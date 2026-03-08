Сионизм и иудаизм — это одно и то же? Почему ортодоксальные раввины еще сто лет назад выступали против сионистов? И как протестантские богословы, включая Исаака Ньютона, повлияли на создание государства Израиль?

В новом выпуске Егор Яковлев и заслуженный профессор истории Монреальского университета Яков Рабкин обсуждают его новую книгу «Сионизм в 101 цитате»:

— Христианские корни сионизма: почему британские протестанты решили, что евреи должны вернуться в Палестину

— Теодор Герцль: что на самом деле двигало основателем сионизма

— Евреи против сионизма: как раввины критиковали проект светского государства

— Национал-иудаизм: радикальные интерпретации Библии и их политические последствия

— Накба: три волны палестинского изгнания и как об этом пишут израильские «новые историки»

Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!

Книга «Сионизм в 101 цитате»: https://nookratia.tilda.ws/#!/tproduct/358438486-1769544538188

Концерт «Цифровой истории» в Санкт-Петербурге: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3796947/

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:

«Boosty» — https://boosty.to/d_history

«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:

«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811

«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:

YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory

ВК — https://vk.com/dighistory

Телеграм — https://t.me/egoryakovleff

RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/

Дзен — https://dzen.ru/dhistory

#Сионизм #Иудаизм #Палестина

00:00 – «Сионизм в 101 цитате»

03:28 – Истоки: как протестантские богословы придумали сионизм

05:35 – Теодор Герцль: политический проект

08:08 – Раввины против сионизма

10:51 – Почему колониализм ведет к конфликту

12:41 – Ханна Арендт: «Банальность зла» и разочарование в сионизме

17:00 – Термин «Холокост»: от Библии до политического нарратива

19:13 – Сионизм и национализм: Эйнштейн, Клемперер и параллели с нацизмом

25:24 – «Весна народов» и еврейский национализм в Российской империи

28:26 – Декларация Бальфура: как британцы «подарили» Палестину

30:27 – Сотрудничество нацистов и сионистов

31:50 – Радикальный иудаизм: интерпретация Библии как призыв к насилию

39:07 – Ортодоксальная оппозиция: евреи, не признающие сионизм

42:13 – Накба: три волны палестинского изгнания

50:07 – «Новые историки»: переосмысление истории Израиля