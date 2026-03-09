…Всё курьеры, курьеры, курьеры,

Маклера, маклера, маклера… С. Есенин.

После того как я написал сказ про украинских грузчиков газа в публикации «Волна волнений», через девять лет сложилась идеальная ситуация написать про нефть. Иран в очередной раз пригрозил нефти, и буржуазные газеты оформили степ с криками – всё пропало, спасайте ваши деньги.

Так что же реально происходит с очередным форс-мажором с энергоносителями? Набираем, РБК, цена нефти на сегодня и узнаём подробности. График показывает, что нефть торговалась в феврале месяце по средней цене 70 $ за баррель, а баррелей в день продавалось по 20 мл. И вот наступил страшное время Чу, «всё пропало» 3 марта нефть поднялась аж до 80 $ за баррель и «продали» её 140 мл. бар. 4 марта нефть поднялась до 84 $ и «продали» её 90 мл. бар. По 5 марта цена 86, и «продали» её 114 мл. бар, 6 марта по цене 93 «купили» 230 мл. бар, 9 марта цена 88 "купили" 380 мл. бар т.е. за 4 дня через биржу прошло 800 мл.бар. это месячная норма.

Причём физически ни барреля ни продали, ни купили, фьючерсный контракт не предполагает физической нефти у продавца и у покупателя, он делается для диагностики, для определения рамок реальных сделок. «Биржа ICE работает для формирования мировых цен на нефть Brent через торговлю фьючерсами и опционами. Физическая поставка происходит редко и составляет 1-2 процента от объёма торгов. Производители нефти используют биржу для хеджирования, страховки от резкого изменения цен. Задача биржи ценообразование – определения стоимости нефти на основе спроса и предложения». В северной Америке есть аналогичная биржа, которая работает с фьючерсами ближневосточной нефти.

При этом основные участники формирования цен это ни производители, ни покупатели нефти, а спекулянты фьючерсной торговли, которым нефть не нужна, а нужна прибыль. Нефти марки Брент нет в природе, она виртуальный микст, подобно расчетному кубометру газа с давлением 1 атмосфера. Т.е мировые банки и спекулянты занимаются акциями протекции нефти, золота, газа… ресурса, в удобный для такой протекции момент. Сейчас это момент нефти.

Китай, Индия, Венесуэла, РФ, Иран, Ирак… - производители и покупатели мало участвуют в новой ценовой гонке, этим занимаются международные спекулянты и банки. Спекулянты коллективными вложениями поднимают величину фьючерса и цену на нефть Брент, хотя именно сорт Брент основные покупатели, продавцы нефти ни покупают, ни продают, ни хеджируют.

РФ добывает нефть марки Уралс, Китай покупает нефть Уралс и ближневосточные сорта, Индия аналогично. США покупают тяжёлую канадскую нефть, а продают лёгкую сланцевую. Основной потребитель марок микста Брент Европа, и объёмы маркерных сортов нефти невелики, т.е. нефть биржи ICE лишь виртуальный расчётный продукт. Причём для реального хеджирования добываемой нефти азиатские компании используют удобные для них биржи, а не биржу ICE. Её для хеджирования пользуются в основном две главные нефтегазовые корпорации Англии - Бритиш Петролеум и Шелл, а ближневосточную нефть англичане хеджируют в США.

Т.е. основные объёмы продаваемой нефти не страхуются на биржах, которые определяют цену нефти на мировой рынке. Возникает закономерный вопрос, а зачем они вообще нужны? Европа хотя бы производит и потребляет Брент, США покупают немного чужой нефти, другим участникам процесса потребления и производства нефти эта практика избыточна. Более того именно работа бирж создаёт спекулятивные рывки, форс-мажоры сделок. Есть ли в этом необходимость?

Такая необходимость обусловлена тем, что в большинстве стран запасы нефти не капитализированы, т.е. нефть в земле не оценена и поэтому требуется мировая оценка нефти. Мировой капитал делает за суверенные страны то, что они давно должны были сделать самостоятельно, чтобы иметь с одной стороны сырьевой капитал, а с другой стороны не зависеть от спекулятивных движений рынка, не зависеть от мирового капитала. Некоторые экономически развитые страны - Саудовская Аравия, Катар, Норвегия, Австралия… уже капитализировали свои сырьевые ресурсы. Европа в целом давно такую капитализацию завершила, ресурсы добывать в Европе стало не выгодно. Страны третьего мира остались на обочине.

Кроме издержек отсутствия капитализации суверенные страны имеют проблемы учёта некапитализированной нефти. Продавая её ниже цены капитализации, которую они даже не рассчитывали, они наносят урон экономике своей страны. Кроме того, биржевые правила оценки нефти позволяют сырьевым корпорациям частично уходить от уплаты налога с продаж. Производителю выгоднее получать прибыль с больших объемов, чем с высокой цены. Этим пользуются спекулянты мировой биржи, играя именно на цене.

На примере торговли нефтью мы можем сформулировать общий принцип современной мировой экономики. В ней банки выступают аккумулятором коммерческого интереса всего мира. Они достигли такого уровня благодаря своей стабильности. Граждане в целом им доверяют и несут все свои сбережения в банк. Граждане даже своему государству не доверяют, ищут любой банк или валюту понадёжней.

Мировой банк это не только миллиардеры, банкиры, но и вклады всего мирового общества, огромная профессиональная корпорация на всех уровнях. Даже самые экономически развитые страны оказались заложниками банков, допустив суверенный долг в десяток своих ВВП. Далеко не все такие страны сохранят свой суверенитет, когда придёт время расчёта по долгу, им просто могут сменить правительство и флаг.

