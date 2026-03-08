Сержант КГБ раскрыл древнюю Тайну! План глобалистов раскрыт: Как из людей делают биороботов
Человечество подошло к опасной черте, за которой стирается грань между живым и искусственным. Пока мир в панике обсуждает угрозу искусственного интеллекта, глобалисты незаметно проводят другую, куда более страшную операцию — «расчеловечивание» самого человека. Нас пытаются превратить в идеальных потребителей, лишенных нравственных ориентиров, где жажда денег и низменные удовольствия ставят под угрозу само существование нашей цивилизации. Кто и зачем навязывает нам демонический тип психики и превращает современную экономику в систему производства одноразового мусора?
Писатель и социальный философ Александр Усанин, опираясь на древние ведические знания и открытия квантовой физики, раскрывает шокирующую правду об устройстве нашего общества. В этой лекции вы узнаете о голографическом принципе Вселенной и о том, как социальные конфликты напрямую вызывают стихийные бедствия. Автор подробно разбирает три типа человеческой психики и доказывает: когда общество отказывается от духовности ради потребления, в нём заводятся «социальные паразиты», разрушающие его изнутри — именно эта подмена ценностей в своё время привела к краху Советского Союза.
Сегодня мы стоим перед важнейшим выбором: цифровой технократический лагерь или биогенная цивилизация, живущая по законам мироздания. Как вырваться из матрицы бесконечного потребления, перестать быть ресурсом для элит и обрести истинное, а не купленное за деньги счастье? Смотрите лекцию до конца, чтобы получить ключи к пониманию скрытых геополитических процессов и узнать, в чем состоит истинная миссия каждого человека в эту переломную эпоху.
Таймкоды:
00:00 — Вступление. Представление спикера Александра Усанина
02:42 — Необычная биография: от сержанта КГБ при распаде СССР до изучения Вед
06:15 — Древние знания Индии и что там искала организация «Аненербе»
08:23 — Два главных вызова человечеству: деградация психики и искусственный интеллект
10:15 — Квантовая физика и Веды: почему материи не существует
13:40 — Голографический принцип устройства Вселенной (на примере овечки Долли)
16:30 — Три тела: физическое, социальное и вселенское. Законы едины
18:37 — Как социальные конфликты вызывают стихийные бедствия (связь с ноосферой)
21:05 — Три типа счастья и психики: демонический, человеческий и божественный
26:55 — Что такое «социальные глисты»? Как паразиты убивают организм общества
30:30 — Три типа власти: капитализм, социализм и богоцентричное общество
33:30 — Истинная причина развала СССР с точки зрения изменения ценностей
38:00 — Эпоха перепроизводства: почему современные вещи делают одноразовыми
42:20 — Два пути развития: биогенная и технократическая цивилизации
45:00 — Зачем нам на самом деле навязали гаджеты и цифровизацию?
