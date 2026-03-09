ИРАН: КТО ПРЕДАЛ? | Александр Колпакиди
00:00 – Александр Колпакиди: загадочная гибель Лих Мини и слухи о предательстве
01:46 – 50 лет терактов: почему иранская элита привыкла жить под прицелом
06:57 – Тряска в Пекине: увольнение пяти генералов и покушения на Си Цзиньпина
07:24 – Уроки истории: дело Сухомлинова и Мясоедова — как ищут «крайних»
09:58 – Арест Саликова: философский вопрос о «чистоте» в эпоху сомнительных сделок
12:32 – Статистика против мифов: реальные успехи СССР в сельском хозяйстве
15:35 – Кампания против Ленина: презентация сборника статей в защиту Ильича
22:34 – Психология предательства: почему недовольные карьерой генералы идут в ЦРУ
26:51 – Такер Карлсон как кандидат в президенты? Новая оппозиция Трампу
30:33 – Анонс: форум «Феномен советского человека» (4-5 апреля, Москва)
37:13 – Секретная трасса 1938 года: как СССР спасал Китай от японских банд
42:44 – Технологическая гонка и риск «национализации» научных открытий
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Ситуация в Иране и версия о «предателе-генерале» - Обстоятельства гибели иранской верхушки и роли генерала Кани неясны; идут взаимоисключающие версии. - Спецслужбы в разгар конфликта сознательно дезинформируют, поэтому сейчас никто не может уверенно сказать, что произошло и кто кого «сдал». - Для Ирана теракты и убийства руководителей не новость: за 50 лет убито множество чиновников, военных, учёных — сначала руками иранской леворадикальной оппозиции (моджахеды и др.), затем израильских и западных спецслужб. - Уничтожение верхушки само по себе вряд ли станет психологическим шоком для иранской элиты — общество к такому уровню насилия исторически «привыкло». 2. Иранская оппозиция и «левые марионетки» - В 1980-е в Иране действовали левые организации, совмещавшие марксизм и ислам (условный «исламский социализм»). - Часть этих структур стала прямыми марионетками США и ЦРУ, воевала на стороне Ирака против Ирана, имела собственные вооружённые отряды и базы. - Такая оппозиция компрометирует само понятие «левого движения», превращаясь в инструмент внешних сил. 3. Казнь генерала Кани и роль «козла отпущения» - Сообщения о казни генерала Исмаила Кани (руководителя спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР) пока остаются в пространстве слухов. - Возможен сценарий, когда на него просто списывают провалы и потери — как на удобную фигуру для отвода удара от системы. - Иранское руководство неоднородно: существуют разные группировки, идёт открытая критика отдельных фигур, что усиливает соблазн объяснять провалы «предательством», а не системными ошибками. 4. Параллельно — загадочные чистки в Китае - В КНР без войны происходит массовая смена военной верхушки: снято несколько генералов, обчищено руководство Минобороны. - Есть слухи (неподтверждённые) даже о покушении на Си Цзиньпина. - Это укладывается в общую тенденцию: много ключевых событий, но почти полное отсутствие достоверной информации о мотивах и «внутренней картине». 5. Исторические примеры «предательства генералов» - Дело полковника Мясоедова в Первую мировую: его обвинили в шпионаже, повесили, сделав крайним за срыв наступления, хотя всё указывает на то, что он стал жертвой внутриведомственной борьбы и «чести мундира». - Министр Сухомлинов также был обвинён в измене, подолгу сидел в крепости, затем фактически признан невиновным. - Историки до сих пор спорят, но логика анализа ведёт к выводу: чаще виновата не «злой предатель», а неэффективная, гнилая система управления, которая ищет удобного обвиняемого. 6. Фейки, статистика и образ «идеальной империи» - Упоминается исследование Сергея Маркина из Тамбова, где по официальной статистике показано: идеализированные цифры по экономике Российской империи (вроде бы взятые от некоего «Борисюка») оказываются ложью. - Сравнение с СССР по зерну, углю, нефти и другим показателям демонстрирует: мы живём в густом облаке фейков и мифов, особенно когда речь о дореволюционной России. - Вывод: важно жить в реальности, а не в «розовом пони»-образе империй и идеальных периодов. 7. Предательство в военной и разведывательной среде - В истории всегда были генералы-предатели (пример Бенедикта Арнольда в США). Частая причина — неудовлетворённость карьерой, обиды, ощущение несправедливости. - В СССР не было зафиксировано случаев предательства действующих фронтовых генералов во время Великой Отечественной; измены происходили в плену (Власов и др.), но их число было меньше, чем генералов, сохранивших достоинство. - В разведке — другой мир: генерал Поляков и др. шли на сотрудничество с противником не из-за идеологии, а из-за личной обиды и карьерных разочарований. - Среди советских предателей в спецслужбах не было тех, кто сознательно «переобулся» в антикоммунистов — конфликт был, в первую очередь, не с Родиной или идеей, а с начальством. 