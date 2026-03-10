Трамп и эсхатология людей, толкающих его на войну | Павел Щелин и Руслан Сафаров
Агрессия США и Израиля против Ирана все больше приобретает характер религиозного конфликта. О христианском сионизме, эсхатологии протестантов-евангелистов, поддерживающих администрацию Трампа, о том, сработает ли подгонка древних пророчеств под текущую ситуацию, о трудностях дипломатического понимания в рассыпающемся мире, о новой "гильдии переводчиков" и преимуществах России, о том можно ли говорить об иудео-христианской цивилизации и тонкостях термина "союзник" говорят политический философ Павел Щелин и политолог Руслан Сафаров
Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/
Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Telegram — https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Формальный сюжет беседы - Повод — эскалация войны на Ближнем Востоке и удар США по иранскому руководству. - Вопрос: это конфликт демократии и теократии (США vs Иран) или столкновение двух теократий/религиозных мировоззрений? - Центральная тема — религиозно-эсхатологические мотивы, стоящие за действиями США и Израиля, и их влияние на политику. 2. Протестантизм в США и религиозный фон политики - Протестантизм в США крайне фрагментирован: нет единой церковной традиции, соборов, святоотеческого толкования. Любой может «основать церковь» и толковать Библию как угодно. - В Америке существует множество экзотических сект: от «змеепоклонников» (буквальное толкование «будете попирать змей») до «черных евреев», считающих, что библейские события происходили в Миссисипи. - На этом фоне так называемый христианский сионизм (pro-Israel протестантизм) — не самая маргинальная, а довольно влиятельная линия. - Священники, приходящие к Трампу (например, Пола Уайт), — это не традиционные пасторы, а особый тип протестантских проповедников с синкретическим, часто унитарным (антитринитарным) богословием. 3. Христианский сионизм и «Библия Скофилда» - В XIX–XX веках в США распространяется особый тип чтения Библии: - Библия Скофилда — издание Писания с «политическими комментариями», прямо привязывающими пророчества к текущим событиям. - Пророчества толкуются буквально и политически: не как образ, а как прямой сценарий современной истории. - Ключевой принцип: > «Благословлю благословляющих тебя, Израиль» — значит, поддержка современного государства Израиль трактуется как путь к благословению в политике, деньгах, бизнесе. - Из этого вырастает диспенсационализм — учение о «периодах» (диспенсациях) истории и сценарий конца света: 1. Создание государства Израиль (считается выполненным, в т.ч. при помощи СССР). 2. Израиль становится «детонатором» войны на Ближнем Востоке. 3. Гог и Магог (обычно «сшиваются» с Россией, Турцией, Ираном) нападают на Израиль. 4. Проливается «море крови, до узды коней» (буквальное исполнение образов из пророков и Откровения). 5. Начинается рапчер (rapture) — «восхищение» истинных верующих на небо до периода наихудших страданий. 6. Семь лет ужаса, приход Антихриста. 7. Армагеддон, явление Христа (в их версии), победа, установление «тысячелетнего царства» — по сути, хилиастический «коммунизм по-баптистски». - В этом сценарии Израиль для диспенсационалистов — тоже «полезный идиот»: он нужен, чтобы запустить процесс, но судьба самих евреев вторична — хоть все погибнут, «главное, чтобы пророчество исполнилось». 4. Израильский лоббизм и США как геодрон - В США лоббизм легален и институционален: - Деньги вкладываются в выборы, карьеры, think tank’и; - Через 20–30 лет вырастают политики с «правильным» мировоззрением. - На протяжении 50–60 лет Израиль последовательно выращивал поколение американских политиков, разделяющих пропроизраильскую и диспенсационалистскую оптику. - США, с этой точки зрения, — геодрон Израиля: внешне суверенное государство, фактически используемое как инструмент реализации чужой повестки. - Но процесс взаимный: - Для христианских сионистов Израиль — геодрон их собственных эсхатологических надежд. - Каждый считает другого «умным игроком», а по факту все надеются, что именно другой окажется «лохом в Великой Сделке». 5. Миллиенаризм / хилиазм как общая матрица - Эти движения — частный случай милленаризма: идеи о «тысячелетнем царстве» на земле. - В ту же логическую линию, с точки зрения Щелина, попадают: - коммунизм; - нацизм; - трансгуманизм (попытки «поторопить сингулярность»); - ранние гностические секты. - Общий мотив — стремление поторопить «конец» и устроить окончательное земное преустройство вместо терпеливого ожидания/покаяния. 6. Православный взгляд: это не «альтернативное христианство», а антиистория - С православной точки зрения: - Вся эта эсхатологическая политика — сатанинская, антихристова логика, а не продолжение христианства. - Православие видит в этих событиях тоже исполнение Откровения, но не своими руками. - Восстановление Третьего храма — у протестантов «требование пророчества», у православных — место, где сядет Антихрист. - Христос в православии исполняет обетования Аврааму; Новый Израиль — это Церковь, а не современное государство Израиль. - Поэтому идея «иудео‑христианской цивилизации» — продукт протестантского/либерального дискурса XX века, а не христианской традиции. - Православие не признает «общую платформу» с иудаизмом без признания Христа: - или Христос — Мессия и Бог, и тогда продолжается единая традиция; - или Христос — «заблуждающийся раввин», и тогда пути радикально расходятся. 7. Разные рациональности и крах «общей логики» - Важный тезис: нет общей универсальной рациональности, о которой говорят учебники международных отношений. - Каждая цивилизационная/религиозная система внутренне последовательна, но ее внутренняя логика может казаться безумием другим. - Это огромная проблема для традиционной дипломатии и теории МО (в т.ч. для российской школы), потому что: - американо‑протестантский мир мыслит в терминах силы, успеха и «если можешь и не делаешь — значит, не можешь»; - шиитский Иран мыслит через категории чести, мученичества, сакральных границ (убийство Хаменеи‑уровня — уже «точка невозврата»); - Россия говорит про «стратегическое терпение», а в лексиконе США есть только «терпила» или «страх». 8. Иран, США и «ошибка в расчетах» - Американцы годами видели Иран как «терпилу»: - 20 лет попыток договориться; - мягкие ответы на провокации; - отсутствие жесткого ответного удара после прошлых атак. - Поэтому в логике Вашингтона: > «Если вы можете, но не делаете — значит, не можете. Значит, можно давить дальше». - Убийство иранского руководителя в их антологии — «еще один шаг давления». - В шиитской антологии — это пересечение предельной красной линии, требующей священного ответа. - США не верят в существование категорий «терпения» и «самоограничения во имя высшего смысла»; там есть только «сила» или «слабость». - Отсюда шок, когда Иран наносит серьезный ответный удар: в Белом доме искренне «удивляются», как школьники, попавшие в реальную драку, а не в игрушечный конфликт. 9. Россия, стратегическое терпение и образ «терпилы» - Аналогия с ядерным сдерживанием и отношением к России: - Российское «терпение» на Западе читается как «терпильность». - Условная американская логика: «Мы ведем четвертый год прокси‑войну, а Россия избегает болезненных ударов по нашим интересам. Значит, не может, а не не хочет». - В западном словаре нет уважения к тому, кто не демонстрирует силу: - либо тебя боятся, - либо презирают. - В таком мире попытка договориться «на равных» без демонстрации силы обречена — просто потому, что для другой стороны такой категории не существует. 10. Гильдия переводчиков: новая задача для России - Чтобы вообще говорить о мире, нужна «гильдия переводчиков» между цивилизациями: - понимать другого так, как он понимает самого себя; - признавать, что его «безумие» для него — основа действий; - не подменять реальную логику контрагента своей рационализацией («он же не может быть настолько иррационален»). - Россия, за счет многонациональности, имперского опыта и православной традиции, потенциально лучше всех подходит, чтобы стать центром такой «переводческой школы». - Но это требует: - отказа от советско‑андроповской мечты о «конвергенции» и гармонии с Западом; - признания, что с частью Запада можно говорить только языком силы, а не «уважения и партнерства». 11. Многополярность, война и иллюзии - Расхожий российский дискурс о многополярности часто наивен: - предполагается, что все «полюса» будут вежливо строить новый, справедливый «многополярный» мир. - Щелин подчеркивает: - самая мирная система — однополярная (одна сверхдержава); - вторая по «мирности» — биполярная (холодная война); - многополярность по факту означает постоянную войну на фронтирах зон влияния. - Американское понимание многополярности: - каждый, кто вырос, ставится «на счетчик»; - потенциальных соперников подрезают, пока они не окрепли. - Поэтому лозунг «все будет Украина» может оказаться по‑своему пророческим — как модель обращения с фронтирными территориями. 12. Кто России ближе: Иран или «коалиция Эпштейна»? - Для православной России, с точки зрения ценностей и текущих реалий: - шиитский Иран воюет с той же самой глобалистско‑гностической матрицей («коалицией Эпштейна»), что и Россия; - по целям и врагам он оказывается ближе, чем США и Израиль в их нынешнем обличье. - Но «ближе» — не значит «брат»: - Иран — союзник в англосаксонском смысле (враг нашего врага), а не «брат по вере»; - с исламом у православия свои глубокие, драматические противоречия (агарянство, исторические набеги, богословские расхождения). - Тем не менее, язык и интересы с Ираном пересекаются сильнее, чем с прозападной элитой, живущей в логике милленарного глобализма. 13. «Иудео‑христианская цивилизация» как политический конструкт - Термин активно продвигался в американской интеллектуальной среде XX века, чтобы: - «включить» иудеев в западный канон; - приглушить христианский анти-иудаизм; - сконструировать общую «этическую платформу» (десять заповедей и т.п.) поверх богословских различий. - Православие видит здесь подмену: - Ветхий и Новый Завет — единая линия, завершающаяся во Христе; - Израиль Божий — это Церковь, а не этнос и не государство. - В протестантизме (особенно унитарном) Христос часто опускается до уровня «учителя морали», и тогда легко строить «иудео‑христианство», отодвигая воплощение и крест на периферию. 14. Информационный хаос и искажение речи - Щелин отмечает: российские медиа (в т.ч. ТАСС) часто вырывают фразы Путина/Лаврова из контекста, радикально меняя смысл. - Пример: фраза, будто «Россия готова снова поставлять газ в Европу» без условия долгосрочных, политически независимых контрактов. - Или иранские заявления, подаваемые как «мы прекращаем удары», хотя полная цитата: «если с вашей территории не будут наноситься удары по нам». - Вывод — пока вы не прочитали полный параграф, реагировать на любое высказывание опасно; «твиттеризация» дискурса убивает способность понимать, что реально сказано.
Подробный выводЕсли попробовать собрать все эти разрозненные фрагменты в цельную картину, вырисовывается довольно мрачный, но честный образ мира, в котором мы живем.
1. Мир больше не единый и рациональный — он мозаичен и фанатиченКлассическая политология исходила из того, что государства рациональны: у всех есть интересы, все умеют считать издержки, боятся ядерной войны и не хотят лишних трупов. На этой предпосылке строились теория сдерживания, международное право, дипломатия холодной войны. Щелин показывает: эта предпосылка рухнула. На месте «рациональных акторов» — комбинация: - религиозных хилиастов, мечтающих о скорейшем Армагеддоне; - геополитических операторов, использующих целые страны как геодроны; - элит, для которых библейские образы — не метафора, а военный план; - и масс, у которых нет ни малейшего интереса к внешней политике, отчего все решения отдаются фанатикам и профессиональным лоббистам. В такой реальности говорить о «общечеловеческом здравом смысле» — значит подменять действительность своим утешительным представлением о ней.
2. Религиозное измерение политики — не декорация, а движущая силаСобытия на Ближнем Востоке нельзя честно анализировать только в категориях «нефть, газ, контроль коммуникаций». Эти факторы реальны, но они встроены в эсхатологические сюжеты: - Для значимой части американских и израильских элит конфликт — не просто война за ресурсы, а шаг к исполнению пророчеств. - Для шиитского Ирана это — поле чести, мученичества и сакрального сопротивления злу, где поражение может быть духовной победой. - Для части российской элиты — пространство, где сталкиваются чужие милленарные проекты и где Россия вынуждена выбирать, с кем «идти против коалиции Эпштейна». Политика, лишенная осмысленного отношения к религиозным мотивам, остается слепой. Она становится чем-то вроде экономического анализа у врача‑хирурга: полезно знать, сколько стоит операция, но бесполезно, если ты не видишь, что перед тобой живой человек, а не бизнес‑проект.
3. Россия между Римом и пустынейИнтересная линия Щелина — сравнение России с Римом, а не с Британией или США. - Россия — наследница римско‑византийской традиции (с ее силой и слабостью): - идея империи как «катехона» — удерживающего мир от окончательного распада; - объединение множества народов под одной духовной вертикалью; - но и искушения иконоборчеством, униатством, внутренним разложением элиты. - Западный «Рим» (США/Британия) живет уже в другом мифе о себе: - Америка как «новый Израиль» и «сияющий град на холме»; - мир делится не на братьев и племена, а на «молохоизбранных» и «лохов». В такой конфигурации Россия неизбежно становится альтернативным центром осмысления мира — если захочет и сможет. Но для этого ей придется: - отказаться от иллюзии, что можно «по‑умному договориться» со всеми; - признать, что с некоторыми игроками возможен только язык силы или дистанции; - развить собственную метаязык — способность понимать традиции друг друга, не растворяясь в них. Это болезненно, особенно для поколений, воспитанных на советском проекте «мира во всем мире» и вере в рациональную конвергенцию. Но без этого осознания Россия обречена либо быть геодроном чьей‑то чужой эсхатологии, либо вечным «старшим братом‑донором», которого бьют и презирают.
4. Иран как временный союзник, а не новый «брат»Щелин честно разводит два уровня: - богословский/цивилизационный: ислам (в т.ч. шиитский) — для православия не «почти то же самое», а иное, чуждое учение; - геополитический/ценностный в сегодняшнем моменте: шиитский Иран, воюющий с глобальной коалицией, где смешались трансгуманизм, неолиберальная «культура отмены» и сатанинский милленаризм, объективно оказывается ближе. Иран сейчас: - вынужден учиться давать асимметричный ответ сверхдержаве; - демонстрирует, что даже «индейцы» могут ударить по «ковбоям»; - разрушает картину мира, в которой только одна сторона имеет право на силу, а все остальные обязаны «быть конструктивными». Для России это важный урок: западное восприятие силы и терпения. Терпение, которое не обрамлено угрозой действительной силы, воспринимается как «лоханство». Это неприятно, но игнорировать эту антологию — значит продолжать играть по правилам, которых другая сторона не признает.
5. Многополярный мир как постоянная война, а не «гармония полюсов»Многополярность, которой так любят прикрываться, часто романтизируется: будто множество центров силы автоматически обеспечат баланс и справедливость. История говорит об обратном: - Тридцатилетняя война в Европе, наполеоновские войны, Пелопоннес — примеры «динамического равновесия», где система ищет нового гегемона через кровь и хаос. - Сейчас «ближневосточный котел» напоминает не столько «локальный конфликт», сколько один из фронтов всеобщего распада прежнего миропорядка. Каждый полюс тянет одеяло, между полюсами — серые зоны и фронтиры, через которые прокатываются волны прокси‑войн. И если у нас нет честного языка для описания этого, мы неизбежно будем либо опаздывать, либо неправильно выбирать союзников и противников.
6. Задача России: стать центром понимания, а не центром иллюзийЩелин предлагает довольно трезвую и в чем‑то аскетичную задачу: - создать «гильдию переводчиков» между цивилизациями; - формировать элиту, которая: - знает богословские и культурные коды других; - понимает, как другая сторона видит мир; - и при этом не растворяется в чужих картинах, а сохраняет свою. Это напоминает работу хорошего психотерапевта или мудрого старца: он не спорит о том, «чья истина правильнее», а сначала вникает в то, как человек/народ вообще видит реальность. Только после этого возможен подлинный диалог — или осознанный отказ от диалога, если он невозможен. Такой путь сложнее, чем простое «за все хорошее против всего плохого» или «все традиционалисты — наши друзья». Он требует мужества, чтобы признать неприятные вещи: - людей, с которыми вы интуитивно симпатизируете (например, протестантских «традиционалистов»), может вести эсхатологический фанатизм; - тех, к кому вы относились с подозрением (Иран), приходится признавать временными союзниками; - у вашего собственного народа есть слабые места — иконоборчество, униатство, соблазн мимикрии под Запад, — которые уже однажды разрушали Рим и могут разрушить вас.
Вся эта беседа, при всей своей аналитической плотности, в конечном счете сводит нас к довольно простому, человеческому вопросу: мы хотим жить в мире, где конец света — это «проект», который можно ускорить с помощью ракет, или в мире, где конец — это тайна, а единственная честная позиция — не подгонять пророчества, а учиться видеть реальность трезво и сострадательно, принимая ее такой, как она есть? И если истина многолика и доступна нам только фрагментами — какой фрагмент ты сам выбираешь проживать: фрагмент страха и апокалиптического азарта или фрагмент ответственности, в котором даже в хаосе войны ты стараешься не становиться орудием чужого безумия?