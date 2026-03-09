Ключи Захара. Шестидесятые: “тихая лирика”, эстрадная поэзия и советская власть
Бурные 1960-е годы в поэзии стали знаменательными не только с появлением Евтушенко, Вознесенского, Окуджавы, Ахмадуллиной и Рождественского. Параллельно с эстрадной поэзией возникла "тихая лирика". Николай Рубцов, Анатолий Жигулин, Алексей Прасолов, Станислав Куняев, Олег Чухонцев, Юрий Кузнецов писали стихи, берущие за душу.
- Появилась ли "тихая" лирика в противовес громкой поэзии "шестидесятников"?
- Какие подцензурные и неподцензурные группы поэтов существовали в то время?
- За счет чего эстрадным поэтам в своей публичности удалось переплюнуть Маяковского?
- Как в идеологизированном государстве возникала метафизическая поэзия?
- Чем отличились биографии тихих лириков и эстрадных "шестидесятников"?
- Что случилось в Николаем Рубцовым и почему его вклад в поэзию – выдающийся?
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Беседа посвящена русской советской поэзии 60–70-х годов и, прежде всего, направлению «тихая лирика», которое противопоставляется громкой «эстрадной» поэзии Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, Ахмадулиной, Окуджавы. - Тихая лирика как понятие и как круг поэтов была осмыслена и во многом собрана филологом и мыслителем Вадимом Валерьяновичем Кожиновым, который стал идеологическим ядром этого направления. - Ключевые имена тихой лирики: Николай Рубцов, Станислав Куняев, Юрий Кузнецов, Алексей Прасолов, Владимир Соколов, Геннадий Русаков, Олег Чухонцев, Анатолий Передреев, Глеб Горбовский, Василий Казанцев, Михаил Супин и др. - Эти поэты сегодня почти неизвестны массовому читателю, в отличие от эстрадников, но именно они, по мнению ведущих, глубже выразили опыт страны, народное чувство, «почву», метафизический слой русской поэзии. - Важнейшая фигура — Вадим Кожинов: - начинал с краткого периода диссидентства, затем перешёл на государственнические, почвеннические, патриотические позиции; - открыл миру М.М. Бахтина, фактически «вытащив» его из забвения провинциального Саранска, организовал его издательскую судьбу; - через Бахтина и круг его учеников (Бочаров, Гачев и др.) получил импульс к консервативно-государственному мировоззрению; - изучал историю России через литературу, от древней проповеди до поэтов своего поколения; - собрал и идеологически оформил круг тихих лириков, а затем закрепил его антологией «Страницы современной лирики» (изд-во «Детская литература», середина 70‑х), которая стала сенсацией. - Тихая лирика возникла на фоне: - подозрительного отношения государства к поэтическим группам («групповщина» после 60-х уже не поощрялась — пример СМОГа, разогнанного с ссылками и психушками); - недоверия к «чистой лирике», тем более метафизической и сосредоточенной. - Антология «Страницы современной лирики» стала событием: поэтическая книга без скандальных деклараций, достаточно консервативная по форме, но с внутренней глубиной — была разобрана, стала бестселлером; это был «пробивной» жест Кожинова. - Важный историко-психологический фон: - и эстрадники, и тихие лирики — примерно одно поколение (конец 20-х – 30-е годы рождения); - у многих тихих лириков — тяжёлое детство: безотцовщина, сиротство, детдома, гибель отцов на фронте, репрессии, послевоенная нищета, армия, рабочие профессии; - эстрадники чаще происходят из «советской аристократии» — номенклатура, НКВД, обеспеченные интеллигентские семьи. - Ключевая мысль: в 60-е побеждает не «громкость» поэтического голоса, а определённое мировоззрение. - Круг Евтушенко—Вознесенского—Рождественского — либеральный, но при этом в 60-е демонстративно про-советский, с клятвами верности Ленину, партии, режиму. - Круг Кожинова — почвеннический, государственнический, с чувством «жгучей кровной связи» с Отечеством, но без официозной риторики. - Парадокс: те, кого власть носила на руках, награждала и показывала по ТВ, в перестройку массово встали на антисоветские, антигосударственные позиции; тихие лирики, которых почти не продвигали, в значительной степени остались верны государственническим, патриотическим установкам. - Тихая лирика: - связана с традицией Есенина, Клюева, Фета, Тютчева, послепушкинской лирики; - близка к «деревенской прозе» (деревенщики), разделяя с ними интерес к крестьянской теме, к «почве», к трагедии села и национального характера; - развивает метафизическую линию русской поэзии: Бог, смерть, судьба России, вечность, личная ответственность. - Юрий Кузнецов — один из центральных и, по мнению Прилепина, почти гениальных поэтов второй половины XX века: - сначала — просоветская, «краснознамённая» поэзия (служба на Кубе и т.