Андрей Школьников: Война по расписанию
В течение многих лет большая часть рассказанного и написанного автором относилась к будущему, в которое мало кто верил и о котором мало кто говорил. Многие вещи казались маргинальными, уникальными, нетривиальными и шокирующими, никто не говорил похожего. Исключения среди авторов были, но они выдавали не результат системного научного поиска, а откровения и полуслучайные попадания, сдобренные таким количеством псевдонаучных обоснований, заговоров, футурологии, эзотерики или мистицизма, что мало кто хотел разбирать весь этот пласт всерьёз.
Течение исторических событий ускорилось, плотность экспоненциально возросла, примерно в 7–10 раз, что говорит о приближении к новому аттрактору и необратимости движения. До нового состояния Многополярный мир с переходом в Мир панрегионов осталось очень немного. Это будет эпоха новых законов и отношений. На этом фоне показательно, как исчез даже намёк на предсказательную силу у абсолютного большинства экспертов и авторов. Они окончательно скатились к описанию происходящих событий, не понимая многоходовой, жёсткой и рациональной логики realpolitik, постоянно переобуваясь в воздухе.
Траектория развития меняется стремительно, время для плавного «изменения позиции», в надежде на недалёкую память людскую отсутствует, вот и наблюдаем, как в прямом эфире люди судорожно перестраиваются, особенно забавно, когда «линия партии» до них не доведена, а им нужно что-нибудь говорить. В логике продолженного настоящего весь мир внимательно следит за происходящим в Персидском заливе, как запасы тают, экспорт и импорт исчезает, а люди не могут вылететь. Одни уверены, что вскоре всё закончится и будет как раньше, другие искренне желают продолжения банкета, уверенные в катастрофе, обрушении всего и вся.
Придётся разочаровать их всех, этот такт противостояния не продлится долго, промежуточные цели сторонами достигнуты, коридор возможностей расширен, сейчас они будут искать паузу, где все объявят себя победителями, чтобы накопить запасы на складах, внести корректировки в планы, подготовиться к следующему такту противостояния. Это очень интересное противостояние, война по расписанию с законными перерывами на обед, где стороны начинают ровно с того места, где закончили в прошлый такт.
Ещё одним важным моментом данного противостояния является возможность получить «промежуточные призы», выгоды от третьих сторон, что испуганно будут платить очень много, откупаясь от неопределённости и страха. Ирония происходящего – изменить и подготовиться уже ни у кого не выйдет, а стоимость временной паузы для всех будет всё время возрастать. Неявный шантаж. В отношении цен на энергоресурсы в долгосрочной перспективе не нужно уповать на модели спроса и предложений, они работают лишь при небольших изменениях.
При продолжительных периодах ремиссии страны будут до последнего цепляться за текущую структуру потребления, перекупая дефицит, а после они перейдут к неэкономическим воздействиям. Зачем переплачивать за СПГ и нефть, если можно дать немного денег и беспилотных катеров инсургентам, что находятся на основных путях поставки к конкурентам. Поставщики, судовладельцы и страховщики сами сделают всё, чтобы больше туда не плыть. Отдельный привет идиотам в ЕС и Британии, с потопленным газовозом.
В ближайшие месяцы идиотизма будет много, но не нужно верить всему, вроде как понимание, что курды не будут нападать на Иран, пришло, максимум – небольшие группы маргинальных отморозков, за которыми охотятся свои. В отношении соседей, дальше истеричных криков и пустых угроз в стиле обиженного торговца гнилым товаром на рынке дело не пойдёт, но это уже и не нужно, вся их элита окончательно стала для персов проходить по разряду – продались «малому сатане», т.е. сионистскому режиму. Эта месть успеет остыть, но ещё не будет холодной…
Комментарий редакции
Краткие тезисы1. Автор и его позиция - Ранее мысли автора казались маргинальными, нетривиальными и шокирующими, сильно отличались от мейнстрима. - Большинство альтернативных авторов опирались не на системный анализ, а на эзотерику, заговоры и псевдонауку, что дискредитировало поле прогнозов. - Сейчас события ускорились настолько, что многие прежние «маргинальные» прогнозы оказываются востребованными. 2. Ускорение истории и новый аттрактор - Историческое время «сжалось», плотность событий экспоненциально выросла (символическая цифра — в 710 раз). - Это интерпретируется как приближение к новому аттрактору — устойчивому состоянию системы. - Переход к многополярному миру с перспективой трансформации в мир панрегионов (крупные региональные блоки вместо одной глобальной системы). - Это будет эпоха новых законов и отношений – и международных, и экономических, и политических. 3. Крах предсказательной силы экспертов - Большинство экспертов утратили способность к прогнозу, скатились к описанию уже случившегося. - Они не понимают рациональной, многоходовой логики realpolitik. - Массовое «переобувание в воздухе»: быстрые смены позиции по ходу событий, расчёт на короткую память аудитории. - Ускорение истории не оставляет времени на плавное изменение позиции – все вынуждены судорожно подстраиваться. 