Тем не менее, совокупный мировой капитал в лице банков не знает отчётливо, как распорядиться аккумулированными финансами общества. Он полагается на маржу, как главный двигатель прогресса. А что бы знать дороги движения прогресса организуется биржа. Банк через плечо инвестиций кредитует инициативу спекулянтов - маклеров биржи, и они, на свой страх и риск, вкладывают Средства Банка в те или иные направления мировой экономики. В нефть, энергоресурсы, промышленность, хозяйство, войну. Если маклеры угадывают, рассчитывают успех вложений то получают плюс в свои доходы по кредитам банка, не угадывают, тогда получают минус, а банк всегда получает маржу от этих сделок.

Кроме организованных участников мирового рынка есть серые игроки, те которые рассчитывают на прибыль прямого контракта по упрощенной схеме. Это могут быть частные предприятия и суверенные государства. Однако если прибыль этих государств, корпораций мешает получению прибылям мировых банков, то банки инвестирует войну, или соглашаются на войну. Войной заставляют целые государства играть по общим правилам. Что, собственно, мы и видим в текущем моменте. Войной против единого мирового мнения любому государству от мирового банка не отбиться. Нужна идеология защиты и победы.

Во второй половине 19 века буржуазия Англии в борьбе с феодалами Европы сумела повернуть направление гуманитарной мысли на ложный путь пролетарского марксизма, интуитивно понимая, что как только пролетариат получает капитал в любом виде, то стразу из борца с царизмом превращается в сторонника капитализма. Попытки доказать обратное привели к известным событиям в мире.

Теперь уже требуется другая идеология, что бы хотя бы свой суверенитет защищать от поползновений мирового банка. На мой взгляд, такой идеологией может стать идея капитализации природного ресурса, т.е. не виртуальный капитал должен рулить, а капитал ресурса. Ресурсы любой страны должны быть оценены в долгоиграющих и перспективных ценах, а суверенная страна должна иметь право распоряжаться этим капиталом и ресурсами в мировых валютах. Что кроме всего прочего создаст и новые полноценные валюты с залогом в виде национального ресурса.

По крайней мере, нашей стране такая идеология выгодна, из-за наших огромных ресурсов. В конечном итоге, нам придётся её придерживаться, иначе нас съедят ввиду малочисленности нашего населения. И никакие военные меры сами по себе нам не помогут. Виду глобальности мирового общественного капитала, играть против него можно только капиталом сравнимым с его размером, либо сразу сдаваться без затяжной войны. Пусть такая экономическая инициатива на начальном этапе будет выглядеть неубедительно, но её идея подобно идеологии марксизма способна увлечь другие страны.

Каждый гражданин суверенной страны должен иметь возможность капитализироваться в суверенном капитале своей родины, в стоимости её природных ресурсов. Такую возможность должны иметь, прежде всего, граждане нашей страны, а не международные спекулянты с тремя гражданствами пяти стран. И граждане страны, а не международные банки и их маклеры должны получать дивиденды при продаже национальных природных ресурсов. Продажу отечественных ресурсов через Мосбиржу должен кредитовать Центробанк, как это сделано в СА, Норвегии, Катаре, Австралии. Государства Европы уже частично лишились суверенитета из-за игр с мировыми банками, точнее они его продали и распределяют вырученные средства внутри страны. Нам, имея огромный ресурс, по этому пути идти позорно, и наша национальная буржуазия на это не подписывалась.

Теперь посмотрим, как реально нефть продают и покупают. Многие страны такую информацию держат в секрете, но нас интересуют флагманы закупки. В январе феврале 26 года Китай покупал физически 70 мл. бар в сутки. В 24 году Китай купил 550 мл т нефти. Из них у РФ 110 мл. т. или 800 мл. баррелей на 320 млрд. $. В 25 году Китай купил в целом 600 мл. т. нефти и у РФ 700 мл. баррелей. Нефть Уралс в основном куплена в результате прямых договоров с РФ, часто по 30 $ за баррель. Цена закупки ближневосточной нефти неизвестна, но тоже прямые договора. У Венесуэлы и Ирана покупали не дороже чем у РФ. Т.е. при биржевой цене нефти в 70, мы продавали Китаю огромные объёмы по 35. Причём Китай платил 70, половина цены шла спекулянтам. Смотрим Индию. В 24 году Индия импортировала 240 мл. т. нефти из них 90 мл. т. Уралс РФ. В 25 году Индия купила 260 мл. т. 85 мл. т. у РФ на сумму 140 млрд. $. минуя биржи прямыми договорами и спотовыми закупками. Только Индия и Китай закупают прямыми договорами в год 900 мл. т. нефти или 7 млрд. баррелей в год, а биржа показывает 20 мл. баррелей в день и продаёт физической нефти ноль. Т.е. реальная экономика находится вне биржевых цен. Германия больше не показывает сколько нефти закуплено. Но за 22 год было куплено 500 мл баррелей, т.е меньше 100 мл. т.

Теперь на примере текущих событий смотрим, что случилось с танкерами с нашей нефтью для Индии на океанских просторах. Поставки восстановлены, у покупателей уже нет скидки, они платят с премией. Нефть, купленную у РФ по 35, которую в феврале индийцы могли взять по 70, теперь платят 90. В последние дни индийцы закупили более 20 мл. баррелей, выплачивая к цене Брента за партии Уралс. 18 танкров с Уралс направляются в Индию. Сырьё продаётся через посредников и нефть в танкерах принадлежит уже им. Они получат основной доход с этой нефти за свой риск и грамотную коммерцию…

Коэффициенты: в тонне нефти 7.5 бар. В кубометре 6.3 бар.