д.), затем — резкий поворот к религиозной и метафизической лирике; - стихи, где он разговаривает с Богом, пишет о бытии, смерти, России предельно откровенно и жёстко; - в 70-е его начинают бояться: после его текстов людям страшно просто смотреть ему в глаза — сравнение с Данте, от взгляда которого падали в обморок флорентийцы. - Геннадий Русаков — показательный пример: - сирота, детдом, бегство, письмо Сталину, после которого он попадает в суворовское училище; - далее — Литинститут, затем лингвистический институт, работа переводчиком, дипломатические миссии; - в стихах — соединение деревенской темы, тоски по ушедшему миру и философского, почти эсхатологического взгляда на современность. - Важная черта тихих лириков: при всей тяжести собственной биографии они практически не переносят «чернуху» напрямую в стихи. Личное горе, нищета, лагеря, пьянство — преломляются в тексте в виде светлой, но горькой, пронзительной интонации, а не натуралистической грязи. - Биография Рубцова: - сирота, детдом, флот, рабочие профессии, Литинститут, общежитие; - служба, тяжёлое послевоенное детство, скитания; - к 35 годам — четыре книги, членство в Союзе писателей, квартира от Союза писателей — по советским меркам это уже признание и относительное благополучие; - при этом внутренний сюжет жизни — чувство обречённости, невозможность «устроиться» внутренне, а не только социально. - Анекдотический, но показательный эпизод: Рубцов мечтает «сидеть за столом» с Пушкиным, Тютчевым, Есениным — его находят в комнате, обвешанной их портретами, пьющим с ними водку; это не просто шутка, а иллюстрация его самоощущения — он внутренне живёт в пантеоне русской поэзии. - Смерть Рубцова: - 19 января 1971 года его находят мёртвым в новой квартире в Вологде; - рядом — молодая женщина Людмила Дербина (его любовница), которая сама идёт в милицию и сообщает о случившемся; - в ходе следствия выясняется: был застольный запой, потасовка, она признаётся, что «пережала» ему горло, — приговор 8 лет, отсидела около шести, вышла по УДО; - в 90-е и позднее меняет версии, пытается оправдаться, обвиняя милицию, следствие и т.д.; ведущие видят в этом позднюю манипулятивную «сенсационность», которая снижает трагедию до уровня бульварщины. - Важный мотив у ведущих: трагедия Рубцова — не только бытовой эпизод пьянки и ссоры, а результат длительного внутреннего конфликта, который вёл его к гибели почти независимо от обстоятельств. - Фильм «Застава Ильича»: - символ эпохи эстрадной поэзии — выступление поэтов в Политехническом, почти на стадионе, культовая слава; - там впервые мелькает Людмила Дербина как молодая поклонница; - фильм фиксирует момент, когда поэты становятся массовой поп-звёздой — в истории человечества такого масштаба поэтической славы почти не было. - Демографический аспект: в 50–60-х в СССР доминирует «молодая» часть населения (примерно 16–28 лет), с типичным максимализмом и инфантилизмом — именно это создаёт массовую базу для эстрадников, а не для «взрослой» тихой лирики. - Параллель с современностью: как в 60-е провинциальные, бедные, «безотцовские» поэты оказываются патриотами, а дети советской элиты склоняются к либерализму, так и сегодня на войну уходят люди из провинции и моногородов, а столичная богема спешит уехать; ведущие видят в этом повторяющийся российский сюжет. - Итог беседы — призыв читать тихих лириков: Рубцова, Куняева, Прасолова, Русакова, Чухонцева, Соколова, Кузнецова и др., потому что без них понимание XX века, русской поэзии и самой России остаётся обрубленным и искажённым.
Подробный выводВ этом разговоре фактически рисуется два образа поэзии 60–70-х: поэзия как шоу и поэзия как внутренний подвиг. И две модели отношения к государству, к истории и к самому слову. 1. Эстрадная поэзия как продукт «советского модерна» Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина, Окуджава — это поэты, которые оказались в самом центре того редкого исторического момента, когда стихи становятся массовой культурой. Общество: - образовано, - читает, - покупает книги, - воспринимает книгу как знак статуса, и в этой ситуации поэт, обладающий харизмой, сценическим темпераментом, готовностью играть перед залом, почти неизбежно превращается в звезду. Они угадывают вкус эпохи: сочетание просоветской риторики и лёгкого, «безопасного» вызова; ощущение обновления, «тепели», яркости, моды. По своей сути это либеральный проект, но упакованный в лояльную к режиму форму. «Мы с вами, но мы немножко против старого, закостеневшего» — такая безопасная фронда, которая и власти полезна (разрядка), и публике нравится (ощущение причастности к смелости). Это не значит, что эти поэты плохие или фальшивые — просто они говорят от имени городской, образованной, часто привилегированной среды, не слишком связанной с реальной провинциальной бедой и тяжёлым детским опытом войны и послевоенных лет. Их образ — светлый пиджак, галстук, большие залы, телевизор, всесоюзная слава. 2. Тихая лирика как голос боли и почвы На другом полюсе — поэты, которых Кожинов собрал и осмыслил как «тихую лирику». «Тихость» здесь не про слабость, а про отказ от шоу, от крика, от позы. Общие черты: - Биографическая горечь Сиротство, детдома, безотцовщина, убитые на войне братья, голод, армия, рабочие профессии — всё то, что делает человека не просто «патриотом» по убеждению, а буквально приросшим к своей стране болезнью. - Глубокое чувство Родины Не в виде лозунга, а как жгучая, иногда невыносимая связь с землёй, с деревней, с умирающим укладом, с русским языком. Это не та любовь, которую показывают по телевизору, а та, которая делает человека уязвимым, неудобным, трагическим. - Метафизика и Бог Юрий Кузнецов, Русаков, Прасолов и другие не боятся говорить с Богом в стихах, задавать Ему вопросы, признавать свою вину и страх. Это не официальная «религиозность» и не салонная мистика, а попытка нащупать опору там, где государственная идеология ничего внятного уже не даёт. - Отсутствие чернухи при реальной черноте жизни Их жизнь зачастую чернее, чем у многих «протестных» писателей поздних времён — лагеря, пьянство, болезни, одиночество. Но в стихах вместо натурализма и смакования грязи — светлая, горькая, но не циничная интонация. Это редкое сочетание: видеть ад и не превращать его в «контент». - Традиция Они идут от Тютчева, Фета, Есенина, Клюева, Клычкова, от послепушкинской лирики, от дореволюционной глубинной поэзии, иногда почти напрямую, минуя часть советского опыта. Кожинов здесь как мост: он соединяет древнюю русскую словесность, классиков XIX века и современную ему поэзию в одну историческую линию. 3. Роль Кожинова: не просто критик, а создатель оптики В этом видео Кожинов показан не сухим учёным, а человеком, который: - прочитал Бахтина и понял, что перед ним — мыслитель мирового уровня; - нашёл его в провинциальном Саранске и буквально вытащил в Москву; - подарил России и миру Бахтина как фигуру, без которой мы сегодня иначе понимали бы и Достоевского, и саму природу диалога. Через общение с Бахтиным он и его друзья получают доступ ко всей консервативной, религиозной, «неудобной» для официального марксизма философии: Розанов, Леонтьев и др. И параллельно он создаёт другую «неофициальную классику» — тихую лирику. Не подпольную (эти люди печатаются, входят в Союз писателей), но и не официально вывешенную на всех фасадах. Антология «Страницы современной лирики» — жест одновременно филологический и политический: показать стране, что существует другой тип поэтического сознания, не сводимый ни к эстраде, ни к диссидентству. 