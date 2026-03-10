Константин Кант: Кибервоины: от стрелка до инженера
На официальном сайте организации Defence Visual Information Distribution Service 20 февраля была опубликована статья Б. Рэна о прошедшем в Соединённых Штатах армейском конкурсе инноваций в сфере БПЛА.
«Пенсильвания. Команда солдат из 28-й пехотной дивизии победила в первом в истории армии США конкурсе на лучший беспилотный летательный аппарат. В соревновании, проходившем с 17 по 19 февраля 2026 года, на испытательном полигоне Хантсвил, штат Алабама, приняли участие военнослужащие действующей армии, Национальной гвардии и армейского резерва. Конкурс проводился в трех номинациях: “Лучший оператор”, “Лучшее тактическое подразделение” и “Лучшая инновация”. Конкурс инноваций выиграл проект, получивший название Project R.E.D. (Recovery Exploitation Drone). Для конкурса использовался беспилотник, оснащенный программным обеспечением для распознавания объектов с поддержкой искусственного интеллекта, для идентификации сбитых вражеских или дружественных дронов, а также роботизированная рука из углеродного волокна, напечатанная на 3D-принтере, с когтями, для захвата сбитого дрона, доставки его в ремонтную мастерскую, с целью изучения и использования в дальнейшем.
Соревнования в категории “Тактический отряд”, также называемые соревнованиями “охотник-убийца”, начинались с физических упражнений. Затем солдаты переместились со своим снаряжением на 1000 метров в район цели, где использовали свои беспилотники для определения целей и их уничтожения.
Министр обороны Дэн Дрисколл присутствовал на церемонии награждения 19 февраля и вручил победителям памятные знаки».
На пассаже про захват вражеского коптере следовало бы остановиться более подробно. Действительно на первом этапе войны дронов, многие специалисты по обе стороны фронта «трофеили» БПЛА (как правило, мультироторного типа), перепрограммировали и использовали по своим надобностям.
Однако со временем специалисты пришли к выводу, что даже «задавленный» РЭБовцами коптер – источник опасности. Поэтому хитрость теперь заключалась в том, что в дроны стали интегрировать немного взрывчатки, которая инициировалась по команде от гироскопа беспилотника. На деле это выглядело так: бойцы «приземлили» дрон противника и решили его «затрофеить», например, на запчасти. Но гироскоп коптера работает автономно, фиксирует эволюции беспилотника в любопытных руках тоже автономно, без команды от оператора). Трофей крутят – вертят в руках (а счётчик установлен, например, на 15 поворотов трофея вокруг своей оси), приносят в расположение, где взрывчатка детонирует, калеча бойцов.
Исходя из сказанного можно заключить, что перемещение вражеского БПЛА к себе на позиции, с помощью дрона, оснащённого роботизированным манипулятором – так себе идея.
В публикации Фила Стюарта и Идриса Али («Рейтер»*), от 7 ноября 2025 года, Дэн Дрисколл говорит, что армия США планирует всерьёз оснащать БПЛА свои подразделения:
«Армия США планирует закупить не менее миллиона беспилотников в течение следующих двух-трех лет и может приобретать от полумиллиона до миллионов беспилотников ежегодно в последующие годы, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл.
В интервью агентству Reuters Дрисколл подробно рассказал о значительном наращивании масштабов плана армии по закупке беспилотников, признав при этом сложности, связанные с тем, что крупнейшее подразделение вооруженных сил США сегодня ежегодно приобретает лишь около 50 000 беспилотников.
«Это непростая задача. Но мы вполне способны её выполнить», — сказал Дрисколл.
Он говорил по телефону во время визита в Пикатинни Арсенал, где рассказал об экспериментах с «сетевыми снарядами» — средствами защиты, позволяющими захватывать беспилотники сетями, а также о новых взрывчатых веществах и электромагнитных средствах, интегрируемых в системы вооружения.
Миниатюрные и недорогие беспилотники оказались одним из самых эффективных видов оружия в войне, где обычные боевые самолёты встречаются относительно редко из-за высокой концентрации зенитных систем вблизи линии фронта».
Стало интересно, каким образом происходили соревнования по применению БПЛА, потому что три года назад мы принимали участие в совершенно инновационных для своего времени соревнованиях «Прорыв», где для выполнения боевой задачи обязательным этапом было использование беспилотника. Давайте сравним соревнования, памятуя о том, что в наши дни специалист на передовой и в тылу должен уметь работать не только со своим оружием, но и быть одновременно и пилотом БПЛА и борцом с беспилотными системами противника.
