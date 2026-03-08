Сионизм в 101 цитате / Яков Рабкин и Егор Яковлев
Сионизм и иудаизм — это одно и то же? Почему ортодоксальные раввины еще сто лет назад выступали против сионистов? И как протестантские богословы, включая Исаака Ньютона, повлияли на создание государства Израиль?
В новом выпуске Егор Яковлев и заслуженный профессор истории Монреальского университета Яков Рабкин обсуждают его новую книгу «Сионизм в 101 цитате»:
— Христианские корни сионизма: почему британские протестанты решили, что евреи должны вернуться в Палестину
— Теодор Герцль: что на самом деле двигало основателем сионизма
— Евреи против сионизма: как раввины критиковали проект светского государства
— Национал-иудаизм: радикальные интерпретации Библии и их политические последствия
— Накба: три волны палестинского изгнания и как об этом пишут израильские «новые историки»
00:00 – «Сионизм в 101 цитате»
03:28 – Истоки: как протестантские богословы придумали сионизм
05:35 – Теодор Герцль: политический проект
08:08 – Раввины против сионизма
10:51 – Почему колониализм ведет к конфликту
12:41 – Ханна Арендт: «Банальность зла» и разочарование в сионизме
17:00 – Термин «Холокост»: от Библии до политического нарратива
19:13 – Сионизм и национализм: Эйнштейн, Клемперер и параллели с нацизмом
25:24 – «Весна народов» и еврейский национализм в Российской империи
28:26 – Декларация Бальфура: как британцы «подарили» Палестину
30:27 – Сотрудничество нацистов и сионистов
31:50 – Радикальный иудаизм: интерпретация Библии как призыв к насилию
39:07 – Ортодоксальная оппозиция: евреи, не признающие сионизм
42:13 – Накба: три волны палестинского изгнания
50:07 – «Новые историки»: переосмысление истории Израиля
Комментарий редакции
Краткие тезисы1. Задача книги «Сионизм в 101 цитате» - Книга собрана по просьбе издателя, чтобы через высказывания разных людей показать многогранность сионизма. - Включены пророки сионизма, основатели Израиля, их критики, религиозные противники и внешние наблюдатели. - Показано, почему: - не все евреи — сионисты, - и не все сионисты — евреи. 2. Происхождение сионизма: христианский корень и геополитика - Первые сионисты — не евреи, а протестантские богословы (Ньютон, Пристли и др.), нач. с XVII века. - Их логика: чтобы ускорить Второе пришествие, нужно собрать евреев в «святой земле». - В XIX веке богословские идеи смыкаются с интересами Британской империи (контроль над Восточным Средиземноморьем, Суэцким каналом). - Только спустя десятилетия евреи вроде Теодора Герцля присоединяются к этому проекту, во многом опираясь на поддержку англикан и британской дипломатии. 3. Еврейская традиция vs. национальное государство - После разрушения Храма евреи фактически стали конфессией, а не политическим «народом» в современном смысле. - Евреи Марокко, Йемена и Минской губернии были разными по языку, быту, внешности; их связывали только: Тора, соблюдение законов, кошерность, общие религиозные практики. - Сионизм пытается превратить эту религиозную общность в нацию европейского типа — отсюда конфликт с традиционным иудаизмом. 4. Взгляд религиозных противников сионизма - Рав Хаим Соловейчик: > «Сионисты не отгоняют евреев от Торы ради государства; им нужно государство, чтобы отогнать евреев от Торы» - Для ортодоксальных евреев (Иерусалим, Бней-Брак, Бруклин, Антверпен): - сионизм — искажение иудаизма, - политический проект, который использует еврейскую историю и религию как инструмент. - Многие ортодоксы в Израиле сознательно не ассоциируют себя с государством, отказываются служить в армии, видя в этом угрозу ассимиляции в сионистский национальный проект. - Их логика: «Мы жили при Османской империи, при британцах, переживём и сионистов; святость земли — не равна конкретному режиму». 5. Еврейский национализм и разрыв с традицией - Основатели государства и видные сионисты часто отчуждены от еврейской религиозной культуры: - Бен-Гурион: «Иудаизм был несчастьем еврейского народа». - Жаботинский — человек русской и европейской культуры, почти не укоренённый в иудаизме. - Задача — не «вернуться» к старому еврейству, а создать «нового еврея», новый тип личности и общества. - Это роднит сионизм с другими модерными национализмами XIX века (весна народов, объединения Италии, Германии, польские и венгерские движения). 6. Сионизм как восточноевропейский национализм - По Рабкину, сионизм — часть волны национализмов Восточной Европы, где идеал — этнически однородное государство. - В отличие от России, где имперская традиция и многоэтничность ослабляли этнический национализм, в Польше, Литве, Венгрии, Украине формируется модель: - «одно государство — один народ». - Сионизм переносит эту модель на Палестину: государство для евреев и прежде всего для евреев. 7. Христианский сионизм и антисемитизм - Британские протестанты (в т.ч. Бальфур) часто сочетали: - богословский интерес к «возвращению евреев», - геополитический расчёт, - и прямой бытовой или политический антисемитизм (нежелание принимать еврейских беженцев). - Герцль цинично понимал: - антисемитам выгодно выселить евреев, - поэтому они могут стать «верными союзниками сионизма». 