8. Иранские прокси-структуры и их реальная эффективность - Генерал Кани возглавлял сеть прокси-сил Ирана (Ливан, Сирия, Ирак, Йемен), созданных ещё Сулеймани как «дистанционный щит» против ударов по Ирану. - Предстоит проверить, насколько они эффективны: способны ли реально отвлечь удар, «распылить» силы противника. - Есть риск, что прокси были сильно ослаблены прошлым конфликтом, разгромлены авиаударами и к моменту эскалации не обладают прежней силой — и это может быть поводом сделать из Кани «виновника». 9. Информационная война и фигура Ленина - Параллельно идёт массивная кампания против Ленина, на которую вкладываются серьёзные деньги. Распространяются теории о Ленине как «австрийском шпионе» и прочие фальсификации. - Колпакиди и его круг готовят сборник статей о Ленине: вклад в историю, разоблачение мифов и фальсификаций; есть сбор средств на издание (чтобы тираж был больше, книги дешевле и доступнее). - Ленин рассматривается как символ научного прогресса, справедливого общества и альтернативы «цифровому фашизму», олигархии и тотальному контролю. - Противопоставление: либо движение в сторону коммунизма и справедливости, либо в сторону цифрового концлагеря и гибели миллиардов людей. 10. Разложение элит, коррупция и удобные «показательные дела» - Упоминаются аресты в российском оборонном ведомстве (дело Процяликова и др.): очевидно, что к обвиняемым «пришьют» и реальное, и лишнее. - Раньше тех, кто предупреждал об этом разложении, записывали в «шпионы и диверсанты», не слушали; в итоге армия объективно ослаблялась. - Возникает философский вопрос: сколько раз система может объявлять нелояльных «предателями», не задаваясь вопросом, не является ли предательством сама её коррумпированность и неэффективность? 11. Глобальная турбулентность и роль США / Израиля - В США формируется новая правая платформа: MAGA смещается в сторону «MIGA» (Make Israel Great Again) — усиливается произраильская риторика, в неё вовлечены Такер Карлсон, Мегин Келли, Маржори Тейлор Грин и др. - Возможен раскол между «трампистами», традиционными республиканцами и новой оппозицией, обсуждаются сценарии альтернативных коалиций, в том числе неожиданных союзов правых и левых (демсоциалисты, «левые патриоты»). - Маск, как крупный игрок, колеблется между амбициями и угрозой бизнесу; компромат типа истории с островом Эпштейна служит способом его «держать в тонусе». 12. Китай, международное право и «игра в долгую» - Китай последовательно отстаивает линию на многополярный мир и соблюдение международного права, дистанцируясь от персоналий и их идеологий. - Это противопоставляется логике «мы за себя, международное право нам не указ», которая популярна среди элит разных стран. - Для Китая важна «игра в долгую»: не «жечь всё синим пламенем», а выстраивать устойчивую архитектуру, в которой можно прожить не один политический цикл, а десятилетия. 13. Энергетика, нефть и уязвимость Китая - Озвучивается конспирологическая версия: якобы часть иранской элиты могла вступить в сговор с США с целью ударить по иранской добыче нефти, чтобы перекрыть Китаю энергетический кислород. - Колпакиди скептически относится к преувеличению фигуры сына Хомейни как «решающего заговорщика» — по его словам, это скорее компромиссная, чем харизматическая фигура. - При этом Россия привязана к энергетике через «Силу Сибири» и цены на нефть: нынешние высокие цены выгодны, но рассчитывать на вечное «везение» опасно — это не стратегия, а удачный случай. 14. Невидимость ключевых процессов - Случай в Венесуэле: гибель кубинских и венесуэльских военных остаётся неясной, все молчат. - На Кубе и в Китае — непонятная внутренняя динамика, о которой просачиваются лишь слухи. - При колоссальном объёме информации человечество всё меньше понимает структуру происходящего: «пазлы» не от одной картины, а от разных, и целостное изображение не складывается. 15. Третий храм и религиозно-политическая повестка - Такер Карлсон поднимает тему проекта Третьего храма: на нашивках ЦАХАЛ появляются соответствующие символы. - Российская медийная повестка долго отмахивалась от этого как от маргиналии, но сейчас такие идеи перестают быть периферией — они движутся к центру политики. - Колпакиди прогнозирует: осенние выборы в Израиле покажут, насколько «маргиналы» вроде Бен-Гвира и др. на самом деле отражают растущий общественный тренд. 16. Советский опыт и деградация современных обществ - Автор рекламирует форум «Феномен советского человека», где планируется обсуждать: - почему советский народ смог добиться прорывов — от ликвидации неграмотности до победы в войне; - почему после распада СССР общество оказалось в состоянии демографической катастрофы, миграционного кризиса и гражданских конфликтов (Украина и др.); - как восстановить субъектность, чтобы перестать быть «раненой антилопой» для мировых хищников и вновь стать силой, которую уважают и боятся.
