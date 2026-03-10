На официальном сайте организации Defence Visual Information Distribution Service 20 февраля была опубликована статья Б. Рэна о прошедшем в Соединённых Штатах армейском конкурсе инноваций в сфере БПЛА.

«Пенсильвания. Команда солдат из 28-й пехотной дивизии победила в первом в истории армии США конкурсе на лучший беспилотный летательный аппарат. В соревновании, проходившем с 17 по 19 февраля 2026 года, на испытательном полигоне Хантсвил, штат Алабама, приняли участие военнослужащие действующей армии, Национальной гвардии и армейского резерва. Конкурс проводился в трех номинациях: “Лучший оператор”, “Лучшее тактическое подразделение” и “Лучшая инновация”. Конкурс инноваций выиграл проект, получивший название Project R.E.D. (Recovery Exploitation Drone). Для конкурса использовался беспилотник, оснащенный программным обеспечением для распознавания объектов с поддержкой искусственного интеллекта, для идентификации сбитых вражеских или дружественных дронов, а также роботизированная рука из углеродного волокна, напечатанная на 3D-принтере, с когтями, для захвата сбитого дрона, доставки его в ремонтную мастерскую, с целью изучения и использования в дальнейшем.

Соревнования в категории “Тактический отряд”, также называемые соревнованиями “охотник-убийца”, начинались с физических упражнений. Затем солдаты переместились со своим снаряжением на 1000 метров в район цели, где использовали свои беспилотники для определения целей и их уничтожения.

Министр обороны Дэн Дрисколл присутствовал на церемонии награждения 19 февраля и вручил победителям памятные знаки».

На пассаже про захват вражеского коптере следовало бы остановиться более подробно. Действительно на первом этапе войны дронов, многие специалисты по обе стороны фронта «трофеили» БПЛА (как правило, мультироторного типа), перепрограммировали и использовали по своим надобностям.

Однако со временем специалисты пришли к выводу, что даже «задавленный» РЭБовцами коптер – источник опасности. Поэтому хитрость теперь заключалась в том, что в дроны стали интегрировать немного взрывчатки, которая инициировалась по команде от гироскопа беспилотника. На деле это выглядело так: бойцы «приземлили» дрон противника и решили его «затрофеить», например, на запчасти. Но гироскоп коптера работает автономно, фиксирует эволюции беспилотника в любопытных руках тоже автономно, без команды от оператора). Трофей крутят – вертят в руках (а счётчик установлен, например, на 15 поворотов трофея вокруг своей оси), приносят в расположение, где взрывчатка детонирует, калеча бойцов.

Исходя из сказанного можно заключить, что перемещение вражеского БПЛА к себе на позиции, с помощью дрона, оснащённого роботизированным манипулятором – так себе идея.

В публикации Фила Стюарта и Идриса Али («Рейтер»*), от 7 ноября 2025 года, Дэн Дрисколл говорит, что армия США планирует всерьёз оснащать БПЛА свои подразделения:

«Армия США планирует закупить не менее миллиона беспилотников в течение следующих двух-трех лет и может приобретать от полумиллиона до миллионов беспилотников ежегодно в последующие годы, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл.

В интервью агентству Reuters Дрисколл подробно рассказал о значительном наращивании масштабов плана армии по закупке беспилотников, признав при этом сложности, связанные с тем, что крупнейшее подразделение вооруженных сил США сегодня ежегодно приобретает лишь около 50 000 беспилотников.

«Это непростая задача. Но мы вполне способны её выполнить», — сказал Дрисколл.

Он говорил по телефону во время визита в Пикатинни Арсенал, где рассказал об экспериментах с «сетевыми снарядами» — средствами защиты, позволяющими захватывать беспилотники сетями, а также о новых взрывчатых веществах и электромагнитных средствах, интегрируемых в системы вооружения.

Миниатюрные и недорогие беспилотники оказались одним из самых эффективных видов оружия в войне, где обычные боевые самолёты встречаются относительно редко из-за высокой концентрации зенитных систем вблизи линии фронта».

Стало интересно, каким образом происходили соревнования по применению БПЛА, потому что три года назад мы принимали участие в совершенно инновационных для своего времени соревнованиях «Прорыв», где для выполнения боевой задачи обязательным этапом было использование беспилотника. Давайте сравним соревнования, памятуя о том, что в наши дни специалист на передовой и в тылу должен уметь работать не только со своим оружием, но и быть одновременно и пилотом БПЛА и борцом с беспилотными системами противника.

Материалы о том, как проходили соревнования я нашёл на страницах пентагоновского издания «Задачи и цели». Статья вышла 22 февраля, автор Николас Слейтон.

«В рамках первого конкурса «Лучший беспилотник для боевых действий» военнослужащие соревновались на квадрокоптерах, испытывали новые изобретения и проверяли тактику применения беспилотников в наступательных операциях.

