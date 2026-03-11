“Во имя Победы и созидания!” Е.Ю.Спицын на канале Красная линия в программе “Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 25 февраля 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Давление, административный произвол, провокации и репрессии. За последние три года прямым преследованиям подвергся 31 активист КПРФ от Сахалина до Брянска, от Ленинградской области до Хакасии. И на днях все депутаты фракции КПРФ в Госдуме подписали Обращение, в котором потребовали честной политической борьбы и широкого диалога. О том, что происходит в российском политическом поле в год выборов в Государственную думу, рассказывают эксперты “Точки зрения”.
Е.Ю. Спицын на канале Красная Линия. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196326
#МПГУ #Спицын #СМИ #Краснаялиния
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Повод для обращения КПРФ - За три года прямым преследованиям подвергся 31 активист КПРФ по всей стране: от Сахалина до Хакасии. - Недавние громкие случаи — Алтайский край, Липецкая область, Ленинградская область: - арест предвыборной печатной продукции, позже «тихо» возвращённой, когда выборы уже прошли; - задержания женщин-активисток с детьми и родными-участниками СВО по надуманным поводам. - КПРФ выпустила коллективное обращение всех депутатов Госдумы: за честную политическую борьбу, против репрессий и произвола. 2. Смысл реакции КПРФ - Партия подчёркивает: она не «истерит перед выборами», а последовательно защищает своих товарищей и сам принцип законной политической борьбы. - Защищая своих активистов, КПРФ фактически защищает остатки демократии и легальной политики в России. - Если на это не реагировать, власть почувствует полную безнаказанность и будет дальше расширять поле произвола. 3. Репрессии и информационная война — элементы одной стратегии - Участники беседы подчёркивают «комплексный удар»: - полицейско-судебное давление, уголовные дела, запугивание активистов; - информационная кампания: фильмы «Мумия», антисоветские, белогвардейские нарративы, антикомунизм на ТВ. - Это напоминает «отлаженный геббельсовский алгоритм»: сначала промывание мозгов, затем нормализация ненависти, а дальше — прямые формы насилия. 4. Информационный фронт и пример Украины - Спицын проводит параллель: на Украине бандеровщина выросла на антиссоветизме и антикоммунизме, к которому добавился лютый антисемитизм. - В России, по его словам, есть свои «загнанные в угол фашистующие молодчики», мечтающие о власти и терроре. - Антикоммунистическая пропаганда, демонизация советского прошлого — плодородная почва для подобного сценария. 5. Кампания против коммунистов в медиапространстве - Обсуждается скандальное высказывание Сергея Мардана (канал Соловьёв LIVE): «Быть коммунистом в России — тяжёлое психическое заболевание». - Участники поднимают несколько уровней проблемы: - это оскорбление не только нынешних членов КПРФ, но и миллионов советских коммунистов, в том числе погибших на фронтах ВОВ, в Афганистане и т.д.; - такие слова бьют и по памяти семей: у большинства граждан был хотя бы один родственник-коммунист; - это типичная буржуазная риторика: объявить «больными» тех, кто предлагает более справедливое общество. - Указывают на лицемерие: болезнь — это скорее маниакальная страсть к накоплению и «синдром Плюшкина», а не стремление к социальной справедливости. 6. Реакция общества и элит - Комментарии под роликом Мардана и под фильмом «Мумия» на канале «Спас» — преимущественно в пользу коммунистов и против подобных нападок. - Рост социально-справедливых и просоциалистических настроений фиксируется даже в закрытых опросах. - Поэтому, по мнению Фёдорова, атаки усиливаются именно сейчас: - выборный год; - СВО; - экономические трудности, рост цен, деградация медицины и реального сектора. - Власть боится, что протестный избиратель массово проголосует за КПРФ — хотя бы «из принципа». 7. Аргумент: «коммунисты — русофобы» - Отмечается, что некоторые известные медийные фигуры (включая Андрея Медведева) и часть представителей РПЦ пытаются продвигать формулу: «Коммунист = русофоб». - Участники указывают на абсурд: - миллионы русских людей, прошедших войну, блокаду, строивших страну, были членами КПСС — объявлять их «русофобами» значит оскорблять собственный народ и собственные семьи. - КПРФ приводит контраргументы: - многолетняя системная работа по русскому вопросу; - Зюгановские работы о русском мире и русском народе как государствообразующем; - инициативы: День русского языка, поправка в Конституцию о государствообразующем русском народе, поддержка русской культуры, русского романса и т.п. 8. Националисты, фашисты и борьба за интерпретацию прошлого - Делается параллель между украинскими бандеровцами и российскими власовцами/радикальными националистами: «две стороны одной медали». - Фашизм описывается как смесь агрессии и невежества, а его носители — как люди, которые неизбежно служат чужому капиталу (пример Украины, продавшей суверенитет Западу). - Фёдоров подчёркивает: национал-патриотические идеи сегодня набирают популярность, и власть боится их союза с левыми, как в 1996 году, когда вокруг Зюганова сформировался мощный народно-патриотический фронт. 9. Исторические «пластинки» — Ленин как «агент» - Обсуждается очередной виток старой кампании: Ленин как «агент австрийской/немецкой разведки» (пример с публикациями Александра Дюкова). - Спицын иронизирует: если на 200 крон можно сделать революцию, он готов выдать любую сумму, чтобы так же «купили» революцию в США или Британии. - Суть: - эти версии — не наука, а политическая мифология, обслуживающая нынешний антикомунизм; - авторы подобных теорий сами нуждаются «в психиатрическом анализе», ведь это попытка проецировать собственные представления о продажности на исторических фигур. 10. Белаэмиграция, Ильин, Карташёв — реабилитация коллаборационизма - Спицын подробно цитирует Антона Карташёва (бывший обер-прокурор Синода временного правительства), который в 1941 году приветствовал нападение Гитлера как «освобождение святой Руси» и благословлял победу Вермахта над «армией рабов». - В 1948 году тот же Карташёв писал о «скором раздавливании Кремля» и повешении кремлёвских руководителей вместе с патриархом Алексием. - Это важный штрих: те, кого сегодня пытаются представить как «православных патриотов», на деле приветствовали гитлеровское нашествие. - Параллельно вспоминается Ильин, который и после войны считал фашизм «правым» в своих основных интенциях. - Вывод: - попытки романтизировать белую эмиграцию и её идеологов нередко сопряжены с мягкой реабилитацией нацизма и коллаборационизма; - на этом фоне обвинения в «русофобии» в адрес коммунистов выглядят циничными. 11. Религия, светскость и наднациональная идея - Фёдоров подчёркивает: - религии по своей внутренней логике нетерпимы друг к другу, каждая заявляет исключительную истинность; - там, где жизнь страны начинает диктоваться религиозными принципами, рано или поздно возникают конфликты и войны (примеры: Ирак, Ливия, Сирия, Югославия после разрушения светских режимов). - Необходима светская государственность и нулевая терпимость к использованию религии для разжигания розни. - Общая, «наднациональная и надконфессиональная» точка сборки — идея социальной справедливости, а её концентрированное выражение — социализм и коммунизм. 12. Марксизм в образовании - Обсуждается мысль о необходимости вернуть серьёзное изучение марксизма в вузах и школах: - без понимания марксизма невозможно полноценно понять историю России XX века; - молодёжь, слышащая с экранов «мы марксисты» от некоторых ведущих, должна хотя бы иметь представление, что это значит. - Дмитрий Новиков упоминает, что в Госдуме поднимал этот вопрос при обсуждении отчёта правительства и МИДа. - Показательно, что против возвращения марксизма в образовательную повестку выступает бывший глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов — внук Молотова, что добавляет парадоксальный штрих к картине. 13. Развилка: фашизация или социализация - Геннадий Зюганов, как напомнили участники, говорит о стратегической развилке России: либо фашизация (усиление репрессий, националистическая радикализация), либо социализация (поворот к социальному государству и социалистическим принципам). - Новиков подчёркивает: - выборы в Госдуму сами по себе не решат судьбу страны; - системный кризис капитализма внутри России будет углубляться независимо от санкций; - народ не может бесконечно терпеть нарастающую несправедливость. - В условиях обострения кризиса общество начнёт стремительно искать выход, и тогда исторический опыт советского проекта — как самый успешный и впечатляющий пример социальной модернизации — станет вновь центральным ориентиром. - Речь не о механическом копировании СССР, а о творческом поиске новой формы социализма XXI века.
Подробный вывод и философско-практическое осмыслениеЕсли отойти от партийной риторики и посмотреть на сказанное как на симптом более глубоких процессов, вырисовывается несколько уровней.
1. Власть, страх и управление восприятиемТо, что описывается как «репрессии против активистов КПРФ» и «информационная война», — лишь частные проявления более общего механизма: власть боится двойного сдвига в сознании людей: 1. Экономическое недовольство (цены, медицина, неравенство). 2. Рост симпатии к идеям социальной справедливости и советскому прошлому. Когда мир начинает казаться несправедливым, у человека включается простая психология: «Кто в этом виноват? И можно ли жить иначе?» Современная российская система пытается ответить так: - виноваты не олигархи и не курс, а «плохие коммунисты, русофобы, агенты, маргиналы»; - «жить иначе нельзя», — все альтернативы объявляются либо утопией, либо психическим расстройством. С точки зрения теории систем это классический способ стабилизации: создать внешнего врага и внутренний пугалку, одновременно. Но у этой стратегии есть предел: она требует растущей дозы лжи и насилия, а это разрушает доверие — главный ресурс любой власти.
2. Антикоммунизм как форма страха перед собственным прошлымИнтересный парадокс: антикоммунизм в российском исполнении во многом есть не рациональная позиция, а форма вытеснения собственной травмы. - Советский проект — реальность, в которой: - миллионы людей искренне верили в общую цель; - страна совершила невероятный рывок; - были и трагедии, и преступления, но был и опыт коллективной силы. - Современный капитализм — реальность, в которой: - богатство и власть концентрируются у меньшинства; - большинство ощущает нарастающую нестабильность; - смыслы распадаются на частные выгоды и страхи. Чтобы оправдать отказ от социалистического опыта, нужно превратить весь этот пласт истории в сплошной ужас, ложь и «психическую ненормальность». Иначе встаёт неудобный вопрос: «Не мы ли сами предали не только систему, но и лучшее в себе?» По сути, антикоммунизм здесь — это попытка стереть зеркало, в котором видно не только прошлое, но и нынешнюю деградацию общих смыслов.
3. Национальный вопрос и подмена понятийКогда националисты и часть элиты называют коммунистов «русофобами», происходит интересный перевёртыш. - Коммунистический проект в России исторически: - возвысил русский народ до статуса «ядра огромной державы»; - дал миллионам русских людей образование, социальные лифты, чувство причастности к великой истории. - Радикальный национализм, особенно в постсоветских версиях: - ведёт к этническим конфликтам; - легко продаётся внешним силам в обмен на поддержку против «внутренних врагов»; - часто заканчивается разрушением собственного государства (Украина — пример в реальном времени). Выходит парадокс: те, кто реально рискует судьбой страны ради сиюминутных выгод и радикальной риторики, объявляют «русофобами» тех, кто исторически делал ставку на наднациональное единство трудящихся и реальное укрепление государства. Здесь видно глубинное противоречие: что считать «русскостью» — этнической лозунговой оболочкой или способностью народа быть субъектом истории, а не объектом чужой игры?
4. Религия, светскость и социализм как «надконфессиональный язык»Тезис о том, что религия легко превращается в источник розни, не означает отрицания веры как личного опыта. Скорее речь о том, что любая сакрализованная истина во власти склонна подавлять инакомыслие — независимо от конфессии. История XX–XXI веков показывает: - светские режимы с сильной социальной повесткой часто обеспечивали меньше межнациональной и межрелигиозной розни, чем религиозно окрашенные проекты; - социальная справедливость, защита слабых и ограничение алчности капитала — универсальные ценности, понятные и русскому, и татарину, и еврею, и чеченцу. Социализм в этом смысле выступает как язык общего, который: - не требует единства веры; - не требует единства национальности; - требует только признания равного человеческого достоинства и приоритета общественного над хищнически-частным. В терминах философии это попытка найти этический минимум, достаточный для совместной жизни.
5. Марксизм в образовании: не культ, а инструмент анализаСпор о возвращении марксизма в университеты — не о том, «прав ли Маркс во всём». Скорее о другом: может ли общество понимать себя, не изучая теории, которые объясняли и формировали его прошлое? - Без марксизма трудно всерьёз разобраться: - почему возник СССР; - как устроена система классовых интересов; - почему одни модели развития ведут к взрывам, а другие — к модернизации. Отказ от этих знаний из страха перед идеологией превращает общество в пациента без медицинской карты: можно колоть любые «лекарства», но никто не понимает, как устроен организм.
6. Развилка «фашизация или социализация» как реальный, а не метафорический выборКогда Новиков говорит о развилке, это не только политический лозунг, но и вполне трезвая логика: - Если кризис углубляется, а власть выбирает путь: - демонизации оппонентов; - националистического радикализма; - оправдания насилия «высшими целями» — то это и есть фашизация в классическом смысле: союз крупного капитала, силового аппарата и квази-идеологии ненависти. - Если же общество находит в себе силы: - признать несовместимость нынешнего капитализма с устойчивым развитием страны; - вернуть в центр повестки труд, науку, социальную справедливость; - выстроить новые формы народного представительства и контроля — то это путь социализации, не обязательно копирующий СССР, но наследующий его лучшим смыслам. Здесь вопрос не только о партийных флагах, а о базовой антропологической ставке: человек — хищник, вовлечённый в вечную борьбу всех против всех, или существо, способное к солидарности и самоуправлению?
Практический нерв беседыЗа всеми эмоциональными формулировками в видео просматривается довольно прагматичная мысль: - Если вы видите: - рост цен; - разрыв между богатыми и бедными; - демонизацию тех, кто требует перемен; - украинизацию сознания через антисоветизм и героизацию коллаборационистов — это не набор случайностей, а структурный процесс. - Ответить на него можно по-разному: 1. Уйти во внутреннюю эмиграцию: «все одинаковы, ничего не изменить». 2. Уйти в национализм: «виноваты другие народы, другие конфессии». 3. Уйти в цинизм: «успей урвать своё, пока не поздно». 4. Попробовать вернуть себе право на коллективное будущее — через реальную политику, самообразование, участие в движениях, которые хоть как-то артикулируют интересы большинства. С философской точки зрения это выбор не только политический, но и экзистенциальный: я — зритель чужого спектакля или соавтор сценария своей страны?
Открытый вопросЕсли смотреть глубже, за конфликтом «коммунисты — антикоммунисты», «левые — правые» проступает более древний и человеческий вопрос: когда реальность не совпадает с нашими идеалами, честнее — пытаться изменить реальность, или объявить «ненормальными» всех, кто ещё верит в возможность перемен? И где для вас личная граница между трезвым скепсисом и капитуляцией перед несправедливостью, которую принимают как «естественный порядок вещей»?