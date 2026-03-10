Клише подборки сюжетов в новостной выпуск велит ставить в конец что-нибудь забавное и расслабляющее. В зоопарке родилась крохотная панда, в местной пиццерии изобрели постную лазанью, в Восточной Европе образованные позавчера страны вновь выясняют отношения, как бабки на базаре. Это настраивает на безмятежный лад на фоне тревожных новостей из других частей света, будь то беспредел, творимый безумными религиозными фундаменталистами против Ирана, столкновения в Афганистане и в Мексике, а также дежурно не замечаемые широкой публикой войны в Судане и Мьянме. Пересказ же украино-венгерского сюжета и правда отдаёт чем-то смешным: в ответ на требования Будапешта разблокировать поставки российской нефти через украинскую территорию президент Владимир Зеленский, годами описывавшийся глобалистской пропагандой как «новый Черчилль» (тоже полутораметровый алконавт с заплетающимся языком), в порыве дипломатичности заявил, что в случае чего ВСУ готовы показать венгерскому премьеру, почём фунт лиха. От таких выкрутасов опешили даже в «единой Европе», срочно залепетав всей Еврокомиссией своему питомцу, что нельзя угрожать европейским лидерам. Даже глава венгерской оппозиции Петер Мадьяр, который обычно что-то ноет про вмешательство России в венгерские выборы и про сидящего под его кроватью кагэбэшника, заявил, что гражданин Зе явно попутал берега. Виляние хвоста собакой, как киево-брюссельские отношения охарактеризовал В.В. Путин 8 марта, и полная потеря чувства иерархии от поверившего в собственную важность вождя аборигенов были бы забавной новостью из мира животных сродни рождению панды или угрозам Си Цзиньпину и Ким Чен Ыну от главы МИД Эстонии, но ряд сюжетов, в которые это вписывается, делает всю эту историю очень пакостной.

Итак, угрозы от Зеленского стали продолжением тянущегося ещё с лета сюжета с нефтепроводом «Дружба»: укры ударили по нему, чем временно приостановили прокачку нефти в Венгрию. Тогда всё удалось быстро решить: Брюссель сделал «цыц», Киев списал всё на происки «коварных русских» (которым, как мы знаем по истории с «Северными потоками», лишь бы собственные трубы взрывать), нефтепровод чудом заработал. 13 февраля Киев почувствовал за собой возможность вмешаться в европейскую политику и вновь заблокировал прокачку нефти. Якобы имевшая место авария на трубопроводе сейчас, если верить Зеленскому, вовсю ликвидируется, но будет устранена – вот беда – только в середине апреля, уже после выборов в Венгрии. Подтекст ясен: выбирайте, дорогие мадьяры, кого надо, а не то ремонт трубопровода затянется ещё. Зависимость Венгрии и примкнувшей к ней Словакии от российской нефти ставит эти две страны (а также ряд других государств юго-востока Европы) в уязвимое положение, чем пользуется Брюссель, пытающийся задавить растущую в этом регионе оппозицию общеевропейской линии.

Ещё недавно венгерский премьер Виктор Орбан (и в меньшей степени – переживший покушение словацкий премьер Роберт Фицо) были своего рода контролируемой фрондой: через них озвучивались очевидные, но очень непопулярные вещи наподобие того, что в условиях нехватки бесплатных денег и усыхания европейских бюджетов никто не будет брать Украину на полноценное содержание Евросоюза. Пару лет назад всё поменялось: стало ясно, что даже такой, чисто символической, оппозиции Европа больше не потерпит – загнали под ковёр французских и германских правопопулистов, пнули румынского питомца Дональда Трампа, заткнули итальянку и француза, наводивших смуту (увы, заткнули лишь временно). Вот и сейчас: нужда в озвучивании горькой правды отпала, так что роль Орбана больше не нужна. Смещение громкого мадьяра (не путать с его конкурентом Мадьяром) выполняется за счёт целенаправленных ударов по устойчивости венгерской валюты (они наносились в конце прошлого года), раскачки ситуации через намёки на внутренние протесты и вот теперь – с помощью шантажа с поставками нефти, которую так дёшево Венгрии больше брать неоткуда.

Ответом на этот шантаж, на неприкрытое давление, связанное со сроками «ремонта», что чудесным образом совпали с венгерскими выборами, на базарное хамство криворожского сына Иудеи стало задержание в Будапеште каравана с киевскими сокровищами. 5 марта в городе на Дунае были задержаны украинские инкассаторы, ехавшие из Австрии: при себе у них было 35 млн евро, 40 млн долларов, 9 кило золота, а главным в группе был бывший генерал украинской разведки.

Примитивные схемы отмывания выделенных Европой денег и впрыскивания их в украинскую теневую экономику на нужды местных элит – давно не сюрприз, как не сюрприз и то, что до киевских паханов доходит лишь меньшая часть отстёгнутого уважаемыми партнёрами, а большая – отправляется на карман к паханам европейским. Сюрпризом стало то, как Киев отреагировал на вскрытие явно мутной темки: то, что в любых других обстоятельствах было бы замято (это как участие государств в сером экспорте оружия – общепринято, но немного стыдно), здесь стало поводом для целого министра иностранных дел Украины потребовать отпустить контрабандистов, вернуть несправедливо похищенное (кучу пачек денег и девять слитков уже изъяли как вещдоки), извиниться и сплясать гопак. Эта хуцпа стала очередным поводом для Европы сказать «а-тя-тя», а для Орбана превратилась в элемент предвыборной агитации: смотрите, мол, кто против нас – обнальщики государственного масштаба. Пока же рейтинги и прогнозы рисуют Орбану и его партии «Фидес» равную борьбу с конкурентами, а то и вовсе поражение, ну а лучший друг мадьярского премьера из-за океана слишком занят в затянувшейся уже на вторую неделю трёхчасовой военной операции против Ирана.