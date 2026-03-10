Команда сверху не поступила. Все молчат. Ничего не произошло.
Вспомнил, как весь футбольный мир заставляли скорбеть по черному наркоману и уголовнику Джорджу Флойду, который помер от коктейля ковида с передозом во время задержания за очередное преступление.
Сотни футбольных клубов и сборных с вековыми историями заставляли тысячи футболистов-миллионеров унижаться. Не один раз, а весь сезон, каждый матч начинали с коленопреклонения. По Сталину в СССР меньше скорбели.
Редкие игроки отказывались принимать участие в этом дурдоме и тут же становились объектами истеричной травли, не только со стороны обезумевших BLM-активистов, но и со стороны клубов, футбольных федераций и даже своих коллег.
И вот проходит 5 лет, американцы бомбят женскую школу в Иране, убивают 179 (!) девочек.
Через 3 месяца в США чемпионат мира по футболу.
Хоть одна сборная или национальная федерация заявила о бойкоте или хотя бы протесте?
Может какой-нибудь футболист высказался, мол ехать в такую страну играть в там футбол – себя не уважать.
Ладно, окей, футболисты в целом не особо умные, у них есть агенты, которые держат нос по ветру повесточки. А повестка по данному поводу молчит.
Но в этом мире, в каждой стране, есть сотни абсолютно бесполезным феминистских организаций, которые устраивают истерики по любому поводу и без, когда хоть как-то, хоть полунамеком ущемляют женщин.
Глобальное фемсообшество в 2020 году активно включилось BLM-протесты, хотя Джордж Флойд имел опыт съемок в порно, уголовное дело получил за то, что ограбил беременную женщину, угрожая ей пистолетом – то есть по всем фемпонятиям лицо недостойное какого-либо сочувствия. Но команда сверху поступила и фемки всего мира побежали трястись в падучей по «невинно убиенному».
А тут 179 (!) девочек (!) сожгли одной ракетой. Где вся эта истеричная свора? Где требования отмены чемпионата? Где акции у национальных федераций футбола с требований бойкота?
Ничего нет. Команда сверху не поступила. Все молчат. Ничего не произошло.
Комментарий редакции
Подробный вывод и разборЗдесь на самом деле несколько слоев: мораль, политика, медиа и наша человеческая психология.
1. Двойные стандарты как симптом управляемой моралиАвтор, по сути, говорит: «Когда выгодно – нам говорят, кого оплакивать, и мир встает на колени. Когда невыгодно – 179 убитых девочек превращаются в тишину. Значит, массовая мораль – это не совесть, а технология управления». В этом есть неприятная, но во многом точная мысль: - Повестка в медиа и спорте часто формируется не снизу, а корпорациями, политическими элитами и крупными НКО, которые имеют: - деньги; - доступ к каналам коммуникации; - рычаги давления (спонсоры, контракты, репутационные риски). - Когда крупные организации (ФИФА, УЕФА, лиги, бренды, НКО) синхронно двигают одну тему (BLM, гендер, климат), это почти никогда не чистый стихийный порыв – это совокупность интересов, идеологии и PR-стратегий. - В ситуации, где интересы мощных акторов задеты или неудобны (бомбежка, жертвы, особенно если виновный – “своя” страна или союзник), механизм включается наоборот: - замалчивание; - размытие ответственности; - отсутствие символических жестов. В результате мораль выглядит избирательной и лицемерной: одна смерть – святая, другая – статистика.
2. Спорт, бизнес и мораль: иллюзия «совести» индустрииФутбол и большой спорт в тексте – символ. С одной стороны, они подаются как универсальная сцена: тут можно проявить солидарность, гуманизм, уважение к жертвам и т.д. С другой – это многомиллиардный бизнес, зависящий от: - спонсоров; - телеправ; - политического климата; - регуляторов (национальные федерации, лиги, международные организации). Поэтому: - Футболисты и клубы часто оказываются заложниками повестки: - если надо встать на колено – они встанут; - если надо промолчать – промолчат; - если кто-то отказывается участвовать в ритуале – он рискует контрактами, карьерой и репутацией. - Их молчание по “неудобным” темам – не просто «глупость спортсменов», как пишет автор, а страх и зависимость: - у них есть агенты, юристы, медиа-менеджеры, которые говорят: «Этого не трогай, иначе будут последствия». В этом смысле мир спорта напоминает имперский двор: когда император (мировая повестка) плачет – все вельможи плачут; когда император делает вид, что ничего не случилось – все делают вид, что ничего не случилось.
3. Феминизм и избирательное сочувствиеАвтор обращает отдельное внимание на феминистские движения: - Подчеркивается, что: - феминистки активно участвовали в BLM-кампаниях и защищали Флойда, несмотря на его насильственное прошлое и эпизод с беременной женщиной; - сейчас, когда погибли десятки девочек, массовой реакции нет. Это рождает восприятие, что: - феминистское движение часто действует не из универсальных принципов (“жизни женщин важны всегда”), а встраивается в уже существующую политическую и медийную повестку; - когда повестка синхронизирована с властными или медийными интересами – оно громкое; - когда жертвы неудобны (например, убитые девочки в стране, являющейся противником или “чужим” полем конфликта) – включается выборочное сострадание. Проблема тут не только во «лжи» или «лицемерии», а в человеческом, глубоко психологическом механизме: нам легче сопереживать тем, кого нам заранее показывают как “своих” и “достойных сочувствия”. Медиа и идеология просто усиливают и направляют это.
4. «Команда сверху» как метафора инфантилизма обществаКлючевая фраза текста: На глубоком уровне это про: - инфантилизм массового сознания: мы привыкаем реагировать только тогда, когда нам дают сигнал – “лайкать это”, “скорбеть здесь”, “осуждать вот это”; - привычку к делегированной совести: - вместо собственных моральных критериев мы смотрим, что говорят медиа, лидеры мнений, организации; - это похоже на религию без Бога: есть ритуалы, святые и запреты, но нет личной внутренней ответственности. В итоге: - если трагедия не поддержана официально, через крупные платформы, она как будто и не считается “важной”; - наше сострадание начинает зависеть от алгоритмов новостей и политических интересов, а не от факта человеческой боли. Отсюда – ощущение автора: как будто 179 девочек просто стёрли из символической реальности.
5. Опасность тотальной циничностиОднако есть и обратная крайность: увидев, как мораль используется как инструмент, легко уйти в позицию: Это тоже форма изображения силы, но на деле – бессилие: если всё ложь, то и моя ответственность растворяется. Более сложная, но честная позиция может быть такой: - Да, массовые кампании часто управляемы и манипулятивны. - Да, двойные стандарты реальны и отвратительны. - Но при этом: - отдельные люди в этих движениях могут быть искренними; - отдельные жесты могут быть проявлением реального сострадания; - сам факт, что мы чувствуем возмущение несправедливостью, говорит о том, что в нас есть собственная шкала ценностей, отличная от телевизора и повестки. Задача – не стать марионеткой повестки, но и не превратиться в тотально ожесточённого наблюдателя, для которого любая эмпатия – “проект ЦРУ / Кремля / корпораций”.
6. Практический вывод: что делать отдельному человеку?Субъективно мир выглядит так: одних жертв делают иконой, других стирают; одна смерть – «историческая», другая – «побочный ущерб». Это несправедливо. Но на уровне отдельной жизни есть вещи, которые можно сделать: 1. Развивать собственную чувствительность к боли других, не дожидаясь “команды сверху”. Видеть не только “официальные” жертвы, но и тех, о ком не кричат. 2. Сохранять критическое мышление к повестке: - задавать вопросы: «Почему об этом говорят, а о том – молчат?»; - отслеживать, где моя позиция совпадает с глубинными ценностями, а где – с интересами чужих структур. 3. Не обесценивать любые проявления солидарности, но и не романтизировать их. Можно одновременно понимать, что жест коленопреклонения – символически важен для кого-то, и критиковать систему, которая навязывает ритуалы и замалчивает другие трагедии. 4. Локальное действие: почти всегда мы бессильны “остановить чемпионат мира”, но можем поддержать тех, кто страдает: информационно, финансово, волонтёрски, хотя бы на уровне честного разговора. Это не решит геополитику, но формирует наш личный “внутренний миропорядок”. 5. Не путать людей и системы: - футболисты не всегда виноваты в молчании – они частью системы; - феминистки не равны грантовым НКО; - американцы не равны Пентагону. Осуждая структуру, важно не скатываться в ненависть к анонимным “они”.
Вместо финалаТекст, который вы привели, – крик о том, что массовая мораль управляемая и лицемерная. И это, к сожалению, во многом так. Вопрос, который остаётся: