"От истоков русского Раскола до Великой Отечественной". Е.Ю.Спицын на радио Аврора "Вопрос-ответ
Эфир на Радио АВРОРА от 2 марта 2026 г.
Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель ИА «АВРОРА», член Союза журналистов России
Е.Ю. Спицын на радио Аврора.
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. О реформах Никона и причинах раскола - Спицын подчеркивает: корректнее говорить не «реформа Никона», а реформа, инициированная царём Алексеем Михайловичем; Никон был важной фигурой, но не единственным инициатором. - Главная цель – не столько богословская, сколько политическая: необходимость унификации церковных обрядов в связи с вхождением Малороссии (левобережной Украины) в состав Московского государства после освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого. - После Люблинской унии 1569 года огромная часть южнорусских земель оказалась в составе Польши, что усилило национальный, религиозный и социальный гнёт. Россия объективно шла к войне с Речью Посполитой. - На Земском соборе 1653 года принято решение о войне с Польшей, началась долгая русско-польская война (до Андрусовского перемирия 1667 г., позже – «Вечный мир» 1686 г.). - Чтобы включить Малороссию в церковное пространство Московского царства, нужно было сблизить обряды: в православии обрядность традиционно имела колоссальное значение, часто более важное, чем теоретическая богословская «схоластика». 2. Суть церковной реформы - Реформа была прежде всего обрядовой: - изменение способов крестного знамения, написания имени Иисуса, числа просфор, особенностей крестных ходов и т.п.; - идея – привести московские обряды к «греческому образцу». - Для русской религиозной культуры XVII века именно «правильность обряда» воспринималась как критерий истинной веры. «Исправный» в обрядах – «православный». 3. Раскол и его последствия - Реформа вызвала глубокое сопротивление – не только среди простого народа, но и в среде духовенства и знати: - старообрядчество охватило разные слои общества. - известный символ – боярыня Морозова (и её младшая сестра), но она была не единственной; множество боярских фамилий придерживались «старой веры». - Раскол прошёл через всё русское общество, разделив людей на всех уровнях. - Репрессии против старообрядцев были жестокими, особенно в первые сто лет: - многочисленные казни, пытки, ссылки – точного подсчета жертв нет и быть не может. - важную роль в гонениях играло государство: при царевне Софье в 1685 г. были приняты «12 статей», предусматривающие смертную казнь и жестокие наказания за старую веру. - По словам Спицына, раны раскола не зажили до сих пор. 4. Историография и интерпретации - Спицын рекомендует: - работы Александра Пыжикова («Грани русского раскола», «Неизвестная Россия. От Руси к России» и др.); - там исследуются не только события XVII века, но и влияние старообрядческих кругов на события конца XIX – начала XX века, включая революции. - Пыжиков выдвигал версию, что московская буржуазия, во многом происходящая из старообрядческих купеческих фамилий (Гучковы, Морозовы, Хлудовы, Кокоревы и т.д.), была одним из выгодоприобретателей революционных процессов. - В книге «Корни сталинского большевизма» Пыжиков показывает, как сталинское руководство опиралось в значительной степени на выходцев из старообрядческих анклавов (наркомы, партийные кадры и т.д.). - Спицын считает, что у Пыжикова был огромный задел для дальнейшей научной школы, но он не успел её создать – это упущенная возможность для российской исторической науки. 