8. Критика сионизма изнутри и извне - Ахад Хаам (одессит) ещё в 1891 году предупреждал: - еврейские поселенцы относятся к арабам высокомерно и несправедливо, - арабы всё прекрасно понимают, - и в момент, когда колонизация начнёт их реально вытеснять, «легко они своё место не уступят». - Это – точное предвидение конфликта поселенческого колониализма. - Ханна Арендт: - видела в сионизме разновидность поселенческого колониализма; - ещё в 1948 г. прогнозировала: - постоянную враждебность окружения, - жизнь в осаде, - демографическое меньшинство среди многочисленных, настроенных враждебно соседей. - Сначала была сионисткой, затем разочаровалась. - В книге «Эйхман в Иерусалиме» ввела идею «банальности зла»: - зло как следствие бюрократической лояльности и бездумного исполнения приказов, а не демонической личной ненависти. - За это её жёстко критиковали в сионистской среде: она лишала нацистский антисемитизм «уникального», сакрализованного статуса. - Виктор Клемперер: - ставит сионистов и нацистов в один ряд как родственные формы исключительного национализма, - видит в сионизме зеркальное стремление «повернуть историю вспять», искать кровь, корни, этническую чистоту. - Альберт Эйнштейн (по Рабкину): - сравнивал молодёжные сионистские движения с Гитлерюгендом — как две формы опасной националистической мобилизации. 9. Сближение практик: национализм, исключение, «социал-национализм» - Израильский историк Зеэв Штернхель предлагает термин «социал-национализм» для обозначения сионизма, создавшего государство (движение Бен-Гуриона): - не тождество национал-социализму, - но сходство по ключевым чертам: - этнически ориентированный национализм, - исключение «чужих» групп, - соединение социалистических элементов с этнополитическим проектом. 10. Религия, насилие и «скачок на 2000 лет назад» - Рабкин различает: - раввинистический иудаизм последних 2000 лет, - и буквальное чтение древних библейских текстов. - Классический иудаизм смягчает жестокие заповеди: - заповедь уничтожить семь народов земли Израиля объявляют неактуальной: они смешались, их не опознать; - даже место, где Яков «мечом и луком завоевал город», толкуется как завоевание «Торой и добрыми делами». - Национал-религиозное течение («дотей леуми») делает скачок через 2000 лет интерпретации и говорит: - «написано уничтожить — значит, нам предстоит это выполнить». - В этом контексте появляются жёсткие высказывания некоторых раввинов (Шапиро, Элицур) о допустимости убийства враждебных детей как будущих врагов. - То, что когда-то казалось маргиналией, стало значительно более мейнстримно на фоне последних событий в Газе. 11. Холокост, Шоа и терминологические споры - Рабкин предпочитает термин «Шоа» вместо «Холокост»: - «холокауст» в библейском английском — «всесожжение», жертва Богу, термин с положительной коннотацией; - «Шоа» на иврите — разрушение, катастрофа. - Отмечает: уничтожение евреев было самым технологически и бюрократически организованным геноцидом, отсюда тенденция выделять его особым термином. - Параллель с термином Накба: специфическое национальное имя для трагедии палестинцев; если мы признаём право на один национальный термин, честно признавать и другой. 12. Накба как непрерывный процесс, а не эпизод - Накба — не только события 1948 г., когда: - около 750 тысяч палестинцев были изгнаны или бежали, - их деревни разрушены, они стали беженцами в Ливане, Сирии, Иордании, секторе Газа. - Это длительный процесс: - 1947–49 — первая волна этнической чистки; - после 1949 — режим военного управления над арабским населением внутри Израиля до 1966 г.; - 1967 — война, оккупация Западного берега, Газы, Голанских высот, новая волна изгнаний; - постоянные бюрократические и юридические механизмы ограничения прав палестинцев; - сегодняшние бомбардировки и разрушения в Газе и насилие поселенцев на Западном берегу — продолжение той же логики. - Израильские официальные нарративы долго отрицали ответственность за изгнание 1948-го, сваливая его на «призывы арабских армий». - Историки-«новые историки» (Бенни Моррис, Ави Шлайм и др.) показали документально: изгнание было сознательной частью политического проекта. 13. Бенни Моррис и двойная оптика - Моррис: один из первых, кто подробно описал палестинское изгнание. - Позже перешёл от критики к оправданию, заявив, что Израиль, в отличие от США с индейцами, «не довёл дело до конца», и отсюда текущие проблемы. - Это парадокс: исследователь, открывший глаза на насилие, приходит к выводу, что жестокости было недостаточно. 14. Современная академическая дискуссия - В западной науке: - активно обсуждаются идеологические корни сионизма, природа Накбы, характер современной войны в Газе; - участвуют крупнейшие исследователи геноцида (в т.ч. израильского происхождения). - Работы новых историков и критиков (Ави Шлайм, Ломер Бартов, др.) в русском пространстве мало известны, почти не переведены. - В ООН, в отчётах правозащитных и международных структур тезис о возможном геноцидном характере происходящего в Газе всё чаще звучит открыто. - Рабкин подчёркивает: - на Западе это обсуждается довольно свободно, - в России всё это пока радаром почти не сканируется, знания фрагментарны. 15. Этическое измерение: жизнь людей vs. идея государства - Характерная цитата Бен-Гуриона (после «Хрустальной ночи»): - если можно спасти всех детей, отправив в Англию, или половину — в Палестину, он выбрал бы второе ради «исторической судьбы народа». - Для традиционного иудаизма это выглядит ужасом; для модерного политика — почти «нормальная» логика жертвенного национализма: - идеал государства важнее конкретных жизней. - Рабкин не идеализирует другие государства: так мыслит почти любой национальный проект, готовый приносить реальные жизни в жертву абстрактной «нации».
