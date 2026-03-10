Григорий Пернавский о “Дороге жизни”. Попытки снабжать Ленинград осенью 1941
Как снабжался Ленинград в начале войны и почему голод после начала блокады был неизбежен.
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Формат беседы и роль автора - Григорий Пернавский выступает как популяризатор, не как профессиональный архивный исследователь. - Основой служат работы специалистов по битве за Ленинград (в частности, В. Масунова, Ковальчука и др.). - Сейчас идет медленный, но важный «прорыв» в изучении блокады за счет частичной «архивной революции» и публикации документальных сборников (например, по Дороге жизни). 2. География и уязвимость Ленинграда - Ленинград стоит на Неве, которая вытекает из Ладожского озера и впадает в Финский залив. - Связь с «Большой землей» до войны обеспечивали: - Октябрьская (Николаевская) железная дорога (Ленинград – Москва). - Кировская (Мурманская) железная дорога (север, Мурманск). - Мариинская / Волго-Балтийская водная система. - Ладожское озеро до войны почти не использовали для снабжения южной части, шли по каналам. - Автомобильные дороги в Ленинградском округе были крайне слабо развиты (мало километров с твердым покрытием), автотранспорт для снабжения города имел ничтожное значение. - Ленинград исторически был городом, живущим с завоза, без серьезных стратегических запасов продовольствия. 3. Эвакуация и психологический фон лета 1941 года - После начала войны Ленинград очень рано переведен на осадное положение. - Сразу же началась эвакуация детей, в основном в пригороды и деревни, по британскому образцу (избежать бомбежек, а не разгрузить город по продовольствию). - Многие дети были вывезены в южные районы области, которые вскоре попали под удар немцев; часть вынуждена была вернуться пешком в город. - Рабочих и часть предприятий также начали эвакуировать, но: - Многие горожане не хотели уезжать («Ленинград не сдадим», вера в крепость города, привязанность к жилью и имуществу). - Информация о положении на фронте была искаженной и запаздывающей, люди плохо понимали реальный масштаб угрозы. - В итоге многие, оставшиеся «по собственной воле», позже в дневниках писали, что, если бы понимали, уехали бы первыми. 4. Военная обстановка и фактическое отрезание города - Ленинградский военный округ был огромен по протяженности, но относительно малочислен по войскам: ориентировался прежде всего на войну с Финляндией. - Немцы стремительно прорвались через Прибалтику, вышли к Ленинграду с юга, заняли Псков, Остров, прорвали Лужский рубеж. - Ключевые моменты: - 20 августа 1941 – части 21-й пехотной дивизии захватывают станцию Чудово и перерезают Октябрьскую железную дорогу: прекращается прямое железнодорожное сообщение с Москвой. - Немцы начинают активно бомбить железные дороги, что создает перебои в снабжении уже до полного окружения. - Конец августа – захват станции Мга и выход к Неве: - Невская водная трасса становится простреливаемой, - внутренний железнодорожный узел вокруг Ленинграда теряет маневренность, - сухопутное снабжение фактически обрывается. - Немецкий план – не штурм, а жесткая блокада, удушение города артобстрелами и голодом. 5. Предвоенные и начальные запасы продовольствия - На 21 июня 1941 в Ленинграде были запасы: - Мука – на 52 дня - Крупа – на 89 дней - Мясо – на 38 дней - Животное масло – на 47 дней - Растительное масло – на 29 дней - Система держалась на постоянном завозе, долгосрочные запасы отсутствовали, как и в большинстве стран того времени. - Никаких мощных «госрезервных» складов еще не было создано. 