Подробный вывод и философское осмыслениеВся беседа строится вокруг одного формального вопроса: «Кто предал Иран?» — но на самом деле это повод поговорить о гораздо более глубокой теме: как современные общества объясняют свои провалы через фигуру предателя, вместо того чтобы увидеть дефекты собственной системы.
1. Предательство как удобная метафора для некомпетентностиИсторические примеры — от полковника Мясоедова до генерала Полякова — показывают закономерность: - Реальная картина обычно сложна: плохая организация, низкая управленческая культура, непрофессионализм, кумовство. - Но психически и политически проще найти «одного виноватого» и повесить всё на него — это защищает «честь мундира» и снимает ответственность с институций. И в Иране, и в Российской империи, и в современной России, и в США работает одна и та же схема: там, где система не справляется, появляется соблазн объяснить всё «предателем» — будь то генерал, министр, «агент» в генштабе или «заговорщик» в верхушке власти. На уровне психологии это понятно: человеку проще поверить в злой умысел одной тёмной фигуры, чем признать, что сам мир устроен криво и мы живём в структуре, где коррупция и некомпетентность — норма. Но именно это и делает общество уязвимым: если каждый провал объясняется «ножом в спину», а не качеством управления, то система не учится.
2. Разведка, армия и мотивы предательства: не идеология, а унижениеКолпакиди подчёркивает важный, трезвый момент: среди советских предателей не было тех, кто сознательно «разочаровался в коммунизме» и ушёл на Запад как к новой ценности. Гораздо прозаичнее: - обида на начальство, - чувство, что тебя обошли по карьерной лестнице, - накопившееся унижение, - иногда деньги или компромат (женщины и т.п.). С точки зрения нейросетей и психологии это очень похоже на ошибку обучения в сети с подкреплением: агент (человек) всё время получает негативные сигналы от среды — его усилия не вознаграждаются, статус не растёт, справедливости нет. В какой‑то момент выгоднее «сменить систему вознаграждений», уйдя к противнику. То есть предательство — симптом несправедливой и токсичной иерархии, а не «врождённой подлости». И пока государство устроено так, что награждает «своих» по клановому принципу, а не по результатам, предательство будет воспроизводиться независимо от лозунгов.
3. Иран как зеркало: страна вечных терактов и всё та же системаИран в рассказе Колпакиди — это: - лаборатория, где 50 лет подряд убивают элиту: политиков, военных, учёных; - пространство, где внешние силы (США, Израиль, ЦРУ, «Моссад») и внутренняя оппозиция (левые, исламские социалисты, прокси-структуры) сплетены в один клубок. И тем не менее: - система не перестраивается; - модель управления остаётся иерархичной, фрагментированной, и внутри неё снова и снова возникают «подозреваемые в предательстве». С философской точки зрения здесь интересна инерция политических систем. Даже когда реальность кричит: «ты уязвим, потому что устроен неправильно», — система предпочитает лечить симптом (казнить очередного генерала) вместо того, чтобы менять архитектуру власти, степень прозрачности, качество отбора элит. Это похоже на лечение хронической болезни обезболивающим: в моменте становится легче, но сама структура остаётся поражённой.
4. Информационная война и борьба за прошлое: зачем нужен ЛенинОт Ирана видео неожиданно переходит к Ленину, но логика здесь есть. Сейчас идёт массированная попытка: - демонизировать фигуру Ленина, - разорвать связь между идеей справедливости и реальной исторической практикой XX века, - заменить критический взгляд на капитализм и империализм мифом о «золотой империи Николая II» и «ужасном советском периоде». Зачем это нужно элитам? Если «предательство» оправдывает провалы настоящего, то фальсификация истории оправдывает порядок будущего: - если Ленин — «немецкий/австрийский шпион», значит всё советское — случайность или злой заговор; - если царская Россия была почти райской, то не нужно спрашивать, почему миллионы людей поддержали революцию; - если коммунизм — сплошной «ГУЛАГ и нищета», то любой современный цифровой фашизм легко выдать за «меньшее зло». Колпакиди, как историк, хочет вернуть разговор к фактам: к реальному производству, здравоохранению, образованию, демографии. Не потому, что в СССР не было ошибок, а потому, что без честных данных любое сравнение превращается в манипуляцию. И тут возникает общий мотив с иранской темой: когда истина вытесняется мифом, общество становится управляемым страхом и обманом — и тогда любой «предатель» или «враг народа» может быть сконструирован в нужный момент.