Подробный выводВ этом видео сионизм показан не как монолитная «идея спасения евреев» и не как чистое зло, а как сложный, противоречивый исторический проект, выросший на пересечении богословия, восточноевропейского национализма и колониальной политики. С одной стороны, это реакция на реальный антисемитизм, погромы, унижения — попытка обрести безопасность и суверенитет. С другой стороны, сама логика выбранного решения — создание этнически ориентированного государства в уже населённой людьми земле — почти неизбежно порождает поселенческий колониализм, вытеснение «туземцев», дискриминацию, а иногда и открытое насилие. Интересный и болезненный момент в том, что очень многие из тех, кто критикует сионизм наиболее жёстко, — сами евреи: учёные, раввины, интеллектуалы, пережившие нацизм или выросшие в Израиле. Это ломает удобную схему «евреи за сионизм, антисемиты против», показывая множественность голосов внутри еврейского мира. Рабкин подчёркивает различие между религиозной идентичностью (иудаизм как путь, как набор заповедей и практик) и националистическим проектом (еврейский народ как этнос, стремящийся к своей земле и государству). Для традиционного иудаизма главное — верность Завету, Торе, ожидание Мессии. Для сионизма — политическое самоопределение, суверенитет, земля. Отсюда возникает парадокс: часть самых религиозных евреев — не просто не сионисты, а антисионисты. Для них появление государства Израиль до Мессии — духовная катастрофа, попытка вырвать из рук Бога ход истории и превратить религиозную общину в обычный национальный коллектив. Второе важное измерение — отношение к насилию. История еврейского народа в XX веке буквально пропитана опытом радикального насилия (Шоа). С одной стороны, это порождает стремление к самозащите, к «никогда снова». С другой — есть соблазн использовать пережитый ужас как оправдание собственного насилия, как моральный щит против любой критики. Отсюда конфликт вокруг Арендт и её «банальности зла»: она показывает, что зло — это не уникальный демон, а привычное последствие бездумной дисциплины, и что эта логика может воспроизводиться где угодно. Рабкин проводит ещё одну жёсткую, но точную линию: Накба и Шоа — два разных исторических события, не симметричных по масштабу и характеру, но оба требуют честного именования. Если мы признаём право евреев на свой термин «Шоа», логично признать и право палестинцев на свой термин «Накба». Это не игра в «у кого больнее», а признание того, что чужая травма тоже реальна и не сводится к помехе нашему нарративу. В рамках его анализа сионизм выглядит как национальный проект с внутренним расколом: - между религиозным и светским, - между спасением людей и спасением «исторической миссии», - между опытом жертвы и практикой колонизатора, - между образом «убежища для преследуемых» и образом силы, осуществляющей этническую чистку. Рабкин не отрицает ни антисемитизма, ни реальных угроз для евреев, ни права народа на безопасность. Он показывает, что форма, в которой было выбрано это право осуществлять, — создаёт новые слои трагедии: для палестинцев, для окружающего региона, и, в конечном счёте, для самих евреев, вынужденных жить в перманентном осадном сознании и постоянной моральной двусмысленности. Важный для него вывод — и научный, и человеческий: историческая честность требует посмотреть и на собственное насилие, не только на чужое. Именно этим занимаются западные историки, называя Накбу своим именем и анализируя текущие события в Газе в рамках международного права о геноциде. Это не отменяет еврейскую боль, но отказывается использовать её как прикрытие для любой политики. Если свести всё к практическому вопросу: сионизм как реальность уже существует — есть государство, есть миллионы людей, для которых оно дом. Вопрос не в том, чтобы «отменить» прошлое, а в том, можно ли переосмыслить этот проект так, чтобы он перестал требовать постоянной Накбы — нового и нового вытеснения, разрушения, дегуманизации. И здесь неизбежно встаёт более общий вопрос: