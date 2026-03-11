Эстафета весны. Весенне-полевые работы. Время. Эфир 15 марта 1977
Сюжет о проведении весенне-полевых работ в колхозе имени Ленина Зерноградского района Ростовской области. Интервью главного инженера колхоза В.Попова.
Информационный сюжет программы “Время”. “Эстафета весны”. Эфир 15.03.1977 г.
Главная редакция информации, 1977 г.
#гостелерадиофонд #новости #весна
#ссср #советскийсоюз #советскоетелевидение
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео говорится о начале весенних полевых работ на Дону. - Сельские труженики области взяли обязательство собрать 8 миллионов тонн зерна в юбилейном году. - Подчёркивается, что задача очень сложная, но у донских земледельцев есть опыт, мастерство и упорство. - Хозяйства заранее подготовились к посевной: готовы техника, семена, удобрения. - Особое внимание уделено колхозу имени Ленина Зерноградского района, названному самым южным хозяйством области. - Именно здесь фактически начинается весенняя посевная кампания. - На полевых станах завершались последние приготовления к выходу в поле. - Работы планируют завершить за двое суток. - Для этого созданы механизированные отряды с продуманной системой обеспечения: - техническое обслуживание, - бытовое обслуживание, - заправка горюче-смазочными материалами, - подвоз минеральных удобрений, - подвоз семенного материала. - В день съёмки работали пять бороновальных агрегатов. - Главный агроном колхоза, Любовь Васильевна Колесниченко, принимает первые доклады о ходе работ. - Общая оценка: всё идёт по плану.
Подробный выводВ данной лекции, точнее в этом видеосюжете, показан не просто старт сельскохозяйственного сезона, а характерная для своего времени модель мышления: большая цель, коллективная мобилизация и уверенность в организованном труде. Цифра в 8 миллионов тонн зерна выступает здесь не только как хозяйственный ориентир, но и как символ эпохи, в которой труд измерялся масштабом общего результата. Если смотреть глубже, можно заметить интересную вещь: сельское хозяйство в этом сюжете представлено не как стихийная зависимость от природы, а как система управления сложным процессом. Есть техника, логистика, снабжение, сервисные звенья, контроль сроков, доклады агроному. По сути, это напоминает современный проектный менеджмент: чтобы получить итоговый урожай, нужно синхронизировать множество элементов. Как в хорошо настроенном механизме или даже в нейросети, важен не один узел, а согласованность всей структуры. Особенно показательно, что акцент сделан не только на людском энтузиазме, но и на организации труда. Это важный практический момент: упорство само по себе ценно, но без структуры оно часто распыляется. Здесь же мы видим иную логику — дисциплина превращает усилие в результат. В этом есть почти философский урок: реальность любит не только вдохновение, но и точность в деталях. Интересно и присутствие главного агронома, принимающего первые доклады. Это подчёркивает, что земля — не просто объект обработки, а пространство, где соединяются знание, наблюдение и ответственность. В каком-то смысле агроном здесь — посредник между человеческим замыслом и природной средой. И это очень древний сюжет: человек не повелевает природой полностью, но и не является её пассивной жертвой. Он вступает с ней в напряжённый диалог. При этом важно не идеализировать подобные кадры. Такие сюжеты часто создают образ полной слаженности и беспроблемности: всё готово, всё движется по плану, все уверены в успехе. Но реальная жизнь, как правило, сложнее любого официального повествования. За кадром всегда остаются погодные риски, износ техники, человеческая усталость, цена этих высоких обязательств. Это не отменяет ценности труда, но напоминает: между образом и реальностью почти всегда есть дистанция. И зрелый взгляд состоит не в том, чтобы цинично всё отрицать, а в том, чтобы видеть и достоинство усилия, и ограниченность идеализированной картины. В практическом смысле главный вывод прост: большой результат рождается из предварительной подготовки, координации и ясного распределения функций. Не только в сельском хозяйстве — в науке, программировании, образовании, личной жизни работает тот же принцип. Урожай — это всегда следствие не одного героического рывка, а множества своевременно сделанных действий. И всё же в таких сюжетах есть нечто большее, чем хозяйственный отчёт. Они напоминают, что человек живёт надеждой на плод — буквальный или символический. Мы сеем не только зерно, но и усилия, привычки, смыслы, отношения. И, возможно, самый интересный вопрос здесь такой: что именно делает наш труд истинно ценным — сам достигнутый результат или тот способ, которым мы входим в диалог с реальностью?