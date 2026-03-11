Главная » История, Невероятное в мире, Политика

«С широко закрытыми глазами»

В России выстроена целая система, целый рынок по продаже детей «С широко закрытыми глазами» Слушали депутаты и руководители детозащитных ведомств доклады общественников о скрытых целях ювеналкиСкандал вокруг файлов Эпштейна поднял на поверхность тему эксплуатации и торговли детьми. Мир внезапно пришел к пониманию, что самые темные конспирологические теории оказались правдой. А конспирологическими мы их считали, поскольку невозможно было поверить в то, что представители элиты (то есть граждане, управляющие миром), а не маньяки-психопаты, с таким упоением и чувством собственного «права» издеваются над детьми. Да, это для нормального человека непредставимо.Но нам бы хотелось обсудить здесь иную тему, пусть и связанную косвенно с этой.Дети, с одной стороны, могут быть объектом эксплуатации больных, испорченных и бессовестных индивидов, а с другой — они являются крайне уязвимой группой общества. Они малы, незрелы, зависят от взрослых, они слабее взрослых. Дети требуют защиты. По тому, как государство защищает своих детей...

- Автор связывает тему международной эксплуатации детей с российской системой изъятия, усыновления и опеки, утверждая, что это не набор отдельных злоупотреблений, а целый рынок. - В тексте проводится параллель между делом Эпштейна, деятельностью модельных и усыновительных структур на Западе и историей вывоза российских детей за рубеж. - Утверждается, что в 1990–2010-е годы Россия была одним из крупных поставщиков детей для международного усыновления, прежде всего в США и Италию. - Закон Димы Яковлева представлен как мера, ограничившая этот поток, а сопротивление ему — как признак существования крупного интереса на рынке сирот. - В статье приводятся случаи, где родственники хотели забрать детей, но не смогли, тогда как детей быстро передавали на иностранное усыновление. - Автор считает, что ювенальная система в России используется не столько для защиты ребенка, сколько для создания потока “социальных сирот”. - Критике подвергаются: - законы о “шлепках”, - инициативы о семейно-бытовом насилии, - идея бэби-боксов, поскольку они, по мысли автора, облегчают отрыв ребенка от родной семьи. - Делается вывод, что вместо поддержки кризисных семей государство нередко выбирает репрессивную модель контроля, выгодную системе опеки и приемного родительства. - В качестве примера приводится дело многодетной вдовы, где вместо помощи семье, потерявшей кормильца, государственные структуры, по версии автора, попытались ограничить мать в правах. - Главный пафос статьи: под лозунгами защиты детей, прав ребенка и традиционных ценностей может скрываться институционализированная эксплуатация семьи и детства.

Анализ ключевых идей

1. Главная мысль текста

Если отбросить эмоциональную риторику, стержень статьи довольно ясен: ребенок в современной бюрократической системе может превращаться из личности в объект оборота — юридического, административного, финансового, а в крайних случаях и криминального. Это важная мысль. Она не нова, но болезненно актуальна. В любом обществе, где есть слабый субъект и сильная система, возникает искушение подменить заботу управлением, а управление — извлечением выгоды. В психологии это похоже на то, как человек иногда перестает видеть в близком живого другого и начинает видеть лишь функцию: “удобен/неудобен”, “выгоден/невыгоден”. Государство может впасть в ту же деформацию.

2. Сильная сторона статьи

Статья поднимает действительно значимые темы: - уязвимость детей; - коррупционные риски в сфере усыновления и опеки; - опасность превращения бедности семьи в повод для изъятия ребенка; - недостаток поддержки кровной семьи; - непрозрачность международного усыновления; - конфликт между декларациями о демографии и реальной практикой. Здесь есть рациональное зерно. История показывает, что там, где вокруг ребенка появляется денежный поток, почти неизбежно возникают злоупотребления. Это касается не только усыновления, но и интернатов, НКО, реабилитационных центров, даже школ и медицины. Деньги сами по себе не зло, но они меняют мотивации. А когда объектом системы становится ребенок, цена ошибки становится нравственно огромной.

3. Где статья уязвима

Однако текст построен не только на фактах, но и на сильных связках-предположениях. Это важно признать честно.