Материалы о том, как проходили соревнования я нашёл на страницах пентагоновского издания «Задачи и цели». Статья вышла 22 февраля, автор Николас Слейтон.
«В рамках первого конкурса «Лучший беспилотник для боевых действий» военнослужащие соревновались на квадрокоптерах, испытывали новые изобретения и проверяли тактику применения беспилотников в наступательных операциях.
Трёхдневные соревнования, прошедшие на прошлой неделе в Центре передового опыта армейской авиации и Центре передового опыта маневрирования в Хантсвилле, штат Алабама, собрали военнослужащих, работающих над быстро расширяющимся использованием беспилотных летательных аппаратов».
По словам Слейтона, подразделениям было просто сказано: «Отправьте к нам своих лучших операторов БПЛА». Таким образом, команды были сформированы из представителей армии, национальной гвардии и резерва.
В соревнованиях также действовали довольно свободные правила в отношении оборудования. Подразделения также привозили свои собственные БПЛА, что давало армии представление о том, какие виды вооружения лучше всего подходят для поля боя.
Сами соревнования проходили по очень знакомой нам схеме подобных мероприятий. Команды из малых групп (боевые пары) должны были быстро замаскироваться на местности, эвакуировать манекен, изображающий раненого, а затем установить и запустить свои комплекты дронов. Работа по мишеням тоже осуществлялась парой: один военнослужащий управлял разведывательным дроном, предназначенным для обнаружения целей, а другой работал ФПВ–дронами, уничтожая обнаруженные цели.
«Заключительная часть мероприятия представляла собой не столько соревнование по установленным стандартам и целям, сколько возможность для солдат продемонстрировать свои собственные изобретения. Команды представляли свои собственные творения, предметы или модификации, предназначенные для выполнения конкретных задач или содействия в развертывании БПЛА в боевых условиях».
О соревнованиях за океаном достаточно. Вспомним, как прошли соревнования «Прорыв», в которых принимал участие автор данной статьи.
Основная задача организаторов соревнований была проста – сделать нагрузки естественными для соревнующихся малых групп. Все упражнения выполнялись строго в СИБЗ, боевых шлемах и с полным боекомплектом. Стрельба велась боевыми, по мишеням, оборудованным системой «БЛИК», которая фиксирует попадание пули в броневую сталь мишени.
Все этапы соревнований были подчинены выполнению боевой задачи. На первом этапе надо было огнём из личного оружия подавить мишени, которые находились на расстоянии 50-300м, после чего перемещаться от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга огнём, и согласовывая между парами свои действия по радиосвязи. Трое ведут огонь по мишеням, один перемещается между укрытиями. Если система БЛИК на одной из мишеней не фиксирует попадание пули, то над мишенью загорается лампочка красного цвета, и, если в этот момент кто–нибудь из бойцов не находится за укрытием, он превращается в «трёхсотого», оказывает себе самопомощь, занимается самоэвакуацией, пока его товарищи продолжают подавлять мишени, прикрывая друг друга при замене магазинов. Следующий этап происходит нон–стоп: напяливание противогазов, бросок двух дымовых шашек и перемещение ползком к следующему рубежу, где первая пара поражает мишени, а вторая «тралит» кошкой вход в бункер. В бункере надо обнаружить ящик учебных миномётных мин, после чего, также взаимно прикрывая друг друга, доставить ящик на следующий этап.
К моменту, когда первая пара с ящиком, приходит на рубеж работы с БПЛА, накапливается усталость и внимание рассеивается. На рубеже один из бойцов активирует беспилотник и готовится к запуску, пока второй боец маскирует позицию миномёта. Один из бойцов пилотирует коптер и наблюдает за противником, готовясь корректировать огонь. Второй боец разворачивает миномёт и готовится вести огонь по опорному пункту противника. В это время вторая пара, пройдя тоннель, занимается подавлением противника. После того, как учебные мины разрываются на позициях противника, соревнования продолжаются. Группе предстоит штурм «опорника», эвакуация одного из участников в жёлтую, затем в зелёную зону, оказание расширенной догоспитальной помощи манекену и многое – многое другое.
Время не стоит на месте, и в прошедших недавно соревнованиях бойцам соревнующихся команд приходилось надевать очки и пилотировать и эмуляторы ФПВ–дронов, и настоящие квадрокоптеры.
Необычным путём пошли французские специалисты – они обучают своих военных печатать дроны на 3D–принтере, собирать их, что называется, «на коленке» и пилотировать.
Исходя из многочисленных материалов военных гайдов, запрос на обучение внешних пилотов за рубежом пришёл к единому стандарту. Курсы проводятся сначала онлайн, потом специалистов готовят очно, давая им навыки сборки, ремонта и пилотажа. Удостоверение внешнего пилота валидируется в других странах.