6. Спорная история с Микояном и «засылкой эшелонов» - В мемуарах Микояна есть эпизод: он якобы самовольно перенаправил продовольственные эшелоны в Ленинград, а Жданов по телефону пожаловался Сталину, что склады переполнены. Сталин запретил «засылать сверхплана». - Пернавский и современные исследователи относятся к этому как к поздней байке, не подтвержденной документами: - Мемуары Микояна нередко содержат «художественный свист». - Для Жданова продовольствие не рассматривалось как первоочередная проблема: он ждал штурма, делал ставку на оружие и боеприпасы. - Объективно хранить огромные объемы скоропортящихся продуктов было технически и организационно сложно. 7. Карточная система и первые сокращения норм - С 18 июля 1941 в Ленинграде, как и по всей стране, вводится карточная система: - Категории: рабочие, служащие, иждивенцы, дети до 12 лет. - Иждивенцы – не работающие и не служащие (в т.ч. домохозяйки, старики, многие деятели культуры). - Начальные нормы хлеба: - Рабочие и ИТР – 800 г/день - Служащие – 600 г - Иждивенцы и дети – 400 г - При этом: - Работали столовые и заводские столовые, где отпускали питание сверх карточек. - Продолжалась коммерческая торговля, работали рестораны. - Многие не выбирали даже все карточные нормы. - В июле и августе среднесуточная выпечка хлеба увеличилась (за счет беженцев и пока еще действующей логистики). - После потери Чудово и разрушения снабжения с конца августа начинают происходить перебои, и уже 30 августа принимается первое постановление ГКО о снабжении города через Ладогу и с снижением норм выдачи. 8. Запасы к концу августа и дальнейшее урезание пайков - На 27 августа в наличии: - Мука + зерно – на 17 дней - Крупа – на 29 дней - Рыба – на 16 дней - Мясо – на 25 дней - Сельдь – на 22 дня - Животные жиры – на 29 дней - С 2 сентября нормы снижают: - Рабочие – 600 г - Служащие – 400 г - Иждивенцы, дети – 300 г – это уже граница недоедания. - В магазинах и столовых народ активнее сметает товары, начинается «инстинктивная паника» запасания – но большинство все равно не успевает накопить ничего существенного. - С 11 сентября дальнейшее сокращение: - Рабочие – 500 г - Служащие, дети – 300 г - Иждивенцы – 250 г – для иждивенцев это уже фактически смертный приговор, особенно если нет дополнительных источников еды. 9. Поворот к Ладоге: почему это вообще было отчаянной импровизацией - После захвата Шлиссельбурга (8 сентября) и выхода немцев к Неве: - Перестают работать Ладожские каналы и прямой путь по Неве. - Все суда в Неве и Финском заливе оказываются «заперты» внутри, их нельзя перегнать на Ладогу – немцы бы просто расстреляли их с берега. - Ключевое: все, что могло работать на Ладоге, – это то, что уже находится на Волхове и на самом озере. - Реальный состав флота на Волхове и Ладоге: - 5 озерных и 72 речных буксира; - около 29 озерных и около 100 речных барж. - Большинство этих барж: - деревянные, зачастую конца XIX века, - изношенные, пригодные только для спокойной речной воды, - не рассчитаны на короткую, резкую, многоволновую ладожскую волну южной части озера. 