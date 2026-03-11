Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Конференция "Феномен Советского Человека": https://delib.ru/meetings/1708

Александр Хирург — лидер «Ночных волков» — рассказывает, как спонтанная идея превратилась в мощное сообщество, удерживаемое дисциплиной, личным участием и смыслом, ради которого люди остаются добровольно. В выпуске — как рождаются гигантские декорации и машины для байк-шоу, почему прохановская эстетика стала нервом его театра, как работает “война образов”, и почему на площадке собирались сотни тысяч зрителей. Отдельно обсуждаются Севастополь и “русская весна”, ответственность перед людьми и властью, мечта о серийном русском мотоцикле, тактическое применение мотоциклов и идея Дня военного мотоциклиста, а также проект «Русский лес» — как символ и как практическое действие.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — кто такой Александр Хирург и в чём феномен «Ночных волков»

00:47 — как родилась идея клуба: импульс, Проханов, рост сообщества

02:41 — почему люди остаются: дисциплина, идея, личное участие

06:06 — работа с молодёжью и большие проекты “для детей”

07:59 — гигантские декорации и “цех” смыслов: металл, машины, команда

10:10 — метафизика байк-шоу и рекордные масштабы

13:46 — Проханов как “фара”: внутреннее чутьё и нерв эпохи

15:09 — народный театр без стен: мотоциклы, марши, большие идеи

17:20 — “война образов”: как собираются мегасцены и зачем это нужно

18:48 — “сказка о бессмертии”: катарсис и сильные детские реакции

20:56 — площадка как культовое место и символ “русской весны”

23:44 — взаимодействие с властью: осторожность и принцип “не навреди”

25:27 — Севастополь 2014: почему решение “вовремя” меняет всё

28:53 — творческие роли: сценарий, режиссура, фильмы, шоу

35:51 — мечта о русском мотоцикле и история проекта “Волк”

38:03 — мотоциклы на войне: эвакуация, тележки, инициатива праздника

39:55 — “Русский лес”: как идея стала федеральным движением

41:19 — война и лес: пожары, вырубка, защита укрытий

42:01 — производство в России: не кругляк, а переработка и лесное хозяйство

42:44 — финальные слова

#АлександрХирург #НочныеВолки #байкшоу #Проханов #Севастополь #русскаявесна #культура #смыслы #РусскийЛес #мотоциклы