С радостью я узнал от коллег–инструкторов, что наиболее полный курс боевого внешнего пилота проводится сейчас в Российском Университете Спецназа. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что основная задача курса – подготовить грамотного бойца, который знает, как обслуживать, программировать и пилотировать беспилотные летательные аппараты. Курсы доступны как сотрудникам подразделений, так и гражданским специалистам.
Резюмируя, можно сказать, что современный воин – это специалист по тактике, стрельбе, такмеду и по работе с БПЛА.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В США прошёл первый в истории армии конкурс на лучший БПЛА и работу с ним (Хантсвил, Алабама, 17–19 февраля 2026 года). - Конкурс имел три номинации: 1. Лучший оператор 2. Лучшее тактическое подразделение 3. Лучшая инновация - Победу в конкурсе инноваций одержал проект Project R.E.D. (Recovery Exploitation Drone): - БПЛА с ИИ-распознаванием объектов для идентификации сбитых дронов (и своих, и вражеских). - Оснащён роботизированной 3D‑печатной рукой из углеволокна с «когтями» для захвата и эвакуации сбитого дрона в ремонт/на изучение. - Категория «Тактический отряд» (формат «охотник–убийца»): - Физические упражнения, марш-бросок 1000 м со снаряжением. - Использование дронов для обнаружения и поражения целей. - Министр армии США Дэниел Дрисколл: - План – закупить не менее миллиона БПЛА за 2–3 года. - В дальнейшем – от 0,5 до 1 млн дронов ежегодно. - Сейчас армия покупает ~50 000 БПЛА в год – рост на порядок–два. - Идут эксперименты с: - сетевыми системами перехвата дронов; - новыми взрывчатыми веществами; - электромагнитными средствами поражения. - Автор текста критически оценивает идею эвакуации вражеских дронов: - На раннем этапе «войны дронов» трофейные коптеры перепрограммировали и использовали. - Позже появились ловушки: в дрон интегрируют ВВ, инициируемые по сигналу от гироскопа (фиксирует вращения и перевороты). - Сценарий: бойцы затрофеили дрон, крутят в руках, несут в расположение – после заданного числа переворотов срабатывает взрыв. - Вывод автора: транспортировка вражеского дрона к себе даже с помощью БПЛА-манипулятора – потенциально опасная и сомнительная идея. - Массовые БПЛА в войне: - Дешёвые и компактные дроны стали одним из ключевых видов оружия в условиях насыщения фронта ПВО. - Пилот БПЛА и борец с вражескими дронами – теперь типовая роль для бойца. - Американский конкурс (по материалам Nicholas Slayton, «Задачи и цели»): - Формат: Best Squad Drone Competition / Лучший беспилотник для боевых действий. - Военные участвовали на квадрокоптерах, испытывали новые тактики, техники, модификации. - Команды формировались по принципу: «Присылайте лучших операторов БПЛА». - Были допущены собственные дроны подразделений – армия смотрит, что реально работает на поле боя. - Схема упражнений: - Быстрая маскировка малых групп. - Эвакуация «раненого» (манекена). - Развёртывание и запуск дронов. - Работа парами: - один – оператор разведывательного дрона (поиск целей); - другой – оператор FPV‑дронов (уничтожение целей). - Завершение – не жёсткое соревнование, а демонстрация собственных изобретений и модификаций для применения БПЛА. - Сравнение с российскими соревнованиями «Прорыв» (опыт автора): - Главный принцип – максимальная естественность боевых нагрузок: - Полная экипировка, СИБЗ, шлем, боекомплект. - Стрельба боевыми по мишеням с системой БЛИК (фиксирует попадания по бронестали). - Этапы «Прорыва» тесно связаны с единой боевой задачей, а не отдельными конкурсами: 1. Подавление мишеней на дистанции 50–300 м. 2. Перемещение от укрытия к укрытию с взаимным прикрытием и радиосвязью. 3. Система БЛИК + красная лампа = моделирование поражения: - если в момент «обстрела» боец вне укрытия – он «300‑й», самопомощь и самоэвакуация. 4. Надевание противогазов «нон-стоп», бросок дымовых шашек, ползком к следующему рубежу. 5. Поражение мишеней первой парой, вторая – тралит вход в бункер кошкой. 6. Поиск учебного ящика с миномётными минами, вынос его под прикрытием. 