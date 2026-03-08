Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Сержант КГБ раскрыл древнюю Тайну! План глобалистов раскрыт: Как из людей делают биороботов

15 0
Переслано от: Александр Усанин

Человечество подошло к опасной черте, за которой стирается грань между живым и искусственным. Пока мир в панике обсуждает угрозу искусственного интеллекта, глобалисты незаметно проводят другую, куда более страшную операцию — «расчеловечивание» самого человека. Нас пытаются превратить в идеальных потребителей, лишенных нравственных ориентиров, где жажда денег и низменные удовольствия ставят под угрозу само существование нашей цивилизации. Кто и зачем навязывает нам демонический тип психики и превращает современную экономику в систему производства одноразового мусора?
Писатель и социальный философ Александр Усанин, опираясь на древние ведические знания и открытия квантовой физики, раскрывает шокирующую правду об устройстве нашего общества. В этой лекции вы узнаете о голографическом принципе Вселенной и о том, как социальные конфликты напрямую вызывают стихийные бедствия. Автор подробно разбирает три типа человеческой психики и доказывает: когда общество отказывается от духовности ради потребления, в нём заводятся «социальные паразиты», разрушающие его изнутри — именно эта подмена ценностей в своё время привела к краху Советского Союза.
Сегодня мы стоим перед важнейшим выбором: цифровой технократический лагерь или биогенная цивилизация, живущая по законам мироздания. Как вырваться из матрицы бесконечного потребления, перестать быть ресурсом для элит и обрести истинное, а не купленное за деньги счастье? Смотрите лекцию до конца, чтобы получить ключи к пониманию скрытых геополитических процессов и узнать, в чем состоит истинная миссия каждого человека в эту переломную эпоху.

Таймкоды:
00:00 — Вступление. Представление спикера Александра Усанина
02:42 — Необычная биография: от сержанта КГБ при распаде СССР до изучения Вед
06:15 — Древние знания Индии и что там искала организация «Аненербе»
08:23 — Два главных вызова человечеству: деградация психики и искусственный интеллект
10:15 — Квантовая физика и Веды: почему материи не существует
13:40 — Голографический принцип устройства Вселенной (на примере овечки Долли)
16:30 — Три тела: физическое, социальное и вселенское. Законы едины
18:37 — Как социальные конфликты вызывают стихийные бедствия (связь с ноосферой)
21:05 — Три типа счастья и психики: демонический, человеческий и божественный
26:55 — Что такое «социальные глисты»? Как паразиты убивают организм общества
30:30 — Три типа власти: капитализм, социализм и богоцентричное общество
33:30 — Истинная причина развала СССР с точки зрения изменения ценностей
38:00 — Эпоха перепроизводства: почему современные вещи делают одноразовыми
42:20 — Два пути развития: биогенная и технократическая цивилизации
45:00 — Зачем нам на самом деле навязали гаджеты и цифровизацию?
50:00 — Подведение итогов лекции. Презентация книг автора
51:00 — Переход к дискуссии. Ответы на вопросы аудитории (Q&A)

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/
Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin
Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty
VK: https://vk.com/public48748517
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario
Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin
Делитесь своим мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео. БЛАГОДАРИМ!
ПОДПИШИТЕСЬ на канал
ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск
✍️ НАПИШИТЕ нам в комментариях.
МЫ ОЧЕНЬ ЦЕНИМ ВАШЕ МНЕНИЕ!

#усанин #нравственность #крамола

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео

1. Кто выступает и в каком контексте - Автор — бывший сержант КГБ, инженер атомной станции, затем исследователь ведической философии, учился в Индии, имеет религиозно‑философское образование. - Опирается на веды, Бхагавад‑гиту, Упанишады, Вернадского, частично на современную физику и психологию. - Центральный вопрос цикла встреч: что такое человек и какую личность мы формируем? 2. Основной тезис: идет расчеловечивание - Глобальные силы (банковский, «религия денег») стремятся: - разрушить традиционную семью и национальную идентичность, - свести образование к цифровому «оболваниванию», - сформировать из людей управляемых биороботов. - Параллельно развивается искусственный интеллект; опасение — войну и управление миром могут перехватить роботы. - Ключевой вопрос: сохранится ли человек как вид — именно как человек, а не как биологический носитель чипа. 3. Метафизическая картина мира (на основе вед) - Все сущее — единая духовная энергия, которая: - может проявляться как личность, - как «безличная» энергия, - и как глобальная информационная система. - Бог / Абсолют — это одновременно: - личность, - всеобщая энергия, - глобальный разум (информационная система). - Материя — это «спящая» духовная энергия, как человек в клинической смерти: сознание не проявлено, но природа та же. - Здесь он связывает это с выводами квантовой физики об энергии вместо «твердой материи». 4. Голографический и фрактальный принцип - Употребляется аналогия голограммы: - в каждой части содержится информация о целом. - Пример: из одной клетки вырастили овечку Долли — одна клетка несет информацию о всем организме и даже об окружении. - Отсюда: - каждый фрагмент Вселенной содержит в себе информацию о всем сущем; - человеческий организм, общество и Вселенная устроены по одним и тем же законам. 5. Три вложенные системы: «матрёшка» обучения души Душа обучается во взаимосвязи трёх систем: 1. Физическое тело. 2. Общественный организм (социум, цивилизация). 3. Тело Вселенной / природа. Все они взаимно влияют друг на друга с образовательной целью: через последствия наших поступков обучают нас правильным отношениям. 6. Психосоматика и связь здоровья с отношениями - Все болезни — психосоматические: - негативные эмоции (гнев, зависть, обида) разрушают органы, - и одновременно разрушают отношения. - Принцип: всё, что разрушает отношения, разрушает здоровье. - Информационная среда (СМИ) заражает людей недоверием и агрессией → растут и болезни, и социальная патология. - Духовные «скрепы» в его понимании — доверие, а не ритуал или идеология. 7. Вернадский и связь ноосферы с катаклизмами - При положительно заряженном ноосферном поле (люди заботятся друг о друге) природа мягкая, климат благоприятен, нет катастроф. - Конфликты, войны, внутренние смуты порождают ответную реакцию природы: землетрясения, наводнения и т.п. - Примеры: землетрясения в Сычуани, в Спитаке — как реакция на внутренние конфликты. 8. Пиаш‑баланс тела и «пиаш» общества - В организме: нарушение кислотно‑щелочного баланса → паразиты, ожирение, болезни. - В обществе: аналогом pH является система ценностей: - щелочная (здоровая): люди ценят людей выше вещей; - кислая (болезненная): вещи и деньги ценятся выше человеческой жизни и отношений. - «Паразиты» (олигархия, криминал, коррумпированные элиты) могут жить только в «кислой» ценностной среде и стремятся её ещё больше закислить через СМИ и культуру. 9. Три объекта познания и три типа наслаждений Объекты: Бог, душа, материя. От них возникают три вкуса счастья: 1. Материальные удовольствия (эрос, пратьхива-раса) - То, что можно купить, потрогать, съесть, использовать телом. - Секс без любви, потребление, статусные вещи. - Эти удовольствия целиком продаются за деньги. 2. Отношения (филос, сваргия-раса) - Дружба, любовь, живое общение. - Воспринимается «сердцем», недоступно органам чувств как товар. - Не продаётся за деньги: деньги могут купить услугу, но не подлинную любовь или верную дружбу. - Чтобы быть любимым и иметь друзей, нужно меняться самому, ломать свои пороки. 3. Духовные наслаждения (агапе, бхакти) - Осознание своей связи с Богом, своей бессмертной природы. - Истинное счастье — состояние «с-часть-я»: когда я осознаю себя частью целого и живу в гармонии с этим целым. 10. Три типа психики и форм соответствующих обществ 1. Демонический / потребительский тип психики - Фокус на материальных удовольствиях. - Человек готов ради выгоды на предательство и преступление — вопрос только в цене. - Общественная форма: капитализм, власть денег. 2. Человеческий тип психики - Фокус на отношениях и высоких идеях (справедливость, равенство, братство). - Деньги не являются высшей ценностью, человек выходит из-под власти денег. - Общественная форма: социализм, власть идей и коллективных ценностей. - Россия традиционно — хранитель именно этого типа психики: «человек человеку друг, товарищ и брат». 