Уязвимости:

- В статье ряд тяжелых утверждений подается как почти самоочевидные, но не везде приводятся проверяемые доказательства. - Есть тенденция объединять в одну цепь: - международное усыновление, - педофильские сети, - ювенальную юстицию, - семейное законодательство, - бэби-боксы, - приемное родительство, как будто это части единого заговора. Это возможно как гипотеза, но не доказано автоматически. - Используется эмоционально насыщенный язык: “продали”, “людоедская система”, “российские эпштейны”. Такой язык мобилизует, но одновременно ослабляет аналитическую строгость. Это как в науке: если у тебя сильная гипотеза, ее особенно важно проверять холодным инструментом. Иначе даже правда может начать выглядеть как преувеличение.

Подробный разбор по смысловым блокам

4. Международное усыновление: забота или рынок?

Статья утверждает, что международное усыновление часто было не гуманитарной практикой, а рынком. Это утверждение не выглядит абсурдным. Исторически международное усыновление действительно сопровождалось: - коррупцией, - подделкой документов, - обходом прав родственников, - слабым контролем судьбы детей после вывоза. То есть сама форма “усыновление за рубеж” не тождественна преступлению, но создает среду высокого риска, особенно если: - страна происхождения бедна, - система учета слабая, - чиновники коррумпированы, - на принимающей стороне высокий спрос. Это почти рыночная логика: есть “предложение” и “спрос”. И вот тут мораль ломается. Ребенок из субъекта любви становится единицей распределения. Философски это и есть деградация: человек перестает быть целью и становится средством — в кантовском смысле это один из главных признаков нравственного краха.

5. Ювенальная система как двойственный инструмент

Тема ювенальной юстиции вообще сложна. С одной стороны, есть реальные случаи: - насилия в семье, - сексуальной эксплуатации, - алкоголизма родителей, - тяжелой запущенности детей. Там вмешательство государства необходимо. И отрицать это — значит романтизировать семью. А семья не священна автоматически; она может быть и местом любви, и местом ада. Но статья настаивает на другом: проблема не в самом вмешательстве, а в смещении критерия. Когда бедность, бытовой хаос, психологический кризис или воспитательная строгость начинают трактоваться как основание для разрушения семьи, тогда защита ребенка превращается в технологию отчуждения ребенка. Это очень тонкая грань. Как в медицине: хирургия спасает, но если резать там, где можно лечить, операция становится насилием. Так и здесь — изъятие должно быть крайней мерой, а не административно удобным решением.

6. Почему бедная семья особенно уязвима

Один из самых сильных слоев текста — указание на то, что бедность часто криминализируется под видом заботы. Если в доме нет ресурсов, системе проще сказать: “семья неблагополучна”, чем: - дать деньги, - наладить сопровождение, - обеспечить психологическую помощь, - помочь с жильем, - оформить пособия, - временно поддержать мать после утраты мужа. Это очень человечески узнаваемый механизм. И у личности, и у института есть соблазн выбрать не доброе, а удобное. Помочь — трудно. Изъять — процедурно проще. Но простота бюрократии часто оплачивается травмой ребенка.

7. Приемное родительство и финансовый стимул

Здесь статья касается еще одной неприятной истины: там, где за ребенка платят, всегда возникает риск искажения мотивации. Это не значит, что все приемные родители плохие. Разумеется, нет. Многие делают великое и трудное дело. Но финансовая модель может создавать системный перекос: - чем больше детей в системе, - тем больше бюджетов, - ставок, - отчетности, - посредников, - “нужных” специалистов. Так любая гуманная система может постепенно начать подпитывать собственное расширение. Почти как алгоритм в цифровой платформе, который должен был помогать пользователю, но начинает оптимизироваться под удержание внимания. Формально он служит тебе, фактически — обслуживает собственное воспроизводство. Бюрократия иногда ведет себя так же.

Что в статье требует осторожности

8. Не всякая тревога равна доказательству

Важно не впасть в зеркальную крайность. Если признать, что злоупотребления возможны и реальны, не следует автоматически считать, что любая норма о защите ребенка — это часть торговли детьми. Например: - не вся борьба с домашним насилием антисемейна; - не вся ювенальная практика репрессивна; - не всякое ограничение родительской власти есть путь к продаже детей; - не всякое международное усыновление было криминальным. Истина здесь, вероятно, не черно-белая. Но именно в таких темах черно-белость особенно соблазнительна: она дает ясного врага и простую моральную позицию. Только реальность обычно грубее и сложнее.