7. На рубеже работы с БПЛА: - усталость, рассеянное внимание – условия, приближенные к реальному бою; - один боец запускает и ведёт БПЛА (разведка и корректировка огня миномёта); - другой маскирует и разворачивает миномёт, готовится к стрельбе по опорнику противника. 8. Вторая пара после тоннеля подавляет противника. 9. Разрывы учебных мин по позициям противника. 10. Далее – штурм опорного пункта, эвакуация бойца в «жёлтую» и «зелёную» зоны, расширенная догоспитальная помощь манекену и т.д. - В более поздних соревнованиях: - участники уже работают с FPV‑очками; - тренируются и на эмуляторах FPV‑дронов, и на реальных квадрокоптерах. - Французский подход: - Военных учат печатать дроны на 3D‑принтере, собирать «на коленке» и пилотировать. - Особый акцент на самостоятельном производстве и инжиниринге, а не только на пилотаже. - Международный подход к подготовке внешних пилотов: - Сформирован условно единый стандарт обучения: - Сначала онлайн‑курс. - Затем очная подготовка: сборка, ремонт, пилотаж. - Удостоверение внешнего пилота признаётся и в других странах. - Российский Университет Спецназа: - Проводит наиболее полный курс боевого внешнего пилота: - Обслуживание, программирование, пилотирование БПЛА. - Курс доступен как сотрудникам силовых подразделений, так и гражданским специалистам. - Итоговый образ современного бойца: - Тактик и стрелок. - Специалист по тактической медицине. - Оператор, обслуживающий и программист БПЛА. - Фактически – комбинация стрелка, связиста, инженера и киберпилота.
Подробный выводЕсли отбросить внешний блеск соревнований, за описанием проступает вполне трезвый и даже жёсткий вывод: образ «воина будущего» уже не миф и не маркетинговая картинка, а повседневная необходимость. Причём это не «терминатор» с экзоскелетом, а очень человеческий, устающий, ошибающийся боец, на плечи которого навешивают всё больше ролей – от стрелка до инженера БПЛА.
1. Дрон как продолжение солдатаВ США и России мы видим два стиля, но одну тенденцию: - Американский конкурс делает акцент на инновациях и модульности: - свободные правила по оборудованию; - демонстрация собственных модификаций; - попытка собрать «рынок идей» внутри армии. - Российские соревнования «Прорыв» концентрируются на органической вшитости БПЛА в боевую задачу: - дрон не самодостаточен, он встроен в связку «стрелок–медик–миномёт–разведка»; - все действия – в условиях усталости, перегрузки и стресса, максимально похожих на реальный бой. Можно вспомнить из психологии и нейронауки идею о том, что мозг постепенно «присваивает» внешний инструмент как часть тела (эксперименты с резиновой рукой, виртуальной реальностью и т.п.). Здесь ровно то же: БПЛА становится новым органом чувств и новым «конечностью» бойца. Не случайно французов учат не просто летать на дроне, а печатать и собирать его: когда ты понимаешь машину «от винтика до прошивки», она психически воспринимается не как чужое устройство, а как расширение собственной компетентности.
2. Опасность трофеев и иллюзия контроляЭпизод с «умными» минами внутри трофейных квадрокоптеров – почти философская притча: - На первом этапе войны дронов – очень человеческая логика: «Вражескую технику можно использовать против него самого». - На втором этапе – логика ответной эволюции: «Враг ожидает выгоды от трофея, значит трофей станет приманкой-ловушкой». В результате сам акт присвоения чужого превращается в потенциальный самоудар. Мы видим, как простая материальная хитрость (гироскоп + ВВ) обнажает глубинную проблему: желание контролировать и использовать всё, что попадает в руки, оборачивается уязвимостью. В тактическом смысле это значит: - любой трофейный дрон – подозрителен по умолчанию; - эвакуация его в тыл даже с помощью БПЛА‑манипулятора только переносит точку риска – она не отменяется, а откладывается. В философском смысле – напоминание, что: - каждая наша «победа над техникой противника» создаёт новый слой неопределённости; - чем сложнее системы, тем больше зон, где мы только думаем, что контролируем процесс. Это похоже на взаимоотношение человека с ИИ: мы создаём инструмент, чтобы управлять реальностью, а потом начинаем зависеть от решений, которые уже не полностью понимаем. Война дронов – это своего рода демонстрация того, как быстро инструмент становится зеркалом наших слепых зон.
