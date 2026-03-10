Александр Колпакиди | КТО ЗАКАЗАЛ ЛЕНИНА? Миллиарды на ложь и секретные архивы ЦРУ
Историк Александр Колпакиди разбирает механизмы глобальной кампании по дискредитации советского прошлого. Зачем в Петербурге пытались установить доску Антону Карташёву, приветствовавшему Гитлера, и почему бюджет РПЦ вызывает вопросы даже у крупных жертвователей? Как спецпропаганда внедряет мифы об «австрийском шпионе» и кто в современном руководстве страны боится Мавзолея больше, чем внешних врагов?
00:00 – Александр Колпакиди: Исторический момент и выбор пути развития
03:03 – Феномен советского человека: анонс московского форума (4-5 апреля)
05:40 – Китай под прицелом: опровержение мифов о стагнации КНР
10:29 – Скандал в Петербурге: как КПРФ добилась снятия доски симпатизанту нацистов
15:16 – Кампания против Ленина: миллиарды на ложь и дезинформацию молодежи
17:18 – Ленин как альтернатива цифровому фашизму: почему Ильич опасен олигархам
24:57 – Проблемы РПЦ: секретные бюджеты и запрос общества на «церковь-совесть»
33:11 – Достижения СССР: индустриализация, Победа и космос за один отрезок истории
36:55 – Кто на самом деле развалил Союз? Роль антикоммунистов-перевертышей
39:27 – Спецпропаганда в действии: как народу подсовывают фальшивки о шпионаже
50:30 – Геополитические риски: учения НАТО и угроза стабильности в Евразии
53:07 – Итог: почему правда всегда сильнее денег и наемных ботов
Краткие тезисы видео1. Человечество на развилке - Колпакиди описывает современную ситуацию как выбор между: - «новым/цифровым средневековьем» – власть глобальной олигархии, тотальный контроль, цифровой фашизм, войны, пандемии, эксплуатация; - коммунизмом – мир без эксплуатации, с прогрессом, социальным равенством и раскрытием человеческих способностей. 2. Шестой технологический уклад и возможность коммунизма - По его мнению, современный технологический уровень (шестой технологический уклад, автоматизация, ИИ) делает коммунизм не утопией, а технически достижимым и даже более реалистичным, чем нынешняя система. - Анонсируется научная конференция, где «технари», специалисты по разным отраслям, будут показывать, как это может работать по-настоящему, а не в лозунгах. 3. Китай как неудобный пример - Китай представляет линию социалистического развития, которая, по взгляду автора, демонстрирует рост и успех. - В России, по его словам, осознанно создаётся поток пропаганды против Китая, в том числе и якобы от «левых», чтобы не возникал вопрос: «Почему у них социализм и развитие, а у нас – нет?». - Версия: в российских структурах власти есть особое направление ботов, хулящих Китай, чтобы не допустить переориентации населения на социалистический путь. 4. Атаки на КПРФ и советское наследие - КПРФ, по Колпакиди, – единственная крупная политическая сила, к которой реально тяготеют люди при честных опросах (местные голосования, частично проверяемая статистика). - Социологические центры типа ВЦИОМ, по его мнению, заранее «рисуют» нужную картину – занижая поддержку коммунистов, чтобы легитимировать будущие результаты выборов. - Медиаперсонажи вроде Мордана используются, чтобы дискредитировать КПРФ, осмеивать её социальные инициативы (например, остановить рост тарифов ЖКХ) и любые действия против героизации коллаборационистов и антисоветчиков. 5. Символическая война: Ельцин-центр, мемориальные доски, Мавзолей - Екатеринбург представлен как «полигон» издевательства над исторической памятью: - Ельцин-центр называется «зекуратом», который «отравляет город»; - ставятся памятники реакционным и антисоветским фигурам (Ильин, Карташёв и др.); - вешаются мемориальные доски людям, которые приветствовали Гитлера и ждали атомной бомбардировки СССР. - По его словам, общественное давление, в частности со стороны КПРФ, иногда даёт результат (пример – снятие доски Антону Карташёву). - Властям, утверждает он, важнее не трогать Ельцин-центр и прочие символы постсоветской элиты, чем сохранить Мавзолей Ленина как центр советской традиции. 