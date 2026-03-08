Кто, когда и зачем написал мировую историю вообще, и историю Римской империи в частности? Эти вопросы то и дело всплывают, когда пытаешься понять некоторые загадки истории. Почему у Рима не было сильного флота на протяжении почти 500 лет? Был ли Рим на самом деле? и если был то где?

В этом фильме мы с вами попробуем найти ответы на одни из главных вопросов альтернативы – КТО, КОГДА и ПОЧЕМУ написал историю.

00:00 Интро

03:58 Рим.Начало

06:15 Посланник

28:36 Раскол

39:34 Хранилище

46:44 Новая карта

01:01:22 Титры

#эпоханедоверия #рим #история #египет #хрисолор