3. Массовость дронов и «демократизация войны»Планы США закупать миллионы дронов – это не просто рост цифр, а смена качества войны: - Раньше война ассоциировалась с крупной техникой: танки, самолёты, тяжелая артиллерия. - Сейчас центр тяжести смещается в сторону: - массовых малых БПЛА; - распределённых сетей сенсоров и ударных платформ; - дешёвых «умных» боеприпасов. Если проводить аналогию с программированием: это переход от монолитного приложения к микросервисной архитектуре войны. Вместо одного «огромного сервиса» (бомбардировщика) – тысяча маленьких узкоспециализированных дронов, каждый из которых дёшев, заменим и нацелен на конкретную функцию. Парадокс в том, что чем доступнее становится технология, тем меньше порог входа в войну: научиться собирать дроны «на коленке», как во Франции, или проходить онлайн‑курс внешнего пилота – это уже не «ракетный факультет МГТУ», а более массовый путь. С этической стороны это страшновато: война, как и программирование, может стать «массовой компетенцией». Боец – уже не только носитель силы, но и носитель инфраструктуры войны.
4. Современный воин: гибрид стрелка и инженераОбраз, который вытекает из текста, предельно конкретен: Современный воин: - умеет стрелять и действовать тактически в группе; - владеет тактической медициной (самопомощь, эвакуация, догоспитальная помощь); - работает с БПЛА: - запуск, пилотирование, коррекция огня; - базовое обслуживание и ремонт; - в идеале – программирование и модификации. То есть это военнослужащий как full-stack-специалист: - «frontend» – пилотаж и тактика на передовой; - «backend» – обслуживание, настройка, возможно прошивки и протоколы связи; - «DevOps» – интеграция всего этого в общую боевую задачу под стрессом, с усталостью, с риском. С точки зрения психологии и физиологии это увеличивает нагрузку в разы: - мозг должен одновременно: - отслеживать угрозы; - управлять огнём; - пилотировать дрон (2D/3D-ориентация, задержка сигнала); - думать о медицине и эвакуации. По сути, воин превращается в узел сложной системы, а не только в носителя автомата. И это сближает его с ролью инженера/оператора высокотехнологичного производства, только производство – это уже не детали машин, а конфигурирование поля боя.
5. Обучение как новый фронтИнтересный момент: и на Западе, и у нас формируется стандартизированная модель обучения внешних пилотов: - онлайн-теория → очная практика; - сборка, ремонт, пилотаж; - кросс‑национальная валидация удостоверений. Это говорит о том, что государства уже примерно признали: «дроновый» компонент войны – это не временный тренд, а долгосрочный структурный элемент. Российский Университет Спецназа со своим «полным курсом боевого внешнего пилота» – часть этого же процесса: война всё сильнее опирается на человеческий капитал, а не только на железо. Техника быстро устаревает, а вот навык интеграции стрельбы, медицины и БПЛА – становится универсальным. Если смотреть шире, это типичный процесс: - как когда‑то пехотинец учился стрелять из автомата и пользоваться радиостанцией; - так теперь он вынужден овладевать миниатюрной «авиацией». И здесь возникает тонкий вопрос истины: насколько долго человек ещё остаётся центром этого процесса, а не становится придатком к сети датчиков и алгоритмов?
6. Главный сдвиг: от «героя с автоматом» к «узлу боевой сети»В сумме текст показывает не просто соревнования или технические новинки, а антропологический сдвиг: - Вчерашний образ воина – физическая сила, выносливость, владение оружием. - Сегодняшний образ – смешение оператора дронов, техника и медика. - Завтрашний, возможно, – боец, который большую часть времени не стреляет сам, а: - управляет роем БПЛА; - анализирует данные с ИИ‑систем; - принимает решения в условиях постоянного информационного шума. Где здесь правда о войне и человеке? С одной стороны, всё становится технологичнее и «чище» на экране – экраны, очки, интерфейсы, графики. С другой – физический, кровавый, телесный аспект никуда не девается: эвакуация раненых, догоспитальная помощь, усталость, страх. Можно сказать, что война всё более превращается в киберфизическую систему, где неразрывно переплетены: - железо (дроны, миномёты, броня); - софт (ИИ‑распознавание, гироскопические ловушки, навигация); - люди (боль, усталость, ошибки, обучение, мотивация). И тут вопрос уже не только военной практики, но и внутреннего выбора: насколько человек успевает оставаться субъектом, а не превращаться в управляемый элемент потока алгоритмов, приказов и технических регламентов?
Финальный вопрос для размышленияЕсли современный воин всё больше становится гибридом стрелка, медика, инженера и оператора БПЛА, то где проходит граница, за которой он из субъекта, принимающего решения, превращается в «человеческий модуль» огромной боевой машины? И как в условиях такой технизации сохранить в человеке не только эффективность, но и человеческое измерение истины – способность видеть не только цель на экране, но и смысл своих действий?