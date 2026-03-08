Рим. Другая история. 1 серия
Кто, когда и зачем написал мировую историю вообще, и историю Римской империи в частности? Эти вопросы то и дело всплывают, когда пытаешься понять некоторые загадки истории. Почему у Рима не было сильного флота на протяжении почти 500 лет? Был ли Рим на самом деле? и если был то где?
В этом фильме мы с вами попробуем найти ответы на одни из главных вопросов альтернативы – КТО, КОГДА и ПОЧЕМУ написал историю.
Помощь и поддержка канала приветствуется
на мороженое кидать сюда:
карта сбербанк 4276 4000 4879 3856
карта для переводов за пределами России 4899 9333 7170 2588
поддержать канал на Бусти: https://boosty.to/nedoverye/
поддержать в DonationAlerts https://www.donationalerts.com/r/epoha_nedoveryia
Последние новости и болтовня в телеге тут: https://t.me/epoha_nedoverya
00:00 Интро
03:58 Рим.Начало
06:15 Посланник
28:36 Раскол
39:34 Хранилище
46:44 Новая карта
01:01:22 Титры
#эпоханедоверия #рим #история #египет #хрисолор
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Официальный нарратив о Риме - Традиционная схема: Ромул основывает Рим в 753 г. до н.э., царство → республика → империя. - Империя расширяется от Египта до Британии, через ~400 лет «перерастает себя» и распадается. - На Востоке продолжается Византия до 1453 года. - Наследие Рима: право, государственное управление, архитектура, христианство и его ответвления, огромное количество текстов, базовый корпус мировой истории. 2. Сомнение в официальной истории Рима - Автор подчеркивает: Римская империя, скорее всего, была, но то, что мы о ней знаем, может быть глубоко искажено. - Звучит гипотеза: империя могла существовать в ином виде и даже в другом месте, чем принято считать. - Проводится параллель с «переписанной историей» Египта и пирамид. 3. Переход от Египта к Риму - На первый взгляд, связь пирамид Гизы и Римской империи минимальна: к моменту Цезаря и Клеопатры Египет уже эллинизирован и давно не «классически-египетский». - Тем не менее, автор настаивает: связь прямая, но её нужно искать в истории текстов и переписывании прошлого. 4. Античные авторы и их позднее «появление» - Геродот, Страбон, Плиний и другие задали канон объяснения древних сооружений и цивилизаций. - Все их рукописи всплывают в Европе лишь в начале XV века, якобы вывезенные из осаждённого турками Константинополя. - Эти тексты переводятся с греческого на латынь, при этом фактически «конструируется» учебная латынь как живая система грамматики. - Оригиналы загадочным образом исчезают. - Параллельно на Востоке разворачивается сложнейшая геополитическая игра: сельджуки, Византия, монголы, Тимуриды, Османы. 5. Исторический фон: Запад и Восток в XI–XV вв. - Из племени кынык возникает династия сельджуков, из кочевников-скотоводов вырастает крупная империя, как ранее у Чингисхана и Македонского. - Сельджуки захватывают Ближний Восток и Восточную Римскую (Византийскую) империю, создают Румский (римский) султанат в Малой Азии. - Византия, странным образом, одновременно расширяется в Европу (Балканы, часть Италии), пока её разрывают сельджуки. - Потом в тот же регион врываются монголы, затем Тимуриды — волны завоевателей идут с Востока на Запад, словно что-то выдавливает их «из глубины Азии». - На этом фоне Византия деградирует из‑за внутренних распрей, крестовые походы временно помогают её восстановлению, но стратегически всё катится к краху. 6. Мануил II Палеолог и осады Константинополя - Император Мануил II (родственник будущего русского Ивана III через Софью Палеолог) ведёт непоследовательную политику, то сотрудничая с турками, то предавая их. - Османы осаждают Константинополь, крестовый поход 1396 г. под Никополем терпит поражение, помощи с Запада нет. - Россия (Москва) после отказа помогать Мануилу (из‑за его участия раньше в захвате византийских земель на стороне турок) фактически признаёт падение Византии задолго до 1453 г. 7. Фигура Мануила Хрисолора - В 1393 г. во Флоренцию прибывает посол Мануила II — Мануил Хрисолор. - О нём почти ничего неизвестно: дата рождения, полная биография, конкретная профессия. Он обозначен расплывчатым словом «гуманист». - Хрисолор привозит с собой множество «новых» для Европы греческих рукописей: Страбон, Демосфен, Фукидид, Плутарх, Платон, Гомер и др. - Факт: во Флоренции тогда почти никто не знает греческого; Хрисолор становится первым крупным преподавателем греческого языка в Италии. - Парадокс: «римляне», выросшие из греческой традиции, в XV веке не знают греческого; латинский язык тоже нуждается в реконструкции и «обучении» итальянцев. 