Трёхдневные соревнования, прошедшие на прошлой неделе в Центре передового опыта армейской авиации и Центре передового опыта маневрирования в Хантсвилле, штат Алабама, собрали военнослужащих, работающих над быстро расширяющимся использованием беспилотных летательных аппаратов».

По словам Слейтона, подразделениям было просто сказано: «Отправьте к нам своих лучших операторов БПЛА». Таким образом, команды были сформированы из представителей армии, национальной гвардии и резерва.

В соревнованиях также действовали довольно свободные правила в отношении оборудования. Подразделения также привозили свои собственные БПЛА, что давало армии представление о том, какие виды вооружения лучше всего подходят для поля боя.

Сами соревнования проходили по очень знакомой нам схеме подобных мероприятий. Команды из малых групп (боевые пары) должны были быстро замаскироваться на местности, эвакуировать манекен, изображающий раненого, а затем установить и запустить свои комплекты дронов. Работа по мишеням тоже осуществлялась парой: один военнослужащий управлял разведывательным дроном, предназначенным для обнаружения целей, а другой работал ФПВ–дронами, уничтожая обнаруженные цели.

«Заключительная часть мероприятия представляла собой не столько соревнование по установленным стандартам и целям, сколько возможность для солдат продемонстрировать свои собственные изобретения. Команды представляли свои собственные творения, предметы или модификации, предназначенные для выполнения конкретных задач или содействия в развертывании БПЛА в боевых условиях».

О соревнованиях за океаном достаточно. Вспомним, как прошли соревнования «Прорыв», в которых принимал участие автор данной статьи.

Основная задача организаторов соревнований была проста – сделать нагрузки естественными для соревнующихся малых групп. Все упражнения выполнялись строго в СИБЗ, боевых шлемах и с полным боекомплектом. Стрельба велась боевыми, по мишеням, оборудованным системой «БЛИК», которая фиксирует попадание пули в броневую сталь мишени.

Все этапы соревнований были подчинены выполнению боевой задачи. На первом этапе надо было огнём из личного оружия подавить мишени, которые находились на расстоянии 50-300м, после чего перемещаться от укрытия к укрытию, прикрывая друг друга огнём, и согласовывая между парами свои действия по радиосвязи. Трое ведут огонь по мишеням, один перемещается между укрытиями. Если система БЛИК на одной из мишеней не фиксирует попадание пули, то над мишенью загорается лампочка красного цвета, и, если в этот момент кто–нибудь из бойцов не находится за укрытием, он превращается в «трёхсотого», оказывает себе самопомощь, занимается самоэвакуацией, пока его товарищи продолжают подавлять мишени, прикрывая друг друга при замене магазинов. Следующий этап происходит нон–стоп: напяливание противогазов, бросок двух дымовых шашек и перемещение ползком к следующему рубежу, где первая пара поражает мишени, а вторая «тралит» кошкой вход в бункер. В бункере надо обнаружить ящик учебных миномётных мин, после чего, также взаимно прикрывая друг друга, доставить ящик на следующий этап.

К моменту, когда первая пара с ящиком, приходит на рубеж работы с БПЛА, накапливается усталость и внимание рассеивается. На рубеже один из бойцов активирует беспилотник и готовится к запуску, пока второй боец маскирует позицию миномёта. Один из бойцов пилотирует коптер и наблюдает за противником, готовясь корректировать огонь. Второй боец разворачивает миномёт и готовится вести огонь по опорному пункту противника. В это время вторая пара, пройдя тоннель, занимается подавлением противника. После того, как учебные мины разрываются на позициях противника, соревнования продолжаются. Группе предстоит штурм «опорника», эвакуация одного из участников в жёлтую, затем в зелёную зону, оказание расширенной догоспитальной помощи манекену и многое – многое другое.

Время не стоит на месте, и в прошедших недавно соревнованиях бойцам соревнующихся команд приходилось надевать очки и пилотировать и эмуляторы ФПВ–дронов, и настоящие квадрокоптеры.

Необычным путём пошли французские специалисты – они обучают своих военных печатать дроны на 3D–принтере, собирать их, что называется, «на коленке» и пилотировать.

Исходя из многочисленных материалов военных гайдов, запрос на обучение внешних пилотов за рубежом пришёл к единому стандарту. Курсы проводятся сначала онлайн, потом специалистов готовят очно, давая им навыки сборки, ремонта и пилотажа. Удостоверение внешнего пилота валидируется в других странах.

С радостью я узнал от коллег–инструкторов, что наиболее полный курс боевого внешнего пилота проводится сейчас в Российском Университете Спецназа. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что основная задача курса – подготовить грамотного бойца, который знает, как обслуживать, программировать и пилотировать беспилотные летательные аппараты. Курсы доступны как сотрудникам подразделений, так и гражданским специалистам.

Резюмируя, можно сказать, что современный воин – это специалист по тактике, стрельбе, такмеду и по работе с БПЛА.

Константин Кант