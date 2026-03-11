Меланхолично про рестораны, магазины и модные причёски
Есть некоторая часть нашего общества, которая встречает русского солдата исключительно в "злачных" местах: в ресторанах, кафешках, барбершопах, магазинах и кинематографе. Мы их называем "обезьянами".
"Обезьяны" очень недовольны появлением русского солдата в среде их "естественного" обитания. Раньше они властвовали там над меню, официантками и резервацией мест в прайм-тайм безраздельно. А сегодня щедрые солдатские чаевые, воинская сплочённость и общая организованность солдата отодвигают "обезьян" от их статуса кафешных альфа-самцов. Отсюда и злословие "обезьян" в сторону солдата. Бабуины и орангутанги, сидя за столиками в кафе, шипят друг другу на ухо: "О, посмотри, опять "эти" "штурмуют" очередной ресторан. Да воюют ли они вообще? Да если и воюют, то плохо. Вот ведь до Киева ещё не дошли. Да и вообще, кто выпустил "этих" из окопа? И главное — зачем?"
На ухо шипят, потому что боятся сказать это солдату в лицо.
Давайте объясню людям про эти ресторанные "штурмА". "Обезьянам" читать это вовсе не обязательно. Это только для людей.
Итак, солдат 2-3 недели провёл на передовой. Ел один раз в сутки какой-нибудь бич-пакет с консервой. Пил очищенную химреагентом воду из ближайшего озерца. Спал в земляной норе. Его всё это время хотели убить. Он тоже не оставался в долгу.
Затем он возвращается в располагу, сдаёт оружие в оружейку, принимает душ, надевает свежую форму и идёт в суточный "увал", если у него, конечно, вменяемый и понимающий командир.
Солдат идёт в ближайший барбершоп (как правило, дорогой), так как ему некогда искать другой или записываться на определённое время. Затем он заходит в ближайший магазин и скупает там всё необходимое и желаемое, не соизмеряясь с ценами, так как у него не будет времени походить и поискать в другом месте. Затем солдат с сослуживцами идёт в ближайший ресторан и балует себя разносолами: борщом, салом, мясом, мороженым и лимонадом. У него не очень много времени. Поэтому ест и пьёт он очень много и быстро. Солдат празднует свою жизнь и поминает смерть боевых товарищей. И делает это одновременно. Поэтому радость и горечь потери царят за столом нераздельно. Иногда подобные застолья действительно довольно шумны. Иногда они раздражают "обезьян" без повода, просто фактом происходящего.
Затем солдат идёт и снимает квартиру, так как хочет выспаться на чистых и белых простынях, а не в казарме. Иногда солдат хочет, чтобы эти простыни ему кто-то согрел. И сдающие в аренду комнаты владельцы жилья и женщины, греющие постели, ищутся в спешке и не оглядываясь на высокую цену.
Потому что завтра в 08:00 солдат снова на службе. У него снова казарма. Он снова на полигоне. Разгружает боеприпасы, чистит и ремонтирует оружие… А через 5-6 дней он снова на передке. И если ему повезёт, то через две недели он снова вернётся и "штурманёт" любимый (ну то есть ближайший) ресторанчик.
И "обезьяны" опять увидят лишь часть картины жизни солдата. Увидят "штурм" ресторана и не увидят штурм вражеского опорника. Потому что затащить "обезьяну" на передок это – утопия.
К чему это я? К тому, что Захар Прилепин — солдат. А те, кто рассказывают, что видели его в Донецком ресторане, но не видели в окопах, — обезьяны.
Евгений Гайдук Николаев командир подразделения Захара Прилепина РОДНЯ
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Текст противопоставляет солдата и часть гражданской публики, которая видит военного только в мирных пространствах: ресторанах, магазинах, барбершопах. - Автор называет критиков солдат «обезьянами», подчеркивая их поверхностность, трусость и неспособность понять фронтовую реальность. - Основная мысль: человек со стороны видит лишь короткий эпизод отдыха, но не видит недель передовой, голода, грязи, страха, потерь и боевой работы. - Поведение солдата в городе — траты, шум, быстрый темп, желание поесть, выспаться, привести себя в порядок — объясняется не распущенностью, а экстремальной ценностью краткого отдыха. - Ресторан в тексте становится не просто местом потребления, а символом возвращения к жизни, пусть на несколько часов. - Автор использует этот образ как аргумент в защиту Захара Прилепина: если кто-то видел его в ресторане, это не доказывает, что его не было на фронте.
Разбор текста
1. О чём этот текст на глубинном уровнеНа поверхности это публицистическая реплика в защиту солдата и конкретного человека. Но глубже — это текст о разрыве опыта. Есть люди, которые знают войну как предельное переживание тела и смерти. А есть те, кто знает только внешний кадр: вот человек ест, стрижётся, арендует квартиру, сидит в ресторане. Здесь возникает старая, почти философская проблема: мы склонны судить по видимому, не зная невидимого. Это почти как в психологии — человек видит чужую вспышку, но не видит накопленную усталость, травму, бессонницу, страх. Видит следствие, но не контекст. В этом смысле текст не только о солдатах. Он вообще о человеческой привычке редуцировать сложную жизнь другого до одного удобного образа. Увидел в ресторане — значит, «гуляет». Увидел улыбку — значит, «ему легко». Увидел успех — значит, «повезло». Это очень распространённая форма социальной слепоты.
2. Почему текст написан так резкоОбраз «обезьян» здесь не случаен. Это не просто оскорбление, а риторический инструмент разделения мира на: - тех, кто проживает реальность, - и тех, кто паразитирует на комментарии к реальности. Это жесткая, почти военная лексика. Она нужна автору, чтобы не объяснять, а ударить по моральной позиции оппонента. С точки зрения публицистики это работает: текст получает эмоциональную силу, ясного врага и энергию. С точки зрения мышления — это, конечно, упрощение. Потому что как только мы называем людей не людьми, а животными, мы перестаём видеть нюансы. А нюансы почти всегда важны. Здесь есть интересный парадокс: автор обвиняет критиков в поверхностности, но сам тоже частично прибегает к дегуманизации. Это типично для конфликтных эпох. Война вообще делает язык более бинарным: свой/чужой, понимающий/ничтожный, фронт/тыл. Такой язык психологически понятен, но он же и опасен — потому что сужает пространство для честного разговора.
3. Образ солдата: не героическая скульптура, а живой человекСамое сильное в тексте — не ругань, а именно бытовая конкретика: - бич-пакет с консервой, - вода из озерца, - сон в земляной норе, - душ, - свежая форма, - дорогой барбершоп, - ближайший магазин, - борщ, мясо, мороженое, лимонад, - чистые простыни. Эта конкретность делает повествование убедительным. Истина часто проявляется именно в малом, а не в громких лозунгах. Фраза «солдат хочет выспаться на чистых белых простынях» говорит о войне больше, чем десятки пафосных речей. Потому что в ней виден не символ, а человеческое тело, вернувшееся из предельного напряжения. И здесь текст неожиданно почти экзистенциальный. Солдат ест быстро и много не потому, что он невоспитан, а потому что время снова стало смертным ресурсом. Его отдых — это не курорт, а короткое окно между двумя зонами риска. Он не просто ужинает. Он проверяет, что ещё жив. Он не просто шумит. Он временно заглушает тишину, в которой, возможно, звучат имена погибших. Автор хорошо формулирует это в образе одновременного сосуществования: - празднование жизни, - поминание смерти. Это очень точная, почти трагическая двойственность войны.
4. Социальная зависть и борьба за символический статусВ тексте есть ещё один слой — борьба не за еду и не за столик, а за символическое первенство. Автор иронизирует над теми, кто раньше чувствовал себя «альфа-самцами» городской среды. Когда появляются солдаты, их организованность, сплочённость, щедрость, внутренняя тяжесть опыта меняют иерархию. И это вызывает раздражение. Это напоминает механизмы из социальной психологии: людей часто раздражает не просто присутствие другого, а присутствие другого, которое ломает привычную картину значимости. То есть проблема не в том, что кто-то шумно ест. Проблема в том, что кто-то пришёл из пространства, где ставки выше, чем в привычной городской игре статусов. И на фоне этого чья-то мирная «элитарность» начинает казаться декоративной. Отсюда и злословие. Когда реальность другого слишком весома, проще её обесценить.
5. Защита Прилепина как частный случай более общей логикиФинал текста переводит общий образ в конкретный политико-биографический тезис: если человека видели в ресторане, это не отменяет того, что он был солдатом. Логика здесь проста: 1. солдат бывает в тылу; 2. в тылу он ест, отдыхает, стрижётся, арендует жильё; 3. наблюдатель видит только тыловой эпизод; 4. из этого наблюдатель делает ложный вывод о всей жизни человека. Это действительно логическая ошибка, почти учебный пример неполноты выборки. Как в науке нельзя судить о системе по одному измерению, так и о человеке нельзя судить по одному кадру. Увидеть хирурга в кафе не значит, что он не оперировал утром. Увидеть программиста на прогулке не значит, что он не писал код ночью. Увидеть солдата в ресторане не значит, что он не был в окопе. Но при этом важно сохранять интеллектуальную аккуратность: сам по себе такой аргумент не доказывает автоматически, что любой конкретный человек непременно герой фронта. Он лишь показывает, что обвинение на основании ресторанного наблюдения недостаточно. Это важная разница между защитой от слабого обвинения и полноценным доказательством.
Что в тексте убедительно- Сильная бытовая детализация: она создаёт эффект подлинности. - Хорошо показан контраст между фронтовым и гражданским опытом. - Убедительно раскрыта идея, что краткий отдых солдата выглядит вызывающе только для того, кто не знает его цены. - Точно схвачена двойственность состояния человека после передовой: радость, усталость, голод, скорбь, спешка.
Что в тексте спорно- Образ «обезьян» эмоционально понятен, но он обедняет анализ и превращает сложную социальную реакцию в грубую карикатуру. - Текст строится на моральной поляризации: солдат как носитель подлинности, критик как носитель ничтожности. В реальности общество сложнее. - Защита конкретной фигуры через общий образ солдата работает риторически, но не заменяет фактической проверки конкретных утверждений.
Подробный выводЭтот текст важен не только как эмоциональная защита военных, но и как напоминание о том, насколько частично наше зрение в отношении других людей. Мы почти всегда видим витрину, а не внутреннюю цену. Ресторан, магазин, стрижка, чистая постель — для внешнего наблюдателя это признаки комфорта. Для человека после передовой — это почти ритуалы восстановления человеческого облика. В этом есть что-то глубоко трагическое и очень земное. Война не отменяет потребность в еде, красоте, сне, тепле, прикосновении. Наоборот: делает их почти священными. Как после долгой зимы особенно остро чувствуешь солнечный луч, так после соприкосновения со смертью человек особенно остро чувствует борщ, душ, белую простыню, мирный шум зала. Это не разврат жизни, а её судорожное подтверждение. Одновременно текст показывает и другую сторону: общество часто любит идеализированный образ солдата, но не любит живого солдата. Идеальный солдат должен быть на плакате — молчаливый, строгий, без потребностей. А реальный солдат ест, устает, шумит, тратит деньги, хочет спать, хочет тепла, может быть резким, тяжёлым, живым. И вот эта живость раздражает тех, кто привык любить символ, а не человека. В этом смысле текст можно читать как протест против идеализации. Не нужно любить миф о герое и презирать героя, когда он ведёт себя как человек. Принятие реальности всегда труднее поклонения образу. Но оно честнее. Практический вывод здесь довольно простой и зрелый: прежде чем судить человека по видимому эпизоду, стоит спросить себя, какой невидимый пласт опыта я сейчас упускаю. Это полезно не только в разговоре о военных, но и вообще в жизни. Мы слишком часто делаем метафизику из одного кадра. И всё же остаётся открытый, непростой вопрос: если мы почти всегда видим лишь фрагмент чужой жизни, то на чём вообще строится наша уверенность в суждениях о человеке — на истине или только на удобной для нас картинке?