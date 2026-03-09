Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Конференция "Феномен Советского Человека": https://delib.ru/meetings/1708

Книга "Змей Горыныч, Добрыня Никитич и примкнувший к ним Кощей":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/zmey-gorynych-dobrynya-nikitich-i-primknuvshiy-k-nim-koshchey-2940319319/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/555388081/detail.aspx

Военный инструктор Олег Блохин разбирает войну вокруг Ирана: почему «обезглавливающие» удары не обрушили систему, как США могут повторять логику «Бури в пустыне» и почему ставка делается на прокси-коалицию вместо американских солдат. Отдельно обсуждают блокаду Ормузского пролива и удар по экономике региона, отказ курдов воевать против Ирана, реальную картину по ПВО и ракетам, а также спорный эпизод с «ударом по авианосцу» — и почему такая цель крайне сложна. Плюс — Ливан и Хезболла, возможная десантная операция США на остров с нефтяной инфраструктурой, риски эскалации с участием Азербайджана, провалы управления в Сирии и рост террористической активности, а в финале — ядерная гонка и то, как ближневосточный конфликт может аукнуться Украине, Европе и рынкам

Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — Старт войны: ликвидация лидеров, Ормуз и экономический шок

02:37 — Тактика США: массированные удары + ставка на прокси

04:15 — Курды “пас”: почему не идут против Ирана

07:19 — Почему инфраструктура Ирана не “сложилась” после ударов

10:18 — ПВО Ирана: где США доминируют, где риск выше

12:48 — «Удар по авианосцу»

13:59 — Ливан: слабость армии и роль Хезболлы

16:56 — Десант США на остров? зачем и почему это не “решение”

20:04 — Главная цель США: смена режима и эффект сплочения иранцев

23:06 — Китай/Азербайджан: кто и как может вмешаться

26:00 — Сирия: кризис власти, риск усиления террористов

31:05 — Дальше по сценарию: бомбардировки vs наземная коалиция

36:48 — Ядерная гонка: что запускают решения США

41:58 — Эхо войны: Украина, Европа, нефть и “передышка” для РФ

45:45 — Финал: почему радоваться смертям нельзя

#ОлегБлохин #Иран #БлижнийВосток #ОрмузскийПролив #США #Израиль #Ливан #Хезболла #Сирия #геополитика #аналитика