3. Божественный тип психики - Фокус на любви к Богу и ко всем существам. - Любовь выше даже справедливости: она меняет саму мотивацию, делает внешние наказания во многом излишними. - Общественная форма: богоцентрическая цивилизация, где правитель — «наместник Бога», заботящийся о духовном росте людей. - В каждом типе общества над политиками всегда стоят те, кто задаёт ценностную прошивку: - в богоцентрической культуре — святые, брахманы, волхвы; - в советской системе — партия; - в капитализме — банкиры и владельцы СМИ. 11. Критика буддизма и безличного абсолюта - В докладе: буддизм, акцентирующий безличную пустотность и энергию без признания личности, объявляется опасным в сочетании с оккультными системами (пример — тибетский буддизм + Бон). - Если человек не видится как личность, а только как энергия, легко оправдать жестокость, вплоть до жертвоприношений. - Отсюда критика «безличного абсолюта» и акцент на личностном аспекте Бога и души. 12. Идея ариев, Индии и России - Деление Индии на Арья-деша (земля ариев) и Дравида-деша. - Индусы, нацисты (Анненербе) и др. искали «арийские знания» в Индии и Тибете. - Литовский язык близок к санскриту; литовский философ Вядумас перевёл веды на литовский. - Лектор делает вывод о глубокой связи древних ведических знаний с русской культурой и миссией России как хранительницы «арийского» (в его понимании — нерасистского, а духовного) наследия. 13. Паразиты, доминанта денег и глобальный план - Сионизм (в его интерпретации) и «избранность» — он сравнивает с ролью глистов: - паразит искренне считает себя главным, - но на самом деле организм существует не ради него. - Болезни и паразиты даются как следствие нездорового образа жизни — так же и «финансовые паразиты» возникают как следствие искажённых ценностей общества (культ денег). - Если общество возвращается к здоровому образу жизни (ценность человека выше денег), паразитам становится негде жить. 14. Крах СССР: по его версии — духовная причина - СССР формировал праведников (людей, ориентированных на коллективное благо), но запрещал следующий шаг — духовное развитие, связь с Богом. - Велосипед метафорически остановили: без высшей цели поддерживать альтруизм стало трудно, и система рухнула сверху, через деградацию партийной элиты. - Тем не менее, в СССР поддерживался человеческий тип психики: - культ семьи и воспитания, - поддержка национальных культур и традиций, - герои труда и самоотверженность как идеал. 15. Техногенная vs биогенная цивилизация - Техногенная цивилизация: ставка на внешние протезы (чипы, роботы, гаджеты). - Биогенная: развитие внутренних способностей человека (память, интуиция, телепатия и пр.). - По ведическим текстам ранее были развитые цивилизации, где уже были: - ядерное оружие, - клоны, - механические люди (янтро-пуруши) — биороботы. - Люди, живущие в гармонии с природой и Богом, всегда побеждали технократические цивилизации (данавов) за счёт сверхспособностей и интуиции, недоступных машинам. - Вывод: Россия должна сохранить человеческий тип психики и связь с природой, иначе роботы и алгоритмы победят. 16. Современное потребительство и разрушение отношений - В потребительском обществе все отношения — формы эксплуатации: - мужа и жены, родителей и детей, начальников и подчинённых, государств и народов. - В обществе, ориентированном на отношения, все взаимодействия — формы заботы. - Демонический мир разрушает: - институт семьи, - национальные культуры, - доверие между людьми, - и, через это, подрывает человеческий тип психики. 17. Критика ВВП и экономических показателей - Раньше был дефицит: производство < потребности — смысл был расширять производство. - Сейчас производство товаров в целом ≥ потребностей (особенно в развитых странах). - Сохранение ориентации на рост ВВП приводит к: - стимулированию искусственного износа техники (планируемое старение), - массовому производству ненужных вещей, - сжиганию и уничтожению избытка продукции, - росту экологической и духовной деградации. - При этом реальном благополучии это не добавляет; особенно если рост ВВП просто обогащает «жировую ткань» — банкиров и олигархов. 18. Предлагаемый критерий развития общества Оценивать страну нужно не по ВВП, а по показателям отношений: - Количество: - заключённых браков, - разводов, - абортов, - детей в детдомах, - стариков в домах престарелых, - преступлений, насилия, терроризма. Эти цифры отражают качественную ткань отношений, а значит — реальное здоровье общества. 19. Роль СМИ и образования - СМИ — это по сути система массового образования, которая: - или формирует духовный/человеческий тип психики, - или демонический тип (культ секса, денег, насилия). - Раньше: - в религиозных обществах прославлялись святые; - в СССР — герои труда и подвижники. - Сейчас массовая культура прославляет: - богачей, «успешных» уголовников, - разврат, цинизм, лёгкие деньги. - Лектор говорит о необходимости: - государственной цензуры по простому критерию: всё, что укрепляет семью и доверие — допустимо; всё, что разрушает — под запретом; - возвращения государственной ответственности за СМИ (не самофинансирование и погоня за рейтингом любой ценой). 20. Россия как носитель миссии - Миссия России: сохранить и распространить человеческий (и в перспективе божественный) тип психики. - Докладчик видит Россию как духовного противовеса глобалистскому технократическому проекту «биороботов».

