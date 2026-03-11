Места нет здесь мечтам и химерам,

Отшумела тех лет пора.

Всё курьеры, курьеры, курьеры,

Маклера, маклера, маклера.

От еврея и до китайца,

Проходимец и джентльмен,

Все в единой графе считаются

Одинаково – бизнесмен.

На цилиндры, шапо и кепи

Дождик акций свистит и льёт.

Вот где вам мировые цепи,

Вот где вам мировое жульё.

Если хочешь здесь душу выржать,

То сочтут: или глуп, или пьян.

Вот она — мировая биржа,

Вот они – подлецы всех стран.

Это Сергей Есенин. В октябре 1922 года на пароходе “Париж” он прибыл в порт Нью-Йорка с женой Айседорой Дункан. Американка привезла мужа, (Русского Мужика!) чтобы показать ему свою родину. Не успели сойти с трапа, как им велели вернуться на борт. Обоих перевезли на остров Эллис в Нью-Йоркской бухте, где в карантине содержались иммигранты. Там от Есенина потребовали признать, что он верит в Бога и поклясться не исполнять “Интернационал”. Только после этого путь в Америку был открыт. Страной негодяев назвал поэт страну мировой демократии после знакомства с ней. Поэты обладают могучей интуицией, прямым проникновением в суть вещей. Если кто усомнится в глубине и правде от Души Есенина, приведу свидетельства американца, бывшего сотрудника разведки США Милтона Уильяма Купера. Он известен книгой 1991 года «Узрите бледного коня», в которой предупреждал о многочисленных глобальных заговорах, обкатанных в Америке и двинутых по планете. Автор книги объяснил, что было истинной целью создания Израиля в 1947 году. Во время интервью он сказал: «Израиль был создан как инструмент для развязывания… войны, которая будет настолько ужасной, в которой будет использовано ядерное оружие, так что (люди) встанут на колени и будут умолять о прекращении войны». Им скажут, что единственный способ гарантировать прекращение войны — это уничтожить суверенитет наций и объединиться под одним мировым правительством». Кстати, всвязи с последними событиями на Ближнем Востоке, в сети появилась статья со знаковым заголовком «Все они на зарплате сионистов. Американский экономист Сакс обвинил власти США в «уничтожении страны» по указке израильского «безумца». Трамп не суверенен. Над ним стоит глубинная и глобальная сила. Купер заявил, что глобалисты, стоящие за коварным планом создания глобального правительства, не принадлежат к какому-либо отдельному племени, этнической принадлежности или религии, а являются учениками «школ мистерий». «Именно эти люди принадлежат к древним сатанинским орденам, которые тайно встречаются и решают судьбу мира». Писатель был ликвидирован через два месяца после 11 сентября 2001 года, события, которое он с пугающей точностью предсказал. Еще в 1991 году Купер описал схему, которая в деталях реализовалась десять лет спустя. Цитата из книги: «Создание поводов для установления диктатуры. Одним из таких поводов будет террористическая атака, которая шокирует американский народ и заставит его добровольно отказаться от своих свобод в обмен на безопасность. Виноватыми сделают террористов, и это будет использовано для оправдания военных вмешательств за рубежом». В своих радиопередачах 1998-2001 годов он был еще конкретнее, утверждая, что из источников в разведке ему известно о готовящейся провокации, которую спишут на Усаму бен Ладена, и это станет предлогом для вторжения в Ирак и Афганистан. Его прогноз сбылся на 100%.

В эфирах своих радиошоу бывший разведчик детально описывал и сценарий, который мы прожили в 2020-2022 годах. «Они собираются запустить в мир микроб... Они скажут, что он пришел из другой страны... И тогда они введут карантин. Они заставят вас носить маски... Они закроют ваши бизнесы... А потом они придут со "спасительной" вакциной. И эта вакцина будет тем, что будет контролировать вас, калечить и убивать. Это оружие».

Анализируя геополитику после распада СССР, Купер предупреждал, что экспансия НАТО на восток неминуемо приведет к крупному военному конфликту в Европе, где главным противником выступит Россия. Он утверждал, что глобалисты будут стравливать Россию и Украину, чтобы ослабить обе стороны и усилить свой контроль над Европой. Его прогноз, сделанный в 90-е, реализовался в 2014 и 2022 годах. Больше того, он в работе уже пятый год, вписанный в общую картину библейского Апокалипсиса. При всем при этом писатель, знакомый с глобальными планами, предупреждал, что их осуществляют не евреи, негры, или ещё какой-то этнос: «настоящее преступное правительство — это ЦРУ и корпоратократия — действует в тени». Кстати, в информационных технологиях «достижением», олицетворением суверенитета РФ официально объявлен новый месседжер. Так вот, ещё в прошлом году опубликована грамотная статья «MAX, как «эталон цифрового суверенитета»? За сколько секунд персональные данные россиян долетают до ЦРУ»? Там всё точно и пошагово. Можете проверить. Всё под контролем и по плану! «Мессенджер Max может отслеживать работу VPN на устройстве и передавать соответствующие данные в Роскомнадзор». Это уже статья нынешнего года. Там предельно точно, грамотно расписана методика проверки эффективности блокировок. Каждый раз, когда ты открываешь мессенджер, он проверяет, работает ли у тебя VPN. И отправляет результат. Тут следует вспомнить недавний закон, в народе получивший название «О мыслепреступлениях». Когда над ним смеялись, приводили цитаты из

романа Джорджа Оруэлла «1984», написанного в 1948 году. Так вот, про Оруэлла

Купер сказал, что никакое это не предвидение. Просто этот англичанин одно время работал на разведку, имел те же данные о планах глобалистов. Разница лишь в том, что Оруэлл написал «антиутопию» и умер от туберкулеза, а Купер открытым текстом доносил правду и застрелен. Кстати, Уильям Купер указал и на инструмент глобалистов-паразитов: ФРС США. Первым на эту Систему поднял руку Джон Кеннеди и был убит. Президент! Но – не суверен, уничтожен именно СУВЕРЕНОМ. Кстати, сегодня про бывшего министра МО Шойгу скромно пишут, что он кавалер Мальтийского ордена. Хотя в подлиннике это был Суверенный Военный Мальтийский Орден. Концов не найдёшь. Разве что маленький юридический факт: бывшему заместителю Шойгу Руслану Цаликову вменяют-таки организацию преступного сообщества. Получил «по заслугам» и шеф изменников Родины в МО: Шойгу стал секретарём Совета безопасности РФ. Ворюга Цаликов в ведомстве Шойгу отвечал не только за стройки и деньги.

Он осуществлял надзор за финансовой дисциплиной и судебно-правовой работой. Под крылом Цаликова также была информационная политика министерства и контакты с силовиками. Ему докладывали руководители трех ключевых структур: департамента финконтроля и аудита, правового департамента и управления информации, которое формирует образ армии в глазах общества. За «дискредитацию армии» пострадали блогеры и обычные граждане, писавшие, что «там что-то не то». А псевдо-генерал, никогда не служивший в Армии, отбирал и поощрял лизоблюдов, тщательно закрывая рот любому из честных смельчаков. …Что-то не то не только в информации, но и в целом в идеологии РФ. В программе "Итоги дна" Михаила Делягина научный сотрудник Института государства и права РАН, руководитель Центра государственно-правовых исследований Института Царьград Константин Малофеев сделал «открытие». Оно заключается в том, что капитал в развитых странах передавался по наследству, а власть - нет. Отсюда и «демократические» катаклизмы. Но наша Империя возрождается. Дети Медведева, Патрушева и других дали ответ на важный вопрос: наследственность власти. Как заметил и в своём телеграм-канале Малофеев, «преемственность - залог успешного развития и лучшее средство от потрясений. Дети высших чиновников служат Отечеству и не стесняются своего происхождения», - подчеркнул он. Так, например, Илья Медведев, сын Дмитрия Медведева, сейчас руководитель партийных программ "Единой России". Во как! Россия в рейтинге богачей планеты заняла седьмое место со 105 долларовыми миллиардерами. Только за четвёртый год войны с Украиной количество миллиардеров выросло на 16! Так пишут в открытых источниках. В то же время, уже озвучены результаты главного достижения «Единой России»: пенсионная реформа привела к чудовищному увеличению не доживших до «заслуженного отдыха». Кстати, МАХ курирует сын Сергея Кириенко. За техническую реализацию и разработку платформы отвечает холдинг VK, кресло руководителя в котором занимает Владимир Кириенко. Такая спайка административного ресурса и крупнейшей IT-площадки страны создает идеальные условия для монополизации рынка корпоративной и государственной связи. Без аккаунта MAX участие в цифровых процессах будет технически невозможно. И спешка понятна: скоро выборы в «Единую Россию». (Остальные – на «подтанцовке»).

Возвращаясь к фамилии Малофеев, мы обнаруживаем олигархат и «научное» обоснование идеологии монархизма в одном флаконе. Сам Константин Валерьевич даже историк. Его команда проанализировала аж 48 монархий, существовавших и ныне «живых» на планете. Оказывается, власть на Руси с 1917 года – не легитимна! Но стоит посмотреть хотя бы две монографии доктора исторических наук Александра Пыжикова – «Грани русского раскола - Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года» и «Корни сталинского большевизма» как любой, кто не инвалид на оба полушария, убедится, что у Малофеева ложь и провокация. В 1917-м Русь вернулась к изначальным «настройкам»! Частная собственность насаждалась на Руси Романовыми и официальной Церковью. Сейчас модно рассказывать о династиях великих «капиталистов». Но самые известные фамилии – это выходцы из староверов и старообрядцев. Изначально в общинах не было собственников, капитал передавался не по наследству. Выбирался лучший из управленцев и он осуществлял руководство производством. Все участники трудового процесса были равны.

«Нет, господа, подавления личности я в общине не вижу... я вижу, напротив, в общине укрепление личности». Это из выступления депутата П.И. Балаклеева в Госдуме 10 ноября 1908 года. К 1910 году по России в целом лишь 17% домохозяйств смогли воспользоваться выделением наделов в частную собственность и покинули общину. На заседании 24 октября 1908 года

депутат от Костромской губернии В.С. Соколов напомнил, что «государство держится не верхами: ведь по законам механики если центр тяжести располагается низко, то тело держится прочно, а с перемещением центра выше – теряет устойчивость. То же самое и с государством: центр должен находиться внизу – в общине, вынесшей на своих плечах все невзгоды и, по сути, создавшей Россию. Теперь же власти озаботились оздоровлением русского общества и, исходя из теоретических соображений и отвлеченных научных цитат, решили вышибить из-под него фундамент, чтобы построить его на новых началах – на частной собственности. Все это приведет к тяжелым последствиям»…

В первых рядах защитников частной собственности оказалось синодальное духовенство. Епископ Митрофан, к примеру, пел дифирамбы частной собственности, не забывая чередовать их с анафемой общинным порядкам. Аргументируя свою позицию, он ссылался на «благотворный опыт», который демонстрировали европейские державы, в свое время отказавшиеся от общины. Столь трепетное отношение к западным экономическим образцам, проявленное православным архиереем, стало подлинным откровением для крестьянских депутатов.

«Я не знаю, – с каких пор наше духовенство стало стоять за частную собственность; я не знаю, с каких пор у них изменилось учение». Это из выступления К.М. Петрова из Вятской губернии. Депутат привел высказывания почитаемых отцов церкви – Иеронима, Амвросия, Василия Великого – о том, что «собственность – плод воровства, совершенного если не теперешними владельцами, то их предками; а бедность – результат скопления имуществ в руках небольшой кучки людей».

Вместо того чтобы выстроиться в систему частного владения, массы действовали в русле своих традиционных представлений об изъятии земли в общинное пользование, считая это проявлением подлинной, высшей справедливости. Крестьянские сходы выносили такие приговоры: «Мы теперь много уже поняли, что Бог творил нас равными. Земля-то Божья, никто поэтому не может сказать: это, мол, моя земля... Бог сказал: живи трудом рук своих, и мы хотим жить по-божески. Мы не хотим и сами жить чужим трудом и не хотим, чтобы другие жили нашим трудом. У нас есть разум, и нужно его не затемнять, а развивать, чтобы знать, что и как творится на свете, отчего одни люди, ничего не делая, живут в праздности и роскоши, а другие работают всю свою жизнь как скотина». (Из Приговора ивановского сельского общества Балашовского уезда Самарской губернии 29 марта 1905 года). Сделал «приговор» и Сергей Есенин, цитата из начала статьи заканчивается так:

Эти люди – гнилая рыба,

Вся Америка – жадная пасть.

Но Россия – вот это глыба!

Лишь бы только — Советская власть.

Написано за 5 лет до начала первой пятилетки, когда Советский Народ показал всему миру фантастические результаты. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»… И сделали! И пели: «Страна встаёт со славою На встречу дня. И радость поёт, не скончая, И песня навстречу идёт, И люди смеются, встречая, И встречное солнце встаёт»!

Россия – действительно глыба, которой подавятся как внутренние, так и внешние паразиты, которые, как видим, едины.

Эдуард Наипов,

Кострома