Клим Жуков. Позднее Средневековье или как Европа стала великой
▶ Заметно. Стильно. С вами. Брендированная продукция Клима Жукова – https://uzhukoffa.ru/?erid=2Vtzqwe6p2o
▶ Присоединяйтесь к подписчикам Клима Жукова на Boosty – https://boosty.to/uzhukoffa/?erid=2Vtzqwe6p2o
▶ Sponsr.ru: смотреть ролики в раннем доступе – https://sponsr.ru/zhukov/?erid=2Vtzqwe6p2o
▶ Sponsr.ru:«Уроки истории»: погружаемся в прошлое вместе! – https://sponsr.ru/uzhukoffa_lessons/?erid=2Vtzqwe6p2o
Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-503
Если вы заинтересованы в моём творчестве, имеете право поддержать рублём:
Яндекс деньги: https://yoomoney.ru/to/410015864712516
Карта Сбербанка 4276 5500 4462 1053
Поддержать проект из-за рубежа: 5598 8820 8874 7611
Мы в соц. сетях:
Telegram Клима Жукова https://t.me/klimzhukoff
Telegram группы УЖукова https://t.me/uzhukova
Вконтакте: https://vk.com/uzhukoffa
Дзен: https://dzen.ru/klimzhukoff
Рутуб:https://rutube.ru/channel/23535121/
Яндекс-подкасты – https://music.yandex.ru/album/22908862
Таймкод:
0:00:48 Периодизация средневековья
00:01:30 Хронологические рамки средневековья
00:02:22 Определение конца средневековья
00:03:54 Экономические и социальные изменения
00:04:54 Итальянские войны и их последствия
00:05:25 Логика повествования
00:06:07 Хронологические рамки и особенности позднего средневековья
00:06:45 Экономические и мировоззренческие изменения
00:07:45 Начало Возрождения
00:08:42 Голос безмолвствующего большинства
00:10:36 Социальные изменения в позднем средневековье
00:12:15 Разделение трудящихся на крестьян и горожан
00:14:03 Развитие городов и их роль
00:15:50 Раскрепощение крестьянства
00:16:24 Упадок крепостного права в Западной Европе
00:17:23 Крестьянские войны и общественные движения
00:18:08 Религиозные аспекты равенства
00:19:16 Стихи Истажа Мореля Дешана
00:20:40 Судьба Истажа Мореля Дешана
00:23:31 Идеалы рыцарской поэзии
00:25:19 Ужасы Жакерии и крестьянские восстания
00:26:57 Реформация и её революционный характер
00:27:30 Рыцарский идеал и гуманизм
00:28:29 Климатические изменения и колонизация
00:30:23 Технические новшества в сельском хозяйстве
00:32:22 Улучшение оборудования и производительности
00:34:05 Общины и арендные отношения
00:35:29 Крестьянские гильдии и их права
00:36:29 Феодальная реакция и религиозные движения
00:37:25 Великая чума и её последствия
00:39:55 Ограниченность территориального расширения
00:41:50 Дворяне пера и их роль
00:46:00 Формирование сословного представительства
00:47:20 Начало европейской демократии
00:48:16 Роль городов в парламентах
00:49:11 Экономическое развитие городов
00:50:34 Технологические инновации в производстве
00:52:31 Развитие торговли и транспорта
00:53:27 Появление фондовых бирж
00:55:22 Взаимодействие буржуазии и феодалов
00:57:13 Идеологические изменения
00:57:41 Удар по папству
00:58:31 Авиньонское пленение пап
01:00:20 Последствия пленения
01:01:07 Раскол в Риме
01:02:00 Чехарда пап
01:02:40 Секуляризация светской жизни
01:03:36 Роль университетов в позднем средневековье
01:04:28 Самоуправление университетов
01:05:22 Образование университетов сверху
01:08:00 Обмен идеями в университетах
01:08:57 Вольнодумство и нарушение иерархии
01:09:55 Экспериментальная наука
01:11:23 Столетняя война и падение Константинополя
01:12:16 Религиозные и политические последствия падения Константинополя
01:14:14 Влияние Тамерлана на Османскую империю
01:15:00 Военная мощь Османской империи
Реклама. ИП Жуков К.А. Erid: 2Vtzqwe6p2o
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Позднее Средневековье — это историографический конструкт, а не реальность, осознаваемая людьми той эпохи. - Нижняя граница периода — начало XIV века; верхняя граница условна, но удобно связывается с 1492 годом и началом Великих географических открытий, хотя многие процессы тянутся и в XVI век. - Этот период понимается как «осень Средневековья» — время заката феодальной системы, но не её мгновенного исчезновения. - Феодализм позднего Средневековья меняется изнутри: рушится прежняя замкнутая структура натурального хозяйства, усиливаются рынок, денежные отношения, города. - Происходит раскрепощение крестьянства, особенно в ядре Западной Европы; крестьяне становятся арендаторами, включаются в денежный обмен. - Крестьяне и горожане начинают осознавать себя как субъекты, а не просто подчинённые слои; отсюда — рост восстаний, социальной борьбы, еретических и реформаторских движений. - Позднее Средневековье рождает новые формы коллективной самоорганизации: свободные города, городские союзы, крестьянские общины, гильдии, сословное представительство. - Города превращаются в двигатели перемен: ремесло, торговля, межрегиональный обмен, зачатки буржуазных отношений. - Климатический кризис (окончание средневекового климатического оптимума и начало малого ледникового периода) обострил хозяйственные проблемы. - Ответом стали внутренняя колонизация, трёхполье, новые агротехнологии, рост производительности труда. - Великая чума резко сократила население и сделала рабочую силу дефицитной, что ослабило возможности прямого феодального давления. - Появляется и усиливается «дворянство пера» — чиновники, юристы, образованные служилые люди, опирающиеся на королевскую власть. - Королевская и имперская администрация постепенно ограничивает произвол местных феодалов. - Возникают зачатки европейской демократии сословного типа: парламенты, штаты, кортесы, ландтаги, участие городов и местами крестьян. - Технический прогресс ускоряет перемены: водяные и ветряные мельницы, дренаж шахт, развитие металлургии, ткацкого производства, судостроения. - Рост торговли и финансов подтачивает феодализм сильнее, чем отдельные восстания: биржи и банки начинают кредитовать монархов. - Университеты становятся пространством свободного движения идей, кадров и интеллектуальной конкуренции. - Отсюда растут реформационные и предреформационные движения: Уиклиф, Джон Болл, Ян Гус, позднее Лютер. - Папство теряет универсальный авторитет: Авиньонское пленение пап, Великий раскол подрывают единство католического мира. - Секуляризация начинается не как отказ от веры вообще, а как отделение светского пространства от полного церковного контроля. - Позднее Средневековье — это ещё и эпоха гигантских потрясений: Столетняя война, падение Константинополя, османская экспансия. - В данной лекции Европа показана как ставшая «великой» не из-за абстрактного превосходства, а через жестокий, противоречивый, кризисный переход от феодального мира к раннему Новому времени.
Подробный выводВ этом видео проводится важная и, на мой взгляд, очень зрелая мысль: Позднее Средневековье — не просто последний акт «тёмной эпохи», а лаборатория Европы, где одновременно умирал старый порядок и рождался новый. Это не момент, а процесс; не рубильник, который переключили в 1492 году, а длинная зона турбулентности, где старое уже не справляется, а новое ещё не оформилось окончательно.
1. Главная идея лекции: история — это не набор дат, а изменение структурКлючевой нерв беседы в том, что привычные периоды — раннее, высокое, позднее Средневековье — удобны для мышления, но условны. Это честная позиция историка: категории нужны, но они не должны превращаться в идолов. Люди XIV–XV веков не знали, что они живут в «позднем Средневековье», так же как человек редко осознаёт, что находится не просто в кризисе, а в смене эпохи. Здесь есть почти философский момент: историческая истина практична, но не абсолютна в своих ярлыках. Мы вынуждены нарезать непрерывный поток жизни на эпохи, чтобы понимать его. Это похоже на работу карты: карта не есть территория, но без карты трудно двигаться.
2. Позднее Средневековье — это закат феодализма, а не закат жизниСлово «осень» у Хёйзинги не означает только умирание. Осень — это одновременно увядание и зрелость. В этом смысле период представлен как время, когда феодализм ещё силён внешне — рыцари, сословия, церковь, монархии, — но уже подточен изнутри. Лектор показывает, что феодализм не рухнул от одной битвы и не был опровергнут одной идеей. Он размывался: - денежными отношениями, - развитием рынка, - ростом городов, - новыми формами права, - усилением королевской власти, - дефицитом рабочей силы после чумы, - крестьянской самоорганизацией, - интеллектуальной мобильностью университетов. То есть старый порядок умирал не только под ударами меча, но и под давлением счета, договора, аренды, мельницы, биржи, нотариуса и университетской аудитории. Это важное наблюдение: иногда историю меняет не героический жест, а инфраструктура.
3. Экономика меняет сознаниеОчень сильна линия о том, что изменение в хозяйстве приводит к изменению в антропологии — в том, как человек воспринимает себя. Когда крестьянин уже не крепостной в прежнем смысле, а арендатор, когда он работает на себя и выходит на рынок, он начинает иначе понимать своё место в мире. Это напоминает принцип из психологии: поведение и среда формируют самоощущение не меньше, чем идеи. Человек не просто «придумывает» свободу — он начинает её чувствовать, когда в повседневной практике появляется пространство действия. Поэтому и возникают вопросы: - почему я неравен? - почему мои права меньше? - почему мой труд — ваш, а не мой? - если Бог создал нас одинаковыми, откуда взялась эта иерархия? Эти вопросы ещё религиозно оформлены, но по сути уже социально-революционны. Мысль сначала приходит в одежде, допустимой эпохой. В XIV–XV веках такой одеждой была религия. Но под религиозной формой уже бьётся новое содержание.
4. Люди борются не только с властью, но и с образом властиЛекция хорошо показывает, что средневековое общество держалось не только на насилии, но и на идеализации сословного порядка. Рыцарь должен быть добродетельным; знатность якобы оправдывается нравственным превосходством. Но реальность расходится с этим образом. И вот здесь происходит трещина: когда идеал перестаёт совпадать с опытом, он становится не опорой, а обвинением. Очень показателен пример с поэзией Эсташа Дешана. Благородный по происхождению человек говорит почти крамольную вещь: все люди одинаково рождены, одинаково смертны, одинаково телесны. В средневековой системе это уже удар по мифу о естественности неравенства. Это вообще один из глубоких законов истории: системы часто рушатся не тогда, когда их критикуют извне, а когда их собственные идеалы начинают работать против них. Куртуазная и рыцарская мораль, созданная для возвышения элиты, в итоге подсовывает аргументы против самой элиты.
5. Катастрофы как ускорители историиВ данной лекции особенно ясно видно, что Европа «стала великой» не от гармонии, а от стресса. Два мощнейших удара: - климатическое ухудшение, - Великая чума. Кризис здесь выступает как исторический аналог естественного отбора в биологии или как перегрузка в сложной системе: слабые конфигурации начинают ломаться, а выживают те, кто способен перестраиваться. Похолодание требует новых агротехнологий. Чума делает труд дефицитным и тем самым повышает ценность работника. В мирном изобилии феодальная инерция могла бы тянуться дольше; в катастрофе система вынуждена менять форму. Но важно не романтизировать это. Лектор не идеализирует кризис. Он показывает: исторический прогресс не гуманен сам по себе. Европа двигалась вперёд через голод, мор, войны, массовую смерть и социальную жестокость. В этом есть трезвость, которая полезна и сегодня: не стоит путать развитие с моральным улучшением.
6. Почему города оказались важнее замковЕсли феодальный замок — символ контроля над землёй, то город в этой беседе — символ движения, обмена, специализации и избытка. Когда ремесло и торговля начинают производить больше, чем нужно локальному рынку, рождается необходимость в связности пространства. Отсюда: - корабли, - реки, - торговые союзы, - биржи, - кредит. Здесь можно увидеть почти инженерную логику истории: как только система производит избыток, ей нужна более сложная сеть обмена. А сеть обмена требует новых правил, новых институтов, новых людей. Так рождаются не только капиталы, но и новые формы власти. Именно поэтому город становится политическим субъектом. Не потому, что горожане «просветлённее» крестьян или дворян, а потому что сама функция города в экономике делает его носителем нового типа рациональности. Город начинает говорить с королём как партнер, а не только как подданный.
7. Университеты как машины по разрушению монополии на истинуОдна из самых интересных линий лекции — о роли университетов. Они показаны не просто как школы, а как самоуправляемые интеллектуальные корпорации, где идеи могут циркулировать независимо от локальных властей. Это чрезвычайно важный момент. В любой эпохе монополия на истину держится, пока знание: - локально, - закрыто, - зависимо от патрона. Университеты ломают эту схему: - люди перемещаются, - тексты путешествуют, - споры не замыкаются на одном дворе или епископстве, - формируется общеевропейское интеллектуальное пространство. Фактически это прототип сети. Если проводить аналогию с современностью, то университет позднего Средневековья — это нечто вроде узла распределённой системы, где невозможно полностью заблокировать распространение идей. Поэтому именно оттуда выходят и реформаторы, и будущая наука.
8. Кризис папства — это не просто церковный эпизодАвиньонское пленение и раскол папства в лекции выступают как момент, когда рухнула не только институция, но и образ единого духовного центра Европы. Это фундаментально. Пока папа — unquestioned universal authority, можно мыслить мир как единую вертикаль. Когда пап становится два, потом три, и каждый проклинает другого, вертикаль превращается в фарс. Такое случается и в других сферах: когда носитель абсолютного авторитета начинает дробиться, система уже не может вернуться к прежней невинности. После этого возникает секуляризация — не как внезапный атеизм, а как практическое понимание, что светское пространство должно жить по собственным правилам. Это снова очень современный урок: институты теряют силу не только из-за внешних врагов, но и из-за внутренних противоречий, которые становятся слишком видимыми.
9. Европа становится «великой» не потому, что была лучше, а потому что измениласьСамо название беседы может провоцировать на соблазн простой схемы: вот Европа стала великой, потому что у неё были особые качества. Но содержание лекции, наоборот, показывает более серьёзную картину. Европа усилилась потому, что в ней в какой-то момент сошлись: - кризис феодализма, - рост городов, - развитие торговли, - правовая институционализация, - интеллектуальная мобильность, - технологические улучшения, - секуляризация, - военно-политические потрясения. То есть «величие» здесь не врождённое, а исторически собранное. И как любой собранный порядок, оно не свято и не вечно. Это хороший антидот против цивилизационного нарциссизма. Любая «великая Европа», «великая империя» или «великий народ» обычно вырастает не из чистоты, а из сложного, часто жестокого переплетения обстоятельств, труда, насилия, идей и случайностей.
10. Практический смысл лекцииПрактически эта беседа полезна тем, что учит видеть историю не как музейную пыль, а как динамику институтов. Позднее Средневековье показывает, как: - меняется экономический базис, - за ним меняется право, - затем язык легитимации, - потом политическое представительство, - затем религиозная и научная картина мира. Это почти универсальная схема больших переходов. Когда меняется способ производства и обмена, рано или поздно меняются и ответы на вопрос: кто имеет право говорить, решать, владеть, судить и объяснять мир.
ИтогВ этой лекции позднее Средневековье представлено как переломная эпоха, где Европа переставала быть чисто феодальной, но ещё не стала полностью буржуазной и модерной. Это время, когда старые формы сохраняются, но уже наполнены иным содержанием. Рыцари ещё скачут, папа ещё существует, сословия ещё живы, но внизу уже шумят города, общины, договоры, рынки, университеты, ереси, банки и новые представления о человеке. Главный вывод можно сформулировать так: Европа стала «великой» не в момент триумфа, а в момент внутреннего кризиса, когда она была вынуждена переизобретать свои институты, экономику, власть и образ человека. И в этом есть любопытный парадокс истории: иногда расцвет начинается не тогда, когда система сильна, а тогда, когда она уже не может жить по-старому. И здесь остаётся, пожалуй, самый живой вопрос: если каждая эпоха считает свои формы естественными, то как понять, какие из наших нынешних «естественных» порядков уже тоже стали лишь временной конструкцией, ожидающей своего позднего Средневековья?