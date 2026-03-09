Сегодня 92 года со дня рождения Юрия Гагарина.

Рожденные ползать, но обученные писать, уже помногу раз рассказали нам, что это пропагандистский символ «империи зла», что нашим предкам надо было заниматься колбасой, а не звёздами, и что наша бывшая страна была «образцом того, как не надо всё делать». Есть глаза, устроенные не для смотрения на звезды, а для наблюдения курсов бирж и порносайтов, и не стоит убивать наше драгоценное время на ненужные споры.

Каждый момент нашей жизни соткан из знаков и символов, нужно только научиться замечать их. Некоторые из них освещают нам наш всегда короткий путь здесь в поиске ответов и вопросов.

Появление в этом мире нашего Гагарина было результатом гигантского усилия поколений советских людей разных возрастов, профессий и национальностей. Он стал плотью от плоти нашей коллективной мечты, мудрой наивности и веры в прогресс и человеческий разум.

Его полёт в космос оказался победой не только советской науки, но и каждого жителя планеты, независимо от того, кто из нас и насколько был в состоянии осознать это. Гагарин был живым научным и духовым доказательством успеха великого безумия нашего коммунистического проекта, который заключался в создании Нового человека, с ценностями, этикой и моделями поведения совершенно отличными о того, что воспитывает в нас капитализм. По этому для некоторых он навсегда останется инопланетянином.

Если, из какого-то неведомого нам уголка тайны мироздания, он видит нас сегодня – я не уверен, что это обязательно так, но если вдруг это так, я уверен – он не отправляет никому проклятий, не стыдит нас за позор этого страшного и мелочного времени, а просто шлет нам спокойную усталую гагаринскую улыбку человека, знавшего, как вести себя в любом пространстве и любой ситуации. Он знает, что мы опять справимся.

На фото – два пришельца из будущего, которые когда-то посетили мир, чтобы подготовить наc к этим временам.

