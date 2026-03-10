Записаться на конференцию "Феномен советского человека": https://delib.ru/meetings/1708

Историк Александр Колпакиди разбирает механизмы глобальной кампании по дискредитации советского прошлого. Зачем в Петербурге пытались установить доску Антону Карташёву, приветствовавшему Гитлера, и почему бюджет РПЦ вызывает вопросы даже у крупных жертвователей? Как спецпропаганда внедряет мифы об «австрийском шпионе» и кто в современном руководстве страны боится Мавзолея больше, чем внешних врагов?

00:00 – Александр Колпакиди: Исторический момент и выбор пути развития

03:03 – Феномен советского человека: анонс московского форума (4-5 апреля)

05:40 – Китай под прицелом: опровержение мифов о стагнации КНР

10:29 – Скандал в Петербурге: как КПРФ добилась снятия доски симпатизанту нацистов

15:16 – Кампания против Ленина: миллиарды на ложь и дезинформацию молодежи

17:18 – Ленин как альтернатива цифровому фашизму: почему Ильич опасен олигархам

24:57 – Проблемы РПЦ: секретные бюджеты и запрос общества на «церковь-совесть»

33:11 – Достижения СССР: индустриализация, Победа и космос за один отрезок истории

36:55 – Кто на самом деле развалил Союз? Роль антикоммунистов-перевертышей

39:27 – Спецпропаганда в действии: как народу подсовывают фальшивки о шпионаже

50:30 – Геополитические риски: учения НАТО и угроза стабильности в Евразии

53:07 – Итог: почему правда всегда сильнее денег и наемных ботов