10. Организация водного пути и проблемы логистики - Схема движения грузов: - Поезда до станции Волхов (через Вологду, Повенец, Тихвин). - Перегрузка в Гостинополе на мелкосидящие речные баржи. - По Волхову до Новой Ладоги. - Там – перегрузка на озерные баржи и буксиры Ладожской военной флотилии. - Переход через Ладогу до Осиновца. - В Осиновце: - разгрузка в шлюпки и катера, - доставка к берегу, - разгрузка на платформы узкоколейной ветки, - затем перегрузка в поезда широкой колеи и движение в Ленинград. - Пять перевалок с неизбежными потерями, задержками, разгильдяйством и злоупотреблениями. - Инфраструктура Осиновецкой гавани была в плачевном состоянии: гнилой причал, заиленное (и каменистое) дно, отсутствие навигационных средств; маяк включили только 20 октября. - Ладожские штормы: - Южная Ладога мелкая, с резкой и многовекторной волной. - Баржи, особенно речные и старые деревянные, банально разбиваются. - В Тихой Осиновецкой гавани во время первого шторма разбило 12 барж. - Авиация люфтваффе, особенно 8‑й авиакорпус, активно охотилась за любой целью на озере, повышая потери. 11. Реальные результаты осенней навигации по Ладоге - При всех усилиях: - К началу октября в строю остается 9 озерных и 13 речных барж (остальные потоплены или сильно повреждены). - К концу навигации восстановили до 31 баржи. - Последний конвой с продовольствием приходит 4 декабря 1941 года – корабли флотилии фактически выламываются через лед взрывами, баржи уже не ходят. - Итоговые цифры: - Всего через Ладогу за осень 1941 в Ленинград доставлено около 60 000 тонн грузов, из них примерно 45 000 тонн продовольствия. - На этом фоне: - Даже по минимальной «смертной» норме (после 19 ноября) город и фронт требовали около 620 тонн продовольствия в сутки. - Для покрытия потребностей на 5 месяцев (условно декабрь–апрель) надо было бы завезти около 90 000 тонн только по этой минимальной норме – и это без учета того, что минимальная норма уже приводила к массовой гибели от голода. - Реально завезли продовольствия меньше половины даже от этого минимума. - Вывод: проблему голода решить было физически невозможно при данных ресурсах флота, инфраструктуры и активности врага. 12. Воздушный мост в Ленинград - Созданы специальные авиационные группы (на базе ГВФ и особых полков), использовались в основном Ли‑2 и ТБ‑3, плюс прикрытие истребителями. - Основные задачи: - вывоз оборудования, квалифицированных специалистов, деятелей культуры и искусства; - ввоз дефицитных боеприпасов, взрывателей, моторов, средств связи, оптики; - доставку высококалорийных продуктов, когда стало ясно, что сухопутный / водный подвоз катастрофически недостаточен. - С 15 ноября акцент на продовольствии: шоколад, сало, сгущенка и т.п. - Работали с 10 октября по 25 декабря 1941 года. - Итоги: - Доставлено 6186 тонн грузов, из них: - около 4325 тонн продовольствия, - 1271 тонна боеприпасов, - остальное – прочие грузы. - Вывезено более 50 000 человек: - ~30 тыс. квалифицированных рабочих и специалистов; - >13 тыс. военнослужащих; - ~7 тыс. раненых и больных; - значительная часть – деятели науки и культуры (Ахматова, Зощенко, Шостакович и др.). - Приведена детализированная номенклатура продовольствия, в том числе копченое и прессованное мясо, концентраты, консервы, шоколад, яичный порошок, сгущенное молоко, мука, крупы и т.д. - С 28 ноября, с запуском ледовой дороги, целевой воздушный мост закрыли: самолеты были нужны на других направлениях (включая подготовку к контрнаступлению под Москвой). 