4. Война по расписанию и такты противостояния - Текущий этап противостояния (контекст – Ближний Восток / Персидский залив) не продлится долго. - Промежуточные цели уже достигнуты, «коридор возможностей» расширен. - Дальше стороны будут искать паузу, в которой каждая объявит себя победителем. - Пауза нужна, чтобы: - накопить запасы; - скорректировать планы; - подготовиться к следующему такту противостояния. - Это описывается как «война по расписанию» – с понятными тактами, перерывами, и продолжением «ровно с того места», где остановились в прошлый раз. 5. Промежуточные призы и шантаж неопределённостью - Важнейший элемент противостояния – получение выгод от третьих сторон. - Эти третьи стороны (страны, компании) будут платить много, пытаясь откупиться от неопределённости и страха. - Стоимость временной паузы будет постоянно расти для всех участников. - Формируется механизм неявного шантажа: не только силой, но и самой возможностью дестабилизации. 6. Энергорынок: конец классическим моделям - В долгосрочной перспективе на цены энергоресурсов нельзя полагаться только через модели спроса-предложения. - Эти модели работают лишь при небольших изменениях, но не в условиях затяжной турбулентности и военных рисков. - При долгих периодах ремиссии: - страны будут до последнего держаться за текущую структуру потребления; - будут перекупать дефицит, повышая цены. - На следующем этапе переход к неэкономическим методам воздействия: - вместо переплаты за СПГ и нефть — поддержка инсургентов, диверсии на путях поставок конкурентов; - страх, риск и логистика становятся важнее классической «чистой экономики». - Поставщики, судовладельцы, страховщики сами начнут избегать опасных маршрутов – рынок будет сам себя ограничивать через рост рисков. - Упоминание потопленного газовоза у Европы и Британии как пример стратегической глупости и уязвимости. 7. Ближний Восток, «идиотизм» и пределы угроз - В ближайшие месяцы будет много информационного и политического «идиотизма» — истерика, угрозы, спектакль. - Курды, по мнению автора, не будут нападать на Иран – максимум отдельные радикальные группы, за которыми охотятся уже свои. - Соседние страны будут ограничиваться: - истеричными криками; - пустыми угрозами в стиле обиженного торговца на рынке. - Для Ирана элита соседей окончательно воспринимается как «продались малому сатане» (сионистскому режиму). - Месть Ирана: - успеет немного остыть, - но ещё не станет «холодной» – скорее сдержанная, рациональная, но не забытая. 8. Структурная неизбежность и запоздалое осознание - Изменить ситуацию уже почти никто не может: - структура системы; - накопленные противоречия; - геополитические расклады формируют жёсткую траекторию. - Парадокс: все пытаются адаптироваться, но окно возможностей уже почти закрыто. - Цена любой передышки, любой отсрочки конфликта растёт для всех акторов системы.
Подробный выводВ основе текста — идея о том, что мы входим в фазу, когда историческое время почти «ломается»: события идут слишком быстро, а старые модели понимания и прогнозирования рассыпаются. Это похоже на ситуацию с нейросетями: долгое время система обучается медленно, незаметно, а затем, при приближении к некоторому порогу, её поведение резко меняется. Автор называет этот порог новым аттрактором – устойчивым состоянием, к которому стремится мировая система. Этот аттрактор — не возврат к старому балансированию блоков, а многополярный мир, переходящий в мир панрегионов. Это означает: - конец эпохи единого глобального центра; - формирование нескольких крупных региональных центров силы, каждый со своей экономикой, безопасностью, идеологией; - снижение роли глобального рынка как единого поля и превращение его в мозаику связанных, но конкурирующих региональных контуров. На этом фоне эксперты старого типа теряют опору. Их модели были заточены под инерционное развитие, «продолженное настоящее». Когда мир менялся медленно, можно было жить в логике: «как было вчера — примерно так и будет завтра». Но при экспоненциальном ускорении эта логика становится не просто неточной — она губительна. Автор подчёркивает: вместо системного анализа многие либо уходили в мистику и псевдонауку (конспирология, эзотерика, красивые, но пустые схемы), либо застревали в описании «вчерашнего дня», вы выдавая это за аналитику. Это, если угодно, человеческая форма когнитивной инерции: психика цепляется за знакомые объяснения, даже если реальность уже их опровергла. Интересен образ «войны по расписанию». Война здесь не хаотична, не апокалиптическая, а почти бюрократически отсегментированная: - такты обострения; - паузы для перегруппировки и накопления ресурсов; - новый такт, начинающийся ровно там, где закончился предыдущий. Это уже не война в классическом понимании XX века (тотальное столкновение до истощения), а управляемый, дозируемый конфликт, встроенный в экономическую и политическую игру. В таком формате война становится не сбоем системы, а инструментом