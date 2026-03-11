В России выстроена целая система, целый рынок по продаже детей
«С широко закрытыми глазами»
Слушали депутаты и руководители детозащитных ведомств доклады общественников о скрытых целях ювеналкиСкандал вокруг файлов Эпштейна поднял на поверхность тему эксплуатации и торговли детьми. Мир внезапно пришел к пониманию, что самые темные конспирологические теории оказались правдой. А конспирологическими мы их считали, поскольку невозможно было поверить в то, что представители элиты (то есть граждане, управляющие миром), а не маньяки-психопаты, с таким упоением и чувством собственного «права» издеваются над детьми. Да, это для нормального человека непредставимо.Но нам бы хотелось обсудить здесь иную тему, пусть и связанную косвенно с этой.Дети, с одной стороны, могут быть объектом эксплуатации больных, испорченных и бессовестных индивидов, а с другой — они являются крайне уязвимой группой общества. Они малы, незрелы, зависят от взрослых, они слабее взрослых. Дети требуют защиты. По тому, как государство защищает своих детей...
Читать далее 2531 слово 92%.
Можно “охать и ахать” по этой теме, но почему не указать конкретные фамилии тех чиновников и депутатов, которые лоббировали принятые законы, разрушающие семьи и ущемляющие права детей. Это что, государственная тайна? Отстранить их от занимаемых должностей и лишить депутатских мандатов. Что для этого необходимо? Проявить политическую волю тому, кто ею должен обладать. Тогда неповадно будет другим, лоббировать эту античеловеческую мерзость.