13. Вывоз населения по Ладоге - Баржи изначально использовались и для эвакуации: на обратном пути набивали ими людей, чаще всего в ненормированных количествах. - Реальное устройство барж: деревянный корпус, трюм, сруб-«домик» на палубе, минимум управления (румпель), никаких условий для перевозки людей. - Кульминация – трагедия «ладожского Титаника» (баржа № 752) в ночь на 17 ноября 1941 года: - На баржу загрузили от 1100 до 1700 человек (по разным оценкам). - Баржа попала в сильный шторм, трюм заливало, люди выбегали на палубу, их сметало волнами и ударяющимся румпелем, многие вылетали за борт. - Утром баржу и людей в воде добили налетами люфтваффе. - Спасти удалось лишь часть, не менее тысячи человек погибло. - Всего за осеннюю навигацию по Ладоге вывезено от 50 до 104 тысяч человек (по разным данным). - В сравнении с численностью оставшегося населения (около 2,5 млн человек) эта цифра трагически мала. 14. Цифры по завозу оружия, боеприпасов и других грузов - Подробно перечислены номенклатуры, доставленные по воде и железной дороге с 1 сентября по 7 декабря 1941 года: - винтовки, карабины, пулеметы, тела пушек, снаряды, заряды, мины, порох, нитраты, патроны, гранаты; - горючее разных марок (для авиации, танков, автомобилей, керосин, масла); - теплое вещевое имущество (ватники, рукавицы, валенки и т.п.); - продовольственные грузы – в основном рожь, мука, крупа и рыба. - Эти поставки жизненно важны: Ленинград не мог сам обеспечить себя боеприпасами и порохом в достаточном количестве. - Без этого завоза город пал бы раньше – просто от нехватки средств обороны. 15. Падение хлебной выпечки и понятие блокады - До войны среднесуточная выпечка хлеба – около 2050 т (май 1941 г.). - В декабре 1941 г. – около 622 т в сутки (примерно 30 % от довоенного уровня). - При этом численность населения хотя и уменьшилась, но далеко не на 70 %. - Обсуждается тезис «блокады не было» (С. Салонин и др.): - Пернавский подчеркивает: все основные довоенные пути снабжения города были перерезаны врагом. - Ладожская трасса – это узкая, слабо пропускная, нестабильная «ниточка», а не полноценная альтернатива. - Любая осада в истории почти никогда не бывает абсолютно герметичной: всегда есть тоннели, контрабанда, «щели». Это не отменяет факта блокады. - Сравнение с «блокадой» Западного Берлина некорректно: - там снабжение шло огромным количеством транспортных самолетов без противодействия ПВО, - союзники имели гигантские складские ресурсы в Западной Европе, - СССР не сбивал эти самолеты, - горожане могли переходить в восточный сектор за продовольствием (чему позже противодействовали уже англичане и американцы). 16. Архивная и исследовательская проблема - Исследование темы блокады – чрезвычайно трудозатратное: документы размазаны по множеству архивов Москвы и Петербурга, по тематике (экономика, транспорт, военное ведомство). - Сканирование отдельных дел и копирование стоят дорого, особенно для независимых исследователей, живущих вне столиц. - Пернавский и ведущий подчеркивают: - 85 лет прошло с начала войны; - нет внятных причин держать архивы такого периода в полузакрытом и платном режиме; - без массовой оцифровки и публикации документов «по-честному» картину будут заполнять лжецы и манипуляторы, а не ученые. 17. Моральная и политическая перспектива - Голод в Ленинграде – прямое следствие действий врага: немецкой стратегии блокады. Все остальные факторы – вторичные. - Ошибки и некомпетентность советского руководства, безусловно, были, но: - даже при идеальной организации логистики и заранее созданных запасах полностью предотвратить трагедию в тех условиях было бы почти нереально; - любые обсуждения «не было блокады» или «все дела Сталина» часто игнорируют реальные, вычислимые цифры возможностей транспорта, флота и промышленности. - Вся картина – это не только героизм, но и ущербная инфраструктура, недооценка угрозы, объективные физические ограничения. - И все же, при всей чудовищности ситуации, система сумела организовать хоть какое-то снабжение – именно это и спасло город от полного уничтожения.
Подробный вывод и философское измерение1. Что на самом деле показано в этой лекции? Если отбросить детали, видео показывает не только хронику «Дороги жизни», но и границы человеческих и организационных возможностей. Не в абстрактном смысле, а в грубой, матерчатой реальности: - вот количество барж; - вот тоннаж, который физически можно перевезти при данном шторме, данном количестве буксиров и врагов в небе; - вот сколько дней в году навигация вообще возможна. В этом смысле «истина» здесь не идеологическая, а арифметическая. Голод в Ленинграде – это в первую очередь арифметика тоннажа и времени, умноженная на волю противника. 2. Кто виноват: немцы, Сталин, Жданов, «плохая логистика»? Субъективно нам хочется найти одного виноватого: жестокого диктатора, бездушного командующего, недальновидное руководство. Но объективный, «холодный» слой истины таков: - Немецкое командование сознательно выбрало тактику блокады, рассчитывая на голод и моральный надлом. Это первопричина. - Советское руководство явно недооценило вероятность такой формы войны. В их картине мира немцы должны были штурмовать, а не душить. - Ленинград оказался структурно уязвим: город-промышленный монстр, зависящий от двух железных дорог и сезонной водной системы, без стратегических резервов, без развитого автотранспорта. Здесь мы сталкиваемся с болезненной правдой: иногда народ платит за инфраструктурные иллюзии – за веру, что «как-нибудь пронесет», что железная дорога – вечна, а море всегда открыто. 3. Можно ли было «спасти Ленинград»? На эмоциональном уровне хочется сказать: да, если бы вовремя эвакуировали, заранее нагнали продовольствия, подготовили ледовую трассу, построили баржи, развили автодороги. Но если смотреть на цифры: - Чтобы прокормить от 1,5 до 2 миллионов человек и гигантский фронт в условиях уже начавшейся войны, надо было задним числом предусмотреть то, что в 1940–41 году казалось маловероятным сценарием. - Уже к концу августа 1941 года математически стало ясно: полностью избежать голода невозможно, вопрос только в масштабе катастрофы – сотни тысяч погибших или миллионы. Здесь проявляется трагический парадокс: - Субъективно можно было сделать лучше; - Объективно, в развернувшейся реальности, уже к осени 1941 вариантов «без ужаса» почти не осталось. 4. Смысл «Дороги жизни» в таком свете Если смотреть не из школьного учебника, где баржи и грузовики – героический символ, а изнутри этих цифр и штормов, «Дорога жизни» становится чем-то другим: - не чудесным решением, - а отчаянным, предельно ограниченным способом отсрочить окончательную катастрофу. Это напоминает поведение той самой «лягушки в молоке»: не потому, что она могла гарантированно взбить масло, а потому что альтернатива – моментальное утопление. И это, пожалуй, одна из самых честных моделей человеческой стойкости: делать почти заведомо недостаточно, но все равно делать, не имея права на роскошь циничного «все равно не хватит». 5. Архивы, ложь и право на память Немаловажная часть беседы – про архивы и современную политику памяти: - Документы есть, но разрозненны, дорого копируемы и слабо доступны. - Это создает идеальную почву для мифотворцев: от «блокады не было» до «советская власть сама убила Ленинградцев». - Пока ученые и независимые исследователи по крупицам сведений собирают общую картину, публицисты, не обремененные совестью, строят идеологические схемы и продают их как «разоблачения». Здесь мы выходим на философский вопрос об истине: - Истина историческая никогда не дается нам целиком; - Но наличие документов – это редкий шанс максимально приблизиться к реальности. - Когда государство не использует этот шанс и не открывает архивы, оно фактически приглашает лжецов занять пустующее место. 6. Прагматическая мораль из всей этой истории Если отбросить пафос, из этой лекции можно вынести несколько практических уроков: - Инфраструктура – это судьба. Город, общество, даже личная жизнь – если построены на одной-двух «артериях», любая катастрофа быстро превращается в тупик. - Планирование на «мирную вероятностную норму» не спасает от редких, но губительных сценариев. Немецкая ставка на блокаду была неочевидной, но именно она определила судьбу миллионов. - Своевременная честность дороже поздней героики. Если бы риск блокады воспринимался всерьез еще весной 1941 года, многие решения по запасам, эвакуации и транспорту могли бы быть иными – пусть и не идеальными. - Историческая память нуждается не в ярких мифах, а в терпеливом, скрупулезном чтении «скучных» таблиц. В этой лекции цифры – не просто статистика, а язык, на котором реальность спорит с идеологическими фантазиями.
В итоге, «Дорога жизни» предстает не как легенда о всемогуществе человеческой воли, а как история о том, как эта воля упирается в лед, шторм, нехватку барж, снарядов, топлива, в ошибки и иллюзии руководства – и тем не менее продолжает действовать. Если смотреть на это не только как на прошлое, а как на зеркало для настоящего: как мы сегодня относимся к своим «ладожским озерам» – тем уязвимым местам нашей жизни и общества, которые кажутся надежными до тех пор, пока не появляются «немецкие войска» на горизонте?