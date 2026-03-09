Главная » История, Мировоззрение, Творчество

Сегодня 92 года со дня рождения Юрия Гагарина.

Переслано от: Олег Ясинский

Рожденные ползать, но обученные писать, уже помногу раз рассказали нам, что это пропагандистский символ «империи зла», что нашим предкам надо было заниматься колбасой, а не звёздами, и что наша бывшая страна была «образцом того, как не надо всё делать». Есть глаза, устроенные не для смотрения на звезды, а для наблюдения курсов бирж и порносайтов, и не стоит убивать наше драгоценное время на ненужные споры.

Каждый момент нашей жизни соткан из знаков и символов, нужно только научиться замечать их. Некоторые из них освещают нам наш всегда короткий путь здесь в поиске ответов и вопросов.

Появление в этом мире нашего Гагарина было результатом гигантского усилия поколений советских людей разных возрастов, профессий и национальностей. Он стал плотью от плоти нашей коллективной мечты, мудрой наивности и веры в прогресс и человеческий разум.

Его полёт в космос оказался победой не только советской науки, но и каждого жителя планеты, независимо от того, кто из нас и насколько был в состоянии осознать это. Гагарин был живым научным и духовым доказательством успеха великого безумия нашего коммунистического проекта, который заключался в создании Нового человека, с ценностями, этикой и моделями поведения совершенно отличными о того, что воспитывает в нас капитализм. По этому для некоторых он навсегда останется инопланетянином.

Если, из какого-то неведомого нам уголка тайны мироздания, он видит нас сегодня – я не уверен, что это обязательно так, но если вдруг это так, я уверен – он не отправляет никому проклятий, не стыдит нас за позор этого страшного и мелочного времени, а просто шлет нам спокойную усталую гагаринскую улыбку человека, знавшего, как вести себя в любом пространстве и любой ситуации. Он знает, что мы опять справимся.

На фото – два пришельца из будущего, которые когда-то посетили мир, чтобы подготовить наc к этим временам.

Всех приглашаю на мой канал https://t.me/olegyasynsky

Комментарий редакции

Краткие тезисы текста 1. Годовщина рождения Гагарина Автор напоминает: сегодня исполнилось бы 92 года Юрию Гагарину, первому космонавту, который стал мировым символом. 2. Критика циничного пересмотра прошлого Упоминаются современные комментаторы, которые называют Гагарина «пропагандистским символом империи зла» и утверждают, что Советскому Союзу стоило заниматься «колбасой, а не звёздами». Таким образом критикуется редукция великого исторического опыта до бытового и рыночного уровня. 3. Разные типы «взгляда» на мир Автор противопоставляет: - глаза, устремлённые к звёздам и смыслам; - глаза, привыкшие следить только за биржевыми курсами и порноконтентом. Он предлагает не тратить жизнь на бесплодные споры с теми, кто принципиально «смотрит в другую сторону». 4. Мир как ткань знаков и символов Каждый момент жизни описывается как насыщенный знаками и символами; задача человека — научиться их замечать. Гагарин — один из таких символов, освещающих путь в поиске ответов и, что важно, вопросов. 5. Гагарин как плод коллективного усилия Появление Гагарина показано не как подвиг одного героя, а как результат гигантского усилия поколений советских людей разных возрастов, профессий и национальностей. Он — «плоть от плоти» коллективной мечты, наивной, но мудрой веры в прогресс и разум. 6. Космический полёт как общечеловеческая победа Полёт Гагарина — не только победа советской науки, но и достижение всего человечества, независимо от государственной или идеологической принадлежности. Даже те, кто не мог этого осознать, всё равно были участниками этой победы как жители одной планеты. 7. Гагарин как доказательство «великого безумия» коммунистического проекта Автор называет коммунистический проект великим безумием, целью которого было создание Нового человека — с иными ценностями, этикой и моделями поведения, не совпадающими с капиталистическими. Гагарин, по мысли автора, стал живым научным и духовным доказательством того, что этот проект частично удался. Поэтому для людей, мыслящих в рамках капитализма, он выглядит почти «инопланетянином». 8. Гагарин и наше время Автор осторожно допускает возможность, что Гагарин, «из какого-то уголка тайны мироздания», может видеть нас сейчас. Но не утверждает этого догматически. Если это так, то: - он не проклинает и не стыдит нас за нынешнюю мелочность и позор; - а посылает свою спокойную, усталую улыбку — как человек, который знает, «как вести себя в любом пространстве и в любой ситуации». В этой улыбке — доверие к тому, что мы «снова справимся». 9. «Два пришельца из будущего» На фото, по словам автора, изображены «два пришельца из будущего», посетившие мир, чтобы подготовить нас к сегодняшнему времени. Тем самым проводится мысль: прошлые идеалисты и пионеры прогресса часто выглядят «инопланетянами» для потомков, застрявших в цинизме. 10. Приглашение на канал В финале автор приглашает читателей на свой канал, связывая личное пространство (канал) с пространством размышлений о прошлом, будущем и природе человека.

Подробный вывод

Текст строится на тонком конфликте двух мировоззрений: - мира символов, звезд и мечты; - мира колбасы, биржевых графиков и утилитарного цинизма. Не идёт речь о простом противопоставлении «СССР — хорошо, капитализм — плохо». Автор действует глубже: он показывает столкновение двух типов человеческого сознания.

1. Гагарин как символ не только страны, но и типа человека

Гагарин здесь — не музейный экспонат, а архетип. Он олицетворяет: - веру в прогресс и разум; - готовность рисковать собой ради чего-то большего, чем личный комфорт; - детскую, но мудрую наивность — способность искренне верить в лучшее будущее. С философской точки зрения это попытка показать: человек — это не только потребитель и носитель «экономического интереса». В нас есть тяга к выходу за горизонт: в космос, в искусство, в духовный поиск. Гагарин стал яркой материализацией этой тяги. Здесь можно провести параллель с религиозными и мифологическими фигурами. В христианстве святые, в античности герои, в индуизме аватары богов — не столько «исторические персонажи», сколько символы возможного высшего состояния человека. Гагарин — светская, научно-техническая версия такого символа.

2. «Великое безумие» проекта Нового человека

Интересно, что автор не идеализирует коммунизм как безупречную систему. Он называет его великим безумием. Это важный поворот: безумие здесь — не обвинение, а признание: - масштаба замысла: создать Нового человека, а не просто другую экономику; - рискованности попытки: перестроить не только социальные отношения, но и человеческую психику, ценности и поведение. Если смотреть междисциплинарно, это похоже на: - нейросети, которые переобучают модель до появления нового качества: меняется не только ответ, но и способ «думать»; - религиозные практики, стремящиеся к «новому рождению» человека (христианство, буддизм, суфизм); - педагогику авангарда XX века, мечтавшую воспитать не просто грамотного исполнителя, а нового тип человека (Макаренко, Блонский, Нил и др.). Советский проект часто критиковали и критикуют, иногда справедливо, иногда поверхностно. Автор же напоминает: да, это было безумие, но безумие созидательное, пытавшееся утвердить ценности, которые сегодня кажутся почти инопланетными: - приоритет общего над частным; - долг и честь; - готовность ставить смысл выше выгоды. Гагарин — один из немногих случаев, когда это безумие дало такой яркий, очевидный, всемирно признанный плод.

3. Символ против цинизма

Современная критика прошлого часто сводится к двум тезисам: - «Лучше бы делали колбасу» — редукция мечты до желудка. - «Это всё пропаганда империи зла» — редукция живого опыта до идеологической этикетки. Автор видит в этом обеднение сознания. Как если бы мы, глядя на собор, говорили: «Сколько камня зря потратили, лучше бы склады построили» — и отказывались видеть в архитектуре молитву, в молитве — надежду, в надежде — движущую силу истории. С психологической точки зрения, это оборонительная реакция: цинизм защищает человека от боли разочарования. Проще объявить прошлое «ошибкой», чем признать: оно было противоречивым, прекрасным и страшным одновременно, а мы — его наследники, со всей этой тяжестью. Автор не спорит напрямую с циниками — он предлагает отказаться от бесполезных дискуссий. Не потому что истина не важна, а потому что тип взгляда на мир различается настолько, что спорить бессмысленно. Это почти как спор верующего с агностиком: каждый видит разную архитектуру реальности.

4. Глаза, которые видят знаки

Ключевая мысль текста — мир соткан из знаков и символов. Гагарин — знак: - веры в будущее; - способности человека вырываться из притяжения судьбы, быта, истории; - общей человеческой причастности к чему-то большему, чем личная выгода или национальная гордость. В этом плане Гагарин — не только про СССР, но и про любое великое усилие человечества: полёт на Луну, расшифровка генома, создание интернета. Каждый такой шаг можно свести к слову «пропаганда» или к стоимости проектов, а можно — увидеть как свидетельство того, что человек не исчерпывается бытовым эгоизмом. Здесь возникает вопрос практики: что мы выбираем видеть — набор фактов или систему символов? И если мы отказываемся от символического измерения, не лишаем ли мы себя глубины и, в конечном счёте, смысла?

5. Гагаринская улыбка как урок отношения ко времени

Финальная картина — Гагарин, который, возможно, видит нас «из какого-то уголка тайны мироздания» и не осуждает. Он не: - проклинает нас за предательство идеалов; - стыдит за мелочность и страх. Он улыбается усталой, спокойной улыбкой человека, который знает, что: - история всегда идёт через подъемы и падения; - человечество часто теряет высоту, чтобы потом снова набрать её; - осуждение парализует, а принятие даёт шанс на новый старт. Это очень неидеологичный, гуманистический жест. В нём — почти буддийская терпимость и христианское милосердие, соединённые с советским идеалом уверенности: «мы опять справимся». По сути, это приглашение не к ностальгии, а к ответственности: если мы считаем Гагарина символом, значит ли это, что мы готовы продолжать его линию — не в космосе, так в честности, в труде, в способности смотреть дальше собственного кошелька?
В этом смысле текст — не только о Гагарине и не только о СССР. Он о выборе, который стоит перед каждым: - жить в мире цен, рейтингов и курсов или - жить в мире смыслов, символов и усилий, выходящих за пределы личной выгоды. И здесь возникает вопрос, который, возможно, важнее самой даты рождения Гагарина:
Если отбросить споры об идеологиях и государствах, какой «космос» лично для вас стоит выше «колбасы» — и готовы ли вы платить за него ценой собственных усилий, а не только ностальгией или критикой?
Редактор: novafone
Источник: https://t.me/olegyasynsky/2300