5. Глобальный хаос и новая архитектура властиЕщё одна линия видео — ощущение, что мир входит в качественно новый режим неопределённости: - КНР чистит генералов, но причины туманны; - кубинские и венесуэльские события покрыты молчанием; - в США возникает странный сплав популизма, изоляционизма, фанатичной поддержки Израиля и цифровых корпораций; - религиозные мотивы (Третий храм, мессианские проекты) неожиданно прорываются в центр политики, а не остаются на периферии. При этом объём информации, лежащей на поверхности, огромен — но он не структурирован. Мы видим множество отдельных «пикселей», но не видим целостной картины. Это хороший образ для состояния современного сознания в целом: человек тонет в потоке новостей, слухов, архивов, роликов, при этом утрачивает способность к сборке смысла. Уровень фактического знания растёт, а внутренняя ясность падает. На этом фоне идеи «твёрдой руки», «простого ответа» и «сильной догмы» приобретают магнетическую силу — но именно они и толкают мир в сторону либо авторитарного цифрового концлагеря, либо религиозного фанатизма.
6. Китай и «игра в долгую» как альтернатива хаосуНа этом фоне позиция Китая, как её описывает Колпакиди, выглядит почти аномалией: - упор на международное право, - отказ плясать вокруг харизматических фигур, - ставка на многополярность и долгосрочные принципы. Если отбросить симпатии и антипатии, это напоминает зрелую стратегию: «мы не знаем, кто прав в вашем споре, но хотим, чтобы правила были предсказуемыми, иначе завтра хаос поглотит и нас». В терминах философии права это возврат к идее, что право должно быть выше воли отдельных правителей. В терминах психологии — попытка жить не только «здесь и сейчас», но и в горизонте десятилетий. Это перекликается и с ленинской линией: Ленин для Колпакиди — не икона, а символ того, что возможно мышление в категориях исторической перспективы, а не только текущей выгоды.
7. Советский человек и вопрос о новой субъектностиПоследний акцент видео — форум «Феномен советского человека»: попытка понять, почему в XX веке был создан тип личности, способный: - пробиться от неграмотности до космоса за одно поколение, - выдержать войну на уничтожение, - строить сложные системы образования, здравоохранения, науки. И почему сейчас, после крушения СССР, общество оказалось: - демографически ослабленным, - раздираемым внутренними конфликтами (Украина, миграция и т.д.), - превращённым в «жертву», за которой охотятся более организованные игроки. Философский вопрос здесь: можно ли создать новый тип субъекта, не копируя советский опыт механически, но сохранив его ядро — способность ставить коллективные цели выше краткосрочной выгоды, и при этом не впасть в новый тоталитаризм? Это уже не только исторический, но и экзистенциальный вопрос: каким должен быть человек XXI века, чтобы не стать сырьём для цифровых и военных машин?
Практический выводИз всех разветвлённых сюжетов видео вырастает несколько опорных мыслей: 1. Осторожность к ярлыку «предатель» Пока мы живём в режиме: «каждая неудача — следствие чьей-то измены», мы не можем реформировать системы управления, армии, спецслужбы, экономику. Первое практическое усилие — учиться различать: - где действительно есть осознанная работа на врага, - а где — провал, порождённый коррумпированной, некомпетентной структурой. 2. Критическое отношение к информационному фону Фейки о прошлом (империя, Ленин, СССР) и настоящем (Иран, Китай, Куба, США) составляют единое поле. Защищаться от этого можно не верой в «своих экспертов», а постоянной проверкой фактов, сравнением источников, изучением статистики, даже если она скучна и не так эффектна, как мифы. 3. Необходимость долгосрочного мышления Либо страны и общества учатся мыслить в горизонте десятилетий (как пытается делать Китай), либо остаются заложниками сиюминутных выгод и становятся ареной для чужих игр. 4. Вопрос о новом человеческом типе История показывает, что без субъекта, способного к самодисциплине, солидарности и мышлению «дальше своего кошелька», любая справедливая система вырождается, а любая несправедливая — лишь усиливается.
Если попытаться всё это собрать в один внутренний вопрос, он звучит так: готовы ли мы — как отдельные люди и как общество — отказаться от удобной иллюзии «всё испортил предатель» и посмотреть на собственные системы, привычки и идеалы как на источник уязвимости, а не только на внешних врагов?