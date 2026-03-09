Иран: боевые действия | Олег Блохин
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Конференция "Феномен Советского Человека": https://delib.ru/meetings/1708
Книга "Змей Горыныч, Добрыня Никитич и примкнувший к ним Кощей":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/zmey-gorynych-dobrynya-nikitich-i-primknuvshiy-k-nim-koshchey-2940319319/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/555388081/detail.aspx
Военный инструктор Олег Блохин разбирает войну вокруг Ирана: почему «обезглавливающие» удары не обрушили систему, как США могут повторять логику «Бури в пустыне» и почему ставка делается на прокси-коалицию вместо американских солдат. Отдельно обсуждают блокаду Ормузского пролива и удар по экономике региона, отказ курдов воевать против Ирана, реальную картину по ПВО и ракетам, а также спорный эпизод с «ударом по авианосцу» — и почему такая цель крайне сложна. Плюс — Ливан и Хезболла, возможная десантная операция США на остров с нефтяной инфраструктурой, риски эскалации с участием Азербайджана, провалы управления в Сирии и рост террористической активности, а в финале — ядерная гонка и то, как ближневосточный конфликт может аукнуться Украине, Европе и рынкам
Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 — Старт войны: ликвидация лидеров, Ормуз и экономический шок
02:37 — Тактика США: массированные удары + ставка на прокси
04:15 — Курды “пас”: почему не идут против Ирана
07:19 — Почему инфраструктура Ирана не “сложилась” после ударов
10:18 — ПВО Ирана: где США доминируют, где риск выше
12:48 — «Удар по авианосцу»
13:59 — Ливан: слабость армии и роль Хезболлы
16:56 — Десант США на остров? зачем и почему это не “решение”
20:04 — Главная цель США: смена режима и эффект сплочения иранцев
23:06 — Китай/Азербайджан: кто и как может вмешаться
26:00 — Сирия: кризис власти, риск усиления террористов
31:05 — Дальше по сценарию: бомбардировки vs наземная коалиция
36:48 — Ядерная гонка: что запускают решения США
41:58 — Эхо войны: Украина, Европа, нефть и “передышка” для РФ
45:45 — Финал: почему радоваться смертям нельзя
#ОлегБлохин #Иран #БлижнийВосток #ОрмузскийПролив #США #Израиль #Ливан #Хезболла #Сирия #геополитика #аналитика
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Боевые действия против Ирана развиваются по классическому для США сценарию: массированные ракетно‑бомбовые удары (совместно с Израилем, вероятно и Британией) с перспективой наземной операции. - Ключевые события: начало войны, убийство иранских командиров и политического руководства, удары по нефтяной и гражданской инфраструктуре, блокада Ормузского пролива, «нефтяной дождь» в Тегеране. - США рассчитывали вести наземную фазу руками прокси‑сил (курды в Ираке, Сирии, ирано‑курдские формирования, иракские и сирийские отряды), но: - сирийские и иракские курды отказались участвовать, опираясь на опыт «кидка» США; - иракские формирования не хотят воевать на территории Ирана; - иранские курды заявили, что вмешаются только в случае очевидного краха иранского режима, чтобы взять под контроль свои компактные территории, а не воевать за США. Фактически у США нет реальных прокси для крупной сухопутной операции. - Американские удары: - активно уничтожают объекты полиции, часть военных баз, нефтяную инфраструктуру и даже опреснители воды, нанося удар по гражданскому населению и экологии; - последовательно ликвидируют иранскую «верхушку», но в Иране коллегиальная система, «скамейка запасных» большая, поэтому смена лидеров не ломает систему. - Иран: - продолжает функционировать, коллапса государства нет, хотя проблемы усиливаются; - демонстрирует миролюбие к заливным монархиям (извинения за удары по их территориям), но фиксирует их ответственность за предоставление баз США; - не «поднимает лапки» и не демонстрирует готовность капитулировать. - ПВО и военные возможности Ирана: - Запад страны фактически открыт: США и Израиль утюжат его с воздуха; - Восточная часть закрыта лучше: США туда не летают из‑за риска потери самолетов и сложности эвакуации пилотов; - ракеты и БПЛА Ирана имеют ограниченную дальность и точность, основная реальная угроза — танкеры, нефтяные объекты, возможно, инфраструктура опреснения воды в заливе. - По сообщениям о якобы ударе по американскому авианосцу: - достоверных подтверждений нет; - технически для поражения движущейся цели типа авианосца нужны средства корректировки и целеуказания, которых у Ирана, по мнению Балыгина, нет; - заявления об ударах по авианосцу выглядят как пропаганда. - Ливан и Хезболла: - Армия Ливана практически не сопротивляется израильской армии на своей территории, фактически бессильна; - президент Аун показывает несостоятельность, фактически «сдавая» часть своих граждан и территории; - единственной реально воюющей силой выступает Хезболла, для которой это вопрос выживания; - как пехота бойцы Хезболлы достаточно подготовлены и хорошо экипированы, но их ракетный потенциал слаб, ракеты кустарные, «Железный купол» их в основном перехватывает. - Сирийский контекст: - Джулани и его группировки не полностью контролируют ситуацию, вынуждены обращаться к Турции и британцам за усилением безопасности; - экономическая ситуация в зонах их контроля катастрофическая: счета за электричество превышают зарплаты, население в отчаянии; - племена на востоке Сирии жалеют, что предали курдов: у них отжимают месторождения, курды перестали платить за нефть; - растет активность ИГИЛ (запрещено в РФ), участились нападения на боевиков других группировок даже в районах Алеппо и Идлиба; - существует риск нового усиления ИГИЛ по классическому сценарию 2014 года — «медленное проникновение» и резкое объявление своей власти. - План США в Иране: - цель — смена режима и приход полностью лояльного проамериканского правительства с контролем над колоссальными нефтяными ресурсами; - идея: от Сирии до Ирана создать единый лояльный Америке «энергетический массив»; - пока эта стратегия дает обратный эффект: бомбежки сплачивают иранцев, даже тех, кто ранее протестовал против властей. - Возможная десантная операция на иранский остров с ключевой нефтяной инфраструктурой: - технически США могут высадить десант, и Иран может встретить их пехотой при наличии подземных укрытий; - если иранцы заминируют и взорвут инфраструктуру в случае захвата, американцы получат «груду металлолома»; - экономически это ударит по Ирану, но и для США выгода сомнительна: восстановление потребует огромных вложений, инвесторы могут просто не пойти. - Возможное участие других государств: - Пакистан влезать не будет, отношений с Ираном он не обостряет; - Китай может помогать технически и финансово, но войска не отправит, и, напротив, может воспользоваться отвлеченностью США, чтобы решать вопрос с Тайванем; - Азербайджан: возможно участие в виде артиллерийской и авиационной поддержки, уже наблюдаются провокации и попытка использовать инциденты с дронами как повод для обострения; - радикальные сирийские группировки (Джулани и пр.) могут быть использованы как «мясо» для наземных операций, но их ресурсы и мотивация ограничены. - Внутри США: - решения Трампа описываются как эмоциональные, без внятного стратегического расчета, под влиянием «ястребиных» и, по словам Балыгина, психически неуравновешенных советников; - сам Трамп, по этой позиции, не вникает глубоко в ситуацию, действует импульсивно и опирается на выгодные кому‑то локальные интересы (например, Нитаньяху в контексте борьбы с ХАМАС). - Перспективы развития конфликта в Иране: - Вариант 1: США не удается создать сухопутную коалицию — тогда ограничатся длительными бомбардировками, продолжат выносить инфраструктуру, давить экономически, после чего Трамп может объявить это «победой» и выдать текущий результат за достижение поставленных целей. - Вариант 2: США удается создать достаточно крупную коалицию наземных сил — начинается сухопутная операция, для которой будут задействованы и тяжелые боеприпасы (ФАБы и пр.). - Возможные сценарии будущего Ирана: - Если режим падет — высок риск распада на несколько квази‑государственных образований; уже публикуются карты «разделенного Ирана» в турецком и азербайджанском инфопространстве; - Курды четко обозначили: при падении режима они возьмут под контроль свои территории, чтобы