В течение многих лет большая часть рассказанного и написанного автором относилась к будущему, в которое мало кто верил и о котором мало кто говорил. Многие вещи казались маргинальными, уникальными, нетривиальными и шокирующими, никто не говорил похожего. Исключения среди авторов были, но они выдавали не результат системного научного поиска, а откровения и полуслучайные попадания, сдобренные таким количеством псевдонаучных обоснований, заговоров, футурологии, эзотерики или мистицизма, что мало кто хотел разбирать весь этот пласт всерьёз.

Течение исторических событий ускорилось, плотность экспоненциально возросла, примерно в 7–10 раз, что говорит о приближении к новому аттрактору и необратимости движения. До нового состояния Многополярный мир с переходом в Мир панрегионов осталось очень немного. Это будет эпоха новых законов и отношений. На этом фоне показательно, как исчез даже намёк на предсказательную силу у абсолютного большинства экспертов и авторов. Они окончательно скатились к описанию происходящих событий, не понимая многоходовой, жёсткой и рациональной логики realpolitik, постоянно переобуваясь в воздухе.

Траектория развития меняется стремительно, время для плавного «изменения позиции», в надежде на недалёкую память людскую отсутствует, вот и наблюдаем, как в прямом эфире люди судорожно перестраиваются, особенно забавно, когда «линия партии» до них не доведена, а им нужно что-нибудь говорить. В логике продолженного настоящего весь мир внимательно следит за происходящим в Персидском заливе, как запасы тают, экспорт и импорт исчезает, а люди не могут вылететь. Одни уверены, что вскоре всё закончится и будет как раньше, другие искренне желают продолжения банкета, уверенные в катастрофе, обрушении всего и вся.

Придётся разочаровать их всех, этот такт противостояния не продлится долго, промежуточные цели сторонами достигнуты, коридор возможностей расширен, сейчас они будут искать паузу, где все объявят себя победителями, чтобы накопить запасы на складах, внести корректировки в планы, подготовиться к следующему такту противостояния. Это очень интересное противостояние, война по расписанию с законными перерывами на обед, где стороны начинают ровно с того места, где закончили в прошлый такт.

Ещё одним важным моментом данного противостояния является возможность получить «промежуточные призы», выгоды от третьих сторон, что испуганно будут платить очень много, откупаясь от неопределённости и страха. Ирония происходящего – изменить и подготовиться уже ни у кого не выйдет, а стоимость временной паузы для всех будет всё время возрастать. Неявный шантаж. В отношении цен на энергоресурсы в долгосрочной перспективе не нужно уповать на модели спроса и предложений, они работают лишь при небольших изменениях.

При продолжительных периодах ремиссии страны будут до последнего цепляться за текущую структуру потребления, перекупая дефицит, а после они перейдут к неэкономическим воздействиям. Зачем переплачивать за СПГ и нефть, если можно дать немного денег и беспилотных катеров инсургентам, что находятся на основных путях поставки к конкурентам. Поставщики, судовладельцы и страховщики сами сделают всё, чтобы больше туда не плыть. Отдельный привет идиотам в ЕС и Британии, с потопленным газовозом.

В ближайшие месяцы идиотизма будет много, но не нужно верить всему, вроде как понимание, что курды не будут нападать на Иран, пришло, максимум – небольшие группы маргинальных отморозков, за которыми охотятся свои. В отношении соседей, дальше истеричных криков и пустых угроз в стиле обиженного торговца гнилым товаром на рынке дело не пойдёт, но это уже и не нужно, вся их элита окончательно стала для персов проходить по разряду – продались «малому сатане», т.е. сионистскому режиму. Эта месть успеет остыть, но ещё не будет холодной…

