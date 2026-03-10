Погиб мой друг, брат, кум и просто огромная часть меня.

Гайдук был необычным человеком. Обладая энциклопедическими знаниями он мог спокойно дать в морду, отстаивая свои убеждения. В последнее время в морду не давал, убеждения отстаивал на фронте, с оружием в руках.

Женя был настоящим командиром, отцом для своих бойцов. Если где-то было пекло, он шёл туда первым и только потом шли его парни. Так получилось и в это раз…

Помню, как при неудачном штурме Часового Яра, Женя получил ранение в глаз и стоял перемотанным, как пират, на базе. Собиралась новая группа, снова на штурм, так Гайдука, только вышедшего с позиций, трёхсотого пришлось держать бойцам за руки, потому что он вместо госпиталя собирался вновь идти в атаку. Потом было ещё ранение, был представлен к ордену Мужества. Поразительной храбрости был человек. А ещё в короткие промежутки между боевыми выходами он писал статьи, в блиндаже под Соледаром написал книгу. Его работоспособности я очень завидовал. Мы много времени провели вместе и даже в моменты отдыха он вскакивал в 5 утра и начинал бегать, создавать какие-то движения, делать зарядку, в общем, что угодно, чтобы не давать мне спать, я его любил за это. За его вечное стремление что-то делать.

Знаю его больше 20 лет, но особенно мы продружились в первые дни войны, когда в команде Движения ЗА ПРАВДУ поехали на освобождённые территории. Чего там только не было, это история для целого романа. В общем, тогда мы каким-то чудом остались живы, но Гайдук всегда ходил и вечно смеялся, ему всё было нипочём.

В Херсонесе мы крестили моего сына, Гайдук стал моим кумом. Теперь мой сын пронесёт имя своего крёстного отца через всю свою большую жизнь, запомнив его героем.

На войну мы собирались вместе, вместе прошли учебку в «Стали», вместе были на позициях. Когда у меня заканчивался контракт в «Родне», я спросил у Жени: «Готов ли ты взять на себя это всё», он сказал что готов. В тот момент мне стало ужасно страшно и гордо за этого Человека с большой буквы. Он собирался воевать до победы, и сделал бы это, если бы смерть его не остановила.

У нашего брата осталось трое детей, хотя Женя считал, что у него их пятеро. Когда в 2020 году умер наш общий товарищ, Гайдук постоянно помогал его двум детям. Не только деньгами, но и возил их с далёкого Урала в Москву, Сочи проводил с ними время.

Николаев Евгений Викторович останется в нашей памяти навсегда. Останется своей жизнью, поступками, литературными трудами и своими детьми. Спи спокойно, наш родной Женька.

Все, кто знали его, помолитесь за погибшего воина Евгения, сейчас это будет лучшая помощь.

Роман Хренов

руководитель Движения ЗА ПРАВДУ