50:00 — Подведение итогов лекции. Презентация книг автора
51:00 — Переход к дискуссии. Ответы на вопросы аудитории (Q&A)
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Кто выступает и в каком контексте - Автор — бывший сержант КГБ, инженер атомной станции, затем исследователь ведической философии, учился в Индии, имеет религиозно‑философское образование. - Опирается на веды, Бхагавад‑гиту, Упанишады, Вернадского, частично на современную физику и психологию. - Центральный вопрос цикла встреч: что такое человек и какую личность мы формируем? 2. Основной тезис: идет расчеловечивание - Глобальные силы (банковский, «религия денег») стремятся: - разрушить традиционную семью и национальную идентичность, - свести образование к цифровому «оболваниванию», - сформировать из людей управляемых биороботов. - Параллельно развивается искусственный интеллект; опасение — войну и управление миром могут перехватить роботы. - Ключевой вопрос: сохранится ли человек как вид — именно как человек, а не как биологический носитель чипа. 3. Метафизическая картина мира (на основе вед) - Все сущее — единая духовная энергия, которая: - может проявляться как личность, - как «безличная» энергия, - и как глобальная информационная система. - Бог / Абсолют — это одновременно: - личность, - всеобщая энергия, - глобальный разум (информационная система). - Материя — это «спящая» духовная энергия, как человек в клинической смерти: сознание не проявлено, но природа та же. - Здесь он связывает это с выводами квантовой физики об энергии вместо «твердой материи». 4. Голографический и фрактальный принцип - Употребляется аналогия голограммы: - в каждой части содержится информация о целом. - Пример: из одной клетки вырастили овечку Долли — одна клетка несет информацию о всем организме и даже об окружении. - Отсюда: - каждый фрагмент Вселенной содержит в себе информацию о всем сущем; - человеческий организм, общество и Вселенная устроены по одним и тем же законам. 5. Три вложенные системы: «матрёшка» обучения души Душа обучается во взаимосвязи трёх систем: 1. Физическое тело. 2. Общественный организм (социум, цивилизация). 3. Тело Вселенной / природа. Все они взаимно влияют друг на друга с образовательной целью: через последствия наших поступков обучают нас правильным отношениям. 6. Психосоматика и связь здоровья с отношениями - Все болезни — психосоматические: - негативные эмоции (гнев, зависть, обида) разрушают органы, - и одновременно разрушают отношения. - Принцип: всё, что разрушает отношения, разрушает здоровье. - Информационная среда (СМИ) заражает людей недоверием и агрессией → растут и болезни, и социальная патология. - Духовные «скрепы» в его понимании — доверие, а не ритуал или идеология. 7. Вернадский и связь ноосферы с катаклизмами - При положительно заряженном ноосферном поле (люди заботятся друг о друге) природа мягкая, климат благоприятен, нет катастроф. - Конфликты, войны, внутренние смуты порождают ответную реакцию природы: землетрясения, наводнения и т.п. - Примеры: землетрясения в Сычуани, в Спитаке — как реакция на внутренние конфликты. 8. Пиаш‑баланс тела и «пиаш» общества - В организме: нарушение кислотно‑щелочного баланса → паразиты, ожирение, болезни. - В обществе: аналогом pH является система ценностей: - щелочная (здоровая): люди ценят людей выше вещей; - кислая (болезненная): вещи и деньги ценятся выше человеческой жизни и отношений. - «Паразиты» (олигархия, криминал, коррумпированные элиты) могут жить только в «кислой» ценностной среде и стремятся её ещё больше закислить через СМИ и культуру. 9. Три объекта познания и три типа наслаждений Объекты: Бог, душа, материя. От них возникают три вкуса счастья: 1. Материальные удовольствия (эрос, пратьхива-раса) - То, что можно купить, потрогать, съесть, использовать телом. - Секс без любви, потребление, статусные вещи. - Эти удовольствия целиком продаются за деньги. 2. Отношения (филос, сваргия-раса) - Дружба, любовь, живое общение. - Воспринимается «сердцем», недоступно органам чувств как товар. - Не продаётся за деньги: деньги могут купить услугу, но не подлинную любовь или верную дружбу. - Чтобы быть любимым и иметь друзей, нужно меняться самому, ломать свои пороки. 3. Духовные наслаждения (агапе, бхакти) - Осознание своей связи с Богом, своей бессмертной природы. - Истинное счастье — состояние «с-часть-я»: когда я осознаю себя частью целого и живу в гармонии с этим целым. 10. Три типа психики и форм соответствующих обществ 1. Демонический / потребительский тип психики - Фокус на материальных удовольствиях. - Человек готов ради выгоды на предательство и преступление — вопрос только в цене. - Общественная форма: капитализм, власть денег. 2. Человеческий тип психики - Фокус на отношениях и высоких идеях (справедливость, равенство, братство). - Деньги не являются высшей ценностью, человек выходит из-под власти денег. - Общественная форма: социализм, власть идей и коллективных ценностей. - Россия традиционно — хранитель именно этого типа психики: «человек человеку друг, товарищ и брат». 3. Божественный тип психики - Фокус на любви к Богу и ко всем существам. - Любовь выше даже справедливости: она меняет саму мотивацию, делает внешние наказания во многом излишними. - Общественная форма: богоцентрическая цивилизация, где правитель — «наместник Бога», заботящийся о духовном росте людей. - В каждом типе общества над политиками всегда стоят те, кто задаёт ценностную прошивку: - в богоцентрической культуре — святые, брахманы, волхвы; - в советской системе — партия; - в капитализме — банкиры и владельцы СМИ. 11. Критика буддизма и безличного абсолюта - В докладе: буддизм, акцентирующий безличную пустотность и энергию без признания личности, объявляется опасным в сочетании с оккультными системами (пример — тибетский буддизм + Бон). - Если человек не видится как личность, а только как энергия, легко оправдать жестокость, вплоть до жертвоприношений. - Отсюда критика «безличного абсолюта» и акцент на личностном аспекте Бога и души. 12. Идея ариев, Индии и России - Деление Индии на Арья-деша (земля ариев) и Дравида-деша. - Индусы, нацисты (Анненербе) и др. искали «арийские знания» в Индии и Тибете. - Литовский язык близок к санскриту; литовский философ Вядумас перевёл веды на литовский. - Лектор делает вывод о глубокой связи древних ведических знаний с русской культурой и миссией России как хранительницы «арийского» (в его понимании — нерасистского, а духовного) наследия. 13. Паразиты, доминанта денег и глобальный план - Сионизм (в его интерпретации) и «избранность» — он сравнивает с ролью глистов: - паразит искренне считает себя главным, - но на самом деле организм существует не ради него. - Болезни и паразиты даются как следствие нездорового образа жизни — так же и «финансовые паразиты» возникают как следствие искажённых ценностей общества (культ денег). - Если общество возвращается к здоровому образу жизни (ценность человека выше денег), паразитам становится негде жить. 14. Крах СССР: по его версии — духовная причина - СССР формировал праведников (людей, ориентированных на коллективное благо), но запрещал следующий шаг — духовное развитие, связь с Богом. - Велосипед метафорически остановили: без высшей цели поддерживать альтруизм стало трудно, и система рухнула сверху, через деградацию партийной элиты. - Тем не менее, в СССР поддерживался человеческий тип психики: - культ семьи и воспитания, - поддержка национальных культур и традиций, - герои труда и самоотверженность как идеал. 15. Техногенная vs биогенная цивилизация - Техногенная цивилизация: ставка на внешние протезы (чипы, роботы, гаджеты). - Биогенная: развитие внутренних способностей человека (память, интуиция, телепатия и пр.). - По ведическим текстам ранее были развитые цивилизации, где уже были: - ядерное оружие, - клоны, - механические люди (янтро-пуруши) — биороботы. - Люди, живущие в гармонии с природой и Богом, всегда побеждали технократические цивилизации (данавов) за счёт сверхспособностей и интуиции, недоступных машинам. - Вывод: Россия должна сохранить человеческий тип психики и связь с природой, иначе роботы и алгоритмы победят. 16. Современное потребительство и разрушение отношений - В потребительском обществе все отношения — формы эксплуатации: - мужа и жены, родителей и детей, начальников и подчинённых, государств и народов. - В обществе, ориентированном на отношения, все взаимодействия — формы заботы. - Демонический мир разрушает: - институт семьи, - национальные культуры, - доверие между людьми, - и, через это, подрывает человеческий тип психики. 17. Критика ВВП и экономических показателей - Раньше был дефицит: производство < потребности — смысл был расширять производство. - Сейчас производство товаров в целом ≥ потребностей (особенно в развитых странах). - Сохранение ориентации на рост ВВП приводит к: - стимулированию искусственного износа техники (планируемое старение), - массовому производству ненужных вещей, - сжиганию и уничтожению избытка продукции, - росту экологической и духовной деградации. - При этом реальном благополучии это не добавляет; особенно если рост ВВП просто обогащает «жировую ткань» — банкиров и олигархов. 18. Предлагаемый критерий развития общества Оценивать страну нужно не по ВВП, а по показателям отношений: - Количество: - заключённых браков, - разводов, - абортов, - детей в детдомах, - стариков в домах престарелых, - преступлений, насилия, терроризма. Эти цифры отражают качественную ткань отношений, а значит — реальное здоровье общества. 19. Роль СМИ и образования - СМИ — это по сути система массового образования, которая: - или формирует духовный/человеческий тип психики, - или демонический тип (культ секса, денег, насилия). - Раньше: - в религиозных обществах прославлялись святые; - в СССР — герои труда и подвижники. - Сейчас массовая культура прославляет: - богачей, «успешных» уголовников, - разврат, цинизм, лёгкие деньги. - Лектор говорит о необходимости: - государственной цензуры по простому критерию: всё, что укрепляет семью и доверие — допустимо; всё, что разрушает — под запретом; - возвращения государственной ответственности за СМИ (не самофинансирование и погоня за рейтингом любой ценой). 20. Россия как носитель миссии - Миссия России: сохранить и распространить человеческий (и в перспективе божественный) тип психики. - Докладчик видит Россию как духовного противовеса глобалистскому технократическому проекту «биороботов».
Подробный вывод и философский разборЕсли убрать эмоциональный слой и конспирологические акценты, в основе этой беседы лежит довольно цельная логика: 1. Человек не сводим к телу В разных языках и традициях повторяется одна мысль: человек — это не только биологический объект, но и: - сознание, - включенность в сеть отношений (общество), - включенность в более широкий порядок (природа, космос, «Абсолют»). В современной культуре мы привычно говорим: «здоровье тела, карьера, имущество». Лектор словно делает шаг назад и говорит: – Посмотрите на качество отношений и качественное состояние души; тело и экономика — следствия, а не только причины. 2. Ценности как «pH» общества Аналогия с кислотно‑щелочным балансом — удачная именно как философский образ: - В теле pH сдвигается в кислую сторону — заводятся паразиты. - В обществе ценности сдвигаются к культу денег и вещей — заводятся социальные паразиты. Можно спорить с деталями (научно аналогия не точна), но как модель — она показывает связку: - чем больше мы ставим деньги выше человека, - тем устойчивей становятся практики, при которых эксплуатация, цинизм, коррупция выглядят «нормально» и даже «успешно». 3. Три типа психики как три режима жизни Здесь полезно отвлечься от слов «демонический» и «божественный» и смотреть на суть: - Режим 1: тело и вещи главнее Жизнь = максимум удовольствий и безопасности для «моего» тела. Отношения и мораль — инструмент. В такой логике естественна мысль «всё продаётся», а «если не продаётся — значит мало заплатили». - Режим 2: отношения главнее Жизнь = качество связей: семья, друзья, сообщество, общее дело. Деньги — инструмент, но нельзя ради них разрушать доверие и достоинство. - Режим 3: смысл и любовь главнее всего Жизнь = раскрытие своей глубинной природы, служение чему‑то большему (Богу, Истине, Жизни как целому). И здесь отношения уже не только горизонтальные (я–другие), но и вертикальные (я–Абсолют, я–целое). Общество всегда будет содержать людей всех трёх модусов. Вопрос в том, какой модус считается нормой и идеалом: - сегодня глобальный идеал: «успешный потребитель»; - в СССР идеал: «трудяга‑альтруист»; - в религиозных традициях — «любящий святой». 4. Про «паразитов» и ответственность Лектор, по сути, говорит: – Да, есть финансовые и идеологические элиты, которые ведут себя как паразиты. Но их существование — симптом болезни организма, а не чисто внешнее зло. Это важный сдвиг ответственности: - если «виноваты только они», остаётся либо ненавидеть, либо мечтать о мщении; - если они — следствие наших ценностных сдвигов, то главная точка изменения — в нас самих: как мы живём, что считаем нормой, что поддерживаем и чем восхищаемся. Философски это напоминает идею кармы или системной причинности: зло не падает с неба, оно растёт из мелких уступок совести и из повседневного страха «без денег пропаду». 5. Геополитика ценностей: почему СССР проиграл? В лекции предлагается версия: - Советский проект удерживал высокую планку «коллективной морали», но не давал выхода в «религиозную» или глубоко духовную мотивацию. - Когда при этом элита начала деградировать и сама перестала жить по декларируемым идеалам, «велосипед» духовного усилия остановился, и система рухнула. Можно с этим спорить исторически, но как модель это показывает зависимость: - Если проект строится только на рациональной морали (так «правильно»), но не даёт человеку глубинного переживания смысла (так «хочу» всем сердцем), он становится хрупким. 6. Про технику и человека Срыв в «чипизацию» и ИИ в лекции описывается как почти обязательно зло. С научной точки зрения, это упрощение: технологии — нейтральны, важна архитектура целей. Но у этого страха есть рациональное зерно: - Техника усиливает то, что есть: - если базовая мотивация — нажива и контроль, ИИ станет инструментом тотального надзора, манипуляций и обесценивания человеческой уникальности; - если базовая мотивация — расширение свободы и глубины, ИИ может освободить массу человеческого времени для творчества, отношений и развития. И здесь лекция снова упирается в один и тот же корень: мотивация и ценности первичны. 7. Критерии здоровья общества Предложение оценивать общество по статистике отношений (разводы, аборты, детдома, дома престарелых, преступность) интуитивно понятно. Проблема в том, что цифры можно манипулировать (например, запретить аборты законодательно — и статистика «улучшится», но реальное страдание людей вырастет). Поэтому сам по себе количественный показатель без качественного анализа мало что гарантирует. Но как ориентация: – «Смотрите на то, насколько люди способны любить и заботиться, а не только на ВВП», — в этом есть глубокий смысл. 8. Роль России в его картине Автор видит Россию как хранителя человеческого (и потенциально божественного) типа психики. Это миф о «особой миссии», характерный и для религиозной мысли, и для имперских проектов. Миф может быть опасен (как оправдание исключительности), но может и помогать как мобилизующая идея, если его прочитать не шовинистически, а как вызов самому себе: – Если мы считаем себя носителями особой человечности, живём ли мы сами так, чтобы не стыдно было на это ссылаться? 9. Практический вывод, если убрать идеологию Если отфильтровать конспирологию, религиозные акценты и эмоциональные образы, остаётся несколько практически значимых идей: - Здоровье тела, психики и общества тесно связано с качеством отношений. - Отношения невозможны без доверия. - Вся медийная и образовательная среда либо укрепляет доверие и отношение «человек важнее денег», либо разрушает их. - Технологический прогресс без духовного и нравственного роста делает людей уязвимыми и легко управляемыми. - Каждый уровень власти (от СМИ до государства) должен быть оценён не только по экономике, но и по тому, какой тип психики он формирует.
Можно согласиться не со всем: исторические, научные и религиозные тезисы в лекции часто спорны и односторонни. Но в центре остаётся жёсткий вопрос к каждому из нас: Что сегодня управляет моими решениями — страх бедности, жажда вещей, желание быть «успешным» любой ценой? Или стремление к качественным, честным отношениям и к внутренней цельности? И ещё глубже: какое «счастье» я считаю настоящим — телесное, социальное или духовное — и готов ли я жить так, чтобы это не осталось просто красивой фразой?