Подробный вывод и философский разбор

Если убрать эмоциональный слой и конспирологические акценты, в основе этой беседы лежит довольно цельная логика: 1. Человек не сводим к телу В разных языках и традициях повторяется одна мысль: человек — это не только биологический объект, но и: - сознание, - включенность в сеть отношений (общество), - включенность в более широкий порядок (природа, космос, «Абсолют»). В современной культуре мы привычно говорим: «здоровье тела, карьера, имущество». Лектор словно делает шаг назад и говорит: – Посмотрите на качество отношений и качественное состояние души; тело и экономика — следствия, а не только причины. 2. Ценности как «pH» общества Аналогия с кислотно‑щелочным балансом — удачная именно как философский образ: - В теле pH сдвигается в кислую сторону — заводятся паразиты. - В обществе ценности сдвигаются к культу денег и вещей — заводятся социальные паразиты. Можно спорить с деталями (научно аналогия не точна), но как модель — она показывает связку: - чем больше мы ставим деньги выше человека, - тем устойчивей становятся практики, при которых эксплуатация, цинизм, коррупция выглядят «нормально» и даже «успешно». 3. Три типа психики как три режима жизни Здесь полезно отвлечься от слов «демонический» и «божественный» и смотреть на суть: - Режим 1: тело и вещи главнее Жизнь = максимум удовольствий и безопасности для «моего» тела. Отношения и мораль — инструмент. В такой логике естественна мысль «всё продаётся», а «если не продаётся — значит мало заплатили». - Режим 2: отношения главнее Жизнь = качество связей: семья, друзья, сообщество, общее дело. Деньги — инструмент, но нельзя ради них разрушать доверие и достоинство. - Режим 3: смысл и любовь главнее всего Жизнь = раскрытие своей глубинной природы, служение чему‑то большему (Богу, Истине, Жизни как целому). И здесь отношения уже не только горизонтальные (я–другие), но и вертикальные (я–Абсолют, я–целое). Общество всегда будет содержать людей всех трёх модусов. Вопрос в том, какой модус считается нормой и идеалом: - сегодня глобальный идеал: «успешный потребитель»; - в СССР идеал: «трудяга‑альтруист»; - в религиозных традициях — «любящий святой». 4. Про «паразитов» и ответственность Лектор, по сути, говорит: – Да, есть финансовые и идеологические элиты, которые ведут себя как паразиты. Но их существование — симптом болезни организма, а не чисто внешнее зло. Это важный сдвиг ответственности: - если «виноваты только они», остаётся либо ненавидеть, либо мечтать о мщении; - если они — следствие наших ценностных сдвигов, то главная точка изменения — в нас самих: как мы живём, что считаем нормой, что поддерживаем и чем восхищаемся. Философски это напоминает идею кармы или системной причинности: зло не падает с неба, оно растёт из мелких уступок совести и из повседневного страха «без денег пропаду». 5. Геополитика ценностей: почему СССР проиграл? В лекции предлагается версия: - Советский проект удерживал высокую планку «коллективной морали», но не давал выхода в «религиозную» или глубоко духовную мотивацию. - Когда при этом элита начала деградировать и сама перестала жить по декларируемым идеалам, «велосипед» духовного усилия остановился, и система рухнула. Можно с этим спорить исторически, но как модель это показывает зависимость: - Если проект строится только на рациональной морали (так «правильно»), но не даёт человеку глубинного переживания смысла (так «хочу» всем сердцем), он становится хрупким. 6. Про технику и человека Срыв в «чипизацию» и ИИ в лекции описывается как почти обязательно зло. С научной точки зрения, это упрощение: технологии — нейтральны, важна архитектура целей. Но у этого страха есть рациональное зерно: - Техника усиливает то, что есть: - если базовая мотивация — нажива и контроль, ИИ станет инструментом тотального надзора, манипуляций и обесценивания человеческой уникальности; - если базовая мотивация — расширение свободы и глубины, ИИ может освободить массу человеческого времени для творчества, отношений и развития. И здесь лекция снова упирается в один и тот же корень: мотивация и ценности первичны. 7. Критерии здоровья общества Предложение оценивать общество по статистике отношений (разводы, аборты, детдома, дома престарелых, преступность) интуитивно понятно. Проблема в том, что цифры можно манипулировать (например, запретить аборты законодательно — и статистика «улучшится», но реальное страдание людей вырастет). Поэтому сам по себе количественный показатель без качественного анализа мало что гарантирует. Но как ориентация: – «Смотрите на то, насколько люди способны любить и заботиться, а не только на ВВП», — в этом есть глубокий смысл. 8. Роль России в его картине Автор видит Россию как хранителя человеческого (и потенциально божественного) типа психики. Это миф о «особой миссии», характерный и для религиозной мысли, и для имперских проектов. Миф может быть опасен (как оправдание исключительности), но может и помогать как мобилизующая идея, если его прочитать не шовинистически, а как вызов самому себе: – Если мы считаем себя носителями особой человечности, живём ли мы сами так, чтобы не стыдно было на это ссылаться? 9. Практический вывод, если убрать идеологию Если отфильтровать конспирологию, религиозные акценты и эмоциональные образы, остаётся несколько практически значимых идей: - Здоровье тела, психики и общества тесно связано с качеством отношений. - Отношения невозможны без доверия. - Вся медийная и образовательная среда либо укрепляет доверие и отношение «человек важнее денег», либо разрушает их. - Технологический прогресс без духовного и нравственного роста делает людей уязвимыми и легко управляемыми. - Каждый уровень власти (от СМИ до государства) должен быть оценён не только по экономике, но и по тому, какой тип психики он формирует.
Можно согласиться не со всем: исторические, научные и религиозные тезисы в лекции часто спорны и односторонни. Но в центре остаётся жёсткий вопрос к каждому из нас: Что сегодня управляет моими решениями — страх бедности, жажда вещей, желание быть «успешным» любой ценой? Или стремление к качественным, честным отношениям и к внутренней цельности? И ещё глубже: какое «счастье» я считаю настоящим — телесное, социальное или духовное — и готов ли я жить так, чтобы это не осталось просто красивой фразой?
Редактор: novafone
Источник: https://rutube.ru/video/e252b8148436400e2f7d469c3169cdb4/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Охотник на шпионов Артемий Акинфеев
Тайная сторона Америки. О чём не принято писать и говорить (продолжение)
Живой! — убитый в Чечне сержант очнулся в холодильнике через 2 дня (ФОТО)
Русский самородок, расшифровавший древние тексты, от которых отказались учёные
Катынь. Гвардии сержант В.И.Трунин
О военном сотрудничестве Казахстана и США
«Союзники об этом умалчивают»: что стояло за встречей на Эльбе в 1945-м
Как армия США тайно воюет по всему миру

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru