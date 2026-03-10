Проклятие размерности, или Чем мониторинг отличается от контроля | Андрей Масалович
Андрей Игоревич Масалович, он же КиберДед, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности – о том, как построена (если построена) работа с информационным пространством в регионах России, как осуществляется (если осуществляется) мониторинг социальных сетей, и на сколько эффективно идёт (если идёт) отлов проявлений девиантного поведения в молодёжной среде, а также первых «развед.признаков» раскачивания нашей социальной «лодки» на мигрантской теме и прочих болевых моментах.
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Контекст появления проблемы - До 2010-х интернет воспринимался как среда бизнеса, обмена файлами и общения. - Постепенно он стал главным источником новостей и средой формирования общественного мнения. - С 2009–2010 годов ведущие страны начали создавать кибервойска и отрабатывать методики информационных операций (Арабская весна, цветные революции). - В России переломным моментом стали события 2011–2012 годов (Болотная), когда стало видно, что через интернет можно «раскачивать» улицу, а государство не успевает реагировать. 2. Рождение систем мониторинга и контрработы - Появились первые структуры, работающие «над водой» (типа «ольгинских троллей») и «под водой» — скрытые команды, которые занимались как мониторингом, так и контрвбросами. - Были попытки создать государственные системы анализа больших данных (аналог Palantir) – «Псков», «Катюша» и др., но они плохо состыковывались с реальностью. - В конце 90-х – начале 2000-х модой стали ситуационные центры: большие экраны, мебель, «красота», но без адекватных данных внутри — на вход поступала либо «фига», либо мертвая официальная статистика. 3. Проблема мониторинга в интернете - Классический мониторинг (читаем вчерашние новости, отчеты, аналитика «по факту») не годится в условиях, когда ты — объект событий, а не зритель. - Для власти важно не констатировать свершившийся факт, а рано увидеть зарождение процесса, чтобы предотвратить массовые акции, провокации и т. д. - Мониторить «весь интернет» невозможно — объемы данных слишком велики. Нужен другой подход. 4. «Проклятие размерности» и модель Барабаши–Альберта - В середине 90-х стало ясно: интернет растет быстрее, чем его успевают обходить поисковые роботы. - Возник вопрос: можно ли не «сканировать все», а понять, как устроена сама сеть. - Математик Альберт Ласло Барабаши показал, что многие сети (телефонные, социальные) — не случайные, а кластерные: люди «кучкуются» в группы. - Это так называемые безмасштабные сети: - В них всегда есть небольшое число крупных «узлов-притяжений» (хабы: крупные СМИ, блогеры, сообщества). - Большинство активности концентрируется именно вокруг этих хабов. - В живой природе действует правило «предпочтительных связей»: бабушка не садится одна у подъезда, а идет на уже существующий рынок; волк не бегает в одиночку, а примыкает к стае. 5. Как это применять к мониторингу - Важно не контролировать весь интернет, а найти ключевые точки притяжения по каждой интересующей теме. - Пример: - Сотрудник банка унес секретные документы и грозит «вывести всех на чистую воду». - Теоретически, он может выложить их где угодно, и кажется, что надо контролировать «весь интернет». - Практически: пока он выложит их на никому не известную страничку — никто не увидит. - Жизнь документа начинается, когда кто-то скажет ему: «Слей вот этим, они как раз собирают компромат на Галактический банк». - То есть документ мгновенно попадает в профильный хаб, и уже оттуда разлетается. - Следовательно, задача — не контролировать океан, а следить за сотней ключевых «рифов», через которые проходят значимые потоки. 6. Матрица интересов и угроз - Для региона или организации составляется матрица интересов/угроз — список тем, важных для безопасности и стабильности: - репутация власти и конкретных лиц; - национальные и религиозные темы (раскачка межнационалки, межконфессиональных конфликтов); - болевые точки региона (ЖКХ, дороги, стройки и т. д.); - действия полиции и критика силовиков; - массовые акции: подготовка, агитация, координация; - активность лидеров мнений, способных быстро «разогреть» аудиторию. - Аналитик поднимает за полгода–год все резонансные события по этим темам и смотрит: - кто первым вбросил; - кто подхватил; - кто начал раскручивать; - кто перевел с локального уровня на федеральный; - кто подключил прокуратуру, силовиков, СМИ. - В итоге выявляется ядро из примерно 100–700 ключевых узлов (люди, паблики, организации, маргинальные СМИ, блогеры, бывшие обиженные сотрудники и т. п.) — за ними и нужно реально следить. 7. Динамичность системы - Этот список не статичен: каждую неделю нужно делать «донацеливание»: - добавлять новые точки, которые вдруг стали влиятельными; - учитывать новые типы событий (например, метеорит в Челябинске и лавина видеорегистраторов). - Но сама система при этом остается маленькой, не превращаясь в тяжелый бюрократический монстр. 