4. Победа и поражение: кто выиграл исторически? Если смотреть по: - тиражам, - телевизионной видимости, - узнаваемости фамилий, победа очевидна за эстрадной поэзией. В любом провинциальном магазине до сих пор можно найти Евтушенко, Рождественского, Ахмадулину, Окуджаву. Попробуйте найти Прасолова, Русакова или полного Кузнецова — это почти невыполнимая задача. Но если смотреть по: - глубине осмысления века, - честности перед собственной судьбой, - силе метафизического жеста, картина меняется. Ведущие убеждены, что в исторической перспективе именно тихая лирика оказывается более значимой. Это не отменяет художественных достоинств эстрадников, но смещает центр тяжести: главное, что сказал о себе русскоязычный человек XX века, сказано не в Политехническом при аншлаге, а тихим голосом в стихах людей, чьи книги сейчас трудно купить. Здесь возникает горькая ирония: власть, выбирая кому давать эфир, премии, трибуны, сделала ставку на тех, кто потом первым от неё отвернётся. А те, кого она продвигала намного меньше, в тяжёлый момент в основном сохранили верность идее государства, а не либеральному «перезапуску» страны. 5. Повторяемость сюжета: от 60-х к сегодняшнему дню Прилепин прямо проводит линию к современной России: сейчас на фронт в основном идут люди из провинции, из бедных городков, из моногородов — те, кто от государства материально получил меньше всех. А значительная часть образованного столичного класса, привыкшего к привилегиям, первым делом уезжает, отмежёвывается, иронизирует. Этот конфликт — не просто политический, а культурный: между теми, для кого Родина — это набор «ценностей» и «нарратива», и теми, для кого она — реально пережитая боль, голод, смерть близких, тяжёлый труд. Тихая лирика оказывается здесь не просто литературным явлением, а симптомом более глубинного разделения страны. 6. Трагедия Рубцова как символ История Рубцова, особенно его смерть, сведённая в 90-е к бульварным сюжетам о «двух пальцах на горле», показывает, как легко массовое сознание превращает трагедию в сериал. Но если откинуть сенсационность, остаётся образ человека: - с тяжелейшим детством и внутренней ранимостью; - с достигнутым, по советским меркам, социальным успехом (книги, Союз писателей, квартира); - с ощущением собственной поэтической высоты (его «застолье» с Пушкиным и Есениным); - и с каким-то непреодолимым внутренним тупиком, из которого он не нашёл выхода. «Трагедия поэта в том, что он поэт» — формула Бориса Рыжего, на которую ссылаются ведущие, прекрасно ложится на Рубцова и вообще на весь круг тихой лирики. И здесь мы упираемся в старый вопрос: поэт — это тот, кто тоньше чувствует мир, или тот, кто неизбежно ломается под его тяжестью? 7. Зачем нам сегодня тихая лирика? Для массового читателя, воспитанного на более простых сюжетах — «советские поэты vs советская власть» или «диссиденты vs режим», — этот пласт поэзии действительно почти не существует. Но без него картина XX века выглядит фальшивой: - будто были только официалы и подпольщики; - будто народный опыт выражали либо либеральные трибуны, либо лагерная поэзия. Тихая лирика добавляет третье измерение: - людей, не вписывающихся комфортно ни в «героев перестройки», ни в «чистых страдальцев»; - поэтов, которые любили свою страну без иллюзий и без выгод, не превращая любовь в пропаганду, но и не предавая её при первом кризисе. И здесь возникает важный, уже не литературный, а человеческий вопрос: что для нас ценнее — громкость и узнаваемость или верность внутренней правде, даже если она ведёт к одиночеству и забвению?
Если попробовать посмотреть на свою жизнь через этот конфликт двух поэтических миров — эстрадного и тихого, — какой голос внутри вас кажется вам честнее: тот, который хочет сцены и признания, или тот, который говорит шёпотом, но не готов отказаться от того, что считает истиной, даже если почти никто этого не услышит?