5. Отступление: личные истории, книги, научная среда - Спицын рассказывает о: - выходе книги к его юбилею, собранной коллегами; - своей библиотеке и том, что сейчас почти не покупает книги из-за нехватки места; - коллегах-историках, публицистах (Азаров, Пыжиков, Поляков и др.); - участии в научных советах (РИИ, РГИО и пр.), обсуждении доклада Хрущёва на XX съезде. - Важная линия: он постоянно возвращается к связи личных биографий (своей семьи, коллег, историков) с крупными историческими событиями. 6. ЦК ВКП(б) и идеологическое просвещение после войны - В ответ на вопрос о формах и методах идеологической работы после Великой Отечественной: - создаётся система партийных школ – по инициативе Сталина и Жданова. - Задача – сформировать поколение партийных кадров, которые: - глубоко знают марксистско-ленинскую теорию (диалектический и исторический материализм); - разбираются во внутренней и внешней политике, международных отношениях; - имеют достойное гуманитарное образование. - При Сталине партийные школы: - строго отбирали слушателей; - готовили не «винтиков», а людей, способных мыслить государственно и понимать диалектику общественных процессов. - При Хрущёве, по мнению Спицына, система выродилась: - направляли «по блату», качество резко упало; - сдвиг от интеллектуальной подготовки к формализму. - Он связывает многие провалы позднесоветской элиты с тем, что значительная часть партийного руководства имела узкоотраслевое или формальное образование (строители, аграрии, заочное обучение, слабая гуманитарная база). Примеры: Горбачёв, Алиев, Шеварднадзе – исторический диплом есть, но он часто заочный и уже «поверх» карьеры, а не как фундамент. 7. Военные сюжеты и критика художественных искажений - Спицын подробно рассказывает, как участвовал в проверке сценария фильма о Сталине (о начале войны): - он отмечает неточности: например, упоминание Первой конной армии в эпизодах 1918 года (хотя она создана в ноябре 1919), неверные персонажи в кремлёвских кабинетах первых дней войны и т.п. - он заменяет вымышленных или неуместных персонажей на реальные фигуры (Голиков, Меркулов и др.), сверяясь с журналами посещений Сталина. - Параллельно он рассказывает истории о: - Филиппе Голикове – начальнике ГРУ, позднее маршале; - Воронежском фронте, где служил его дед; - тяжелейших боях под Воронежем как части Сталинградской кампании; - ранениях деда, контузии, наградах и долгой жизни после войны. 8. О советской исторической школе и личных учителях - Спицын вспоминает своих учителей и крупных историков: - Николай Иванович Павленко, Виктор Зимин, Иван Кобрин, Андрей Пашуто, Юрий Писарев и др.; - описывает величину их научного вклада, количество монографий, уровень школы. - Для него это пример того, как живая традиция и личное наставничество формируют исследователя и мышление – в резком контрасте с поверхностным образованием поздней номенклатуры. 9. Медиа и личные встречи - В конце он делится опытом участия в телепередаче у Малахова: - повод – юбилей актёра Владимира Гостюхина; - Спицын рассказывает о знакомстве с актёрами (Гостюхин, Михайлов, Бурляев, Гафин) и о том, как многие из них смотрят его выступления и считают его своим «учителем» в истории. - Важная деталь: для него значимо, что люди искусства переосмысливают историю и собственное сознание под влиянием серьёзного исторического анализа.
Подробный выводВ этом видео несколько тем переплетаются: от истоков русского раскола до сталинской системы партийного образования, от войн XVII века до Великой Отечественной, от церковной обрядности до идеологии марксизма. И в этом сплетении хорошо видно то, о чём историки часто забывают: история – не набор изолированных эпизодов, а длинная, нервная линия внутренних конфликтов, попыток унификации и неизбежных ответных разломов.
