому она могла бы предложить иной тип глобального проекта. Это спорная, но содержательная позиция. Она уязвима, если превращать ее в идеализацию. Потому что любая страна любит видеть себя носителем универсального добра, забывая о собственных противоречиях. Однако как культурный архетип эта мысль не лишена оснований: советский и русский опыт действительно содержал сильный компонент сверхличной цели, пусть и в разных формах — от космизма до идеи общественного служения. Но здесь важно не впасть в самообман. Одно дело — иметь в памяти образ коллективного проекта, другое — реально быть способным его создать сегодня. Между мифом о собственной исторической миссии и живой субъектностью — дистанция огромного размера.
6. В беседе есть интересный этический нерв: будущее поколений как отсутствующий заказчикОчень сильный момент — мысль о том, что будущие поколения еще не могут говорить от своего имени, но именно для них и должен строиться проект. Это почти философия ответственности в духе Ханса Йонаса: сила современного человека так выросла, что теперь мораль должна учитывать тех, кто еще не родился. Иначе мы превращаем цивилизацию в форму потребления настоящего за счет будущего. Практически это означает: - нельзя оценивать развитие только по прибыли, - нельзя считать нормой уничтожение экосистем, - нельзя строить политику только на ближайший электоральный цикл. То есть подлинно зрелая цивилизация — это та, которая умеет учитывать интересы отсутствующих: будущих детей, других народов, слабых групп, биосферы.
7. Утопический элемент тоже заметен — и это не обязательно плохоВ рассуждениях есть явно уязвимые места: - чрезмерная вера в рациональную собираемость человечества; - надежда, что экспертов можно объединить через символическую будущую ценность; - предположение, что элиты захотят вкладываться в проект общего блага; - недооценка глубины конфликтов интересов. Но всякая большая историческая рамка сначала кажется утопией. Вопрос не в том, утопична ли идея, а в том, есть ли в ней практически плодотворное ядро. Здесь оно есть: - нужен долгий горизонт; - нужны измеримые цели; - нужен надведомственный координационный центр; - нужно собирать интеллектуальный капитал до его утраты; - нужно думать о мире не как о поле хаотической борьбы, а как о взаимозависимой системе. Даже если весь проект в его максимальном виде недостижим, отдельные его принципы уже полезны. А это и отличает живую идею от пустой фантазии: она может не реализоваться полностью, но способна менять практику уже сейчас.
8. Главный смысл беседы — попытка вернуть человеку масштабСовременный мир часто воспитывает в человеке фрагментарность: - думай о себе, - выживай, - адаптируйся, - потребляй, - не замахивайся на целое. В этой беседе, напротив, звучит попытка вернуть мысль к масштабу планеты, поколений, цивилизации. Это может казаться слишком большим, почти пафосным, но в этом есть определенная трезвость: если мы не мыслим целым, целое все равно влияет на нас — только уже слепо. Как в экологии: можно не верить в системность биосферы, но засуха, миграции, энергетические кризисы и войны за ресурсы все равно напомнят, что мир связан.
ИтогБеседа посвящена проекту глобального цивилизационного планирования, в центре которого — не власть, а качество человеческой жизни. Автор предлагает перевести разговор о будущем в язык конкретных параметров и построить к 2050 году модель мира, где базовые условия достойного существования будут доступны всем. Практическая ценность идеи — в требовании: - мыслить долгосрочно, - считать, а не только декларировать, - координировать усилия, - опираться на знания, - учитывать интересы будущих поколений. Слабость идеи — в неясности политического механизма реализации, в высокой зависимости от появления редкого типа субъекта: одновременно компетентного, независимого, волевого и этически ориентированного. Но, возможно, именно здесь и скрыт нерв этой лекции: человечество уже создало инструменты глобального управления, но еще не решило, чему именно они должны служить — контролю, прибыли, конкуренции или зрелой заботе о жизни как таковой. И тогда главный вопрос звучит так: может ли цивилизация по-настоящему повзрослеть раньше, чем ее к этому принудит очередной большой кризис?