управления ею. Как в бизнесе: кризис можно использовать как рычаг перераспределения активов; так и здесь — конфликт становится методом перенастройки мировой архитектуры. На этом фоне особенно важна мысль о «промежуточных призах». Большие игроки используют страх и неопределённость не только друг против друга, но и как товар для третьих стран и корпораций. Неопределённость становится ресурсом шантажа: - «Плати — и мы снизим риск» - «Поддержи нас — и мы не будем дестабилизировать твои маршруты/рынки». Это переворачивает классическую логику: вместо того чтобы минимизировать хаос, акторы иногда заинтересованы в его контролируемом поддержании. В терминах психологии это напоминает абьюзивные отношения: создаётся угроза и одновременно предлагается «защита от неё» — за плату и на условиях сильного. Особенно показательно, как автор разбирает тему энергорынков. В привычной экономике предполагается, что всё сводится к спросу и предложению. Но это работает, когда сама система устойчива, когда логистика, страхование и базовая безопасность — фон, а не главный фактор. Автор показывает, что новый мир — мир политизированной экономики: - решающим становится не только «кто сколько потребляет», а кто может обеспечить безопасность поставок, - выгоднее иногда не покупать ресурс, а нарушить поставки конкурента, используя прокси, инсургентов, диверсии, - рынок страховок, фрахта, логистики начинает диктовать реальность не меньше, чем биржевые котировки. То есть «цена барреля» перестаёт быть чисто экономическим числом и становится функцией геополитики, рисков и скрытых договорённостей. Мы получаем своего рода гибрид: не капитализм в классическом смысле, а геоэкономику, где политика, война и рынок переплетены. Особый пласт — описание Ближнего Востока. Автор как бы охлаждает истерию: - курды не начнут массовую войну против Ирана; - соседи будут больше кричать, чем действовать; - реальное поле противостояния — элиты и их зависимость от внешних сил. Интересно, что Иран воспринимает соседей как «продались малому сатане» — то есть речь не только о геополитике, но и о моральном кодировании противника. В идеологизированной рамке любая рациональная дипломатия становится труднее: если оппонент — не просто конкурент, а «продажник» и «марионетка», поле компромиссов сужается. Однако при этом Иран, по логике автора, действует рационально: его месть «не холодная, но уже и не горячая» — он не забывает обиды, но и не бросается в бездумный тотальный конфликт. Важная мысль — невозможность серьёзной подготовки к грядущим изменениям на этом этапе. Большинство акторов опоздали. - Структуры зависимости, - институты, - элиты, - привычки потребления, — всё это создаёт инерцию, которая не даёт быстро перестроиться. С этого момента любое движение — это уже реакция, а не опережающий ход. В системном смысле мир вошёл в зону, где уже не выбор доминирует, а принуждение обстоятельствами. Похожую картину можно наблюдать в личной жизни: человек долго игнорирует сигналы, оттягивает перемены, а потом вдруг «всё рушится», и кажется, что выбора нет. На самом деле выбор был раньше, когда изменения ещё можно было провести мягко — но он был проигнорирован. Философски это ставит неудобный вопрос: - насколько вообще человечество способно к опережающему мышлению, - или мы почти всегда вынуждены учиться только через кризисы и столкновения. Автор текста явно склоняется к тому, что человечество действует в основном реактивно: - эксперты «догоняют» события; - элиты запаздывают с реформами; - массовое сознание вообще живёт вчерашними мифами. Тем интереснее, что сам он предлагает видение почти детерминированного процесса: есть аттрактор, есть траектория, «изменить и подготовиться уже ни у кого не выйдет». Это напоминает одновременно и научную модель (система стремится к устойчивому состоянию), и фаталистический мотив из религий (пророческий ход истории). Материалист и мистик в этом месте как будто договариваются: есть некая логика мира, которую нельзя безнаказанно игнорировать. Практический вывод, если отойти от геополитики к уровню отдельного человека или общества, мог бы быть таким: - не обольщаться иллюзией стабильности, если мир ускоряется; - не полагаться слепо на экспертов, которые лишь описывают вчерашний день; - понимать, что «перемирие» и «паузы» в конфликтах — чаще тактические, а не стратегические; - видеть, что в зонах риска (энергетика, логистика, безопасность) классические модели рынка уже не работают как прежде. И глубже — помнить, что любая «война по расписанию» на уровне государств отражает в миниатюре наши личные конфликты, которые мы тоже склонны дозировать, откладывать, превращать в серию тактов, вместо того чтобы честно осознать причины, пересобрать систему и выйти из цикла. Если перенести эту логику в философский план: - существует ли у человечества шанс научиться выходить из кризисов не через войну и шантаж, - а через сознательную, заранее начатую перестройку — или наша природа такова, что мы всегда тянем до последнего, пока новый «аттрактор» не заставит нас измениться силой обстоятельств?