8. ЦУР и региональный уровень - Центры управления регионом (ЦУР) — это федеральная структура в регионах, курируемая больше полпредами, чем губернаторами. - Их задача — выравнивать качество управления, не оставляя регионы самим себе (иначе каждый будет «в лес, кто по дрова»). - Но: - при плохом контроле госпрограммы превращаются в источник чистой прибыли, а не решений; - региональные ИТ-системы часто разрознены, несовместимы и устаревшие (пример с баллистическими базами МВД в разных регионах). 9. Американский подход vs российский - По словам собеседника Масаловича, в болевых точках (пример — Западная Украина) американцы действуют тонко и экономно: - они не разбрасывают деньги «с вертолета»; - сначала создают мотивацию — «чем лучше у тебя получится, тем выше шанс, что мы обратим внимание, начнем возить в Штаты, давать гранты»; - люди сначала сами начинают пробовать раскручивать нужную тему, а уже потом успешные получают финансовую поддержку; - остальные видят, что за это платят, и включаются. - У нас же часто: - тема «доходит наверх»; - собирают олигархов, выбирают ответственного: «я возглавлю»; - выделяются сразу большие деньги; - возникают крупные структуры, которые осваивают бюджеты, но проблему часто не решают — и никого «нового» к ресурсу не подпускают. - Так было с молодежной политикой, суицидальными группами, «синими китами», АУЕ, и многими другими темами. 10. Проблемы существующего мониторинга - Даже когда аналитические справки делаются грамотно, внутри есть несколько системных ошибок: 1. Узкий горизонт: смотрят только в рамках региона, не видя, что одно и то же явление одновременно вспыхивает в разных областях (например, девочки с термосами в школах). 2. Отсутствие учета предыстории: если в другом регионе уже был сценарий «теплые остановки – они не теплые – скандал – прокуратура – федеральная повестка», можно было бы с первой новости понимать, чем это грозит. 3. Смена цели на отчетность: - в конце отчета идет перечисление: «губернатор выступил, сделали два ролика, десять репостов, 25 тысяч охвата, столько-то лайков…» - но это не отвечает на главный вопрос: а куда пойдет обычный человек «из соседнего двора», если что-то бахнет? В канал губернатора или к оппозиционерам/телеграм-помойкам? 11. Ключевой тест эффективности - Настоящий тест: выйти во двор, спросить случайного человека: - «Если где-то рядом что-то случится, где ты будешь смотреть правду?» - Если ответ: «В канал губернатора, в наш городской ресурс, там всегда первым и без вранья» — система работает. - Если он пойдет: - к оппозиции; - в анонимные помойки; - или «куда попало» — государственная система не выполняет свою главную функцию: удерживать доверие и внимание. 12. Идея «на самом деле в…» - Масалович приводит концепцию Юрия Подоляки (2014 год): - нужны локальные группы формата: «На самом деле в Херсоне», «На самом деле в Мелитополе» и т.д. - это группы, которые ведут местные ребята, без истерики и официоза, но с реальной вовлеченностью. - В мирное время они: - привлекают аудиторию; - оттягивают людей от враждебных каналов; - В критический момент через них можно: - быстро донести свою версию событий; - не дать чужим нарративам захватить повестку. - Эту идею пытались реанимировать сравнительно недавно уже с прописанными методиками (что и как писать, как реагировать на вбросы), но массово это так и не реализовано. 13. Attention и ИИ-метафора - Масалович сравнивает правильный мониторинг с механизмом attention в современных нейросетях (трансформер): - город — как сеть перекрестков; - на каждом — стрелка компаса; - возле бомбы стрелка отклоняется; - сверху можно мгновенно увидеть область, где «что-то не так». - Мониторинг должен быть не тотальным «прочесыванием», а умением мгновенно увидеть локальную аномалию. 14. Ресурс детей и молодежи - Идея кибердружин — правильная по сути: - сами школьники и студенты лучше всего видят, какие группы и движи появляются в их среде. - Их задача — не «бороться», а подавать сигнал, что «отсюда пошел дым». - Но ответственность и реакция должны быть у взрослых структур. - Пример конструктивной цифровизации — «цифровой ГТО»: - школьники отжимаются/делают физическую активность, смартфон фиксирует; - за это начисляется внутренняя «крипта» школы; - за нее можно покупать плюшки — пирожки вместо компота, билеты в кино, мерч; - появляются те, кто пытается обмануть систему — и те, кто их технологически ловит. - Простая идея, которая может одновременно: - мотивировать на физическую активность; - учить программированию и ИИ (ловля читеров); - создавать позитивный цифровой опыт, а не только токсичный. 15. Цифрофанатизм vs цифролуддизм - Вокруг цифровизации идет конфликт: - одни хотят «все запретить, цифра — зло»; - другие — «оцифровать все подряд». - Но цифра — инструмент: - ей можно разлагать, а можно выстраивать здоровые практики; - ключевой вопрос — кто и с каким смыслом ею пользуется.