1. Раскол как политический и духовный симптомРеформа, инициированная Алексеем Михайловичем и проводимая Никоном, выглядела формально как коррекция обрядов. Но за корректировкой знаков стояла политическая цель – интегрировать Малороссию, собрать «русский мир» того времени в единое государство и единое церковное тело. Можно увидеть здесь довольно современный мотив: государство стремится к унификации – языка, символов, обрядов, идеологии – потому что любая «инаковерная» традиция воспринимается как потенциальная трещина в политическом корпусе. Но парадокс в том, что православная традиция к этому моменту уже выстроила особую чувствительность: обряд = истина. Не в богословской тонкости, а в том, как крестишься, как пишешь имя Иисуса, как идёшь крестным ходом – там, где католическая и протестантская традиции спорили о доктрине, русская церковность «спорила» о жестах и формулах. С психологической точки зрения это понятно: когда у человека или народа нет возможности реально влиять на большие исторические процессы, он начинает цепляться за точность ритуала. Тело и жест становятся последней территорией свободы и последним рубежом идентичности. Реформа Никона (точнее, Алексея Михайловича и церковной верхушки) грубо вторглась именно в эту интимную зону – «как мы молимся, как крестимся, как стоим перед Богом». Сопротивление стало неизбежным. И здесь субъективная «истина обряда» столкнулась с государственным проектом «объективного» единства. В этой коллизии победило государство, но рана осталась. Старообрядчество – это не просто архаика и «упрямство». Это коллективный протест против попытки сверху переписать сам способ присутствия человека в святом пространстве. Неудивительно, что цена оказалась такой кровавой: костры, ссылки, смертные казни, «12 статей» Софьи. Можно сказать жёстче: в попытке унифицировать веру через обряд государство превратило веру в травму. И этот след протянулся дальше, в купеческие династии, в старообрядческие общины, в особую рабоче-купеческую этику, которая потом неожиданно всплывёт в XX веке.
2. От раскола к революции и сталинскому проектуИнтерес Пыжикова, на которого ссылается Спицын, как раз в том, что он видит в старообрядчестве долгую историческую линию: - от гонимых конфессиональных общин XVII века; - к мощным купеческим и промышленным кланам XIX века; - к активным участникам (или выгодоприобретателям) революций и раннесоветовской промышленной элиты; - к своеобразному «русскому протестантскому духу» дисциплины, трудолюбия, закрытости и внутреннего кода поведения. Если верить этой логике, то часть сталинской элиты – выходцы именно из таких сред, несущие в себе: - одновременно жёсткую трудовую этику, - особую «внутреннюю религию» долга и аскезы, - и неудовлетворённость прежним государством, которое когда-то гнало их предков. Тут возникает интересный философский парадокс: государство, которое в XVII веке раскалывает общество ради унификации обряда, через три столетия опирается уже на потомков гонимых, создавая новый, советский «обряд веры» – с митингами, портретами, слоганами, партийными школами. Можно говорить о своеобразной смене масок при сохранении внутренней схемы: - В XVII веке «правильная вера» = старый обряд. - В XX веке «правильная вера» = марксизм-ленинизм, выученный не по газетным фельетонам, а по первоисточникам. - В обоих случаях от человека требуют ритуальной безупречности: либо в крестном знамении, либо в цитировании Маркса и Ленина. Но при этом в сталинском проекте есть ещё одна линия: попытка вырастить мыслителей-государственников, а не просто ритуальных исполнителей.
3. Партийные школы: от поиска глубины к вырождениюСистема партийных школ, которую описывает Спицын, при Сталине задумывалась не как идеологический «конвейер» лозунгов, а как школа мышления. Там должны были учить не только цитировать, но и понимать: - структуру общества; - диалектику социальных процессов; - связи внутренней и внешней политики; - логику истории. По сути, это была попытка создать новое духовенство – не церковное, а партийное, способное быть «пастырями» для масс и одновременно управлять государством. Тут снова всплывает аналогия с православной традицией: элита, прошедшая особое «посвящение», как духовно-интеллектуальный слой. Но после смерти Сталина и особенно при Хрущёве, по словам Спицына, всё скатилось в: - формализм и «галочки»; - отбор по блату; - снижение уровня интеллектуальной планки. В результате верхушка позднего СССР наполнилась людьми с: - техническим, аграрным, заочным образованием; - очень слабой философской и исторической культурой; - отсутствием привычки мыслить категориями долгой истории и ответственности. Тогда разрушение советской системы становится, в логике Спицына, не случайностью, а логическим итогом обеднения элитного мышления. Если в XVII веке элита ломает церковную ткань общества из-за политической необходимости, не понимая глубины последствий, то в XX веке другая элита ломает советскую ткань, тоже не понимая глубины происходящего – потому что у неё нет ни исторической, ни философской, ни методологической оптики.
4. Война и личные биографии: история как прожитая судьбаРассказы Спицына о деде, фронтах, контузии, наградах – это не просто семейная лирика. Он показывает, что история – это не только решения элит и реформы, но и конкретные тела, конкретные судьбы: - человек, потерявший слух на фронте под Воронежем; - годы жизни после войны с последствиями травмы; - медали, ордена, долгий путь до 84 лет. В этом есть тихий, но важный акцент: каждое политическое решение (реформа обряда, запуск войны, идеологическая кампания) в итоге превращается в: - чью-то контузию, - чью-то ссылку, - чей-то расстрел, - чью-то потерю дома, веры, языка. И тогда истина истории перестаёт быть чем-то отвлечённым. Она становится вопросом: какое право имеет любой проект – религиозный или политический – претендовать на абсолютность, если его цена измеряется человеческими судьбами?
5. Историческая школа как противоядие от мифовКогда Спицын рассказывает о своих учителях – Павленко, Писареве, Пашуто, Кобрине, – он явно переживает это как утраченный «золотой фонд»: - люди с десятками монографий, скрупулёзной работой с источниками; - исследователи, создающие не пропаганду, а сложные, неоднозначные картины прошлого. На их фоне многие сегодняшние медийные интерпретации истории выглядят как упрощённые лозунги. И здесь его постоянная критика художественных и документальных искажений (в сценариях, фильмах и т.п.) – это попытка защитить ответственное отношение к фактам как к минимальному этическому стандарту. Если в XVII веке переделывали обряды, в XX–XXI веке часто переделывают сами образы прошлого, чтобы подогнать их под текущий идеологический запрос. Но любая такая переделка, как и в случае Никона, создаёт риск нового «раскола» – не только церковного, но и культурного, цивилизационного.
Практический смысл для насЕсли вынести из этой беседы не только знание дат и имён, но и некоторый личный урок, он может быть примерно таким: 1. Любая попытка унифицировать сознание сверху – через обряд, идеологию, реформу – потенциально травматична. Вопрос не в том, нужна ли унификация вообще (любое государство без неё рассыпается), а в том, насколько тонко она проводится и учитывает ли внутреннюю «ткань» народа. 2. Историческая грамотность – не роскошь, а защита от манипуляций. Там, где элита перестаёт понимать глубину исторических процессов и подменяет знание лозунгами, возникает почва для катастроф – духовных или политических. 3. «Истина» в истории всегда частична и многослойна. Раскол можно видеть: - как трагедию веры; - как политическую необходимость; - как начало особой ветви русской трудовой и духовной культуры (старообрядчество); - как далёкий корень будущих революций и сталинского проекта. И все эти уровни не отменяют друг друга, они сосуществуют. 4. Личный опыт – мост между прошлым и настоящим. Когда мы за историями реформ, войн и партийных школ видим судьбы конкретных людей (дед-фронтовик, гонимый старовер, студент, попавший к сильной научной школе), история перестаёт быть абстракцией. И тогда вопрос «кто прав?» уступает место вопросу «какова цена каждой версии правды?».
Если посмотреть на всю эту линию – от раскола до партийных школ и распада СССР, – возникает ощущение длинного русского опыта борьбы за «истинный путь»: сначала в форме правильного обряда, потом в форме правильной идеологии, потом в форме правильного образа прошлого. Но, возможно, более плодотворный вопрос не «какая версия истины правильная?», а такой: как нам сегодня относиться к истине так, чтобы, защищая её, мы не умножали новые расколы и не повторяли круг за кругом одну и ту же историческую травму?