В XVII веке существовал путь, по которому русские первопроходцы проникали в глубь Сибири. Мангазейский морской ход вёл в легендарный город Мангазею — «златокипящую» пушную столицу. Но в конце столетия путь был закрыт по указу царя, а технология постройки кочей — уникальных арктических судов — оказалась утрачена.

Сегодня энтузиасты восстанавливают эту технологию и проходят маршрут поморов заново. В новом выпуске Егор Яковлев, историк флота Кирилл Назаренко и путешественник Евгений Шкаруба говорят о том, как оживает история освоения Арктики — и как каждый может стать её частью:

— Мангазея: почему этот город был так важен для Московского государства

— Коч: технические характеристики и уникальность поморского судна

— Маршрут: как поморы проходили через льды Карского моря и Ямальский волок

— Экспедиция 2024 года: 2,5 месяца пути, 25 участников и встреча с медведем

— Строительство карбаса и планы на будущее: как построить коч и шхуну

— Реконструкция как наука: почему погружение в материальный мир прошлого даёт новые знания

00:00 – Что такое Мангазейский морской ход?

02:58 – Как появился этот маршрут и почему его закрыли

06:42 – Археологические находки и реконструкция коча

10:31 – Характеристики коча: размеры, парус и гидроизоляция

14:31 – Как плавали во льдах в XVII веке

16:44 – Прохождение маршрута за 2,5 месяца: этапы и сложности

21:58 – Мангазея: население, быт и угрозы

23:18 – Идея реконструкции: от карбаса до кругосветки

26:18 – Карбас — универсальная поморская лодка

32:35 – Итоги путешествия

37:52 – Строительство коча: проблемы и планы

42:23 – Как участвовать в реконструкции и экспедициях

43:37 – Опасности прибрежных областей: «няша», приливы и медведи

46:21 – Значение исторической реконструкции