туда не вошли более радикальные силы; - Если режим выстоит — вероятны: - попытка смягчить внутреннюю политику, учесть поддержку населения и улучшить социально‑экономическую ситуацию; - ускоренное движение к получению ядерного оружия как гарантии от внешней агрессии. - Ядерный фактор: - По мнению Балыгина, война против неядерного Ирана и пример Северной Кореи (куда Трамп не решается серьезно лезть) создают мощный стимул для ядерной гонки; - «Ящик Пандоры» ядерного распространения, по его оценке, фактически открыт: многие страны теперь увидят в ядерном оружии не роскошь, а необходимое условие выживания режима. - Роль России: - На дипломатическом уровне — поддержка Ирана, блокирование выгодных США инициатив, защита союзника в международных структурах; - Гуманитарная помощь — поставки медикаментов, продовольствия, помощи гражданскому населению; - Военная помощь — возможна, но в непубличном формате; любые обвинения в поставках беспилотников на фоне тотального западного вооружения Украины выглядят, по его позиции, лицемерно. - Связь с СВО и Украиной: - Удары по Ирану отвлекают значительную часть западных боеприпасов и ПВО, уменьшая их поток на Украину; это создает для России «окно возможностей»: - военная передышка и преимущество в ударах по инфраструктуре Украины; - экономическое «окно» за счет роста цен на нефть и вынужденного смягчения санкций на российские энергоносители. - Евросоюз в условиях растущих цен на топливо и внутренних проблем будет менее готов безоглядно финансировать Киев, что уже выражается в торможении финансовых пакетов. - Общий мировой контекст: - Послевоенный «мирный период» фактически закончился, мир вошел в фазу цепных и перекрестных конфликтов; - Элитам коллективного Запада приписывается моральная деградация (отсылки к «файлам Эпштейна» как симптом того, кто реально у власти); - Пока эти элиты не сменятся на более адекватные, войны под разными предлогами будут продолжаться. - Нравственный акцент: - Автор подчеркивает: радоваться ударам по любым городам (будь то Иран или Израиль) недопустимо; под бомбами всегда прежде всего гибнут мирные; - Главное пожелание — чтобы конфликт как можно скорее закончился и люди вернулись к нормальной жизни, но при этом общества должны быть готовы к тому, что эпоха «больших войн» вернулась.
Подробный вывод и философский ракурсЕсли суммировать позицию, получаем довольно мрачную, но внутренне непротиворечивую картину: 1. Военный аспект С военной точки зрения США действуют по отработанному шаблону: воздушное доминирование, разрушение инфраструктуры, ликвидация командования, затем — по возможности — заход прокси‑сил на землю. Но именно здесь система дает сбой: - те, на кого рассчитывали как на пехоту (курдские формирования, иракские и сирийские отряды), отказываются быть пушечным мясом второй раз; - реальные сухопутные ресурсы США ограничены политически — американские солдаты в большом количестве на иранской земле создадут гигантские внутренние риски в самих Штатах. В ответ Иран использует асимметрию: не столько точечные удары по американским базам, сколько давление на экономику залива и мировой рынок нефти. Война переходит из чисто военной плоскости в ресурсно‑финансовую и, косвенно, в политическую. 2. Политический и региональный аспект Уничтожение иранских лидеров, вопреки расчетам, не приводит к коллапсу, потому что структура власти в Иране — не одиночный «вождь», а сложный коллегиальный механизм с запасом управленцев. В соседних странах (Ливан, Сирия) мы видим иную картину: - государственные институты слабы или декоративны; - реальные функции защиты берет на себя «несистемный» актор (Хезболла в Ливане, разные группировки в Сирии); - там, где центральная власть отказывается от ответственности, образуется вакуум, который всегда заполняют те, кто не стесняется насилия — от радикальных исламистов до внешних игроков. Это перекликается с историей ХХ века: государства, которые не удерживают монополию на насилие и ответственность за территорию, неизбежно дробятся — Югославия, Ливия, Ирак. Иран сейчас стоит на границе этого сценария, но еще не перешел её. 3. Экономический и энергетический узел Война против Ирана — это не только танки и ракеты, это удары по самому нерву мировой экономики: - Ормузский пролив — артерия, по которой течет кровь глобального нефтяного рынка; - разрушение опреснителей воды и нефтепереработки — прицельный удар по уязвимости заливных монархий, чья устойчивость держится на импорте продовольствия и технологической инфраструктуре. Парадокс: удар по Ирану в краткосрочной перспективе усиливает позиции России (рост цен, вынужденное смягчение санкций на её нефть и газ), но в долгосрочной — подталкивает мир к еще более жесткой конкуренции за ресурсы и к ядерной гонке. 4. Ядерный вопрос и логика выживания Здесь проявляется фундаментальный сдвиг: - Ирак, Ливия, теперь Иран — примеры того, что отсутствие ядерного оружия делает страну доступной для силового «переформатирования»; - Северная Корея — пример того, как даже небольшое, но реальное ядерное сдерживание останавливает самую мощную армию мира от прямого вторжения. Логика понятна любой рациональной элите: если хочешь, чтобы с тобой не обращались как с Ираком — будь хотя бы немножко похож на КНДР с точки зрения возможностей ответного удара. Это не делает мир более безопасным, но выглядит как единственный действенный «страховочный полис» против внешней смены режима. В этом смысле мир движется к новой версии холодной войны, но без стабильного биполярного порядка — скорее к фрагментированной, многополярной и более хаотичной конфронтации. 5. Этика и «психопатия элит» Важный, хоть и эмоционально окрашенный элемент — тезис о моральной деградации западных элит. Ссылка на «файлы Эпштейна» здесь не столько про детали скандала, сколько про ощущение: - людьми, управляющими миллионами жизней, нередко оказываются личности, у которых сама чувствительность к человеческому страданию размыта или разрушена; - если человек легко закрывает глаза на жестокость в частной жизни, тем более легко он подпишет приказ, который обернется тысячами погибших где‑то «далеко». Это перекликается и с нашей историей, и с философией: проблема не только в режимах и стратегиях, но в антропологии власти — в том, что за люди фактически принимают решения и в каких ценностях они живут. 6. Россия между цинизмом и прагматикой На фоне всего этого Россия оказывается в двойственной позиции: - с одной стороны, Иран — партнер и союзник по оси «антигегемонизма», его ослабление — удар по возможной многополярности; - с другой стороны, объективно сложилось окно выгод: меньше оружия для Украины, больше возможностей для российского экспорта, больше маневра в СВО. С точки зрения холодного расчета это «плюс», с точки зрения этики — признание, что мы живем в мире, где чужая война может временно улучшать положение твоей страны. Такой мир трудно назвать справедливым, но игнорировать эту логику тоже нельзя, если речь идет о выживании. 7. Человеческое измерение За всей геополитикой и военными раскладами Балыгин настойчиво возвращается к простой мысли: - не стоит радоваться прилетам ракет ни в Израиль, ни в Иран, ни куда бы то ни было; - смерть мирных людей не может быть предметом торжества, даже если мы сочувствуем одной из сторон. Это важное напоминание: «наша» правота (как бы мы ее ни понимали) не отменяет того, что каждый взрыв прожигает жизни конкретных людей — со своими детьми, страхами, надеждами. В этом месте стратегии и идеологии наталкиваются на границу, за которой начинается то, что в религиях называют совестью, а в светском языке — человеческим достоинством.
Если смотреть на все это как на процесс поиска истины, складывается противоречивая картина: - рациональная логика государств подталкивает их к ядерному оружию, к жесткой игре и к циничным союзам; - человеческая логика сочувствия подталкивает нас отвергать саму идею войны как нормального инструмента политики; - историческая логика показывает, что смена империй и элит почти всегда сопровождается насилием, но именно через это часто рождаются новые формы мира. Вопрос, который неизбежно возникает: как человеку — отдельному, живому, со своими страхами и надеждами — сохранить внутреннюю честность и человечность в мире, где рациональная политика почти всегда требует шагов, которые этично кажутся чудовищными?