Подробный выводВ этом видео обсуждается не просто технический вопрос «как мониторить соцсети», а гораздо более глубокая проблема: что такое управление в эпоху, когда информационное пространство стало не оболочкой, а средой самой политики, войны, воспитания и разрушения.
1. Мониторинг ≠ контрольОсновная мысль: мониторинг сам по себе не равен управлению, так же как просмотр камер видеонаблюдения не равен предотвращению преступлений. - Классическая модель: - мы собираем данные; - готовим отчеты; - рисуем красивую аналитику; - отчитываемся о пройденных лайках и репостах. - Но события, которые действительно меняют ситуацию — массовые выходы на улицы, вспышки агрессии, межнациональные конфликты, травля школьников, уход молодежи в суицидальные или радикальные сообщества — рождаются раньше, чем их увидит «вчерашняя аналитика». То, что Масалович называет «проклятием размерности», можно переформулировать так: чем больше данных мы пытаемся охватить, тем меньше мы реально понимаем, если не умеем выделять узлы смысла, а не просто «информационные единицы». Отсюда первое философское следствие: в мире, где информации слишком много, истинной ценностью становится не знание фактов, а способность обнаруживать точки напряжения, те места, где сеть — человеческая или цифровая — начинает дрожать.
2. Интернет как живая сеть, а не абстрактный хаосБезмасштабная модель Барабаши–Альберта — это, по сути, математическое признание очень простого человеческого факта: люди тянутся к уже существующим очагам внимания. - Мы не строим свою информационную картину мира «с нуля»; - Мы прилипляемся к уже готовым кластерам — «эти про политику», «эти про кино», «эти про фитнес». То же самое в духовной, политической, культурной жизни: - человек редко создает собственную систему ценностей, он встраивается в уже существующую: религию, движение, сообщество, идеологию. Если принять это всерьез, становится ясно: - бороться с радикализацией, экстремизмом или депрессией на уровне отдельных аккаунтов бессмысленно; - работать нужно с «узлами притяжения» — сообществами, лидерами, местами доверия. И здесь мы выходим на этический парадокс. С одной стороны, государство (или любая мощная структура) естественно хочет управлять этими узлами: видеть их, контролировать, иногда подменять или создавать свои. С другой — если оно делает это грубо, с навязчивой символикой и тотальной отчетностью, оно теряет главное — доверие. Человек идет не туда, где красивее логотип, а туда, где ему верят и где он чувствует, что его не используют как статистику для отчета.
3. Деньги vs мотивацияКонтраст между американским и российским подходом в видео подан жестко, местами карикатурно, но в нем есть важное зерно. - Там (в описанном кейсе): - сначала создается поле мотивации: «если ты будешь в этом хорош, мы тебя заметим»; - люди пробуют сами, без гарантий грантов и зарплат; - успешные получают ресурс, остальные видят, что это возможно. - У нас: - наверх доходит сигнал о проблеме; - сверху спускается решение: «надо возглавить»; - выделяются денежные мешки; - вокруг этих денег создаются устойчивые структуры, первичная цель которых — не потерять поток финансирования. В итоге, «грантоед» и «бюджетный активист» часто оказывается ближе к логике паразита, чем к логике лекаря. Он не заинтересован в решении проблемы окончательно — иначе исчезнет сама причина его существования и финансирования. Здесь проступает еще одна философская линия: система, которая боится остаться без проблем, будет бессознательно воспроизводить проблемы, чтобы не обесценить саму себя. Это напоминает и религиозные структуры, которым выгодно сохранять чувство вины; и бюрократию, которой выгодно сохранять сложность процедур; и некоторые НКО, для которых «вечная борьба» — форма вечного финансирования.
