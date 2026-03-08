Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

«Любая спецслужба — это живой организм, который рано или поздно начинает преследовать собственные цели, отличные от государственных. Именно так зародилась "глубинная охранка", превратившаяся позже в "глубинный КГБ"». Историк Фёдор Лисицын разбирает многотомное исследование Фёдора Раззакова, посвященное эволюции политического сыска в России. Почему Александр I игнорировал доносы о заговоре декабристов и как Бенкендорф пытался создать «высокую полицию» для контроля дворянства? Какую роль в кредитовании Империи играл французский капитал Ротшильдов и почему стагнация охранного отделения при Николае II привела к гибели страны?

00:00 – Фёдор Лисицын: рецензия на книгу Раззакова «От глубинной охранки к глубинному КГБ»

01:55 – Спецслужбы как живой организм: собственные цели против государственных

04:10 – Факт или подделка? Почему история всегда предмет дискуссий

08:40 – Мораль в истории: почему аморальные действия чаще ведут к успеху

17:23 – Зарождение политического сыска: Третье отделение Императорской канцелярии

21:38 – Александр Бенкендорф: идеи «высокой полиции» и контроля за судами

28:48 – Роковая ошибка Александра I: почему император закрывал глаза на тайные общества

32:11 – Расцвет охранки: борьба с польскими восстаниями и стабилизация власти

33:20 – Александр II под прицелом: серия покушений и дезорганизация сыска

38:17 – Ротшильды в России: финансовая зависимость от французского капитала

41:08 – Деградация при Николае II: крах системы, приведший к 1917 году

41:49 – Анонс форума: «Феномен советского человека» (4-5 апреля)

