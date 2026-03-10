Илья Титов: Фунт лиха
Клише подборки сюжетов в новостной выпуск велит ставить в конец что-нибудь забавное и расслабляющее. В зоопарке родилась крохотная панда, в местной пиццерии изобрели постную лазанью, в Восточной Европе образованные позавчера страны вновь выясняют отношения, как бабки на базаре. Это настраивает на безмятежный лад на фоне тревожных новостей из других частей света, будь то беспредел, творимый безумными религиозными фундаменталистами против Ирана, столкновения в Афганистане и в Мексике, а также дежурно не замечаемые широкой публикой войны в Судане и Мьянме. Пересказ же украино-венгерского сюжета и правда отдаёт чем-то смешным: в ответ на требования Будапешта разблокировать поставки российской нефти через украинскую территорию президент Владимир Зеленский, годами описывавшийся глобалистской пропагандой как «новый Черчилль» (тоже полутораметровый алконавт с заплетающимся языком), в порыве дипломатичности заявил, что в случае чего ВСУ готовы показать венгерскому премьеру, почём фунт лиха. От таких выкрутасов опешили даже в «единой Европе», срочно залепетав всей Еврокомиссией своему питомцу, что нельзя угрожать европейским лидерам. Даже глава венгерской оппозиции Петер Мадьяр, который обычно что-то ноет про вмешательство России в венгерские выборы и про сидящего под его кроватью кагэбэшника, заявил, что гражданин Зе явно попутал берега. Виляние хвоста собакой, как киево-брюссельские отношения охарактеризовал В.В. Путин 8 марта, и полная потеря чувства иерархии от поверившего в собственную важность вождя аборигенов были бы забавной новостью из мира животных сродни рождению панды или угрозам Си Цзиньпину и Ким Чен Ыну от главы МИД Эстонии, но ряд сюжетов, в которые это вписывается, делает всю эту историю очень пакостной.
Итак, угрозы от Зеленского стали продолжением тянущегося ещё с лета сюжета с нефтепроводом «Дружба»: укры ударили по нему, чем временно приостановили прокачку нефти в Венгрию. Тогда всё удалось быстро решить: Брюссель сделал «цыц», Киев списал всё на происки «коварных русских» (которым, как мы знаем по истории с «Северными потоками», лишь бы собственные трубы взрывать), нефтепровод чудом заработал. 13 февраля Киев почувствовал за собой возможность вмешаться в европейскую политику и вновь заблокировал прокачку нефти. Якобы имевшая место авария на трубопроводе сейчас, если верить Зеленскому, вовсю ликвидируется, но будет устранена – вот беда – только в середине апреля, уже после выборов в Венгрии. Подтекст ясен: выбирайте, дорогие мадьяры, кого надо, а не то ремонт трубопровода затянется ещё. Зависимость Венгрии и примкнувшей к ней Словакии от российской нефти ставит эти две страны (а также ряд других государств юго-востока Европы) в уязвимое положение, чем пользуется Брюссель, пытающийся задавить растущую в этом регионе оппозицию общеевропейской линии.
Ещё недавно венгерский премьер Виктор Орбан (и в меньшей степени – переживший покушение словацкий премьер Роберт Фицо) были своего рода контролируемой фрондой: через них озвучивались очевидные, но очень непопулярные вещи наподобие того, что в условиях нехватки бесплатных денег и усыхания европейских бюджетов никто не будет брать Украину на полноценное содержание Евросоюза. Пару лет назад всё поменялось: стало ясно, что даже такой, чисто символической, оппозиции Европа больше не потерпит – загнали под ковёр французских и германских правопопулистов, пнули румынского питомца Дональда Трампа, заткнули итальянку и француза, наводивших смуту (увы, заткнули лишь временно). Вот и сейчас: нужда в озвучивании горькой правды отпала, так что роль Орбана больше не нужна. Смещение громкого мадьяра (не путать с его конкурентом Мадьяром) выполняется за счёт целенаправленных ударов по устойчивости венгерской валюты (они наносились в конце прошлого года), раскачки ситуации через намёки на внутренние протесты и вот теперь – с помощью шантажа с поставками нефти, которую так дёшево Венгрии больше брать неоткуда.
Ответом на этот шантаж, на неприкрытое давление, связанное со сроками «ремонта», что чудесным образом совпали с венгерскими выборами, на базарное хамство криворожского сына Иудеи стало задержание в Будапеште каравана с киевскими сокровищами. 5 марта в городе на Дунае были задержаны украинские инкассаторы, ехавшие из Австрии: при себе у них было 35 млн евро, 40 млн долларов, 9 кило золота, а главным в группе был бывший генерал украинской разведки.
