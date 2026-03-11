Меланхолично про рестораны, магазины и модные причёски

Есть некоторая часть нашего общества, которая встречает русского солдата исключительно в "злачных" местах: в ресторанах, кафешках, барбершопах, магазинах и кинематографе. Мы их называем "обезьянами".

"Обезьяны" очень недовольны появлением русского солдата в среде их "естественного" обитания. Раньше они властвовали там над меню, официантками и резервацией мест в прайм-тайм безраздельно. А сегодня щедрые солдатские чаевые, воинская сплочённость и общая организованность солдата отодвигают "обезьян" от их статуса кафешных альфа-самцов. Отсюда и злословие "обезьян" в сторону солдата. Бабуины и орангутанги, сидя за столиками в кафе, шипят друг другу на ухо: "О, посмотри, опять "эти" "штурмуют" очередной ресторан. Да воюют ли они вообще? Да если и воюют, то плохо. Вот ведь до Киева ещё не дошли. Да и вообще, кто выпустил "этих" из окопа? И главное — зачем?"

На ухо шипят, потому что боятся сказать это солдату в лицо.

Давайте объясню людям про эти ресторанные "штурмА". "Обезьянам" читать это вовсе не обязательно. Это только для людей.

Итак, солдат 2-3 недели провёл на передовой. Ел один раз в сутки какой-нибудь бич-пакет с консервой. Пил очищенную химреагентом воду из ближайшего озерца. Спал в земляной норе. Его всё это время хотели убить. Он тоже не оставался в долгу.

Затем он возвращается в располагу, сдаёт оружие в оружейку, принимает душ, надевает свежую форму и идёт в суточный "увал", если у него, конечно, вменяемый и понимающий командир.

Солдат идёт в ближайший барбершоп (как правило, дорогой), так как ему некогда искать другой или записываться на определённое время. Затем он заходит в ближайший магазин и скупает там всё необходимое и желаемое, не соизмеряясь с ценами, так как у него не будет времени походить и поискать в другом месте. Затем солдат с сослуживцами идёт в ближайший ресторан и балует себя разносолами: борщом, салом, мясом, мороженым и лимонадом. У него не очень много времени. Поэтому ест и пьёт он очень много и быстро. Солдат празднует свою жизнь и поминает смерть боевых товарищей. И делает это одновременно. Поэтому радость и горечь потери царят за столом нераздельно. Иногда подобные застолья действительно довольно шумны. Иногда они раздражают "обезьян" без повода, просто фактом происходящего.

Затем солдат идёт и снимает квартиру, так как хочет выспаться на чистых и белых простынях, а не в казарме. Иногда солдат хочет, чтобы эти простыни ему кто-то согрел. И сдающие в аренду комнаты владельцы жилья и женщины, греющие постели, ищутся в спешке и не оглядываясь на высокую цену.

Потому что завтра в 08:00 солдат снова на службе. У него снова казарма. Он снова на полигоне. Разгружает боеприпасы, чистит и ремонтирует оружие… А через 5-6 дней он снова на передке. И если ему повезёт, то через две недели он снова вернётся и "штурманёт" любимый (ну то есть ближайший) ресторанчик.

И "обезьяны" опять увидят лишь часть картины жизни солдата. Увидят "штурм" ресторана и не увидят штурм вражеского опорника. Потому что затащить "обезьяну" на передок это – утопия.

К чему это я? К тому, что Захар Прилепин — солдат. А те, кто рассказывают, что видели его в Донецком ресторане, но не видели в окопах, — обезьяны.

Евгений Гайдук Николаев командир подразделения Захара Прилепина РОДНЯ