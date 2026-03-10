Вспомнил, как весь футбольный мир заставляли скорбеть по черному наркоману и уголовнику Джорджу Флойду, который помер от коктейля ковида с передозом во время задержания за очередное преступление.

Сотни футбольных клубов и сборных с вековыми историями заставляли тысячи футболистов-миллионеров унижаться. Не один раз, а весь сезон, каждый матч начинали с коленопреклонения. По Сталину в СССР меньше скорбели.

Редкие игроки отказывались принимать участие в этом дурдоме и тут же становились объектами истеричной травли, не только со стороны обезумевших BLM-активистов, но и со стороны клубов, футбольных федераций и даже своих коллег.

И вот проходит 5 лет, американцы бомбят женскую школу в Иране, убивают 179 (!) девочек.

Через 3 месяца в США чемпионат мира по футболу.

Хоть одна сборная или национальная федерация заявила о бойкоте или хотя бы протесте?

Может какой-нибудь футболист высказался, мол ехать в такую страну играть в там футбол – себя не уважать.

Ладно, окей, футболисты в целом не особо умные, у них есть агенты, которые держат нос по ветру повесточки. А повестка по данному поводу молчит.

Но в этом мире, в каждой стране, есть сотни абсолютно бесполезным феминистских организаций, которые устраивают истерики по любому поводу и без, когда хоть как-то, хоть полунамеком ущемляют женщин.

Глобальное фемсообшество в 2020 году активно включилось BLM-протесты, хотя Джордж Флойд имел опыт съемок в порно, уголовное дело получил за то, что ограбил беременную женщину, угрожая ей пистолетом – то есть по всем фемпонятиям лицо недостойное какого-либо сочувствия. Но команда сверху поступила и фемки всего мира побежали трястись в падучей по «невинно убиенному».

А тут 179 (!) девочек (!) сожгли одной ракетой. Где вся эта истеричная свора? Где требования отмены чемпионата? Где акции у национальных федераций футбола с требований бойкота?

Ничего нет. Команда сверху не поступила. Все молчат. Ничего не произошло.