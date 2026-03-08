Поздравление с Праздником 8 марта!
Поздравляю всех прекрасных женщин с Международным женским днём 8 Марта!
Желаю вам оставаться в гармонии с вашей природной женственностью и не брать на себя чужих тяжёлых ролей.
Развиваться и расцветать, но всегда помнить о своих главных, незыблемых ценностях.
Быть верными и надёжными для близких, сохраняя тепло и постоянство в этом изменчивом мире.
Желать мудро — только то, что действительно питает душу, без лишней суеты.
И пусть в вашей жизни всегда будет место для высоких, возвышающих ценностей — любви, доброты, красоты, — которые наполняют каждый день смыслом и светом.
Счастья, нежности и настоящей внутренней свободы! Вы — украшение этого мира и за это мы вас любим.
…Здравствуйте…
Уважаемые Женщины – Здоровья Вам!
Здоровья и Здравомыслия…(исходя из обстоятельств…)
* Будьте Счастливы в ЛИЧНОЙ Жизни!!!
= С Уважением – Валерий Бондарик.08-3-26
https://rutube.ru/video/09e22dfb3a553ff5c6d7028f7e34bb6e/
Для тех, Кто Ищет Друг Друга.
Песня как ,Вариант.