8. Смысл фамилии Хрисолор и роль посредника - Анализ греческого имени: «Хрисалор(ос)» — «Христов пояс», «золотой пояс», «золотая связь». - Сопоставление с именами типа Птолемей Сотер («спаситель»), Хрисофорит («защитник Христа»). - Автор трактует Хрисолора как «золотую / божественную нить», связующую людей с источником древнего знания; человек, держащий «нить истории» — и буквально привозящий библиотеку античности. 9. Круг Хрисолора и вывоз рукописей - Ученики и соратники: - Никколо Никколи — «гуманист», привёз из Константинополя рукопись Тацита (Медицейскую). - Гуарино да Верона — тоже гуманист, привёз более 50 манускриптов (Цицерон, Цельс и др.), позже «находит» Плиния Младшего. - В 1393 г. из Константинополя вывозятся десятки и сотни манускриптов античных авторов; после их перевода оригиналы часто исчезают. - Это представлено как организованная операция по «созданию» корпуса античной истории в Италии. 10. Конфликты папства и Константский собор - В 1054 г. — Великий раскол церкви на католическую и православную. - В XIV–XV вв. — новый раскол внутри католицизма: одновременно существуют три папы (римский, авиньонский, пизанский). - Назревает необходимость объединения: либо церковь распадается окончательно, либо нужно жёсткое решение. - Созывается Константский собор (1414–1418), целью которого является: - устранить трёх пап и избрать одного; - потенциально — начать воссоединение католиков и православных. - Мануил Хрисолор становится официальным представителем греческой православной церкви и посредником на этом соборе. 11. Провал объединения и загадочная смерть Хрисолора - Три папы клянутся отречься. - Римский Григорий XII реально отрекается. - Пизанский папа Иоанн XXIII (Бальтазар Косса) сбегает и начинает торговаться, требует города как личные владения. - Авиньонский Бенедикт XIII также отказывается отречься. - Хрисолор, услышав о срыве договорённостей, выезжает на собор, но по дороге внезапно умирает 15 апреля 1415 года. - После его смерти Иоанн XXIII насильно смещён, на него навешивают множество обвинений (отравления, разврат, пытки и т.д.), он всё‑таки отрекается, затем получает епископство — но уже как фигура, сломанная и контролируемая. - Идея полного объединения церквей фактически хоронится. - Автор подчёркивает: единственный, кто пытался действительно восстановить единство, — Хрисолор, и именно он «исчезает» самым удобным для системы образом. 12. Монастырь Полихрон и «подземное хранилище» - Автор связывает Хрисолора с легендарным монастырём Полихрон (гора Малая Олимп под Константинополем). - Этимология: «Поли» — много, «хрон» — хранение/время → «долговременное хранилище». - Гипотеза: это один из входов в подземный «бункер», где хранились допотопные знания и, возможно, сами «боги» (по аналогии с циклом о допотопных богах). - Параллель с Кириллом и Мефодием: они якобы тоже получали знания из этого центра, а затем «приносили» их славянам. - Современная версия этого хранилища — собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле: - «София» — мудрость, храм знаний; - подземные цистерны и неизвестные ходы; - легенда о заточённом в подземельях дьяволе — как искажённая память о «богах под землёй». 13. Создание разных версий истории через религиозные расколы - После раскола на православие и католицизм, а затем внутри католицизма, у каждой стороны появляется мотивация писать собственную историю. - История становится инструментом власти: каждая конфессия и каждый политический центр формирует «свою правду» о прошлом. - Автор проводит аналогию с современными государствами, которые при распадах и сменах элит пишут новую национальную историю как идеологический инструмент. 14. Конкурирующие центры «переписывания истории» - Условные «анклавы»: - Византийско-константинопольский центр (Полихрон / София). - Ватикан, с собственной библиотекой и картами. - Североевропейский центр (район современных Голландии/Северной Германии, династии Ольденбургов и др.). - Они обладают разными наборами рукописей и карт, продвигают различные версии прошлого. 15. Карты как ключ к альтернативной истории - Почти нет древних карт Римской империи, да и многих других древних государств. - Карта Африки Франческо Берлингери (1482) основана на трудах Клавдия Птолемея (~150 г. н.э.), но у Птолемея нет никакой «Римской империи» как геополитического блока, только регионы (Азия, Африка, Индия, Франция, Испания и т.д.). - В конце XV века появляется целая плеяда картографов (Берлингьери, Холле, Швейнхейм, Рюйс и др.), затем — новая волна с Меркатором, Мюнстером, Артелиусом. - Их карты уже ближе к современным, но содержат странности (например, континент Арктида на Северном полюсе у Меркатора), что намекает на использование более древних, неизвестных источников. 16. Карта Африки Абрахама Артелиуса (Africa Tabula Nova) - Создана в XVI в. (часть атласа 1570 г.), названа именно «Новая карта Африки» — автор видит в этом указание не просто на новое издание, а на новую географическую реальность после неких катаклизмов. - На этой карте исчезают «Аровийские и Ливийские горы» (которые упоминались в прошлых видео). - Пирамид нет, зато издевательно крупно обозначена гора Синай — картограф явно умел отмечать важные объекты, но пирамиды игнорирует. - У Нила меняется набор городов; появляются странные топонимы типа «Грузия» (Georgia) в Африке. - Рядом с Нилом отмечен Ассуан. - Самое важное: - В центральной Африке, к югу от Сахары, обозначен огромный регион «Negritae Rom Regio» — «Чёрный Римский регион» или «Римская область негров». - Размер региона сравним с Европой; по нему можно разместить всю классическую Римскую империю. - На севере Африки, где должны быть карфагеняне и ливийцы, написано «Barbaria» — земля варваров. - Линией разделения северных пустынь и южных лесов служит река Нигер. 17. Официальная версия римских походов в Африку - После Второй Пунической войны (201 до н.э.) Рим подчиняет север Африки до Морокко, но дальше долго не идёт. - Позже (I в. до н.э. — I в. н.э.) несколько экспедиций: - Луций Корнелий Бальб — поход через пустыню к реке Нигер. - Свэтоний Паулин — поход вдоль западного побережья. - Отряд Нерона к Мерое (современный Судан). - Экспедиция Юлия Маттерна к загадочной земле Агисимба. - Смысл этих походов в официальной истории — разведка, поиск путей, возможно, экономический интерес, но не крупная колонизация. - Источником является труд Полибия, рукописи которого все появляются в европейских библиотеках примерно одинаково поздно (XIV–XV вв.), словно централизованно развезённые. 18. Несостыковки с Птолемеем и картой Артелиуса - Птолемей (ок. 150 г. н.э.), живший после всех ключевых походов, не показывает «римский» центр Африки — для него это земли египтян и эфиопов. - Если бы римляне всерьёз контролировали огромную часть центральной Африки, это трудно было бы игнорировать в географическом трактате. - На карте Артелиуса река Нигер нарисована, но течёт, по словам автора, «в обратную сторону» и фактически совмещена с рекой Сенегал: - Течение и геометрия не совпадают с реальным Нигером. - Есть и другие странности, вроде «подводного города» в несуществующем сейчас озере Губер. 19. Вывод автора по картам и географии - Неверное направление Нигера он трактует как признак того, что изменился наклон целой Африканской плиты, а значит, были крупные геологические события (катастрофы), изменившие рельеф. - Почти все древние карты появляются лишь на рубеже XIV–XV вв. — возникает вопрос: чем пользовались до этого? - Разные карты дают разные истории: Птолемей, Берлингьери, Артелиус, Меркатор не совпадают в ключевых деталях. - Это укрепляет мысль о том, что истории и географии были «собраны» из разнородных или намеренно переработанных источников. 20. Радикальная гипотеза: Рим в Африке - Автор задаёт провокационный вопрос: - А что, если римская империя действительно существовала, но её ядро находилось не в Италии, а в центре Африки — в том самом «Negritae Rom Regio»? - А затем уже из этого «чёрного Рима» волны завоеваний шли на север (в Европу), а не наоборот. - Тогда: - С севера действительно были бы «варвары» (Barbaria). - Отсутствие флота объяснимо: империя континентальная, живущая вдоль рек, а не морей. - Легенды о троянцах, бегущих с юга/востока, могли быть сильно трансформированы. - Это приводит к шокирующему образу: - «Римляне как исходно чернокожий африканский народ» — идея, которую автор называет дикой даже для себя, и потому обещает развивать её далее, осознавая её конспирологический характер.
Подробный вывод и философский комментарийЕсли попытаться вытащить из этой масштабной конспирологической конструкции не просто сенсацию, а зерно, с которым стоит работать, то оно примерно такое: Автор видео — не историк в академическом смысле, а, скорее, «археолог сомнений». Он берёт несколько фактов, которые действительно существуют: - массовое «внезапное» появление античных текстов в Европе в позднем Средневековье и раннем Возрождении; - зависимость европейской историографии от узкого круга рукописей; - важную роль Византии и Константинополя как транзитного узла текстов; - реальные политические кризисы — расколы церкви, конкуренцию пап, падение Константинополя; - стремительное развитие картографии в XV–XVI вв. на основе вдруг «обнаруженных» птолемеевских данных; - странные, порой анекдотичные детали старых карт (Фантазийные континенты, странные реки, непонятные регионы вроде «Negritae Rom Regio»). И затем на этом основании строит единую мета-гипотезу: возможно, не просто детали, а сам скелет нашей истории Рима, Египта, Европы — продукт сознательной реконструкции и мифотворчества элит, имеющих доступ к скрытым архивам. Такая гипотеза сама по себе не доказательство, но она поднимает несколько важных вопросов, которые в академическом поле тоже обсуждаются, только куда более осторожно: 1. Кто контролирует архив — тот контролирует прошлое. В реальной истории это видно и без мистики: - Библиотека Ватикана, закрытые фонды национальных архивов, спецхраны. - «Недоступные» документы по ключевым событиям XX века. - Переписывание школьных учебников при смене режимов. Автор просто радикализует этот тезис и уводит его вглубь на полторы–две тысячи лет. 2. Рукописи как «искусственный геном» истории. Если представить историю как организм, то тексты — это её ДНК. Подмена одного «гена» (например, авторитетного Полибия или Геродота) может изменить всю картину прошлого. В этом смысле Хрисолор и его круг в видео выступают как люди, переносящие «генетический материал» из одного цивилизационного тела в другое: - из Константинополя в итальянские города; - из греческого языка в латинский; - из монастырских библиотек в ренессансные университеты. 3. Религиозный раскол как двигатель альтернативных историй. Когда церковь раскалывается, ей необходимо обосновать свою правоту не только богословски, но и исторически: - Кто наследник апостолов? - Чья традиция древнее, чище, «истиннее»? Это порождает потребность в «своих» историях Рима, Константинополя, апостолов, императоров. В этом смысле истории церквей — не просто хроника веры, а политическая мифология. 4. Карты как проекция «внутренней географии» власти. Карта — не запись «как есть», а визуальное утверждение: - Здесь наша империя. - Вот границы цивилизации и варварства. - Вот «центр мира», а вот «периферия». Когда на карте Артелиуса появляется «Negritae Rom Regio», это может быть: - отражение смутных сведений о мощной цивилизации в центре Африки; - ошибка компиляторов; - артефакт из более древней традиции, которую сами картографы уже не понимали. На уровне философии вопрос не в том, была ли там буквально «чёрная Римская империя», а в том, как легко картографическая проекция превращается для потомков в «объективную реальность». 5. Парадокс «чёрного Рима» как зеркало предубеждений. Идея о том, что Рим мог быть африканским, вызывает у современного сознания инстинктивный протест — не столько рациональный, сколько культурный. Мы настолько привыкли к образу «белого античного Запада», что сама мысль о другом центре тяжести кажется абсурдной. Но именно эта реакция и ценна: она обнажает скрытые расовые и цивилизационные установки. История давно стала фоном для самоидентификации Европы как «наследницы Рима»; если изменить Рим — меняется и европейское «я». 6. Где проходит граница между критикой и фантазией? Автор делает важный (хотя и не всегда проговариваемый честно) шаг: - он берёт реальные следы нестыковок, лакун и поздних вставок; - затем соединяет их в единую конспирологическую картину; - и в какой-то момент переступает от «мы не знаем» к «скорее всего было так». В этом есть соблазн: мир становится осмысленным, пусть и заговорщическим. Но есть и риск: мы меняем один жёсткий миф (официальный) на другой жёсткий миф (альтернативный), не оставляя себе пространства для подлинной неопределённости. Если пытаться извлечь практический вывод для человека, который не собирается профессионально перепроверять Птолемея по осколкам папируса, то он может быть таким: - Стоит помнить, что любая «великая история» — это конструкция: - от школьного учебника до многотомных трудов; - от римской легенды о Ромуле до современной «истории Европы». - Это не значит, что всё выдумано и «ничего не было». Но означает, что нужно различать: - фактический минимум (монеты, надписи, фундаменты, датировка слоёв); - интерпретации элит (кто был «варваром», кто «рымлянином», кто «завоевателем», кто «освободителем»); - и наши собственные ожидания, через которые мы читаем любую версию. С философской точки зрения особенно любопытно, что почти во всех версиях — и официальной, и альтернативной — сохраняется одна константа: нам очень важно знать, что Рим «наш». Кому-то — как источник европейской цивилизации, кому-то — как скрытая африканская империя, кому-то — как миф о «тайной элите». Рим становится не городом прошлого, а психическим центром притяжения, ядром культурного бессознательного. И тогда вопрос об истине здесь звучит уже так: