Таймкод:

0:00:48 Периодизация средневековья

00:01:30 Хронологические рамки средневековья

00:02:22 Определение конца средневековья

00:03:54 Экономические и социальные изменения

00:04:54 Итальянские войны и их последствия

00:05:25 Логика повествования

00:06:07 Хронологические рамки и особенности позднего средневековья

00:06:45 Экономические и мировоззренческие изменения

00:07:45 Начало Возрождения

00:08:42 Голос безмолвствующего большинства

00:10:36 Социальные изменения в позднем средневековье

00:12:15 Разделение трудящихся на крестьян и горожан

00:14:03 Развитие городов и их роль

00:15:50 Раскрепощение крестьянства

00:16:24 Упадок крепостного права в Западной Европе

00:17:23 Крестьянские войны и общественные движения

00:18:08 Религиозные аспекты равенства

00:19:16 Стихи Истажа Мореля Дешана

00:20:40 Судьба Истажа Мореля Дешана

00:23:31 Идеалы рыцарской поэзии

00:25:19 Ужасы Жакерии и крестьянские восстания

00:26:57 Реформация и её революционный характер

00:27:30 Рыцарский идеал и гуманизм

00:28:29 Климатические изменения и колонизация

00:30:23 Технические новшества в сельском хозяйстве

00:32:22 Улучшение оборудования и производительности

00:34:05 Общины и арендные отношения

00:35:29 Крестьянские гильдии и их права

00:36:29 Феодальная реакция и религиозные движения

00:37:25 Великая чума и её последствия

00:39:55 Ограниченность территориального расширения

00:41:50 Дворяне пера и их роль

00:46:00 Формирование сословного представительства

00:47:20 Начало европейской демократии

00:48:16 Роль городов в парламентах

00:49:11 Экономическое развитие городов

00:50:34 Технологические инновации в производстве

00:52:31 Развитие торговли и транспорта

00:53:27 Появление фондовых бирж

00:55:22 Взаимодействие буржуазии и феодалов

00:57:13 Идеологические изменения

00:57:41 Удар по папству

00:58:31 Авиньонское пленение пап

01:00:20 Последствия пленения

01:01:07 Раскол в Риме

01:02:00 Чехарда пап

01:02:40 Секуляризация светской жизни

01:03:36 Роль университетов в позднем средневековье

01:04:28 Самоуправление университетов

01:05:22 Образование университетов сверху

01:08:00 Обмен идеями в университетах

01:08:57 Вольнодумство и нарушение иерархии

01:09:55 Экспериментальная наука

01:11:23 Столетняя война и падение Константинополя

01:12:16 Религиозные и политические последствия падения Константинополя

01:14:14 Влияние Тамерлана на Османскую империю

01:15:00 Военная мощь Османской империи