9. Опасность идеализации семьи и демонизации государства

Статья убедительно демонизирует систему, но чуть слабее показывает другую сторону: семья сама по себе не гарантирует безопасности. Иногда ребенок действительно нуждается в изъятии. Иногда родственники не могут или не хотят брать его. Иногда приемная семья спасает. Иногда чиновник не хищник, а единственный, кто увидел реальную беду. Но в статье есть важный контраргумент к этой позиции: если система чаще умеет изымать, чем поддерживать, значит в ее архитектуре есть нравственный дефект. И вот это уже звучит очень правдоподобно.

Практический вывод

10. Что из этого следует, если смотреть трезво

Даже если часть утверждений статьи преувеличена или требует дополнительной проверки, сама проблема, на которую она указывает, серьезна. Практически из нее следуют такие выводы:

Необходимы базовые принципы:

1. Приоритет кровной семьи Ребенка нужно по возможности сохранять в родной семье или у родственников. 2. Изъятие — только как крайняя мера Не за бедность, не за бытовой беспорядок, не за социальную неловкость семьи. 3. Полная прозрачность опеки и усыновления Проверяемая статистика, контроль маршрута ребенка, внешний аудит решений. 4. Поддержка вместо карательного вмешательства Если семье плохо — сначала помощь, а не санкция. 5. Жесткий контроль финансовых стимулов Чтобы деньги не поощряли расширение системы изъятия. 6. Приоритет внутреннего устройства детей в стране Особенно если речь идет о демографическом и социальном кризисе. 7. Независимая проверка решений органов опеки Потому что любая закрытая система быстро начинает верить в собственную непогрешимость.

Подробный вывод

Эта статья — не просто публицистика о детях. Она о том, как язык заботы может прикрывать механику отчуждения. Это один из самых тревожных парадоксов современности: самые опасные вещи часто приходят не под именем зла, а под именем добра. Не “мы отнимем”, а “мы защитим”. Не “мы разлучим”, а “мы обеспечим безопасность”. Не “мы встроим ребенка в рынок”, а “мы устроим его судьбу”. Так бывает не только в политике. Так бывает и в личной жизни: человек говорит “я люблю”, а на деле контролирует; говорит “я хочу как лучше”, а на деле подгоняет другого под свой страх, идеал или выгоду. Институции делают то же самое, только в больших масштабах и с печатями. Главная ценность текста не в том, что он все доказывает безупречно, а в том, что он заставляет задать правильный вопрос: кому реально выгодно разлучение ребенка с семьей, и почему помощь семье так часто оказывается труднее, чем ее признание неблагополучной? Если в обществе ребенок становится пересечением интересов чиновника, идеолога, посредника, иностранного спроса, правозащитной риторики и бюджетной логики, значит общество уже вошло в нравственно опасную зону. И тогда спор идет не только о законах, а о самом образе человека. Ребенок — это тайна личности, продолжение рода, живая связь поколений. Но система любит превращать тайну в учетную единицу. Поэтому разумная позиция, как мне кажется, должна быть двойной: - не отрицать, что реальные угрозы детям в семьях бывают; - не позволять, чтобы под предлогом защиты создавался самовоспроизводящийся аппарат отчуждения детей. Это и есть зрелость: не впадать ни в наивность, ни в истерику. Не идеализировать ни семью, ни государство. Смотреть на факты, на стимулы, на последствия. И помнить, что самые разрушительные формы насилия иногда совершаются в стерильных кабинетах, спокойными голосами и по всем формальным правилам. В конечном счете вопрос статьи шире темы ювеналки. Он о том, может ли государство любить человека, или оно по своей природе умеет лишь учитывать, распределять и регулировать. И если любовь к ребенку подменяется управлением его судьбой, то где проходит граница между защитой и узаконенным отчуждением — и замечаем ли мы эту границу вовремя?
Источник: https://rossaprimavera.ru/article/a7ce7493
  6970 5786
    Иванович два часа назад

      Можно "охать и ахать" по этой теме, но почему не указать конкретные фамилии тех чиновников и депутатов, которые лоббировали принятые законы, разрушающие семьи и ущемляющие права детей. Это что, государственная тайна? Отстранить их от занимаемых должностей и лишить депутатских мандатов. Что для этого необходимо? Проявить политическую волю тому, кто ею должен обладать. Тогда неповадно будет другим, лоббировать эту античеловеческую мерзость.