6. Кампания против Ленина - Колпакиди утверждает, что сегодня идёт массовая, дорогостоящая кампания по демонизации Ленина: - старые и новые версии о том, что Ленин – «немецкий», «австрийский» или иной «шпион»; - псевдоисторические статьи и выступления, которые активно разгоняются крупными телеграм-каналами и медийными персонами; - цель – очернить Ленина, закрыть Мавзолей, переписать историю таким образом, чтобы сам замысел социалистического развития казался преступным или смешным. - Он отмечает опасность для молодёжи: если подростки будут видеть только фальсификации, у них не сформируется осмысленное отношение ни к истории, ни к будущему. 7. Ответ: книги, конференции и борьба за образ Ленина - Он призывает поддержать издание сборника статей о Ленине: - не только опровержение конкретной версии про «австрийского шпиона», - но и широкий рассказ о его роли, вкладе и о всей цепочке фальсификаций вокруг его имени. - Деньги, подчёркивает он, идут не ему лично, а издательству, с целью: - увеличить тираж, - снизить цену, - сделать книгу максимально доступной. 8. Ленин как символ альтернативного пути - Ленин для Колпакиди – не только исторический деятель, а: - символ науки, прогресса, модернизации; - указатель пути к обществу без эксплуатации; - практический пример, что народы могут дружить, а не жить в логике «метрополия – колония». - Он связывает с Лениным: - победу в Гражданской войне и отражение интервенции десятков держав; - индустриализацию и электрификацию; - победу в Великой Отечественной войне; - прорыв в космос (Гагарин, спутник, луноход); - создание общности «советский народ» и пример надклассовой и наднациональной солидарности. 9. Критика современных элит и церкви - Современные элиты, по Колпакиди, живут не наукой, а коррупцией, кумовством и воровством, потому для них ненавистна сама идея ленинистского развития. - Многих историков он обвиняет в трусости (боятся потерять работу), а некоторых – в откровенной продажности. - Отдельный пласт критики – в адрес РПЦ и её сращивания с капиталом: - скандалы в церковной среде, моральная деградация части духовенства; - зависимость от крупного капитала (пример с крупнейшими жертвователями и засекречиванием информации); - при этом он убеждён, что среди верующих и священников много людей, искренне стремящихся к справедливости, и считает важным возвращать тему «православие и социализм» в нормальное, уважительное обсуждение. 10. Западные и внутренние фальсификаторы - Он увязывает современных «разоблачителей Ленина» с более ранними фигурами: - Юрий Фельштинский – эмигрировавший историк, антироссийский публицист, обвинявший российскую власть в терактах, убийствах и связях с Эпштейном, ранее – один из тех, кто продвигал тезис о Ленине-шпионе; - Ева Ингеборга Флешхауэр – немецкая исследовательница, работавшая во Ватикане, также обвинявшая Ленина в работе на германские спецслужбы. - По Колпакиди, сегодняшние российские авторы, подхватывающие эту линию, находятся в одном ряду с ними, и это не случайное совпадение: интересы внешних и внутренних сил, стремящихся к демонтажу советского наследия и ослаблению России, пересекаются. 11. Стратегическая цель – развал России - Он проводит параллель с концом 1980-х – началом 1990-х: - «наши» и западные структуры тогда действовали синхронно и привели к распаду СССР; - сегодня, по его мнению, готовится подобный сценарий уже в отношении РФ. - В пример приводит: - карты будущего раздела России на множество образований (Татария, Башкирия, «Казакия», Ингерманландия и пр.); - военное сближение Турции с азербайджанской и центральноазиатскими армиями (совместные учения НАТО на южном направлении), которое он видит как потенциальную угрозу России. - Антисоветская и антиленинская пропаганда, по его логике, создаёт идейный фон для оправдания этого сценария. 12. Реабилитация идей и образа советского человека - Реклама форума «Феномен советского человека» вписана в общий контекст: - советский человек рассматривается как уникальный исторический тип – носитель ценностей солидарности, просвещения, ориентации на творчество, а не на потребление; - вопрос в том, возможно ли в XXI веке сформировать новый тип созидательной личности, опирающийся на наследие СССР и адаптирующий его к современному миру.
Подробный вывод и философский разбор1. Исторический выбор как экзистенциальная развилка Колпакиди рисует картину почти манихейскую: «цифровое средневековье» против коммунизма. С философской точки зрения это не просто политическая дихотомия, а вопрос о том, чем мы считаем человека: - либо человек – ресурс, биоматериал для алгоритмов, рынков и элит, - либо человек – субъект истории, творец, носитель достоинства, способный к саморазвитию и солидарности. В его логике нет «третьего пути»: либо углубление капитализма в сторону всё более техногенного фашизма (тотальный контроль, кастовость, элита-глобальный орден), либо переход к обществу, где техника освобождает человека от необходимости продавать себя, а не усиливает его зависимость. Интересно, что именно технологии (ИИ, автоматизация, большие данные) он трактует не как угрозу сами по себе, а как немую возможность – они могут стать либо инструментом порабощения, либо фундаментом для освобождения. В каком-то смысле это повторение старой марксовой идеи: производительные силы опережают производственные отношения и требуют их изменения. Но в цифровую эпоху этот разрыв становится почти кричащим. Здесь возникает более глубокий вопрос: Технологический прогресс сам по себе ведёт к освобождению, или он лишь усиливает ту систему ценностей, в которую встроен? С точки зрения автора, прогресс без смены общественного строя превращается в орудие подавления. Это перекликается и с критикой «технократии» у Оруэлла, и с опасениями современных теоретиков цифрового капитализма.
2. Ленин как символ и как метод Важно, что Колпакиди защищает не только Ленина-икону, но и Ленина-метод: - Ленин – это не только «вождь Октября», но и: - рациональное, научное отношение к обществу; - убеждённость, что история – не стихийная смесь случайностей, а поле сознательной деятельности; - идея, что народ может быть не объектом, а субъектом политики. В этом смысле атака на Ленина для него – это попытка внушить людям, что: - любое масштабное, радикальное преобразование общества неизбежно преступно; - любая попытка выйти за пределы «нормы» частной собственности, иерархии и эксплуатации – путь к ГУЛАГу, войне, распаду. То есть борьба идёт не за то, как мы относимся к одному человеку, а за то, допускаем ли мы в принципе мысль о системной альтернативе существующему порядку. Если упростить: убери Ленина из исторической памяти – и будущее станет узким коридором, где «возможное» сведётся к вариациям нынешнего мира.
3. Память и символы как поле битвы То, что Колпакиди так много внимания уделяет Ельцин-центру, доскам Карташёву, памятникам Ильину и Мавзолею – не случайно. Это борьба за символическое пространство. В истории мы часто видим: кто контролирует символы, тот контролирует воображение будущего. Если на центральных площадях стоят: - Ельцин, как символ «свободы рынка», - Ильин, как идеолог реакционного национал-консерватизма, - «обер-прокуроры», приветствовавшие Гитлера и ждавшие атомной бомбардировки СССР, – то это тихий, но настойчивый сигнал: тот, кто боролся за социализм и народную власть, – враг; а тот, кто мечтал о разрушении страны во имя борьбы с большевизмом, – «сложная, трагическая, но уважаемая фигура». С точки зрения Колпакиди, это не просто цинизм, а подготовка сознания к новому разделу страны. Если разрушить уважение к советскому опыту и Ленину, то разрушится внутренний иммунитет против нового «передела», уже не на карте СССР, а на карте РФ.
4. Между верой и социализмом: забытое измерение Интересный пласт – его попытка говорить о связке «православие и социализм», и раздражение тем, что даже часть левых это отвергает. Он утверждает: - есть огромный слой верующих, которые не желают видеть Церковь придатком олигархии; - в послевоенном СССР Церковь играла заметную и часто позитивную роль – и внутри страны, и на международной арене (религиозные организации, выступающие за мир и социальную справедливость). Это идёт против привычных схем: «атеистические коммунисты против религии» и «религиозные – против коммунизма». В действительности, в истории ХХ века мы видели и «богословие освобождения» в Латинской Америке, и христиан-социалистов в Европе, и священников-антифашистов. Колпакиди настаивает: если вычеркнуть из памяти всё, где верующие и социалисты были союзниками в деле мира и справедливости, мы потеряем важную часть реального исторического опыта. А значит, снова застрянем в примитивной схеме «атеизм против веры», удобной и для фанатиков, и для циничных элит. Здесь, по сути, поднимается вопрос: может ли духовность (в широком, не только церковном смысле) быть союзницей социальной справедливости, а не обслуживанием сильных мира сего?
5. Страх перед прошлым как страх перед будущим Когда Колпакиди говорит, что: он, конечно, сгущает краски, идеализируя советский период. Но за этим стоит понятная мысль: современная Россия опирается на ресурсы (материальные, инфраструктурные, кадровые), созданные именно в эпоху модернизационного социалистического рывка. И элита, по его мнению, не предложила ничего столь же масштабного и созидательного взамен, кроме нефтегазовой ренты и приватизации. Поэтому борьба с памятью о Ленине и СССР оборачивается необычной логикой: - официальная риторика порой восхищается «победой в войне», Гагариным, космосом; - при этом тот строй, который их породил, объявляется изначально порочным и преступным. Это внутреннее противоречие. Если вы признаёте, что советский период дал ряд уникальных достижений – от ликвидации массовой неграмотности до космического прорыва, – то вы признаёте, что другая логика общества, отличная от чистого капитализма, способна к гигантскому созиданию. Потому для части элит проще выжечь саму возможность серьёзного разговора о советском опыте, сведя его либо к «ужасам тоталитаризма», либо к «странной, но неповторимой аномалии».
6. Где здесь практический смысл для современного человека? За всем этим эмоциональным и идеологическим напором скрывается несколько вполне практических тезисов: 1. Историческая грамотность – это вопрос выживания, а не только «интереса к истории». Если общество соглашается на любые фальсификации, если поколение за поколением не знает ни своих реальных достижений, ни реальных провалов, – им легко манипулировать, направляя то в «цифровой концлагерь», то в очередной «освободительный» развал страны. 2. Критическое мышление важно не только к чужой, но и к «своей» пропаганде. Колпакиди критикует и западных, и российских фальсификаторов. Но если быть последовательным, то критический взгляд уместен и к любой апологетике – в том числе и коммунистической. Только так можно не застрять в зеркальных мифах: «СССР – абсолютное зло» или «СССР – абсолютно безупречное добро». 3. Вопрос о будущем неизбежно упирается в вопрос: «Что мы признаём возможным?» Если нам ежедневно внушают, что: - социальная справедливость – утопия, - коллективные проекты обречены, - всякий альтернативный курс – путь к катастрофе, то любой разговор о другом будущем будет казаться опасным безумием. Ленин в данном нарративе становится не только фигурой прошлого, но и «психологической лицензией» думать о будущем шире, чем это дозволено наличной системой.
7. Вместо финала Беседа Колпакиди эмоциональна, местами полемична до резкости, но через весь текст проходит одна центральная линия: борьба за Ленина – это борьба за право общества иметь иную траекторию, чем та, которую сейчас предлагают глобальные и местные элиты. Можно не соглашаться с его оценками ЦРУ, Церкви, Китая, КПРФ или конкретных журналистов. Можно спорить с идеализацией советского опыта и с жёсткой чёрно-белой картиной «коммунизм или цифровой фашизм». Но за этой резкостью скрыт вопрос, который сложно проигнорировать: И, может быть, главный вопрос, который остаётся после этого видео: Что для нас сегодня означает быть «субъектом истории» – человеком, который не только потребляет готовые интерпретации и сценарии, но и сам участвует в формировании образа будущего – своего, страны, человечества?