В этом выпуске Анатолий Владимирович Ливри — писатель, публицист и учёный — разбирает, почему скандал вокруг Джеффри Эпштейна вспыхнул именно так, кто мог быть заинтересован в “контролируемом” обнародовании материалов и почему предвыборные обещания раскрыть дело превратились в осторожную дозировку документов. В разговоре обсуждаются внутренние конфликты западных элит, роль медийных империй и связок вокруг клана Максвелл, а также французский контекст дела — от Парижа до политических линий, которые, по версии гостя, остаются в тени громких заголовков.

00:00 — почему снова всплыл Эпштейн

00:59 — главный вопрос: кому и зачем нужен этот скандал

01:21 — обещания Трампа “раскрыть всё”: что пошло не так

02:10 — конфликт истеблишментов

04:14 — версии про внутренние расколы элит и их последствия

06:12 — “скандал как ширма”: что, по словам гостя, может скрываться глубже

10:20 — зачем вскрывать слабые места системы и кому это полезно

21:19 — первый приговор Эпштейну и как работает “мягкая” система наказаний

22:59 — Роберт Максвелл и медийная инфраструктура вокруг кейса

25:36 — 2019: арест Эпштейна и взрывная фаза истории

26:48 — почему после инаугурации документы начали “маскировать”

34:41 — вмешательство Конгресса и границы публичности

36:47 — французская часть: параллели и “своё досье”

41:34 — почему Франции это особенно больно и важно

52:42 — французские скандалы и “выкуп” репутаций

56:09 — финальные выводы: демократия, элиты и тёмная сторона системы

01:07:27 — завершение