4. Доверие как главный ресурсСцена с «рандомным человеком во дворе» — очень точный психологический тест: Ответ «в канал губернатора» означал бы, что власть — не только аппарат и силовой ресурс, но еще и полноценный субъект доверия в инфопространстве. На уровне метафоры это близко к религиозному вопросу: к кому ты пойдешь, когда заболит по-настоящему? К священнику? Психологу? Дружескому блогу? Телеграм-помойке? Или останешься один? Если человек в момент острого напряжения бежит не к тебе, значит, сколько бы ты ни строил ситуационных центров и ЦУРов, в самой глубине ты не являешься для него точкой опоры. И это уже не про мониторинг, а про образ мира: кто для нас — «гарант смысла», «точка проверки реальности»? Государство? Авторитетный блогер? Телеграм-канал? Пересуды в чатике? Здесь мы неожиданно оказываемся на пересечении психологии, политики и духовности: - на индивидуальном уровне это вопрос: «Кому я доверяю, когда сам не понимаю, что происходит?» - на уровне общества — вопрос о том, кто формирует базовое чувство реальности.
5. «На самом деле в…» как попытка вернуть реальностьИдея локальных каналов типа «На самом деле в Мелитополе» — это в сущности попытка восстановить связь между местной реальностью и ее отражением. Сегодня часто: - реальность живет своей жизнью; - инфополотно — своей: чужие описывают твой город, твою улицу, твою войну, твою беду. Когда канал ведут местные, без истерики, но с участием, появляется шанс: - не дать чужому нарративу полностью перекодировать твою повседневность; - создать пространство, где твой опыт и коллективный опыт совпадают хотя бы частично. Это сильно похоже на идею «малой общины» в религии или психодраме: группа, где ты можешь проверить, что то, что ты видишь и чувствуешь, не полностью сошло с ума. Но такие структуры нельзя просто «построить по приказу». Их можно: - аккуратно поддержать; - не разрушать; - не превращать сразу в «говорящую голову» с повесткой и отчетностью. Иначе они тут же утратят ту самую подлинность, ради которой люди туда пришли.
6. Внимание как ресурс управленияМетафора с attention из нейросетей интересна тем, что в ней объединяются: - технический алгоритм; - психологический механизм внимания человека; - политический и управленческий инструмент. Attention в трансформере делает то же, что делает взрослая, здравая психика: - среди огромного потока стимулов выделяет те, где особенно нарушен привычный рисунок; - не просматривает все подряд, а «вздрогнув», фокусируется там, где «стрелка компаса» ведет себя странно. Человек, у которого attention разрушен: - либо цепляется за любой шум (инфозависимость, doomscrolling); - либо, наоборот, глушит все, пропуская важные сигналы (выученная беспомощность). Государство, у которого attention разрушен: - либо захлебывается во всем подряд, превращая мониторинг в бессмысленную свалку; - либо просыпается только на взрывы, игнорируя фазы зарождения проблем. Отсюда практический вывод: и индивидуальная психика, и общественная система управления нуждаются в тренировке внимания, а не только в наращивании мощности сенсоров.
7. Цифра как пространство выбора, а не судьбыИдея «цифрового ГТО» хороша именно тем, что: - не отрицает цифровую среду; - не идеализирует ее; - использует как средство перевода энергии подростков в более здоровые формы. Это напоминает принцип многих духовных практик: - не уничтожать желания, а перенаправлять их; - не подавлять энергию, а канализировать ее в конструктивные русла. Противоположные крайности: - «Все запретить, телефоны отобрать, тикток закрыть» — порождают подполье, двойную мораль, еще более токсичную среду. - «Все оцифровать, геймифицировать, замерить и монетизировать» — превращают человека в набор метрик и KPI, обнуляя внутреннюю свободу. Зрелый подход — признать: - цифра — неизбежная часть среды; - в ней также действуют законы доверия, общности, справедливости; - значит, нужны пространства, где эти законы отрабатываются в здоровой форме — как те же школьные криптовалюты, честные локальные каналы, добровольные кибердружины.
Практический нерв разговораЕсли снять все математические и технические слои, в беседе остается несколько очень человеческих вопросов: 1. Кому мы верим, когда страшно и непонятно? 2. Кто управляет нашим вниманием — мы, или кто-то другой? 3. Строим ли мы структуры, которые действительно лечат боль, или только оформляют ее в красивые отчеты? 4. Готовы ли мы создавать маленькие, но честные точки притяжения — в городе, школе, регионе — вместо того, чтобы бесконечно раздувать центры с большими экранами и мертвой статистикой? В терминах Масаловича мониторинг становится настоящим управлением только тогда, когда: - он видит не только данные, но динамику узлов влияния; - он не тонет в количестве, а держит фокус на качестве — на доверии, предыстории, узлах притяжения; - и когда власть не боится услышать реальные сигналы от «низов», а не только красивые числа от своих же подрядчиков. И здесь возникает вопрос, который каждый может задать себе отдельно от государства, регионов и систем: