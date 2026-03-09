Появление цивилизаций в Китае | Урок истории 49
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Переход от неолита к энеолиту (медно-каменному веку) в Китае связан с: - появлением металла (сначала меди, затем бронзы); - имущественным расслоением и зарождением власти; - формированием предпосылок для государства. - Культура Луншань (энеолит, бассейн Хуанхэ, поверх Яншао): - Расширяет ареал до Шаньдунского полуострова и моря. - Использует медь для: - оружия и орудий; - посуды и особенно – ритуальных кубков для «вина» (бродящие злаковые и иные напитки, не виноград). - Алкоголь употребляется в первую очередь ритуально, для общения с предками, а не «для удовольствия», как в греческой традиции. - Активно выращивается конопля, но для тканей, а не для одурманивания (наркотические формы – в горах и позже, ближе к Памиру). - Появляется гончарный круг (то ли заимствован, то ли автохтонное изобретение); до этого – высококачественная лепная керамика. - Осваиваются: - колесницы; - упряжка лошади. - Колесничьи погребения – маркер местной аристократии и имущественного расслоения. - Появляются человеческие жертвоприношения: - вместе с вождём хоронят колесничего, «часовых» (людей и собак) в нижнем уровне гробницы; - жертвами чаще служат военнопленные или, возможно, добровольные слуги. - Власть ещё не государственная, а на уровне вождеств, но социальное неравенство уже есть. - Переход к бронзовому веку: - Металлургические технологии приходят с запада (Средняя Азия), но местное население быстро: - осваивает; - затем превосходит «учителей» по качеству сплава и изяществу изделий. - Бронза – прерогатива узкой городской элиты: - крестьянская масса продолжает работать деревянными и каменными орудиями. - Китай на этом этапе уже имеет классическую для его истории структуру: - ~98% – крестьянство; - очень небольшая, но высокоразвитая городская прослойка (технологии, управление, ритуал). - Культура Эрлитоу (около 2100–1500 гг. до н.э.): - Строго городская культура с: - крупными центрами; - дворцами; - крепостями. - Поселение Эрлитоу (Эрлитоу-3) – гигантский по меркам того времени город: - около 320 гектаров; - население порядка 20–30 тысяч человек; - мощные стены. - Крепости строятся по единому «проекту»: почти квадрат 90×90 м, одинаковая планировка. - Используется технология ханьтоу – трамбованной земли: - роется канава под стены; - земля смешивается с глиной, послойно насыпается, трамбуется деревянными/каменными колотушками; - сверху поднимается стенка в опалубке тем же способом. - Стены: - в основании толще, чем их высота (например, 18 м толщиной, 9 м высоты); - чрезвычайно прочные и долговечные (часть подобных сооружений видна до сих пор). - европейские пушки XIX века с трудом пробивали такие стены. - Минус – колоссальная трудоёмкость: - около 32 000 человеко-часов на небольшую крепость; - тысяча человек – месяц работы (только на основу). - Это предполагает: - большой прибавочный продукт у крестьян; - наличие централизованной власти, способной: - мобилизовать большое число людей; - кормить их; - удерживать их месяцами на не-сельскохозяйственных работах. - фактически – уже государственность. - Планировка Эрлитоу: - Внутри города – дворцово-храмовый комплекс почти квадратной формы. - Дворцы/храмы ориентированы строго север–юг: - север – глухая стена, защита от холодных ветров; - юг – входы и окна. - Такая ориентация восходит ещё к Яншао как практичное решение, а затем обрастается религиозно-символическими толкованиями. - Эрлитоу и династия Ся: - По китайской традиции, Эрлитоу связывают с первой династией Ся (начиная с легендарного Великого Юя ~2000 г. до н.э.). - Хронология в письменных источниках пугающе хорошо совпадает с археологическими датировками. - Однако: - точные даты в древних китайских текстах во многом условны; - прямых письменных свидетельств, что Эрлитоу – это именно государство Ся, нет. - Отождествление Эрлитоу с Ся – красивая, но пока спекулятивная гипотеза. - Письменность и гадание: - Эрлитоу активно практикует гадание на костях (лопатки, панцири черепах и т.п.): - втыкают раскалённый шип; - по трещинам жрецы толкуют будущее или волю духов. - Имеются отдельные знаки, но ещё не полноценная система письма. - Настоящая иероглифическая письменность массово появляется уже у шанов (следующая культура), на тех же гадательных костях. - Бронза Эрлитоу: - Невероятно высокий уровень бронзолитейного дела: - по качеству и изяществу изделий превосходит Среднюю Азию, а нередко и Микены, Крит, Египет, Месопотамию того же времени. - Изобретают кусковое литьё: - сложные формы из глины с вырезанным рисунком; - обжиг; - заливка бронзой; - последующая сборка изделия из нескольких частей пайкой. - Характерные формы: - котлы, тетраподы и триподы (четырёх- и трёхногие сосуды); - кубки, чаши, жаровни, ритуальные сосуды (часто с очень сложным декором, например ножки в виде полых фигур). - Бронза как сакральный материал: - Вино для общения с предками пьют исключительно из бронзовых сосудов. - Бронза – своего рода «магический проводник» к миру духов. - В захоронениях: - отсутствие бронзы – признак крайней бедности; - наличие хотя бы одной бронзовой чаши – минимум статуса; - у знати встречаются комплексы с огромным количеством бронзовых изделий (суммарно до полутора тонн в одной гробнице). - Оружие: - Появляется знаменитый клевец G: - бронзовый клинок (10–25 см) на конце примерно двухметрового древка; - повторяет по сути каменный прототип топора-кильта, но выполнен из металла; - способен пробивать любую броню и щиты того времени; - используется более двух тысяч лет, вплоть до средневековья; - его «потомки» присутствуют даже в арсенале современного ушу. - Конец Эрлитоу: - Культура существует почти тысячу лет, но в итоге сменяется культурой Шан. - Государство Шан уже определённо исторично: - от него сохранились многочисленные письменные источники. - О Шан и их мире будет речь в следующей лекции.
Подробный вывод и философско-исторический разборЕсли смотреть не только как на набор фактов, а как на «сюжет» о становлении сложного общества, в этом видео просматривается несколько важных линий.
1. Металл как «ускоритель истории» – но не для всехПоявление меди, а затем бронзы в Китае – не просто технологический шаг, а качественный излом в социальной структуре. Металл: - даёт оружие и орудия; - позволяет создать элиту воинов, ремесленников и жрецов; - формирует разрыв между «немногими с бронзой» и «многими с палкой-копалкой». Парадоксально: в эпоху гениальных бронзовых технологий: - подавляющее большинство людей продолжает копать землю деревянными палками; - каменные и деревянные орудия сосуществуют с шедеврами литейного искусства. Выходит, что «бронзовый век» – это не столько возраст всей цивилизации, сколько возраст тонкой верхушки. Для основной массы время течёт почти по-старому. Это напоминает нашу цифровую эпоху: нейросети, космические телескопы, квантовые компьютеры – но в тот же момент миллиарды людей живут в логике XIX или даже более ранних веков, с точки зрения быта, образования, медицины. Историческая истина тут двуслойна: если смотреть глазами археолога – эпоха бронзы, великие города, сложные ритуалы. Если смотреть глазами обычного крестьянина – почти всё та же вечная борьба за урожай, с немного усложнившейся надстройкой над головой.
2. Государство как организованное насилие… и организованное чудоТехнология трамбованной земли (ханьтоу) – прекрасный пример того, насколько государство амбивалентно: - с одной стороны, чтобы построить крепость, нужна чудовищная мобилизация: - тысячи людей на месяц; - централизованное распределение продовольствия; - принуждение (иначе кто уйдёт от поля и семьи ради стены?). - с другой стороны, результат – почти «вечная» архитектура: - стены переживают не только своих строителей, но и целые культуры; - через три с половиной тысячи лет они всё ещё служат. Государство в этом смысле подобно алгоритму: оно концентрирует человеческую энергию в узкий канал, жёстко управляя ею, и за счёт этого достигает масштабных, «невозможных» для разрозненных общин результатов. Эрлитоу – визуальное доказательство того, что: - там, где появляется способность командовать трудом тысяч, появляется и само качество государства. Но обратная сторона – человеческие жертвоприношения, погребение слуг, колесничих, «часовых» с собаками. Та же сила, которая делает стены почти неразрушимыми, делает жизнь отдельных людей доступным «расходным материалом» ради ритуала и власти. Получается почти физический закон: чем выше концентрация мощности системы, тем легче она обращается с элементами внутри себя. Вопрос только в том, куда эта мощность направляется – на защиту, на культ предков, на завоевания, на страх.
3. Алкоголь, бронза и контакт с предками: технологии одурманивания сознанияИнтересная деталь: алкоголь в раннем Китае – это не «друзья, песни и Дионис», а прежде всего: - средство ритуального одурманивания; - инструмент для входа в особое состояние сознания; - способ «соединиться» с предками. И здесь бронза становится не просто утилитарным материалом, а сакральным проводником. Кубки из бронзы – обязательный атрибут ритуала; без них общение с иным миром как будто «не работает». Технология (металлургия) и духовная практика (культ предков) переплетаются так плотно, что отделить их почти невозможно. Любопытно, что и гадание на костях – тоже по сути технология работы с сознанием и неопределённостью: - физический треск костей; - интерпретация трещин; - запись (уже у шанов) результата. Это сродни ранней «аналитике»: человек видит хаос будущего и пытается превратить его в читаемый текст. Так незаметно возникает письменность – как побочный продукт ритуальной практики, попытки зафиксировать приговор судьбы. Можно сказать: цивилизация возникает там, где люди начинают кодировать неопределённость – через знаки, ритуалы, архитектуру, технику.
4. Эволюция насилия: от добровольного слуги до клевца GЧеловеческие жертвы, колесничий, уходящий в могилу вместе с вождём, «часовой» с собакой в нижнем ярусе гробницы – это не просто жестокость, а особый образ мира: - жизнь слуги мыслится не самодостаточной, а привязанной к жизни вождя; - ценность индивидуального тела мала по сравнению с ценностью ритуального порядка. На другом полюсе – совершенствование оружия: клевец G, пробивающий любые доспехи. Оружие столь эффективно, что его логика переживает смену эпох и технологий, переходя даже в сферу спортивного оружия ушу. В этом есть странное единство: и человеческая жертва, и изощрённое оружие – инструменты поддержания определённого социального порядка, в котором: - один имеет право определять, кто живёт и кто умирает; - другие же являются ресурсом – физическим или символическим. Историческая правда здесь болезненна: изощрённость культуры и техники почти всегда соседствует с изощрённостью в управлении насилием. Чем тоньше бронза, тем тоньше становится и политическая власть.
5. Легенда и археология: где кончается миф и начинается «реальность»?Связывание Эрлитоу с династией Ся – человечески очень понятное желание: - есть красивая легенда о Великом Юе; - есть археологическая культура, точно попадающая в те же века; - так приятно сказать: «Вот, мы нашли первую династию!». Но честная позиция требует признать: прямых свидетельств нет, это гипотеза, а не доказанный факт. История здесь напоминает духовный поиск: - нам всегда хочется найти твёрдую «первородную точку» – первого царя, первую династию, первую истину; - но чем глубже смотрим, тем больше видим фрагменты, намёки, слои интерпретаций. Именно поэтому историк, подобно философу или учёному, всегда балансирует между соблазном красивого нарратива и необходимостью оставить в тексте место для сомнения.
Если попытаться всё это собрать в один вопрос к себе: насколько мы сегодня отличаемся от людей Эрлитоу и Луншань? Да, у нас другие материалы и другие алгоритмы, но: - у нас всё так же есть тонкая технологическая элита и огромная масса людей, живущих в другом «веке»; - у нас всё так же мифы стремятся подменить собой реальность (будь то национальные, религиозные или технологические); - и у нас всё так же осталось искушение считать отдельных людей лишь материалом для великих проектов – стен, империй, алгоритмов. Может быть, главный вопрос, который тихо звучит за этой историей Китая: как отличить реальный прогресс от просто усложнения форм власти и ритуала – и по каким признакам мы поймём, что меняется именно качество человеческой жизни, а не только бронзы и стен?