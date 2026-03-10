Главная » Видео, Политика, Экономика

Зачем убивают нал? Под колпаком у государства //Рафаэль Абдулов. Fundamentum #47

В этом видео разбираем реальные схемы обналичивания, которыми пользовались предприниматели и посредники: от терминалов и рынков до судебных исков и операций через ИП.
Но главное — попробуем понять, почему борьба с обналом становится всё жёстче, банки блокируют счета, а государство усиливает контроль за денежными потоками.
Станут ли наличные деньги пережитком прошлого?
И кто на самом деле выигрывает от этой «войны с кэшем»?
Комментарий редакции

Краткие тезисы видео 1. Дисклеймер и позиция автора - Всё, о чём говорится, подаётся как просветительский разбор уже существующих практик, а не инструкция к действию. - Акцент: применение описанных схем на практике — нарушение закона и удар по бюджету. 2. Два главных канала легализации преступных доходов по версии ЦБ - Вывод денег за рубеж через фиктивные сделки: - Российская компания «покупает» оборудование у офшорного поставщика-прокладки. - Переводит аванс — ни оборудования, ни денег; при этом офшор связан с теми же бенефициарами. - Фактически менеджмент ворует у собственной же компании, уводя прибыль без налогов. - Обналичивание (обнал): - Незаконное превращение безнала в нал с целью ухода от налогов. - На обнал приходится наибольшая доля «подозрительных» операций по классификации ЦБ. - Рядом по смыслу — «торговля наличностью». 3. Почему бизнес вообще лезет в обнал - Легальный вывод прибыли: высокая налоговая нагрузка (зарплаты + прибыль + дивиденды → до ~половины в налоги). - С обнальщиками: перевод по фиктивным договорам, возврат налом за минусом ~10% комиссии. - Для бизнеса разница огромная, риск часто воспринимается как оправданный. 4. Распространённые схемы обналичивания и торговли кэшем a) Терминалы, автоматы, вендинг, QIWI - Терминалы для оплаты ЖКХ, связи, парковок, вендинговые автоматы (только наличка). - Владелец устройств «оказывает услугу» по безналу, получает деньги на расчётный счёт, а накопленный нал продаёт заказчику. - QIWI-терминалы: - Клиент переводит деньги за «несуществующие услуги» владельцу терминалов. - Владелец забирает нал из терминала и отдаёт его за минусом комиссионных. - Чтобы терминал снова работал, задолженность перед платёжной системой закрывают, гоняя средства через цепочку счетов на транзитный счёт в Киви-банке. - Перевод с транзитного на виртуальный счёт (0,2% комиссии, «комиссия QIWI за обнал»), последняя операция не видна ЦБ и налоговой. - ЦБ в итоге не стал разбираться до конца — просто отозвал лицензию Киви-банка. b) Торговля налом на рынках и в автосалонах - Оптово-розничные рынки, автосалоны, где много живой наличности. - Фиктивные договоры на услуги: компания перечисляет деньги на счёт автосалона/рынка, тот возвращает наличку за вычетом комиссии. - В отдельных регионах (например, Дагестан) долгое время доминировал кэш — почти не принимали карты, много переводов и наличных, формировался огромный «пул» нала для обнала. c) Суды и исполнительные листы - На компанию подают фиктивный иск (обычно «работник» или связанное физлицо). - Суд выносит решение о выплате, компания перечисляет деньги на счёт истца, тот обналичивает. - Схема почти всегда предполагает коррупцию. - Сейчас банки по 115-ФЗ стали особенно подозрительно относиться к исполнительным листам, требуя дополнительные документы. d) Приём металлолома - Фирма-заказчик переводит деньги за якобы поставленный лом (часто фиктивные накладные). - Пункты приёма лома обналичивают через корпоративные карты, чеки, кассы под видом закупки металлолома. - Наличность минус комиссия возвращается заказчику. e) Сделки с недвижимостью - Компания «покупает» у физлица недвижимость, перечисляет деньги по безналу. - Продавец сразу снимает наличные. - Через какое-то время сделка отменяется, имущество возвращают, денежные расчёты «забывают» урегулировать. - Нал остаётся у участников и делится. f) Обнал через ИП на патенте - Привлекаются ИП на патентной системе налогообложения. - Фиктивный договор на услуги, деньги уходят на расчётный счёт ИП. - Затем средства переводятся на личные счета и снимаются. - Налоговая нагрузка ИП на патенте минимальна по сравнению с классическими схемами. 5. Ответ государства: тотальная борьба с обналом и наличкой a) Банки и 115-ФЗ - Банки под угрозой отзыва лицензии вынуждены активно отслеживать «операции без экономического смысла». - Ключевые «красные флаги»: - Низкая налоговая нагрузка для отрасли. - Минимальные коммерческие расходы. - Снятие наличных свыше ~30% оборота. - Работа с сомнительными контрагентами. - Быстрое списание средств, внезапные крупные поступления. - Подключаются алгоритмы ИИ для анализа транзакций. b) Побочные эффекты: блокировки добросовестных - Массовые блокировки счетов честных предпринимателей: парикмахеры, таксисты, приёмщики лома, селлеры. - Пример: ИП на патенте (грузоперевозки), снял чуть больше условного порога — счёт заблокировали. - Реальный контекст: регионы, где эквайринг плохо развит, интернет нестабилен, нал нужен физически (АЗС, сервисы, ремонт, провинция). c) Логика государства: контроль и налоги - Цель — не дать уходить от налогов и максимизировать собираемость. - Приводится кривая Лаффера: - При нулевых налогах — нулевые поступления. - При чрезмерных — тоже ноль (никто не работает или всё уходит в тень). - Есть оптимальная ставка, где сбор максимален. - В российской практике — ощущение попытки «сломать» эту кривую: - Налоги повышаются, - параллельно теневая экономика подавляется борьбой с налом и обналом. d) Ограничения на переводы между физлицами - Банки блокируют подозрительные P2P-переводы. - Платёжные системы обязаны передавать данные о переводах в надзорные органы. - Раньше цель реформ — удобство граждан, теперь — контроль: важно не удобство, а чтобы никто не выскочил из прозрачного поля мониторинга, даже при переводе 500 рублей. e) Нал как «последняя зона свободы» - Наличка даёт анонимность и манёвренность: можно платить, не оставляя цифрового следа. - Для государства это угроза: каждый «частный мастер» без налогов, каждую сдаваемую «в серую» квартиру хотят увидеть, обложить штрафами и доначислениями. 6. Война с серым импортом (CarGo) и роль маркетплейсов a) Суть серого импорта - Массовый ввоз товаров из Китая и других стран по схеме CarGo (контрабанда, минимальная или нулевая уплата пошлин и НДС). - По оценкам чиновников, бюджет теряет до 1,5 трлн рублей. b) Два ключевых инструмента борьбы - Ликвидация массивов наличности → без нала сложнее покупать серый товар по чёрным схемам. - Прямой удар по CarGo-коридорам: - В 2025 году начались массовые задержки грузовиков на границе РФ и Казахстана. - Серый импорт через Казахстан фактически остановлен с 10 октября. - Машины задерживали внутри России, особенно в районе Самары. - Альтернативные коридоры тоже постепенно берутся под контроль. c) Грядущие изменения (с 2026 года и далее) - Интеграция маркетплейсов с ФТС и ФНС. - Продавать товар без таможенной декларации будет невозможно → карточки товаров блокируются при отсутствии документов. - Ужесточение ввоза в ЕАЭС: нужна будет предоплата НДС и регистрация контрактов для транзита. - Уже сейчас налоговая массово требует от селлеров: - підтвердить законность ввоза, - доплатить 20% НДС при отсутствии чистых документов. d) Роль маркетплейсов - Они становятся полугосударственными «монополистами-служителями»: - С одной стороны, завинчивают комиссии и штрафы для российских продавцов. - С другой — предлагают более мягкие условия тем, кто переезжает юрлицом в Казахстан, Киргизию, Турцию, Китай. - Внутри России: бизнесу создаётся ощущение, что его выжимают со всех сторон — государство налогами, маркетплейсы комиссиями. 7. Последствия обеления: рост цен и бенефициары a) Рост цен из-за «легализации всего» - Легальный импорт с уплатой всех налогов и пошлин → ощутимое удорожание. - Планируются дополнительные сборы (аналог утильсбора на авто, но уже для электроники). - Сравнение: - Цены на китайские автомобили в Китае и России различаются в разы — за счёт пошлин, НДС, сборов. - То же ждёт электронику и прочие товары. - Идея с IMEI: - Потенциальный учёт всех смартфонов по уникальному номеру. - Серый iPhone → доплати НДС, пошлину, сбор, иначе устройство не заработает. b) Вопрос о конкурентоспособности - Увеличение налоговой и таможенной нагрузки не делает автоматически российские товары лучше мировых. - Возникает несоответствие между ценой и качеством: - иностранный товар дорожает из-за налогов, - отечественный не успевает подтянуться по характеристикам. 8. Разница между борьбой с обналом в России и борьбой с отмыванием в мире - В мире основной фокус — отмывание преступных денег (наркоторговля, мафия, терроризм): - Блокируют возможность легально тратить криминальные доходы. - В России сильнее акцент на тотальный контроль налогов и тени: - Отслеживание каждой копейки любого бизнеса, даже если он не связан с криминалом. - При этом отмыванием крупных коррупционных и элитных денег часто занимаются мягко, «сквозь пальцы»: - Нельзя формально, но фактически контроль избирателен. 9. Элиты, чиновники и банкиры - Законопроект: с госслужащих снимают обязанность ежегодно подавать декларации о доходах. - Для чиновников и крупных бизнесменов создаётся «режим тишины»: - комфорт, минимальная публичность, фактическая анонимность источников богатства. - Победители от тотального обеления: 1. Государство — повышенная собираемость налогов, особенно важно на фоне военных расходов. 2. Банки — рекордная прибыль: - 2023: около 3 трлн руб. - 2024: почти 4 трлн. - 11 месяцев 2025: 3,5 трлн. - Эти суммы сопоставимы с бюджетом на здравоохранение и образование вместе. - Большая часть счетов (зарплаты, карты) не приносит проценты клиентам, но используется банками как дешёвый ресурс. 3. Миллиардеры — их совокупное состояние: - 2025: 146 человек, 626 млрд долл. (выше прошлогодних 577). - Сопоставимо с ЗВР России; фактически частные капиталы богачей превышают ликвидную часть резервов страны. - Для «крупной рыбы» обнал как тема уже не актуален: - Это инструмент для мелких и средних игроков. - Большие капиталы решают задачи через офшоры, международное структурирование, покупку яхт и дворцов в правовых зонах с другим уровнем прозрачности. 10. Мелкий и средний бизнес: роль «жертвенного ягнёнка» - На них ложится основное давление: - Блокировки счетов, проверки, доначисления. - Рост комиссий, усложнение логистики и доступа к недорогому товару. - Общий образ: - мелкий предприниматель превращается в «сырьё» для фискальной системы и банков. - ключевой посыл: «тяните лямку, платите, не рыпайтесь». - Финальное сатирическое преувеличение: - государство дойдёт до налога за само существование — за воздух, за перемещение по асфальту, за отсутствие кредита, за то, что ты «просто живёшь».

Подробный вывод и философский разбор

1. Деньги как поле битвы за контроль

В этом видео деньги показаны не как нейтральный инструмент обмена, а как пространство борьбы: - государства за тотальный контроль и налоги, - бизнеса — за выживание и сохранение прибыли, - элит и банков — за максимизацию ренты и защиты привилегий. Обналичивание, по сути, — это попытка вернуть себе часть свободы в системе, где каждая операция становится элементом цифрового досье. Но свобода здесь амбивалентна: - для кого-то — способ украсть или спрятать криминальные доходы, - для кого-то — единственный шанс остаться на плаву при завышенной налоговой и регуляторной нагрузке. В терминах психологии и кибернетики это напоминает игру между «контролирующей системой» и «адаптирующимися агентами»: - система усиливает надзор, - агенты изобретают новые обходы, - государство отвечает новым уровнем слежки, - и так по спирали.

2. Кривая Лаффера и попытка её «перегнуть»

С точки зрения экономической теории, попытка одновременно: - повышать налоги, - уничтожать тень, — выглядит как стремление превратить сложную динамическую систему в идеально управляемую машину. Но человек не машина. Когда налоги и контроль переходят порог терпимости, начинаются: - массовый уход в серые зоны, - эмиграция бизнеса (кто в Казахстан, кто в Турцию, кто в Китай), - снижение инвестиционной активности, - «обескровливание» среднего класса. Здесь интересен парадокс: власть декларирует борьбу с теневой экономикой, но своими методами одновременно подпитывает теневые формы существования — только уже не внутри страны, а за её пределами (релокация, офшорные схемы, внутренний саботаж).

3. Наличные как маленькая территория субъективной свободы

Нал в этом контексте — не только про налоговую оптимизацию. Это ещё и: - возможность заплатить тому, кто вне системы (мастер без ИП, сосед, родственник), - пространство личной непроверяемой щедрости и взаимопомощи, - анонимность в повседневных мелочах. Безналичный тотальный контроль — это своего рода «цифровой исповедальник», только без тайны исповеди: - кто с кем, - сколько, - по какому поводу. И тут возникает философский вопрос: где заканчивается законное право государства контролировать финансы во имя общественного блага — и начинается тотальная финансовая биополитика, когда сама жизнь гражданина превращается в объект непрерывного учёта?

4. Двойная мораль: для «них» и для «нас»

В видео подчёркивается важное расслоение: - Для «маленьких»: - 115-ФЗ, блокировки, проверки, демонстративная борьба с «обнальщиками». - Обеление каждого литра бензина, каждого килограмма импортного товара. - Для «больших»: - снятие обязанности декларировать доходы госслужащим, - реальное послабление внимания к элитным капиталам, - легальные каналы вывода и отмывания через офшоры и западные юрисдикции. Эта двойственность напоминает старую истину: там, где закон строг, но избирателен, он перестаёт быть законом и становится инструментом власти. Не норма для всех, а рычаг против одних и защита для других. Психологически это подтачивает доверие к системе: если честность наказывается сильнее, чем циничная ловкость, рациональный человек начинает выбирать не честность, а адаптацию — только уже не к закону, а к как-бы-закону.

5. Банки и маркетплейсы как новые «феодалы»

Цифровая экономика вырастила своих «новых землевладельцев»: - Банки контролируют: - каналы движения денег, - доступ к расчётам и кредиту, - возможность вообще участвовать в экономике. - Маркетплейсы контролируют: - доступ к покупателю, - видимость товара, - правила игры, комиссии, штрафы. Когда государство активно интегрируется с ними (налоговая + таможня + маркетплейсы + банки), возникает новая конфигурация: финансово-цифровой синдикат, где свобода предпринимателя становится производной от алгоритмов и методичек, а не от его реальных способностей производить ценность. И здесь опять встаёт вопрос: где граница между цивилизационным прогрессом (прозрачность, борьба с криминалом, удобство) и новой формой крепостничества, только с лицом приложения и банковского договора?

6. Кто в итоге платит за «обеление»?

Если снять эмоции и оставить сухую логику: - Крупный криминал и элиты → имеют ресурсы и связи, чтобы адаптироваться и минимизировать потери. - Государство → получает больше налогов и инструментов контроля. - Банки → растят прибыль за счёт комиссий и бесплатных пассивов. - Миллиардеры → увеличивают состояние даже на фоне санкций и экономических перекосов. Платят в основном: - мелкий и средний бизнес, - потребители (через рост цен), - рядовые граждане (через снижение доступности дешёвого товара, сервисов и через рост фискального давления). С точки зрения справедливости, картина выглядит перевёрнутой: борьба с «теневой экономикой» риторически упакована в заботу о бюджете и порядке, но фактически перераспределяет ресурсы от слабых к сильным.

7. Практический вывод для отдельного человека

Если снять глобальный масштаб и смотреть на это как на отдельного человека, то кажется разумным: 1. Не играть в откровенно уголовные схемы - Цена ошибки растёт, а выигрыш часто временный. - Технологический и регуляторный контроль усиливается — вероятность «случайного» спасения падает. 2. Максимально прозрачно вести дела там, где это возможно - Минимизировать заведомо фиктивные операции. - Закладывать в бизнес-модель честные налоги как часть затрат, особенно если вы не готовы жить в режиме постоянного страха. 3. Диверсифицировать риски - Не завязывать всю жизнь на одном банке, одном маркетплейсе, одной юрисдикции — там, где это реально достижимо. - Думать в горизонте нескольких лет, а не в логике «срубить сейчас — а там хоть трава не расти». 4. Сохранять критическое мышление к любой «официальной» и «антиофициозной» риторике - И государство, и бизнес, и «борцы с системой» одинаково склонны к идеализации собственной позиции. - Истина в таких вопросах почти всегда промежуточна: между потребностью в порядке и правом на личную сферу.
В этом видео, по сути, показан конфликт между стремлением системы к полной управляемости и стремлением человека к сохранению хоть какой-то зоны автономии — финансовой, экономической, человеческой. Вопрос, который остаётся открытым: где для вас лично проходит граница допустимого контроля над деньгами и жизнью — и в какой момент защита интересов государства превращается в подмену ваших собственных интересов под видом заботы?
Редактор: novafone
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g_c4Mj4nIoE
