Зачем убивают нал? Под колпаком у государства //Рафаэль Абдулов. Fundamentum #47
#отмываниеденег
В этом видео разбираем реальные схемы обналичивания, которыми пользовались предприниматели и посредники: от терминалов и рынков до судебных исков и операций через ИП.
Но главное — попробуем понять, почему борьба с обналом становится всё жёстче, банки блокируют счета, а государство усиливает контроль за денежными потоками.
Станут ли наличные деньги пережитком прошлого?
И кто на самом деле выигрывает от этой «войны с кэшем»?
Не забывайте подписываться на мой ТГ канал https://t.me/abdulov_rafael
Ваши комментарии, сообщения и идеи очень ценны
Ключевые слова: обнал, отмывание денег, теневая экономика, обналичивание, цифровой рубль
Рекомендуемое:
https://t.me/abdulov_rafael
https://www.youtube.com/watch?v=iQ16KQq_6Gk&t
https://www.youtube.com/watch?v=PR-6LrSU8fM&t
Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021
Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers
Поддержать редакцию можно здесь:
Boosty: https://boosty.to/primenumbers
Карта Сбер: 4276 3801 3852 5931 (Константин К.)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg/join
Patreon: https://www.patreon.com/primenumbers
Sponsr: https://sponsr.ru/primenumbers/
Криптокошельки:
BTC (Bitcoin): bc1q6mx7crn7a3rvualp0ractm2mhl9ek39gvde8sd
ETH (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Ethereum): 0x42F43cBB12d9DDfE60bd6B4910FA611CEd29d96d
USDT (Tron): TUxWzjc4aatZ5utiWzTFAbgJysPmeY2VTu
LTC (Litecoin): ltc1qppcee4c5e7yg0r3uq0hz4xjye0pgq2nlypc4s6
Комментарий редакции
Подробный вывод и философский разбор
1. Деньги как поле битвы за контрольВ этом видео деньги показаны не как нейтральный инструмент обмена, а как пространство борьбы: - государства за тотальный контроль и налоги, - бизнеса — за выживание и сохранение прибыли, - элит и банков — за максимизацию ренты и защиты привилегий. Обналичивание, по сути, — это попытка вернуть себе часть свободы в системе, где каждая операция становится элементом цифрового досье. Но свобода здесь амбивалентна: - для кого-то — способ украсть или спрятать криминальные доходы, - для кого-то — единственный шанс остаться на плаву при завышенной налоговой и регуляторной нагрузке. В терминах психологии и кибернетики это напоминает игру между «контролирующей системой» и «адаптирующимися агентами»: - система усиливает надзор, - агенты изобретают новые обходы, - государство отвечает новым уровнем слежки, - и так по спирали.
2. Кривая Лаффера и попытка её «перегнуть»С точки зрения экономической теории, попытка одновременно: - повышать налоги, - уничтожать тень, — выглядит как стремление превратить сложную динамическую систему в идеально управляемую машину. Но человек не машина. Когда налоги и контроль переходят порог терпимости, начинаются: - массовый уход в серые зоны, - эмиграция бизнеса (кто в Казахстан, кто в Турцию, кто в Китай), - снижение инвестиционной активности, - «обескровливание» среднего класса. Здесь интересен парадокс: власть декларирует борьбу с теневой экономикой, но своими методами одновременно подпитывает теневые формы существования — только уже не внутри страны, а за её пределами (релокация, офшорные схемы, внутренний саботаж).
3. Наличные как маленькая территория субъективной свободыНал в этом контексте — не только про налоговую оптимизацию. Это ещё и: - возможность заплатить тому, кто вне системы (мастер без ИП, сосед, родственник), - пространство личной непроверяемой щедрости и взаимопомощи, - анонимность в повседневных мелочах. Безналичный тотальный контроль — это своего рода «цифровой исповедальник», только без тайны исповеди: - кто с кем, - сколько, - по какому поводу. И тут возникает философский вопрос: где заканчивается законное право государства контролировать финансы во имя общественного блага — и начинается тотальная финансовая биополитика, когда сама жизнь гражданина превращается в объект непрерывного учёта?
4. Двойная мораль: для «них» и для «нас»В видео подчёркивается важное расслоение: - Для «маленьких»: - 115-ФЗ, блокировки, проверки, демонстративная борьба с «обнальщиками». - Обеление каждого литра бензина, каждого килограмма импортного товара. - Для «больших»: - снятие обязанности декларировать доходы госслужащим, - реальное послабление внимания к элитным капиталам, - легальные каналы вывода и отмывания через офшоры и западные юрисдикции. Эта двойственность напоминает старую истину: там, где закон строг, но избирателен, он перестаёт быть законом и становится инструментом власти. Не норма для всех, а рычаг против одних и защита для других. Психологически это подтачивает доверие к системе: если честность наказывается сильнее, чем циничная ловкость, рациональный человек начинает выбирать не честность, а адаптацию — только уже не к закону, а к как-бы-закону.
5. Банки и маркетплейсы как новые «феодалы»Цифровая экономика вырастила своих «новых землевладельцев»: - Банки контролируют: - каналы движения денег, - доступ к расчётам и кредиту, - возможность вообще участвовать в экономике. - Маркетплейсы контролируют: - доступ к покупателю, - видимость товара, - правила игры, комиссии, штрафы. Когда государство активно интегрируется с ними (налоговая + таможня + маркетплейсы + банки), возникает новая конфигурация: финансово-цифровой синдикат, где свобода предпринимателя становится производной от алгоритмов и методичек, а не от его реальных способностей производить ценность. И здесь опять встаёт вопрос: где граница между цивилизационным прогрессом (прозрачность, борьба с криминалом, удобство) и новой формой крепостничества, только с лицом приложения и банковского договора?
6. Кто в итоге платит за «обеление»?Если снять эмоции и оставить сухую логику: - Крупный криминал и элиты → имеют ресурсы и связи, чтобы адаптироваться и минимизировать потери. - Государство → получает больше налогов и инструментов контроля. - Банки → растят прибыль за счёт комиссий и бесплатных пассивов. - Миллиардеры → увеличивают состояние даже на фоне санкций и экономических перекосов. Платят в основном: - мелкий и средний бизнес, - потребители (через рост цен), - рядовые граждане (через снижение доступности дешёвого товара, сервисов и через рост фискального давления). С точки зрения справедливости, картина выглядит перевёрнутой: борьба с «теневой экономикой» риторически упакована в заботу о бюджете и порядке, но фактически перераспределяет ресурсы от слабых к сильным.
7. Практический вывод для отдельного человекаЕсли снять глобальный масштаб и смотреть на это как на отдельного человека, то кажется разумным: 1. Не играть в откровенно уголовные схемы - Цена ошибки растёт, а выигрыш часто временный. - Технологический и регуляторный контроль усиливается — вероятность «случайного» спасения падает. 2. Максимально прозрачно вести дела там, где это возможно - Минимизировать заведомо фиктивные операции. - Закладывать в бизнес-модель честные налоги как часть затрат, особенно если вы не готовы жить в режиме постоянного страха. 3. Диверсифицировать риски - Не завязывать всю жизнь на одном банке, одном маркетплейсе, одной юрисдикции — там, где это реально достижимо. - Думать в горизонте нескольких лет, а не в логике «срубить сейчас — а там хоть трава не расти». 4. Сохранять критическое мышление к любой «официальной» и «антиофициозной» риторике - И государство, и бизнес, и «борцы с системой» одинаково склонны к идеализации собственной позиции. - Истина в таких вопросах почти всегда промежуточна: между потребностью в порядке и правом на личную сферу.
В этом видео, по сути, показан конфликт между стремлением системы к полной управляемости и стремлением человека к сохранению хоть какой-то зоны автономии — финансовой, экономической, человеческой. Вопрос, который остаётся открытым: где для вас лично проходит граница допустимого контроля над деньгами и жизнью — и в какой момент защита интересов государства превращается в подмену ваших собственных интересов под видом заботы?