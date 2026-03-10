Андрей Игоревич Масалович, он же КиберДед, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности – о том, как построена (если построена) работа с информационным пространством в регионах России, как осуществляется (если осуществляется) мониторинг социальных сетей, и на сколько эффективно идёт (если идёт) отлов проявлений девиантного поведения в молодёжной среде, а также первых «развед.признаков» раскачивания нашей социальной «лодки» на мигрантской теме и прочих болевых моментах.

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

