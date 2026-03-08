Человечество подошло к опасной черте, за которой стирается грань между живым и искусственным. Пока мир в панике обсуждает угрозу искусственного интеллекта, глобалисты незаметно проводят другую, куда более страшную операцию — «расчеловечивание» самого человека. Нас пытаются превратить в идеальных потребителей, лишенных нравственных ориентиров, где жажда денег и низменные удовольствия ставят под угрозу само существование нашей цивилизации. Кто и зачем навязывает нам демонический тип психики и превращает современную экономику в систему производства одноразового мусора?

Писатель и социальный философ Александр Усанин, опираясь на древние ведические знания и открытия квантовой физики, раскрывает шокирующую правду об устройстве нашего общества. В этой лекции вы узнаете о голографическом принципе Вселенной и о том, как социальные конфликты напрямую вызывают стихийные бедствия. Автор подробно разбирает три типа человеческой психики и доказывает: когда общество отказывается от духовности ради потребления, в нём заводятся «социальные паразиты», разрушающие его изнутри — именно эта подмена ценностей в своё время привела к краху Советского Союза.

Сегодня мы стоим перед важнейшим выбором: цифровой технократический лагерь или биогенная цивилизация, живущая по законам мироздания. Как вырваться из матрицы бесконечного потребления, перестать быть ресурсом для элит и обрести истинное, а не купленное за деньги счастье? Смотрите лекцию до конца, чтобы получить ключи к пониманию скрытых геополитических процессов и узнать, в чем состоит истинная миссия каждого человека в эту переломную эпоху.

Таймкоды:

00:00 — Вступление. Представление спикера Александра Усанина

02:42 — Необычная биография: от сержанта КГБ при распаде СССР до изучения Вед

06:15 — Древние знания Индии и что там искала организация «Аненербе»

08:23 — Два главных вызова человечеству: деградация психики и искусственный интеллект

10:15 — Квантовая физика и Веды: почему материи не существует

13:40 — Голографический принцип устройства Вселенной (на примере овечки Долли)

16:30 — Три тела: физическое, социальное и вселенское. Законы едины

18:37 — Как социальные конфликты вызывают стихийные бедствия (связь с ноосферой)

21:05 — Три типа счастья и психики: демонический, человеческий и божественный

26:55 — Что такое «социальные глисты»? Как паразиты убивают организм общества

30:30 — Три типа власти: капитализм, социализм и богоцентричное общество

33:30 — Истинная причина развала СССР с точки зрения изменения ценностей

38:00 — Эпоха перепроизводства: почему современные вещи делают одноразовыми

42:20 — Два пути развития: биогенная и технократическая цивилизации

45:00 — Зачем нам на самом деле навязали гаджеты и цифровизацию?

50:00 — Подведение итогов лекции. Презентация книг автора

51:00 — Переход к дискуссии. Ответы на вопросы аудитории (Q&A)

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com

