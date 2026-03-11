Обсудили природные богатства и экономические перспективы Камчатского края с Павлом Николаевичем Ореховым, географом, шеф-редактором проекта «Перископ». Какие объекты промышленности стоит построить в этом далёком, но удивительно богатом регионе для создания рабочих мест и организации счастливой жизни? Как сделать так, чтобы камчатскими деликатесами наслаждались жители России, а не соседних стран? Не стоит ли вообще основой экономики этого потрясающе красивого края сделать туризм — как внутренний, так и внешний? Вариантов развития так много, что захватывает дух… Пора уже начинать развиваться!

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point

Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#ПавелОрехов #ЕленаАверченко #ТочкаСборки