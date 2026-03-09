Записаться на конференцию "Феномен советского человека": https://delib.ru/meetings/1708

Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Задать вопрос автору: https://t.me/ABeletskiy_official

Историк Александр Колпакиди анализирует волну отставок и арестов в руководстве Ирана, Китая и России. Почему дело полковника Мясоедова времен Первой мировой так похоже на современные обвинения против Саликова и как система пытается списать свою неэффективность на «шпионов»? Зачем против Ленина развернута кампания стоимостью в миллиарды и почему именно сейчас путь Ильича становится единственной защитой от «цифрового концлагеря»?

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 – Александр Колпакиди: загадочная гибель Лих Мини и слухи о предательстве

01:46 – 50 лет терактов: почему иранская элита привыкла жить под прицелом

06:57 – Тряска в Пекине: увольнение пяти генералов и покушения на Си Цзиньпина

07:24 – Уроки истории: дело Сухомлинова и Мясоедова — как ищут «крайних»

09:58 – Арест Саликова: философский вопрос о «чистоте» в эпоху сомнительных сделок

12:32 – Статистика против мифов: реальные успехи СССР в сельском хозяйстве

15:35 – Кампания против Ленина: презентация сборника статей в защиту Ильича

22:34 – Психология предательства: почему недовольные карьерой генералы идут в ЦРУ

26:51 – Такер Карлсон как кандидат в президенты? Новая оппозиция Трампу

30:33 – Анонс: форум «Феномен советского человека» (4-5 апреля, Москва)

37:13 – Секретная трасса 1938 года: как СССР спасал Китай от японских банд

42:44 – Технологическая гонка и риск «национализации» научных открытий

#АлександрКолпакиди #Иран #ГенералПредатель #Китай #СиЦзиньпин #Ленин #ИсторияРоссии #Спецслужбы #Геополитика #Цаликов #КнижныйДень #Delib