Примитивные схемы отмывания выделенных Европой денег и впрыскивания их в украинскую теневую экономику на нужды местных элит – давно не сюрприз, как не сюрприз и то, что до киевских паханов доходит лишь меньшая часть отстёгнутого уважаемыми партнёрами, а большая – отправляется на карман к паханам европейским. Сюрпризом стало то, как Киев отреагировал на вскрытие явно мутной темки: то, что в любых других обстоятельствах было бы замято (это как участие государств в сером экспорте оружия – общепринято, но немного стыдно), здесь стало поводом для целого министра иностранных дел Украины потребовать отпустить контрабандистов, вернуть несправедливо похищенное (кучу пачек денег и девять слитков уже изъяли как вещдоки), извиниться и сплясать гопак. Эта хуцпа стала очередным поводом для Европы сказать «а-тя-тя», а для Орбана превратилась в элемент предвыборной агитации: смотрите, мол, кто против нас – обнальщики государственного масштаба. Пока же рейтинги и прогнозы рисуют Орбану и его партии «Фидес» равную борьбу с конкурентами, а то и вовсе поражение, ну а лучший друг мадьярского премьера из-за океана слишком занят в затянувшейся уже на вторую неделю трёхчасовой военной операции против Ирана.
Теги события:
венгрия украина орбан нефтепровод скандалы отмывание денег евросоюз шантажИлья Титов
Комментарий редакции
Краткие тезисы текста1. Новостное «развлечение на десерт» - В конце новостных выпусков по клише ставят что‑то забавное, чтобы сгладить впечатление от тяжёлых тем. - История с Украиной и Венгрией подаётся как нечто почти фарсовое, но на деле оказывается весьма мрачной. 2. Заявление Зеленского и реакция Европы - Зеленский грубо «пообещал» показать венгерскому премьеру Орбану, «почём фунт лиха», в ответ на требования Будапешта разблокировать поставки нефти через Украину. - Даже в ЕС это сочли перебором: Еврокомиссия и оппозиция в Венгрии дистанцируются от слов Зеленского, фиксируется «потеря чувства иерархии» и дипломатических рамок. 3. История с нефтепроводом «Дружба» - Летом Украина уже ударяла по нефтепроводу, временно остановив прокачку нефти в Венгрию. - В феврале снова произошла «авария», из‑за которой прокачка заблокирована, и ремонт «по странному совпадению» растянут до середины апреля — уже после выборов в Венгрии. - Подтекст: давление на выборы в Венгрии, завуалированный шантаж — «выбирайте правильно, иначе ремонт затянется». - Венгрия и Словакия сильно зависят от российской нефти и потому уязвимы для такого шантажа, которым фактически пользуется Брюссель, продавливая единую линию ЕС. 4. Орбан как «контролируемая фронда» и изменение правил игры - Раньше Орбан (и в меньшей степени Фицо) были удобной «легальной оппозицией внутри системы», озвучивали неприятные истины (например, что ЕС не потянет Украину на полном содержании). - С ростом напряжения в Европе даже символическая оппозиция стала не нужна: правопопулистов во Франции и Германии прижали, румынского «клиента Трампа» и других смутьянов — тоже. - Вывод автора: сейчас Орбан как «речь горькой правды» системе не нужен, его постепенно «выдавливают» через: - давление на венгерскую валюту, - организацию и нагнетание внутреннего протестного потенциала, - использование энергетического шантажа (нефть) в связке с избирательным циклом. 5. «Украинский караван» в Будапеште - В Венгрии задержан караван инкассаторов с Украины: 35 млн евро, 40 млн долларов, 9 кг золота, во главе — бывший генерал украинской разведки. - Это преподносится как элемент схем отмывания европейских денег, которые частично идут к украинским элитам, частично — «к европейским паханам». - Автор подчёркивает, что обычно подобные истории тихо заминаются (как и «серый» экспорт оружия), но здесь Украина громко и агрессивно требует: - отпустить задержанных, - вернуть деньги и золото, - фактически признать правомерность схем. - Для Орбана это становится удобной предвыборной картинкой: «Смотрите, кто на нас давит — государственные обнальщики». 6. Политический контекст и уязвимость Орбана - Рейтинги показывают риск поражения Фидес и самого Орбана или, по крайней мере, очень сложную борьбу. - Союзник Орбана «за океаном» (намёк на Трампа) занят военной операцией против Ирана и не может активно поддерживать. - В целом, складывается картина атак на суверенитет Венгрии через: - энергетическую зависимость, - финансовое давление, - медийный и политический прессинг. 7. Общая интонация и вывод автора текста - Текст язвительный, с оскорбительными и медикаментозно‑ироническими сравнениями (в адрес Зеленского, украинских элит, части европейских политиков). - События подаются как грязная закулисная возня элит, где: - Украина — не только «жертва», но и активный инструмент шантажа и коррупционных схем, - ЕС — не «сообщество ценностей», а пирамидальная структура давления и контроля, - Орбан — одновременно и объект давления, и выгодный для автора образ «последнего, кто озвучивает неудобную правду».
Подробный вывод и философское осмыслениеКлючевая линия текста — это не столько Венгрия, Украина и нефть сами по себе, сколько демонстрация того, как в позднем политическом мире идеология подменяет реальность, а моральные лозунги — экономические и силовые интересы. С одной стороны, автор показывает довольно классический геополитический сюжет: - есть зависимость от ресурсов (венгерская и словацкая уязвимость по нефти); - есть политическая надстройка, которая этой зависимостью пользуется (Брюссель и, косвенно, Вашингтон); - есть региональная «фронда», которая слишком громко говорит про ограничения этой системы (Орбан, частично Фицо); - есть инструмент давления — Украина, через которую можно одновременно: - шантажировать энергетикой, - перераспределять финансовые потоки, - легитимировать принуждение к «правильной» политике под видом морального выбора. На уровне политической технологии это выглядит довольно буднично: слабое звено (страна, живущая на внешних деньгах и воюющая, то есть зависимая) используется как удобный рычаг для воздействия на другое слабое звено (страна, зависимая от чужих энергоносителей и от решений Брюсселя). Схема симметрична: один заложник управляет другим, а оба зависят от «старших». Но интереснее здесь другое — как это подаётся, как это воспринимается и как это формирует «правду» в головах людей.
1. Конфликт картинок, а не реальностейОфициальная европейская риторика часто выстраивает картинку: - Украина — однозначная жертва агрессии, «форпост демократии»; - ЕС — пространство ценностей, солидарности, законности; - Орбан и прочие «популисты» — мешающие прогрессу ретрограды и агенты чужих влияний. Автор текста предлагает противоположную картинку: - Украина — коррумпированная полукриминальная территория, служащая инструментом шантажа и обнала; - ЕС — лицемерная бюрократическая машина, подавляющая инакомыслие; - Орбан — последний голос здравого смысла, говорящий неудобную правду о границах европейской щедрости и цинизме элит. Важно заметить: ни одна из этих картинок не является чистой правдой. Обе — упрощённые модели, обслуживающие свой лагерь: - Да, Украина действительно страдает и действительно зависит от внешних денег, а война — не выдумка. - Да, коррупция, теневые схемы, серые потоки оружия и денег — столь же реальны, как и идеалы «свободы и демократии», которые ими прикрывают. - Да, Орбан может быть одновременно и прагматичным защитником национальных интересов, и политиком, который использует конфликт с Брюсселем для внутренней мобилизации. - Да, ЕС сочетает в себе и элементы правового пространства, и элементы имперской пирамиды. Мы видим борьбу мифов, где каждая сторона называет себя носителем истины, а противника — мошенником. Автор текста честно (хотя и односторонне) наклоняет поле: или вы с циничной реальной Венгрией и против лицемерной Европы и коррумпированной Украины, или вы на стороне «глобалистского кукольного театра». Но реальность сложнее — в каждом лагере есть и честные, и коррумпированные, и идеалисты, и циники. На уровне философии это банальный, но важный конфликт: образ мира борется с другим образом мира, а живые люди, их страдания и конкретные факты — остаются фоном.
2. Деньги, нефть и мораль: что здесь иллюзорно?Автор вскрывает болезненную для современного человека тему: под красивыми идеями почти всегда стоят материальные расчёты. - Поддержка Украины оказывается не только моральным жестом, но и: - рынком сбыта оружия, - каналом перераспределения бюджетов, - инструментом давления на Россию, - рычагом влияния на энергобезопасность Европы. - Борьба с популизмом оказывается не только защитой либеральной демократии, но и: - зачисткой альтернативных центров влияния, - попыткой предотвратить политический раскол в ЕС, - защитой интересов бюрократического и финансового классов. Философски это ставит вопрос: где проходит граница между цинизмом и реализмом? - Одна крайность — наивный идеализм: верить, что государства действуют по совести. - Другая — тотальный цинизм: считать, что всё — только деньги и власть, а ценности — чистая мишура. Обе позиции одинаково опасны: - Наивный идеализм делает человека удобным объектом манипуляции. - Тотальный цинизм разрушает доверие и делает невозможным любое общественное сотрудничество, кроме примитивной силы. Зрелая позиция — признавать сложность: да, государства и элиты играют в грязные игры, но внутри этих систем всё же остаются отдельные люди, институты и решения, которые движимы не только алчностью. Если мы всё сведём к «одни воры против других воров», мы откажем себе в праве требовать чего‑то более высокого.
3. Орбан, «фронда» и роль системного еретикаИнтересна мысль о «контролируемой фронде». В любой сложной системе, будь то: - нейросеть (которая нуждается в шуме, случайности, регуляризации, чтобы не переобучаться), - психика человека (которая нуждается в внутреннем критике, сомнении, чтобы не скатиться в фанатизм), - политическая система (которая нуждается в оппозиции, чтобы не деградировать), существование ограниченной, но позволенной оппозиции — полезно. Она: - сбрасывает напряжение, - озвучивает неудобные истины, - служит индикатором, когда система заходит слишком далеко. Текст утверждает, что ЕС решил избавиться даже от такой «регуляризации» — символической фронды в лице Орбана, правых популистов и прочих диссидентов. Если это так, то система становится более монолитной, но и более хрупкой: она меньше допускает сомнение, но и хуже видит собственные ошибки. На уровне личности это похоже на человека, который: - больше не терпит критики, - удаляет из окружения всех, кто говорит неприятное, - замыкается в круге одобрения. Такой человек временно чувствует силу и правоту, но становится уязвимым перед реальностью, которая никогда не полностью совпадает с его представлениями. В этом смысле Орбан в тексте — не просто политик, а символ того внутреннего голоса системы, который ей стал невыносим. Вопрос в том, действительно ли он говорит правду — или просто использует образ «последнего честного» как политический ресурс. Истина, как всегда, смешана: он и отражает часть реальности, и играет свою игру.
4. Украина как инструмент и как субъектАвтор жёстко, часто оскорбительно, изображает Украину как: - криминально-коррумпированный узел, - источник угроз, шантажа и вымогательства, - проводник чужой воли (Брюсселя, Вашингтона). При этом реальность, скорее всего, двойственна: - С одной стороны, да: коррупция, серые схемы, финансовые махинации в воюющей, зависящей от внешней помощи стране — практически неизбежны. - С другой — у такой страны остаётся своя реальная боль, своя реальная субъективность, свои страдания и свой политический выбор, который не сводится к тому, что её «используют». Это важный философский момент: когда мы полностью сводим кого-то к функции инструмента, мы лишаем его статуса субъекта и, по сути, отказываем ему в праве на трагедию. Текст, по сути, говорит: Украина — это механизм шантажа и обнала. Европейская мейнстрим‑картина говорит: Украина — это герой и жертва. Оба описания неполны и удобны прежде всего тем, кто ими пользуется для своих целей. Зрелое восприятие мира требует удерживать противоречие: страна может быть одновременно жертвой и участником грязных игр.
Практический вывод для читателяЕсли отойти от эмоций и пропагандистских слоёв (с обеих сторон), текст даёт несколько практических уроков: 1. Не верить ни одной картинке мира целиком. Любой нарратив — про героев и злодеев, про честных и коррумпированных, про «Европу ценностей» или «крепость традиции» — всегда обрезает сложность ради удобства. Реальность многослойнее. 2. Любое «моральное» давление стоит пересматривать через призму интересов. Там, где вам говорят: «надо поддержать / бойкотировать / осудить во имя ценностей», полезно задать вопрос: кто и что получит в материальном и политическом плане, если мы это сделаем? 3. Оппозиция внутри системы — не баг, а функция. Когда государства, корпорации, сообщества или даже семьи начинают душить любое инакомыслие, это признак не силы, а страха и нарастающей хрупкости. 4. Скандалы с деньгами и схемами — не исключения, а нормальное состояние больших систем. Это не повод впадать в отчаяние и считать, что «все одинаковые», но повод осознать: - любая вера в «абсолютную чистоту» политиков или государств почти наверняка иллюзорна, - задача гражданина — не найти «святого лидера», а постоянно проверять и ограничивать власть. 5. Важнее не выбрать «чью правду», а научиться жить с осознанием относительности любых политических «истин». Истина в политике — всегда частична, контекстуальна и привязана к интересам. Но это не значит, что её нет; это значит, что к ней надо подходить как к процессу: сверять источники, видеть выгоды, не поддаваться исключительно эмоциям.
В итоге текст Ильи Титова — это не только памфлет о Зеленском, Орбане, Венгрии и ЕС; это ещё и иллюстрация того, как каждая сторона стремится монополизировать право на интерпретацию реальности, выдав своё видение за окончательную истину. И вот здесь возникает вопрос, который стоит задать себе не как избирателю, а как человеку: как отличать живую, пусть неудобную реальность от удобных картинок мира, которыми нас кормят — и «европейские ценности», и «антиглобалисты», и все остальные игроки?